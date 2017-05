Startseite

"Memorial Day" in den USA: Dax muss allein seinen Weg finden

Zielloser Wochenstart an der Börse: In Frankfurt pendelt der deutsche Leitindex in einer ungewöhnlich engen Spanne rund um die Marke bei 12.600 Punkten. Händler registrieren geringe Umsätze. Das macht den Dax anfällig für nervöse Ausschläge.

Unsteter Montagshandel am deutschen Aktienmarkt: Der Leitindex Dax hält sich bis zum Nachmittag bei feiertagsbedingt ausgedünnten Umsätzen weitgehend innerhalb einer knapp 30 Zähler umfassenden Spanne 0,02 Prozent im Plus bei 12.605 Punkten. Vor dem Wochenende war das Frankfurter Börsenbarometer bei 16.602,18 Zählern aus dem Handel gegangen. Lediglich einige spitze Kursausschläge am Morgen bescherten Händlern größere Bewegungen im Dax: Das bisherige Tagestief liegt bei 12.758,58 Punkten, das Tageshoch bei 12.614,82 Punkten.

Nach einem geschwächten Auftakt dreht der MDax der mittelgroßen Unternehmen mit dem Leitindex in die Gewinnzone und liegt am Nachmittag 0,22 Prozent im Plus bei 25.263 Punkten. Im Verlauf erreichte der Nebenwerteindex ein neues Rekordhoch bei 25.279,20 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax verliert dagegen 0,17 Prozent auf 2271 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 geht es um 0,13 Prozent abwärts auf 3574 Punkte.

Auslöser für den Trendwechsel am Vormittag war offenbar die Bekanntgabe der Daten zur Geldmenge M3. Kurz darauf hellte sich die Stimmung an der Börse spürbar auf. Die Daten liefern Experten Hinweise zur Kreditvergabe im Euroraum - und erlauben dadurch Rückschlüsse auf den Handlungsspielraum der Europäischen Zentralbank (EZB). Möglicherweise knüpfen Anleger an die Daten die Hoffnung, die Zentralbank könnte angesichts einer weiterhin schwach ausgeprägten Dynamik an ihrer Nullzinspolitik länger festhalten.

"Angesichts der Feiertage in den USA und in Großbritannien muss der Dax heute alleine zurechtkommen", sagt n-tv Börsenkorrespondentin Susanne Althoff. Anlegern bleibe nichts anderes übrig als abzuwarten, was EZB-Präsident Mario Draghi zu sagen hat. Der Chef der Europäischen Zentralbank wird sich zu Wochenbeginn vor EU-Parlamentariern zur Lage im Euroraum äußern. "Die Spekulationen halten sich hartnäckig darüber, dass Draghi die Geldpolitik schneller normalisieren wird", sagte Experte Jochen Stanzl. Die Sitzung des Econ-Ausschusses für Wirtschafts- und Währungsfragen im EU-Parlament beginnt allerdings erst gegen 17.00 Uhr (MESZ).

"Der Dax kann sich in der Nähe seines Rekordhochs halten", heißt es aus Frankfurt. Insgesamt fehle es dem Markt zu Wochenbeginn jedoch an größeren Impulsen, wie n-tv Börsenkorrespondentin Sabrina Marggraf erklärte. Mit Rückenwind aus den USA sei nicht zu rechnen. Entsprechend gering fallen die Umsätzen aus.

Genau das könnte den Dax anfällig für unerwartete Kapriolen machen, warnte ein Händler. Angesichts der relativen Marktenge sei im Dax im weiteren Handelsverlauf Dax auch mit etwaigen "Short-Attacken" zu rechnen, hieß es. Aufgrund der Feiertagslage und den damit verbundenen dünnen Volumina könne man mit geringem Einsatz durchaus Bewegung in den Markt bringen, meinte er. Ähnliches habe man am vergangenen Donnerstag beobachten können, als der Dax im frühen Geschäft ohne erkennbaren Grund rund 100 Punkte abgab, um sich in der Folge schnell wieder zu erholen.

Mit Blick auf den Dax müssen sich Anleger noch gedulden, denn die wichtigsten Ereignisse dieser Woche finden erst in den kommenden Tagen statt - etwa mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der vor allem wegen der weiteren Geldpolitik der US-Notenbank Fed bedeutend ist.

