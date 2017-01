Marktberichte

"Daran muss sich Trump messen": Dax lässt es ruhig angehen

Die erste Börsenwoche im neuen Jahr steuert kurz vor dem Wochenende auf ihren Höhepunkt zu: Gespannt richten Börsianer ihre Blicke auf die anstehenden Daten aus dem US-Arbeitsmarkt. Wie steht es um die größte Volkswirtschaft der Erde?

Der Freitagshandel beginnt am deutschen Aktienmarkt mit einer Tendenz zu leicht fallenden Kursen: Wenige Stunden vor Veröffentlichung des US-Regierungsberichts zur Lage am Arbeitsmarkt im Dezember halten sich Investoren wie üblich nah an ihren Startpositionen, um auf das richtungsweisende Konjunktursignal reagieren zu können.

Der deutsche Leitindex Dax startet vor diesem Hintergrund 0,2 Prozent tiefer bei 11.561 Punkten. Am Vortag war das Frankfurter Börsenbarometer noch haarscharf im Plus bei 11.584,94 Zählern aus dem Handel gegangen.

Am letzten Handelstag der Woche warten Börsianer vor allem auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten, die am frühen Nachmittag gegen 14.30 Uhr (MEZ) zur Veröffentlichung anstehen. Experten rechnen damit, dass im Dezember 178.000 neue Jobs geschaffen wurden, so viele wie im Monat zuvor. Es ist der vorletzte Job Report unter der Ägide des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama. "An den Ergebnissen wird sich Donald Trump messen lassen müssen", erklärte n-tv Börsenkommentatorin Sabrina Marggraf.

Laut dem privaten Arbeitsvermittler ADP, der bereits am Donnerstag Zahlen dazu veröffentlichte, entstanden in den USA im Dezember 153.000 neue Stellen, weniger als von Fachleuten erwartet.

Bei den deutschen Einzelwerten stehen am Morgen unter anderem die Autobauer auf der Verliererseite. Der künftige US-Präsident Trump drohte zuletzt auch Toyota mit Strafzöllen, sollten die Japaner Autos in Mexiko produzieren. Daneben kursieren neue Berichte zum Ausmaß der Schadstoffbelastung durch Dieselmotoren im Autobau. "Die Autoaktien belastet dies allerdings nicht maßgeblich", meinte n-tv Börsenexpertin Marggraf. Die Aktien von Volkswagen notieren zum Auftakt 0,2 Prozent tiefer, die Papiere von BMW und Daimler geben jeweils 0,1 Prozent ab.

Abgesehen davon ist die Nachrichtenlage auf der Unternehmensseite weiterhin dünn. Dies könnte sich in der kommenden Woche ändern, wenn die ersten Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Hier achtet der Markt insbesondere auf den Ausblick auf 2017. Freundliche Töne schlug bereits der südkoreanische Elektronikriese Samsung an, der ungeachtet des Rückrufs des Galaxy Note 7 für das vierte Quartal von dem stärksten Gewinn seit drei Jahren ausgeht.

Asien: Zurückhaltung auch in Fernost

Zum Wochenausklang lässt sich an den ostasiatischen Börsen keine einheitliche Tendenz ausmachen. Auch hier prägt Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten den Handel.

In Tokio geht es abermals abwärts mit den Kursen, nachdem die japanische Landeswährung zum US-Dollar aufgewertet hat. Der Nikkei-225-Index verliert 0,3 Prozent auf 19.454 Punkte. Ein Minus von 0,3 Prozent weist auch die Börse in Schanghai auf. In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent zu.

Rohstoffe: Ölpreise sinken

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 56,78 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar sank um 10 Cent auf 53,66 Dollar.

Starke Impulse blieben am Morgen aus. Am Donnerstag hatten die Rohölpreise auf neue Lagerdaten aus den USA zunächst mit Verlusten reagiert, die aber zügig wieder wettgemacht wurden. Im Fokus stehen am Markt nach wie vor die vom Ölkartell Opec und elf anderen Förderstaaten angekündigten Produktionskürzungen, die seit Jahresanfang gelten. Mit der Absprache sollen die Ölpreise angehoben werden. Bisher deuten Ankündigungen aus mehreren Ländern darauf hin, dass die Absprache eingehalten wird.

Quelle: n-tv.de