Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt: Dax macht nach der Frankreich-Wahl Kasse

Klares Ergebnis aus Paris: Mit Macron übernimmt ein erklärter Europäer das französische Präsidentenamt. Euphorie kommt am Tag nach der Wahl nicht auf. Für viele Anleger geht lediglich eine Wette auf. Schon bald könnte sich der Dax aus dem Minus befreien.

Kurze Spitzen der Erleichterung: Am Tag nach dem europafreundlichen Wahlausgang in Frankreich hält sich der deutschen Leitindex weitgehend auf Rekordkurs. Unterstützung kommt am Morgen von starken Industrie-Daten aus Deutschland.

Die Risikobereitschaft der Investoren, vor allem aus dem europäischen Ausland, dürfte mit dem Wahlsieg des erklärten Euro-Befürworters Emmanuel Macrons insgesamt eher ansteigen, heißt es aus dem Handel. Nach den ersten Gewinnmitnahmen am Morgen könnte am späten Vormittag Bewegung aufkommen, wenn schwergewichtige Investoren - wie etwa Fonds und Vermögensverwalter - die Neubewertung der Lage abgeschlossen haben.

Der Dax startet am Morgen nach der Frankreich-Wahl zunächst 0,3 Prozent fester und erreicht damit bereits zu Handelsbeginn ein neues Rekordhoch bei 12.762,04 Punkten. Doch schon in den ersten Minuten nach der Eröffnung verliert die Begeisterung an Schwung: Das Frankfurter Börsenbarometer dreht unter dem Druck der Gewinnmitnahmen ins Minus und notiert am späten Vormittag 0,28 Prozent tiefer bei 12.681 Punkten. "Der Sieg von Emmanuel Macron war so erwartet worden", meinte ein Marktteilnehmer.

In einer ähnlichen Bewegung erreicht der Nebenwerteindex MDax bei zeitweise deutlich über 25.200 Punkten ebenfalls eine neue Bestmarke und gibt dann aber um 0,18 Prozent ab auf 25.117 Zähler. Der TecDax verliert 0,30 Prozent auf 2123 Punkte. Für den Leitindex der Eurozone, den Eurostoxx50, geht es nach einem freundlichen Start um 0,46 Prozent abwärts.

Damit fällt die Erleichterungsrally schwächer aus als erwartet: Am frühen Morgen hatten Beobachter in Banken und Brokerhäusern mit einem Plus von rund einem Prozent und einem Start über 12.800 Zählern gerechnet. Erst kurz vor dem Wochenende hatte der Dax im Verlauf bei 12.718,66 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Zum Handelsschluss am Freitag hatte sich der Leitindex bei 12.716,89 Punkten in das Wahlwochenende verabschiedet.

Wichtigster Grund für das allgemeine Aufatmen: In Paris feierte der pro-europäische Linksliberale Macron einen deutlichen Sieg über die rechtspopulistische Marine Le Pen, die ihr Land aus der Eurozone führen wollte.

Wenig unmittelbaren Einfluss auf die Stimmung an der Börse kommt vom Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig Holstein, wo die CDU mit deutlichen Gewinnen als stärkste Kraft hervorging. Damit wurde die SPD-geführte Landesregierung unter Ministerpräsident Torsten Albig abgewählt. Die Landtagswahl in Deutschlands nördlichstem Bundesland wird gemeinhin auch als Stimmungstest für die im Herbst anstehende Bundestagswahl gewertet.

Gewinnmitnahmen in Frankreich

Die Börse in Paris kehrt nach der ausgebliebenen Politik-Katastrophe offenbar schnell zum Alltagsgeschäft über: Der Handel startet im französischen Leitindex CAC-40 kaum verändert bei 5436 Punkten. Zuletzt hatte er zeitweise das höchste Niveau seit Januar 2008 erreicht. Die verhaltenen Reaktionen der Anleger erklärten Händler in Paris mit den starken Kursgewinnen vor der Wahl. Viele Investoren hätten demnach einen Wahlsieg Macrons bereits fest eingeplant. Die Erleichterung sei bereits weitgehend eingepreist, hieß es. In den beiden letzten Wochen war er der CAC-40 bereits um mehr als 7 Prozent in die Höhe geschnellt. Zuvor hatte Macron die erste Runde der Präsidentenwahlen deutlich für sich entscheiden können.

