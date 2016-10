Marktberichte

USA starten in Bilanzsaison: Dax lauert auf neue Impulse

Trotz des guten Umfeldes für Aktien starten die Anleger verhalten in den neuen Handelstag. Noch fehlt es am Markt an deutlichen Impulsen - die beginnende Bilanzsaison in den USA könnte das allerdings ändern. Auch die Deutsche Bank steht weiter im Fokus.

Banken und Broker sehen den Dax zur Eröffnung kaum verändert. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,3 Prozent geschlossen. In ganz Europa werden die Börsen zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Die Gewinne waren zu einem großen Teil dem Plus des Ölpreises geschuldet, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die Bereitschaft erklärt hatte, gemeinsame Initiativen zur Drosselung der Produktion zu unterstützen.

"Das Umfeld für Aktien ist gut, allerdings fehlt momentan der Treiber für weitere Käufe", stuft ein Aktienhändler die aktuelle Lage ein. An der Börse werde momentan vermehrt davon ausgegangen, dass Hillary Clinton eine gute Chance habe, die erste US-Präsidentin zu werden. Eine Zinsanhebung durch die Fed noch in diesem Jahr wird inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent von Marktteilnehmern eingepreist, was aber kaum noch beunruhigt. In diesem Umfeld erwartet IG den Dax 14 Punkte leichter bei 10.600 Punkten. Auch der EuroStoxx50 dürfte knapp im Minus in den Handel starten.

USA: Anleger starten verhalten

Die am Abend in den USA beginnende Bilanzsaison dürfte die Anleger in Schach halten. Zudem gilt die Aufmerksamkeit weiter der Kursentwicklung der Deutschen Bank, nachdem die Titel am Montag nach einer schwachen Eröffnung ein Comeback geschafft und mit einem Plus von 3,4 Prozent aus dem Handel gegangen waren. Auf der Konjunkturseite steht der ZEW-Index im Fokus. Analysten rechnen mit einem Anstieg.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland einen Teil ihrer Gewinne verloren. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent höher, während der Nasdaq 0,7 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,5 Prozent.

Traditionell wird Alcoa nach Handelsschluss an der Wall Street den Auftakt für die Berichterstattung zum gerade zu Ende gegangenen dritten Quartal machen. Die Geschäftszahlen des Aluminiumherstellers unter der Führung des früheren Siemens-Managers Klaus Kleinfeld gelten als guter Indikator dafür, wie sich die globale Konjunktur entwickelt. Spannend wird es dann am Freitag, wenn mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo gleich drei US-Großbanken ihre Geschäftszahlen zum dritten Quartal vorlegen werden.

Asien: Galaxy belastet Samsung-Aktie

Auch am Dienstag lässt sich an den ostasiatischen Börsen keine einheitliche Tendenz ausmachen. In Seoul verlieren die Aktienkurse im Schnitt 0,9 Prozent. Auf dem südkoreanischen Aktienmarkt lastet das Minus der Samsung-Aktie von 6,4 Prozent. Nachdem das Unternehmen am Montag schon die Produktion des Smartphones Galaxy 7 gestoppt hat, weil sich die Fälle häuften, in denen die Akkus der Geräte in Brand gerieten, wird nun auch der Verkauf des Modells eingestellt. Kunden, die das Galaxy 7 schon gekauft haben, können es entweder gegen ein anderes Modell eintauschen oder ihr Geld zurückerhalten.

In Tokio geht es nach dem langen Feiertagswochenende deutlich nach oben. Ein festerer Ölpreis und ein schwächerer Yen tragen den Nikkei-225-Index um 1,0 Prozent nach oben. Die chinesischen Börsen laufen in entgegengesetzte Richtungen. Während die Börse in Schanghai an die Gewinne des Vortags anknüpft und um 0,4 Prozent zulegt, geht es in Hongkong, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, um 1,2 Prozent nach unten.

Trotz der Verluste an einigen Börsen der Region spricht Alex Furber von CMC Markets von einer Rückkehr der Risikobereitschaft in Asien. Neben der jüngsten Erholung der Ölpreise stützten auch die schwindenden Chancen von Donald Trump auf das US-Präsidentenamt das Sentiment. Die Märkte seien skeptisch, was Trump angehe, weil nicht klar sei, welchen wirtschaftspolitischen Kurs er einschlagen würde, so Furber.

