Marktberichte

Rally? Nicht heute: Dax muss erneut passen

Dynamische Rally? Nicht mit verunsicherten Anlegern. Die lassen den Trump-Effekt hinter sich und blicken wieder skeptisch auf das Jahresende. Ein sich etwas erholender Euro belastet obendrein.

The same procedure as every day: Die 10.800er Marke scheint für den Dax auch am Dienstag nicht überwindbar. Nach anfänglichen Gewinnen dreht der deutsche Börsenleitindex ins Minus und notiert am Mittag nahezu unverändert. Der Widerstand scheint zu groß, aber da das Jahreshoch nur knapp darüber liegt, könnte es bei einem positiven Impuls auch schnell gehen und der Dax so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sollte er das Jahreshoch bei 10.828 Punkten überwinden, könne die Jahresend-Rally beginnen, sagt ein Händler.

Der Dax notiert am frühen Nachmittag nahezu unverändert bei 10.690 Zählern. Am Montag war er mit einem leichten Aufschlag aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich 1,0 Prozent höher bei 20.566 Punkten. Der TecDax legt 0,6 Prozent auf 1698 Stellen zu.

Konjunktur: US-Zinspolitik statt Trump

Nach der Euphorie seit der Trump-Wahl setzt an den Märkten eine gewisse Ernüchterung ein. Zunächst bleibe abzuwarten, ob Trump überhaupt sein angekündigtes Konjunkturprogramm wird auflegen können bzw. in welchem Ausmaß, sagt ein Marktteilnehmer.

Ein etwas stärkeres deutsches BIP spielt keine Rolle, genauso wenig wie ein etwas besser ausgefallener ZEW. Die hiesige Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,2 Prozent gewachsen - erwartet wurde ein Plus von 0,3 Prozent. Dafür stieg der ZEW-Index für Konjunkturerwartungen im November gegenüber dem Vormonat von 6,2 auf 13,8 Zähler. Analysten hatten mit 6,9 Punkten gerechnet.

Am Abend sprechen zudem mehrere Mitglieder der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf die künftige US-Zinspolitik. Eine erste Anhebung im Dezember ist mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent derzeit bereits am Markt eingepreist.

USA: Siebter Tagesgewinn für den Dow?

Nachdem die jüngste "Trump-Rally" an der Wall Street ausgelaufen scheint, könnte es zur Handelseröffnung zumindest bei den Standardwerten zu leichten Aufschlägen kommen. Der Dow-Jones-Index könnte somit seinen siebten Tagesgewinn in Folge einfahren, nachdem der Index am Vortag den dritten Rekordstand auf Schlusskursbasis hintereinander verbucht hat. Es wartet noch eine Fülle an Konjunkturdaten auf die Investoren, die die Karten neu mischen könnten. Aktuell deutet der Aktienterminmarkt auf eine gut behauptete Handelseröffnung hin.

"Aktien verharren in einer geradezu anstößigen Komfortzone. Die Risiken sind jedoch angesichts der Rekordstände zurück auf der Tagesordnung. Es scheint nur noch ein Spiel zu geben: Das Raten über die Besetzung der wichtigsten Posten der Trump-Administration", warnt Marktbeobachter David Buik von Panmure Gordon.

Devisen: Euro erobert 1,08 zurück

Der Euro stabilisiert sich zum Dollar nach einer sechs Tage langen herben Verluststrecke. Er kostet am Nachmittag 1,0764 Dollar. Das sind etwa 0,2 Prozent mehr als noch am Montagabend. Im Tageshoch lag er allerdings bereits bei 1,0817 Dollar.

Zum Wochenstart war der Euro auf den tiefsten Stand seit Dezember 2015 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0777 Dollar festgesetzt.

Der jüngste Höhenflug des Dollar ist aus Sicht von Experten überraschend, weil viele Analysten im Falle eines Wahlsiegs des Republikaners Trump eine Dollarschwäche prognostiziert hatten. Trump hat unter anderem massive Steuersenkungen und höhere Ausgaben für die landesweite Infrastruktur versprochen. Es gilt als denkbar, dass dadurch die Konjunktur und die Inflation angeschoben werden.

Dax: Gewinnmitnahmen bei Banken

Bei den Einzelwerten sind die Verlierer vom Wochenauftakt die Gewinner am Dienstag: RWE, die am Montag nach Zahlen deutliche Kursverluste verzeichneten, führen mit einem Aufschlag von mehr als 3 Prozent die Dax-Gewinnerliste an.

Dagegen geben Bankenwerte deutlich ab. Deutsche Bank verlieren 1,3 Prozent, Commerzbank 0,8 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Deutsche Bank knapp 20 Prozent binnen einer Handelswoche zugelegt hatten.

Merck-Titel legen dagegen 1,3 Prozent zu. Der Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern hat im dritten Quartal zwar weniger umgesetzt, aber operativ mehr verdient, als Analysten erwartet haben. Merck hat zudem den Gewinnausblick für das Gesamtjahr erhöht. "Mit einer Erhöhung des Ausblicks hatten die meisten nicht gerechnet", sagt ein Händler.

