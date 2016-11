Marktberichte

Zahlen von Siemens und Telekom: Dax macht Hoffnung auf weitere Gewinne

Trump-Schock oder Trump-Rally? Die Anleger setzten nach anfänglichen Ängsten eindeutig auf letztere Möglichkeit. Aus der deutschen Wirtschaft gibt es zudem wichtige Unternehmenszahlen - die ambivalent aufgenommen werden.

Einen Tag nach dem überraschenden Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen dürfte es für den Dax weiter aufwärts gehen. Banken und Broker berechneten den Leitindex zur Eröffnung im Plus. Am Vortag hatten Anleger den Schock über den wegen seiner Reformen umstrittenen Trump schnell weggesteckt. Der Dax hatte nach anfänglichen Verlusten 1,6 Prozent im Plus bei 10.646,01 Punkten geschlossen.

"Trump war sicher nicht der Wunschkandidat der Anleger – aber jetzt ist er da und die Börsianer müssen mit ihm leben", sagt Katja Dofel, die Leiterin des n-tv Börsenstudios in Frankfurt. "Die Marktteilnehmer stehen vor der Wahl, ängstlich abzuwarten und vielleicht eine Jahresendrallye zu verpassen oder einzusteigen in die Börse und dann erst zu warten, nämlich darauf, was Donald Trump konkret für wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen wird."

Die amerikanische Notenbank Fed betont zwar ihre Unabhängigkeit von der Politik und sagt, man werde daran festhalten, die Zinsen Schritt für Schritt zu erhöhen – nur wann sie diese Zinsschritte gehen will, bleibt offen. Angesichts der Unsicherheit, die mit dem unberechenbaren neuen Präsident kommt, steigen die Zinsen vielleicht erst 2017 weiter – für die Börsenkurse wäre das zumindest kurzfristig gut.

Abgesehen davon gibt es jede Menge Quartalsergebnisse, unter anderem von Siemens und der Telekom. Für Siemens sieht es im vorbörslichen Handel überraschend gut aus, obwohl die Anleger enttäuscht sind über weniger neue Aufträge. Die T-Aktie verliert leicht im frühen Handel, obwohl T-Mobile US viele neue Kunden gewonnen hat. In Deutschland allerdings ist der Umsatz geschrumpft.

Asien: Erholung vom Trump-Schock

Hatte die Wahl des Republikaners Donald Trump zum US-Präsidenten gestern noch für zum Teil heftige Verluste an den Börsen in Fernost geführt, schließen sich die Anleger den letztlich positiven Reaktionen in Europa und den USA an. Die Börsen machen ihre Vortagesverluste wieder wett, einige steigen so stärker als sie am Mittwoch eingebüßt haben.

An anderer Stelle wird auf avisierte staatliche Investitionen in den USA unter Trump verwiesen, die zu einer Beschleunigung des Wirtschaftswachstums führen könnten. "Es gibt eine ganze Reihe positiver Bewertungen von Trumps Wirtschaftspolitik. Wir sind zwar nicht sicher, ob er alles umsetzen kann, aber sollte auch nur ein Teil wahr werden, wären das gute Nachrichten für die US-Konjunktur", sagt Marktstratege Takashi Ito von Nomura Securities.

In Tokio haussiert der Nikkei-225 um 6,7 Prozent auf 17.356 Punkte und verzeichnet damit den höchsten Tagesaufschlag seit Mitte Februar. In Australien hat der S&P/ASX-200 über 3 Prozent fester geschlossen - beflügelt von einer deutlichen Erholung der Rohstoffpreise. Eisenerz kletterte um 4,7 Prozent auf den höchsten Stand des Jahres. In China steigen Schanghai-Composite und HSI um 1,3 bzw. 2,0 Prozent.

Quelle: n-tv.de