Die politische Großwetterlage liegt wie ein düsterer Schatten auf dem deutschen Exportsektor: Der G7-Gipfel auf Sizilien hat einmal mehr die auseinanderdriftenden Positionen zwischen der neuen US-Administration und den restlichen Ländern unterstrichen. Für Bundeskanzlerin Merkel sind die USA kein verlässlicher Partner mehr. An den Märkten dürfte der G7-Gipfel keine großen Akzente setzen, meinte ein Beobachter. Dafür seien die Erwartungen ohnehin gering gewesen. Am ersten Handelstag nach dem Gipfel liegen allerdings auffallend viele Dax-Unternehmen mit Amerika-Geschäft im Minus. Die Aktien von Daimler geben 0,4 Prozent nach. Telekom-Papiere ziehen sich um 0,6 Prozent nach. VW-Aktien liegen 0,5 Prozent im Minus.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries befürchtet nach der massiven Kritik von US-Präsident Donald Trump an den deutschen Handelsüberschüssen Erschwernisse im Exportgeschäft mit den USA. "Bis jetzt läuft er sehr gut, es gibt keinerlei Einschränkungen", beschrieb sie die aktuelle Situation im Warenaustausch zwischen beiden Ländern. Es gebe aber Debatten in den USA, Handelspartner mit Sanktionen und Zöllen zu belegen. "Das Thema ist, glaube ich, noch nicht ganz vom Tisch", sagte sie im Deutschlandfunk.

Am unteren Ende im Dax tauchen zu Wochenbeginn die Aktien der Lufthansa auf. Die Anteilsscheine von Deutschlands größter Fluggesellschaft waren zeitweise Schlusslicht im Leitindex, verlieren zuletzt aber nur noch 0,2 Prozent. Händler sprachen von "Gewinnmitnahmen". Die Probleme bei British Airways spielten für das Lufthansa-Papier keine Rolle, heißt es. Die Lufthansa-Aktie ist allein in der vergangenen Woche um rund 5 Prozent gestiegen und zählt mit einer Performance von 43 Prozent seit Jahresbeginn zu einem der "Outperformer" im Dax.

Die massenhaften Flugausfälle von British Airways setzen den Kurs der Muttergesellschaft IAG dagegen deutlich unter Druck. Der Aktienkurs gibt am ersten Handelstag nach dem IT-Debakel um 3,4 Prozent nach. Die Londoner Börse ist zwar geschlossen, die Aktien werden aber auch in Madrid gehandelt, da Iberia mit British Airways fusioniert worden ist. "Die unmittelbaren Kosten und die Folgekosten könnten sehr hoch ausfallen", meinte ein Händler. In Medienberichten würden Branchenexperten zitiert, die Kosten von mehr als 100 Millionen Pfund nicht ausschlössen. Hinzu komme, dass auch am Montag noch immer zahlreiche Flüge auszufallen drohten, die IT-Panne also noch nicht vollständig behoben scheine.

Bei den übrigen Einzelwerten stehen zu Wochenbeginn ansonsten auch die Aktien von BMW und - hinter der ersten Reihe - auch eine Fußballaktie im Vordergrund. Analyst Tim Schuldt von Equinet rechnet nicht mit größeren Belastungen bei BMW. Am Wochenende war bekannt geworden, dass der Autobauer aufgrund von Versorgungsproblemen bei Lenkgetrieben teils mit Produktionsausfällen zu kämpfen hat. Die daraus resultierenden Kosten dürften sich in Grenzen halten, heißt es.

"Sollte der Produktionsausfall allerdings länger als wenige Tage andauern, könnten die Kosten drastisch steigen", meinte der Analyst. Denn in diesem Fall könne der Ausfall später nicht mehr durch eine gesteigerte Produktion ausgeglichen werden. Ursache des Lieferengpasses seien höchstwahrscheinlich Probleme mit der Qualität des zugelieferten Teils. Schuldts Einstufung der Aktie lautet "Akkumulieren" mit einem Kursziel von 98 Euro. Zu Wochenbeginn notieren die BMW-Aktien 0,1 Prozent im Plus bei 84,42 Euro.

Der Einstieg der Investorenlegende Warren Buffett bei Lanxess lässt den Kurs der Aktie um 4,9 Prozent steigen. Buffett hält per 19. Mai gut 3 Prozent der Lanxess-Aktien, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. "Am Markt spekuliert man nun, dass Buffett es nicht bei drei Prozent der Aktien bewenden lässt", meinte ein Händler. Ein Teil der Kursgewinne sei vermutlich auch dem illiquiden Handel am Montag geschuldet, denn vor der Mitteilung der Schwellenüberschreitung seien kaum Lanxess-Aktien gehandelt worden.

