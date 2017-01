Marktberichte

Start mit kleinem Plus erwartet: Dax legt noch etwas drauf

An vielen Börsen beginnt heute das Handelsjahr. Damit dürften auch in Frankfurt die Umsätze wieder anziehen. Zudem werden eine Reihe von Konjunkturdaten erwartet, die dem Handel Impulse geben könnten.

Nach dem Kursfeuerwerk zum Jahresauftakt dürfte es an den Börsen etwas ruhiger zugehen. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Broker mit einem kleinen Plus in den Handel starten. Am Montag hatte er ein Prozent höher bei 11.598,33 Punkten geschlossen, so hoch wie seit August 2015 nicht. Da Börsen in London, China und New York nun ebenfalls geöffnet sind, ist mit anziehenden Umsätzen zu rechnen.

Auf dem Terminkalender steht die Veröffentlichung einiger Konjunkturdaten wie den vorläufigen Verbraucherpreisen in Deutschland sowie den Bauausgaben und dem ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA. Die Autobranche erwartet im Tagesverlauf aktuelle Zahlen zum Autoabsatz in Deutschland und den USA.

Asien: Feiertag in Japan

An den ostasiatischen Börsen lässt sich keine einheitliche Tendenz ausmachen. Für viele Aktienmärkte der Region ist es der erste Handelstag im neuen Jahr; am Montag fand wegen des nachgeholten Neujahrstags unter anderem an den chinesischen Börsen, in Australien und in Japan kein Handel statt.

Während die Börse in Tokio wegen eines Feiertags abermals geschlossen bleibt, geht es in Schanghai dank guter chinesischer Konjunkturdaten um 0,9 Prozent nach oben. In Hongkong gewinnen die Kurse im Schnitt 0,8 Prozent.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Dezember auf den höchsten Stand seit Anfang 2013. Der schon am Wochenende veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hatte ebenfalls positiv überrascht. Beobachter sind jedoch skeptisch, ob die guten Daten die Stimmung an den chinesischen Börsen nachhaltig aufhellen werden.

Rostoffe:

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gestiegen. Die Termin-Kontrakte werden erstmals in diesem Jahr gehandelt, da am Montag in den USA alle Börsenplätze geschlossen waren. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete 57,17 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als zum Handelsschluss am Freitag, den 30. Dezember. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Februar stieg um 32 Cent auf 54,04 Dollar.

Der Markt reagiere positiv auf Berichte zu ersten Produktionskürzungen in Kuwait, sagten Händler am Morgen. Die aus 14 Ländern bestehende Opec hatte sich Ende November auf die erste Kürzung ihrer Ölproduktion seit 2008 geeinigt, die im ersten Halbjahr 2017 kommen soll. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hatte im Anschluss auch einige Nicht-Opec-Länder wie Russland dafür gewinnen können. Im Jahr 2016 legte der WTI-Ölpreis um 45 Prozent zu, der für Brent zog um 52 Prozent an.

Quelle: n-tv.de