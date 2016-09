Marktberichte

Rückenwind aus Tokio: Dax mit Japan-Hopser - Deutsche Bank nicht

Heute ist der "Tag der Notenbanken". Die Bank of Japan legt vor - und liefert irgendwie. Die steilere Zinskurve hilft vor allem Banken auf die Sprünge. Nun warten Anleger auf die Fed am Abend.

Am deutschen Aktienmarkt vollführen die Kurse nach der Zinsentscheidung der Bank of Japan einen kleinen Freudensprung. Der Dax handelt 0,9 Prozent fester bei 10.489 Punkten. Der MDax legt 0,6 Prozent zu auf 21.354 Zähler. Der TecDax erhöht sich um 0,5 Prozent auf 1782 Stellen. Die Notenbank hat die Geldpolitik überwiegend bestätigt, sie will aber die Zinskurve "versteilern" und hat weitere Optionen thematisiert. Zugleich mahnt sie fiskalpolitische Impulse an.

"Der große Hammer ist das zwar nicht", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Allerdings sei eine steilere Zinskurve besonders für die Banken positiv. Die BoJ hat für die kurzen Zinsen weiteres Abwärtspotenzial signalisiert und will die langen Zinsen um null stabilisieren. "Damit können die Banken wieder Geld verdienen", so der Analyst. Ins Blickfeld rückt nun die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am Abend (MESZ) das Ergebnis der zweitägigen Sitzung ihres Offenmarktausschusses bekannt gibt.

Im Dax notieren beinahe alle Wert mit grünen Vorzeichen. Allen voran sind die Commerzbank gesucht, die 2,2 Prozent zulegen. Allianz verbessern sich um 1,8 Prozent. Munich Re klettern um 1,6 Prozent. Deutsche Telekom schieben sich nach einem großauftrag von Daimler mit einem Plus von 1,9 Prozent dazwischen.

Keine Wirkung hat der Rückenwind der BoJ indes für die Deutsche Bank. Nachdem das Papier in den vergangenen Tagen abgestraft wurde und zumindest im Plus eröffnete geht es aktuell um 0,5 Prozent hinab. Linde und Vonovia komplettieren das Verlierer-rio.

In der zweiten Reihe ziehen mit Aareal Bank und Deutsche Pfandbriefbank ebenfalls Finanztitel an. An die Spitze der gewinner setzt sich mit einem Aufschlag von 2,1 Prozent derweil aber Krones.

Im TecDax sind allen voran Telefonica gesucht, die 4,5 Prozent anziehen. "Die Aktie ist zuletzt stark hinter den Wettbewerbern zurückgeblieben", sagt ein Marktteilnehmer. Das locke Käufer an. Zudem könne ein neues Gebührenmodell die Wettbewerbsposition verbessern. Telefonica Deutschland bietet ab Anfang Oktober bei seiner Marke O2 neue Tarife an, um sich besser von Konkurrenten zu unterscheiden.

Abwärts geht es dagegen für Jenoptik. Der bevorstehende Abgang des langjährigen Chefs erwischt Anleger auf dem falschen Fuß. Vorstandschef Michael Mertin will das Unternehmen 2017 verlassen. Kurzfristig könne der Weggang des erfahrenen Managers belasten. "Firma und Aktienkurs haben sich unter ihm prima entwickelt, deshalb ist das erstmal negativ", sagte ein Händler. Seit seinem Amtsantritt im Juli 2007 hat sich der Kurs der Aktie mehr als verdoppelt.

Asien: BoJ-Aussagen beflügeln Nikkei

Die Tatsache, dass die japanische Notenbank ihren Leitzins unverändert gelassen, aber überraschend einen neuen geldpolitischen Handlungsrahmen angekündigt hat, sorgte in Tokio für deutliche Kursgewinne. Auch hier waren vor allem Finanztitel gesucht. Für den Nikkei-225 ging es um 1,9 Prozent auf 16.808 Punkte nach oben.

An den anderen asiatischen Aktienmärkten fielen die Reaktionen dagegen wesentlich moderater aus. Der Schanghai-Composite legte nur um 0,1 Prozent auf 3026 Punkte zu. Hier stützte die Fortsetzung der Konsolidierung im Stahlsektor. In Hongkong stand ein Börsendebüt im Fokus. Die Postal Savings Bank of China hat mit ihrem Börsendebüt mehr als sieben Milliarden US-Dollar eingenommen.

Devisen: Yen sackt ab, Euro etwas leichter

Im Zuge der BoJ-Entscheidungen gerät der japanische Yen stark unter Druck. Nachdem der US-Dollar zunächst auf 101,01 Yen gefallen ist, geht es im Anschluss steil auf 102,78 Yen und damit auf Tageshoch nach oben.

Der Euro verzeichnet nach der Notenbankentscheidung in Japan leichte Kursverluste. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,1137 Dollar und damit im Vergleich zum Vorabend um 0,2 Prozent niedriger.

Rohstoffe: Ölpreise gehen hoch

Die Ölpreise können im asiatischen Handel ihre Vortagesgewinne behaupten beziehungsweise ausbauen. Die BoJ-Aussagen haben kaum Einfluss auf das Geschehen. Für ein Barrel der US-Leichtölsorte WTI geht es um 1,9 Prozent oder 83 Cent auf 44,88 US-Dollar nach oben. Das Fass der Nordseesorte Brent kostet 46,53 Dollar - das sind 1,4 Prozent oder 65 Cent mehr.

Weiterhin bestimmten die Spekulationen um eine mögliche Fördermengenbegrenzung den Handel, heißt es. Die jüngsten Zweifel an einer Vereinbarung wurden zuletzt durch Aussagen aus Russland etwas entkräftet. Das Land unterstütze ein entsprechendes Abkommen, das sich über die Dauer von einem Jahr erstrecken soll, sagte der russische Vertreter bei der Opec bereits am Dienstag. Zuvor hatte sich bereits Russlands Präsident Wladimir Putin zugunsten eines Einfrierens der Produktion ausgesprochen.

Der Goldpreis legt unmittelbar nach der BoJ-Entscheidung zu und klettert auf ein Tageshoch bei 1320 Dollar. Im Anschluss kommt der Preis für die Feinunze allerdings leicht unter Druck. Das Edelmetall geht aktuell mit 1311 Dollar um, nach einem Tief bei 1307 Dollar.