Auffallend stark liegen zu Wochenbeginn auch die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank im Markt. Ein Händler erklärte die Kursgewinne im MDax mit "Käufen vor der Auszahlung der Dividende". Mit einer Dividendenrendite von mehr als 8 Prozent sei die Aktie "einer der dividendenstärksten Titel aller deutschen Standardwerte". Am Dienstag lädt der Finanzierer zu seiner Hauptversammlung, am Mittwoch werden an die Aktionäre 1,05 Euro je Aktie ausgezahlt. Der Kurs legt um knapp 2,6 Prozent zu.

Daneben interessieren sich fußballbegeisterte Anleger auch für die an der Börse gelisteten Anteilsscheine des Bundesligavereins Borussia Dortmund. Die im Frankfurter Prime Standard notierte BVB-Aktie gibt am ersten Handelstag nach dem Pokalfinale 0,6 Prozent nach.

Angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien dürfte der Handel auch in der zweiten Handelshälfte ruhig verlaufen - falls sich die Stimmungslage nicht fundamental ändert. Im Handel stellt man sich auf ein ausgedünntes Geschäft ein. Das Volumen an Wall Street habe am Freitag 40 Prozent unter dem Durchschnitt gelegen. Akzente könnte die Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments setzen. Die wieder nachlassende Inflation hat zuletzt den Handlungsdruck auf die EZB reduziert.

Seit dem Mitte Mai erreichten Dax-Rekord bei 12.841 Punkten sind den Anlegern zuletzt die Gründe für einen weiteren Anstieg des Leitindexes verloren gegangen. Allerdings habe sich die Unterstützung vor der 12 500-Punkte-Marke erneut als stark erwiesen, schrieb Analyst Milan Cutkovic. Er sieht den Dax daher kurzfristig sogar wieder Kurs auf die Marke von 12.700 Punkten nehmen.

USA: Kein Handel in Manhattan

An der New Yorker Wall Street wird zu Wochenbeginn feiertagsbedingt nicht gehandelt. In den USA kommen Händler, Analysten und Anleger aufgrund des "Memorial Days" in den Genuss ein verlängerten Wochenendes.

Vor dem Wochenende waren die US-Börsen wenig verändert aus dem Handel gegangen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verharrte bei 21.080 Punkten, der breiter gefasste S&P-500 bei 2415 Stellen. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,1 Prozent auf 6210 Zähler.

Devisen: Draghi könnte die Kurse bewegen

Der Euro nähert sich zu Wochenbeginn wieder der Marke von 1,12 US-Dollar an. Nach der Veröffentlichung gewichtigerer Konjunkturdaten aus Europa zieht der Kurs deutlich an. Der Euro kostet zuletzt 1,1184 US-Dollar und damit rund 0,09 Prozent mehr als am Freitagabend. Im Vordergrund steht zu Wochenbeginn die europäische Geldpolitik.

Wichtigster Termin auf der Agenda der Konjunkturdaten war am Vormittag die Bekanntgabe der Geld- und Kreditmenge (M3) durch die Europäische Zentralbank (EZB). Das Wachstum dieser breit gefassten Geldmengeneinheit M3 hat sich im April auf 4,9 (Vormonat: 5,2) Prozent abgeschwächt, während die engere Geldmenge M1 mit einer Jahresrate von 9,2 (9,1) Prozent wuchs.

Das Urteil von Helaba-Analyst Ralf Umlauf zu den Daten fällt gemischt aus: "Sein Urteil: Die Zahlen sind zwar solide und stehen einer allmählichen Anpassung des EZB-Wordings nicht entgegen. Allerdings sehen wir nicht, dass sich monetär bedingter Preisdruck aufbaut", schreibt er in einer ersten Einschätzung.

Die Kreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen stieg laut EZB mit einer Jahresrate von 2,4 (2,3) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs ebenfalls um 2,4 (2,4) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,0 (2,9) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 4,6 (4,4) Prozent. Analyst Umlauf findet das "weiterhin wenig dynamisch" und weist außerdem darauf hin, dass das Geldmengenwachstum insgesamt noch immer von Umschichtungen aus längerfristigen Verbindlichkeiten profitiert, die nicht Bestandteil der Geldmenge sind.