Lufthansa notieren 1,1 Prozent ... Positiv werten Händler den Einstieg von Warren Buffett in den Sektor. Nach der entsprechenden Mitteilung der Buffett-Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway an die US-Börsenaufsicht legten die Branchenmitglieder nachbörslich deutlich zu. Für American Airlines ging es über 3 Prozent nach oben. "Wenn einer wie Buffett nach über 20 Jahren wieder das erste Mal in den Sektor einsteigt, ist das schon eine gute Nachricht für das Sentiment", sagt ein Händler. Konkrete Käufe durch Berkshire Hathaway seien zwar nicht mehr zu erwarten, jedoch gebe es viele "Buffett-Klone", die versuchten, dessen Anlageschema und Favoriten zu kopieren.

MDax: Ein Haar in der Suppe

Talanx verbessern sich 0,3 Prozent. "Die Anhebung des Ausblick kommt an der Börse gut an", erwartet ein Aktienhändler. Positiv wertet er zudem das Nettoergebnis, das mit 234 Millionen Euro deutlich oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Wer ein Haar in der Suppe suche, finde dies im etwas enttäuschenden Bereich der Erstversicherung.

Auch im MDax büßen Bankwerte ein: PBB, Topgewinner am Montag mit mehr als 7 Prozent, geben knapp 3 Prozent wieder ab.

Deutsche Wohnen verteuern sich um 4,5 Prozent. Das Unternehmen hat von Januar bis September mehr verdient als erwartet und erhöht die Dividende.

TecDax: Zahlen "in line"

Als "im Prinzip in line" nimmt der Handel die Zahlen von United Internet auf. Die präzisierte Jahresprognose für den Umsatz liege zwar leicht unter Erwartung der Analysten, jedoch sei wichtiger, dass die Prognose für die Kundenverträge nach oben genommen worden sei. Die Gewinnprognose für das Jahr liege mit 845 bis 855 Millionen Euro beim EBITDA genau um die Analystenschätzungen von 850 Millionen Euro. "Per Saldo zeigen die Zahlen, dass alles weiter auf Wachstumskurs ist", sagt ein Händler. United Internet gewinnen 1,2 Prozent.

Europa: Nokia-Umbau kostet mehr

Vodafone handeln 2 Prozent fester. Der britische Telekomriese ist zwar bei der Gewinnprognose für das laufende Jahr etwas vorsichtiger geworden, erhöht jedoch die Dividende.

Bei Nokia dürfte nach Angaben des Konzerns der Konzernumbau erheblich teurer werden als erwartet. Statt 1,2 Milliarden muss Nokia nun 1,7 Milliarden Euro aufwenden. Der Kurs rutscht um 4 Prozent ab.

Rohstoffe: Ölpreis im Stabilisierungsmodus

Der Ölpreis klettert deutlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 45,17 Dollar. Das sind 1,7 Prozent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 1,9 Prozent auf 44,39 Dollar.

Händler begründen die Preisaufschläge mit Spekulationen, dass sich die Vertreter des Ölkartells Opec Ende November auf die Umsetzung einer grundsätzlich beschlossenen Förderkürzung einigen könnten. Viele Analysten bleiben jedoch skeptisch, weil die Interessenlage von Ländern wie Saudi-Arabien, Iran oder Irak sehr unterschiedlich ist. Zudem weiten viele Opec-Staaten ihre Produktion aus, anstatt sie einzuschränken oder zumindest auf hohem Niveau konstant zu halten.

Der Preis für Gold kann den zuletzt freien Fall etwas bremsen und legt leicht zu. Eine Feinunze kostet zunächst 1225,50 Dollar. Nach der Wahl Donald Trumps war die Feinunze infolge des starken Dollar um mehr als 100 Dollar eingebrochen.

Asien: Leichte Abgaben auf breiter Front

Die Aktienmärkte in Fernost bekamen am Dienstag die Nachwehen des starken Dollars zu spüren. Investoren befürchten Kapitalabflüsse, weil die US-Währung nach dem Sieg Trumps bei der US-Präsidentenwahl deutlich zugelegt hatte. Hintergrund sind Trumps Pläne zur Ankurbelung der Wirtschaft.

Der Tokioter Nikkei-Index büßte leicht auf 17.668 Punkte ein. Auch der Shanghai Composite gab leicht nach: 0,1 Prozent auf 3207 Zähler. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik ohne Japan notierte 0,1 Prozent niedriger. Seit Trumps überraschendem Sieg vergangene Woche hat der Index fast 5 Prozent eingebüßt.

An der Spitze der Kursverlierer standen indische und australische Papiere. "Die Leute preisen schon die Präsidentschaft von Trump und die Auswirkungen auf ihre eigene Wirtschaft ein", sagte Analyst Joseph Roxas von Eagle Equities. Das schwächelnde Geschäft der Luxussparte Jaguar Land Rover schickte die Aktien des größten indischen Automobilherstellers Tata Motors auf Talfahrt. In einem schwachen Markt brachen die Papiere rund 7,5 Prozent ein.

Quelle: n-tv.de