Unter den größeren Verlierern im Pariser Handel finden sich die beiden Bankenaktien Societe Generale und BNP Paribas mit Einbußen von bis zu 2,0 Prozent. Im Vorfeld der Wahl hatten Analysten die beiden Geldhäuser als größte Profiteure im Fall eines Macron-Siegs eingestuft.

Neuer Schwung könnte im späteren Vormittagsverlauf in den Handel kommen. "Die großen Kapitalanlagegesellschaften und Vermögensverwaltungen tagen noch", meinte ein Händler. Sie dürften ihre Sitzungen im Lauf des Vormittags beenden. "Die Weichen werden dann um 11.00 Uhr neu gestellt". Sollten die Vermögensverwalter stärker ins Risiko gehen, könnten die Kurse wieder anziehen.

Konjunkturdaten aus Deutschland lieferten am Morgen einen konkreten Anhaltspunkt zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in Europa: Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im März dank einer kräftigen Auslandsnachfrage etwas besser als erwartet entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg er gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Im Vorfeld befragte Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert. Damit liegt das Auftragsvolumen zwar um 1,0 Prozent unter dem Vorquartalsniveau, doch sind Volkswirte trotzdem optimistisch, dass die Produktion auch im zweiten Quartal steigen wird.

Euro profitiert nur kurz

Am Kapitalmarkt fallen die ersten Reaktionen nach der Richtungswahl in Frankreich ähnlich aus. Der Kurs des Euro gibt zu Wochenbeginn nach einem kurzen Aufstieg sogar leicht ab. Im frühen Handel notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0955 Dollar und damit 0,5 Prozent unter dem Niveau von Ende vergangener Woche.

In der Nacht war der Kurs zeitweise bis auf 1,1023 US-Dollar geklettert - fiel aber rasch wieder zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,0961 (Donnerstag: 1,0927) Dollar festgesetzt.

In den vergangenen zehn Handelstagen nach der ersten Wahlrunde verteuerte sich der Euro im Vergleich zum Dollar um zirka zweieinhalb Cent oder etwas mehr als zwei Prozent. "Die Wahl in Frankreich ist entschieden, ein Ende der politischen Verunsicherung ist aber noch immer nicht absehbar", schreibt Ralf Umlauf, Devisenexperte von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Nach der Wahl ist vor der Wahl." Am 11. und 18. Juni stehen in Frankreich Parlamentswahlen an. Macrons Bewegung "En Marche" könnte dann ein Reformmandat erhalten.

Devisenhändler berichteten zudem von der Sorge, dass Macron seine Reformen in Frankreich nur schwerlich werde umsetzen können, da er über kaum Unterstützer im Parlament verfüge als unabhängiger Kandidat. Allerdings erwarten Analysten kurzfristig dennoch eine Aufwertung des Euro. Sie verwiesen auf die zuletzt sehr positiven Wirtschaftsdaten aus der Eurozone.

Asien: Nachholeffekte in Tokio

Auch an den meisten ostasiatischen Börsen herrscht Erleichterung über den klaren Wahlsieg Macrons in Frankreich. Von Euphorie kann aber keine Rede sein, denn letztlich hatten Marktteilnehmer auch nichts anderes erwartet. "Investors hatten bereits einen Sieg des marktfreundlichen Macron über seine rechtsextreme Kontrahentin Marine Le Pen eingepreist", sagt Marktstratege Hideyuki Ishiguro von Daiwa Securities.

Auch positive Arbeitsmarktdaten in den USA stützten. Aus dem Rahmen fielen die beiden wichtigsten Handelsplätze Schanghai und Tokio. Nach dreitägiger Pause mit entsprechenden Nachholeffekten und zusätzlich angeschoben durch einen zum US-Dollar gesunkenen Yen-Wechselkurs kletterte die Börse in Tokio auf den höchsten Stand seit 17 Monaten. In Südkorea markierte die Börse erneut ein Allzeithoch - beflügelt von der Hoffnung auf frische Stimuli durch eine neue Regierung.

