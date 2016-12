Marktberichte

Vorsicht vor Fed-Entscheidung: Dax macht wohl keine großen Sprünge

Am deutschen Aktienmarkt überstrahlt die Sitzung der US-Notenbank Fed alles. Die Zinsentscheidung fällt morgen. Es gibt nur wenige wichtige Konjunkturdaten. Bei den Ölpreisen ist Konsolidierung angesagt.

Mit einem erneuten Konsolidierungstag an Europas Börsen rechnen Händler am heutigen Handelstag. Vor der hochwahrscheinlichen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch gingen die Märkte in den Pausenmodus, heißt es im Handel. Der Dax notiert am Morgen vorbörslich 0,1 Prozent tiefer bei 11.178 Punkten.

Alle relevanten Sektoren, die zuletzt für die kräftige Kurserholung verantwortlich waren, deuteten darauf hin. So kam es an Wall Street besonders in den zyklischen Auto- und Bankwerten zu Gewinnmitnahmen von knapp 2 Prozent. Gesucht waren umgekehrt die etwas nachlaufenden Telekom-, Pharma- und Versorgertitel.

Bei den Konjunkturdaten wird nur auf die Inflation aus Großbritannien und den ZEW-Index in Deutschland geblickt. Gegenüber der seit Monaten erwarteten Fed-Entscheidung hätten diese aber nur geringe Relevanz, heißt es. Auch die guten Einzelhandelsdaten aus China sollten sich daher nicht stark auswirken.

Die Optionsprämien auf Dax-Optionen preisen für heute eine Schwankungsbreite im Leitindex von 117,20 Punkten oder 1,05 Prozent um den Schlusskurs des Vortages ein. Das entspricht einer Dax-Bewegung auf bis zu 11.307 Punkte nach oben und 11.073 Punkte nach unten. Der VDax-New schloss am Vortag bei 16,63 Prozent.

Asien: Nikkei schließt im Plus

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien stehen am Dienstag ganz im Bann der US-Notenbanksitzung. Die Vertreter der Federal Reserve verkünden ihre Beschlüsse am Mittwoch, doch die obersten Geldpolitiker der USA kommen bereits heute zusammen. Dieser Umstand reicht aus, um die Börsen in Asien in eine gewisse Lethargie fallen zu lassen. Zwar glauben praktisch alle Marktakteure an eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte, doch über die mittelfristige Zinspolitik der Fed 2017 gehen die Meinungen auseinander. Daher ist die Risikoneigung im Vorfeld nicht sehr ausgeprägt.

Der Shanghai Composite verliert trotz positiver Daten von Industrieproduktion und Einzelhandel 0,1 Prozent auf 3150 Punkte. In Tokio hält sich der Nikkei-225 mit 0,4 Prozent bei 19.231 Zählern im Plus, obwohl sich der Yen nach der Dollar-Rally leicht erholt. An der rohstofflastigen Börse im australischen Sydney haben die Kurse etwas leichter geschlossen. Die Ölpreisrally nach den Förderbegrenzungen des Erdölkartells Opec sowie von Nichtmitgliedern der Organisation sei nun eingepreist und sie laufe bereits aus, heißt es im australischen Handel.

Positive Daten aus China helfen kaum: Im November legte die Industrieproduktion mit 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nicht nur stärker zu als im Vormonat mit damals 6,1 Prozent, sondern auch stärker als von Volkswirten mit 6,0 Prozent erwartet. Die Einzelhandelsumsätze kletterten gegenüber dem Vorjahr kräftig, und zwar um 10,8 Prozent. Im Oktober hatte der Zuwachs noch bei 10,0 Prozent gelegen.

In Tokio stellen die jüngsten Gewinner aus den Branchen Elektronik und Versicherungswesen nun die Verlierer. Die Titel des Industrieausrüsters SMC sinken um knapp 6 Prozent, nachdem die Analysten von Well Investments Research die Liquiditätsposition des Unternehmens, den Wert der Lagerbestände und die Bilanzpraktiken als solche in Frage gestellt haben. Die Papiere des Bau- und Technologiekonzerns Civmec steigen in Singapur um 14,5 Prozent auf ein Dreimonatshoch. Die Gesellschaft hat einen Großauftrag von Rio Tinto an Land gezogen. Dagegen brechen die Aktien der insolventen Reederei Hanjin Shipping in Seoul um 12 Prozent auf neue Allzeittiefs ein. Die Liquidation der Gesellschaft rückt immer näher. Bereits am Vortag war der Wert um 18 Prozent abgestürzt.

Rohstoffe: Öl etwas billiger

Auch bei den Ölpreisen zeigte sich das Muster einer Konsolidierung. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent fällt um 0,3 Prozent auf 55,52 Dollar. Das Fass der US-Leichtölsorte WTI verbilligt sich ebenfalls um 0,3 Prozent auf 53,59 Dollar. Nach der Übereinkunft vom Wochenende, wonach sowohl die Opec-Staaten als auch andere Förderländer wie Russland ihre Ölproduktion im kommenden Jahr einschränken wollen, waren die Ölpreise stark gestiegen. Sie erreichten den höchsten Stand seit Sommer 2015.

Allerdings herrscht unter Fachleuten nach wie vor große Skepsis, ob sich die Staaten auch an die Vereinbarung halten werden. Sie verweisen unter anderem darauf, dass ähnliche Vereinbarungen in der Vergangenheit selten die gewünschten Resultate erzielt hätten.

Devisen: Angst vor zu starkem US-Dollar

Nahezu unverändert zum Vorabend präsentiert sich am Morgen der Euro. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,06,39 US-Dollar.

Der Greenback erholt sich zum japanischen Yen auf 115,24 nach Vortageswechselkursen in der Spitze über 116 Yen. Allerdings gehen Devisenanalysten von Dollarkursen um 120 Yen im kommenden Jahr aus.

Ein zu schneller Anstieg des Greenbacks könnte zu einer politischen Krise mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump führen, so die Warnung im Handel. Denn Trump brauche einen schwächeren Dollar, um die US-Exporte anzukurbeln und die Importe einzudämmen.