Am Nachmittag will sich EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des Europäischen Parlaments äußern. Die Sitzung des ECON-Ausschusses findet in Brüssel statt. Erwartet wird, dass die EZB ihre extrem lockere Geldpolitik perspektivisch langsam zurückfährt. Die robuste Konjunktur im Währungsraum liefert ihr nach Einschätzung vieler Beobachter dafür einen guten Grund.

Der EZB-Präsident dürfte bei seinem Auftritt ein "etwas erfreulicheres Bild" über die europäische Wirtschaftsentwicklung malen, meinte Dirk Gojny, Analyst der Essener Nationalbank. Zugleich dürfte Europas oberster Währungshüter jedoch betonen, dass die Wirtschaft nach wie vor der Unterstützung der Geldpolitik bedürfe.

Draghi werde jedoch auch darauf hinweisen, dass es langsam Zeit sei, den geldpolitischen Stimulus zu reduzieren. Dazu werde er einmal mehr den weiteren Fahrplan der EZB darlegen - erst Änderung des "Wordings", dann Reduzierung der Staatsanleihenkäufe bis auf null im kommenden Jahr und erst danach Zinserhöhungen, vermutet der Experte.

Vor dem Wochenende hatte die EZB den Referenzkurs für den Euro auf 1,1196 (Donnerstag: 1,1214) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8932 (0,8917) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen errechnete die EZB die Referenzkurse für einen Euro mit 0,87190 (0,86528) britischen Pfund, 124,38 (125,33) japanischen Yen und 1,0888 (1,0904) Schweizer Franken.

Fernost: Nikkei schließt unverändert

Die Tokioter Börse hat die Woche wenig verändert begonnen. Die Händler hätten sich angesichts geschlossener Aktienmärkte in den USA, Großbritannien und China zurückgehalten, hieß es. Zudem warten sie Experten zufolge auf die anstehenden Konjunkturdaten aus den USA, von denen sie sich Hinweise auf die Zinspolitik der Notenbank Fed erhoffen. Hier stehen besonders die Monatsdaten vom Arbeitsmarkt am kommenden Freitag im Fokus.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei nahezu unverändert bei 19.683 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent auf 1570 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent. In China ruhte der Handel wegen des "Drachenbootfestes". Auch die Märkte in den USA ("Memorial Day") und Großbritannien ("Spring Bank Holiday") bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

"Das Interesse der Marktteilnehmer ist ganz auf die US-Geldpolitik konzentriert, wo eine Zinsanhebung erwartet wird", sagte Hiroyuki Nakai vom Analysehaus Tokai Tokyo Research. Kaum Einfluss auf den Handel hatte der neuerliche Raketentest Nordkoreas. Dass das Regime in Pjöngjang erneut gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen hat, scheint an den Börsen immer mehr als Normalität empfunden zu werden, Impulse auf die Kursfindung hat es zumindest erneut nicht.

Weitgehend richtungslos präsentieren sich auch die übrigen Börsen in Ostasien und Australien zum Auftakt der neuen Woche. Teilnehmer sprechen von einem sehr ruhigen Handel und fehlenden frischen Impulsen. In Shanghai und auch in Taiwan wird wegen des Drachenbootfests am Montag und am Dienstag nicht gehandelt und in Hongkong pausiert der Handel wegen des Festes am Dienstag. Am deutlichsten zeigt sich das an der Börse in Seoul. Dort ist die Aufwärtstendenz der Vortage ungebrochen, der Kospi steigt um 0,3 Prozent und markiert damit erneut ein Rekordhoch.

Rohstoffe: Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise bewegen sich zu Wochenbeginn nur wenig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gibt am Nachmittag 0,2 Prozent ab auf 52,04 US-Dollar. Das sind 11 Cent weniger als am Freitagabend. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostet 49,68 Dollar und damit 12 Cent weniger als vor dem Wochenende.

Die Preise für Öl hatten am Freitag nach ihren deutlichen Verlusten des Vortags wieder angezogen. Am Donnerstag waren sie stark gefallen, obwohl die Ölminister der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ein seit Januar geltendes Produktionslimit um neun Monate bis zum März 2018 verlängert hatten. Mit dem Schritt sollen die Ölpreise eigentlich gestützt werden. Einige Investoren hatten aber offenbar auf noch deutlichere Maßnahmen der Opec-Staaten gesetzt. Vor der Sitzung des Ölkartells am Donnerstag hatten die Ölpreise deutlich zugenommen.

Quelle: n-tv.de