In Tokio stieg der Nikkei-225 um 2,3 Prozent auf 19.896 Punkte, der Kospi in Südkorea zog um 0,8 Prozent an und der S&P/ASX-200 in Sydney gewann 0,6 Prozent - gestützt von positiven Geschäftsklimadaten.

In Schanghai belastete einmal mehr die Sorge vor einer sich verschärfenden Regulierung. Insbesondere Fonds wendeten sich vom lokalen Markt ab, hieß es. Der Schanghai-Composite verlor 0,8 Prozent und sank auf ein Siebenmonatstief.

Am chinesischen Kernlandmarkt machten Gerüchte die Runde, die Behörden unterzögen die Vermögensverwaltung von Handelsgesellschaften und Versicherungen einer verschärften Prüfung, um spekulative Hebelgeschäfte in der Finanzwirtschaft zu begrenzen. So soll die Lizenz zur Vermögensverwaltung für Sealand Securities widerrufen worden sein, was das Unternehmen am Montag allerdings dementierte. Gegen den Versicherer Anbang wurden Strafen wegen Regelverletzungen ausgesprochen.

Dazu gesellten sich in China Im- und Exportdaten, die etwas schlechter ausgefallen waren als erhofft. Die ANZ-Analysten merkten an, dass das chinesische Export-Wachstum im April nur halb so hoch wie im Vormonat ausgefallen sei. Dies deute auf eine schwache Dynamik im laufenden Quartal. Dennoch rechnen sie mit einer unveränderten Exportrate 2017.

Die Erholung des Ölpreises trieb die Kurse der Branchenwerte: So zogen Oil Search in Sydney um 2,2 Prozent an und Japan Petroleum Exploration in Tokio um 2,5 Prozent. Nach Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen rückten Westpac in Sydney um 0,6 Prozent nach oben. Nach der Ankündigung einer umfangreichen Restrukturierung stieg die Aktie des Werftunternehmens Cosco um 1,8 Prozent auf ein Zweiwochenhoch in Singapur. In Taipeh auf Taiwan folgten die Titel des Halbleiterkonzerns TSMC Apple auf Allzeithoch. Das Unternehmen fertigt für den US-Riesen bestimmte Chips. Geely Automobile zogen in Hongkong um 3,9 Prozent an. Der Automobilhersteller hatte positive Absatzdaten veröffentlicht.

Rohstoffe: Öl erholt sich

Am Ölmarkt kam es nach dem Preisrutsch der vergangenen Woche zu einer zarten Erholung. Händler sprachen von der Hoffnung, dass das Erdölkartell Opec die Förderkürzungen am 25. Mai verlängern dürfte. Wegen einer gestiegenen US-Förderung waren die Preise auf Wochensicht um 6 Prozent eingebrochen.

Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet im frühen Handel 49,38 US-Dollar. Das sind 31 Cent mehr als zum Handelsschluss am Freitag. Ein Fass (Barrel) entspricht knapp 159 Litern Rohöl. Der Preis für ein Barrel der US-Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 22 Cent auf 46,44 Dollar.

Der Ölminister Saudi-Arabiens, Khalid Al-Falih, hat eine Verlängerung der Förderbegrenzung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Aussicht gestellt. Er sei zuversichtlich, dass das bisherige Abkommen im zweiten Halbjahr 2017 und auch darüber hinaus verlängert werden könne.

Er erwarte, dass der weltweite Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht komme und zu einem "gesunden Zustand" zurückkehre. Seit Januar ist die Produktionskürzung des Ölkartells in Kraft, an der sich auch Russland beteiligt. Die Maßnahme dient zur Stützung der Ölpreise und hat eine Laufzeit von sechs Monaten. Zuletzt hatte das weltweit hohe Angebot an Rohöl die Preise belastet. Verantwortlich dafür war vor allem die gestiegene Ölförderung in den USA.

Der Preis für Gold profitiert unterdessen von mäßigen Lohnsteigerungen in den USA, die den Druck von der US-Notenbank hinsichtlich künftiger Zinserhöhungen nehme, hieß es. Die Feinunze verteuert sich um 0,26 Prozent auf 1231 Dollar.

Quelle: n-tv.de