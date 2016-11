Marktberichte

Ruhe vorm Sturm?: Dax krallt sich fest

Börsianer können das Schreckensszenario Trump als US-Präsident nicht ausblenden. 300 Punkte hat der Dax diese Woche eingebüßt, eingepreist ist dieser Wahlausgang laut Händlern aber noch nicht.

Die laufende Bilanzsaison kann die Anleger am Donnerstag nicht von der Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahlen am nächsten Dienstag ablenken.

Der Dax klebt an der Nulllinie mit 10.371 Punkten, was einer marginalen Veränderung von 0,01 Prozent nach oben bedeutet.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,1 Prozent auf 20.745 Punkte zu und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,5 Prozent auf 1695 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach oben.

Die Furcht vor einem Einzug von Donald Trump ins Oval Office sei zu groß, sagte ein Händler. Zwar deutete die Umfragen meist immer noch auf einen Sieg von Hillary Clinton hin. Doch war ihr Vorsprung zuletzt geschrumpft. Der Republikaner gilt als wenig berechenbar, während die Demokratin für Kontinuität steht.

Ein US-Präsident Trump sei nicht "eingepreist" an den Märkten, heißt es in den Handelssälen. Die Akteure an den Börsen waren sich bisher sicher, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnt und haben das Risiko Trump einfach ausgeblendet. Weil sie nun befürchten, Trump würde eine Wirtschaftspolitik verfolgen, die zu weniger Wachstum in der Zukunft führt, befürchten sie jetzt, dass die Börsenkurse fallen werden. Also werden Aktien verkauft.

Den Dax hat diese Angst am Dienstag und Mittwoch bereits etwa 300 Punkte gekostet. Sollte Trump Dienstagnacht tatsächlich zum Präsidenten gewählt wird, dann "müssen wir uns am Morgen danach anschnallen", prognostizieren Händler in Frankfurt.

Ansonsten sorgt hierzulande die Berichtssaison für deutliche Kursausschläge, und zwar vor allem im Dax. So schnellten die Aktien von Beiersdorf an der Index-Spitze um 5,9 Prozent nach oben. Der Nivea-Konzern ist nach Ablauf der ersten neun Monate optimistischer für das Gesamtjahr geworden.

Gute Nachrichten kamen auch von Vonovia: Deutschlands größter Immobilienkonzern hatte in den ersten neun Monaten dank seiner jüngsten Zukäufe deutlich mehr verdient. Die Papiere zogen um gut 3,0 Prozent an.

Die Verliererliste im Dax führten Adidas mit minus 5,3 Prozent an. "Die Aktie ist der stärkste Dax-Titel in diesem Jahr", sagte ein Händler. Nun würden aber Gewinne mitgenommen, weil der Markt davon ausgehe, "dass die besten Zeiten erst einmal vorbei" seien. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal hätten erstmals seit längerem die Analystenerwartungen nicht mehr übertroffen. Sie lägen überwiegend im Rahmen der Erwartungen.

Auch ProSiebenSat.1 konnte Investoren mit seinen Zahlen des vergangenen Quartals nicht überzeugen. Die Aktien sackten um 2,1 Prozent ab. Der Fernsehkonzern verdiente im operativen Geschäft zwar mehr als erwartet, der Nettogewinn brach aber unter anderem wegen Abschreibungen auf die Beteiligung am Fitnessarmband-Anbieter Jawbone überraschend ein. Unter dem Strich fiel der Konzerngewinn mit 68 Millionen Euro um sieben Prozent niedriger aus als vor Jahresfrist.

DZ-Bank-Analyst Harald Heider kritisierte zudem, dass ProSiebenSat.1 zuletzt durch Zukäufe in weniger profitablen Segmenten gewachsen sei. "Die Gesamtmarge verringert sich sukzessive aufgrund der Verschiebung in Richtung der Geschäftsaktivitäten mit geringeren Margen", schrieb er in einem Kurzkommentar zur Aktie. Er bestätigte sein Rating mit "Halten".

Zudem richte sich der Markt seit den entsprechenden Aussagen des US-Konkurrenten Under Armour zumindest in den USA auf Preisdruck ein. Das führe seit Tagen zu Gewinnmitnahmen, die sich nun fortsetzten. "Ob der Kurs nun erst einmal ein Tief macht oder noch weiter fällt, ist schwer zu sagen", sagte der Händler. Einerseits sei die Aktie kurzfristig schon überverkauft, andererseits säßen immer noch viele Anleger auf starken Gewinnen.

In der zweiten Reihe kamen die Räder von Klöckner & Co (KlöCo) unter die Räder. Die Papiere rutschten um bis zu 9,1 Prozent ab. Damit lagen sie am SDax-Ende und notierten so tief wie seit vier Monaten nicht mehr.

Der Stahlhändler hatte zwar im dritten Quartal sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 71 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Doch bei den Erlösen hatten sich die Analysten der DZ Bank mehr versprochen. "Niedrigere Preise und Werksschließungen in Europa wirkten sich negativ aus", kommentierte die Bank.

Die Experten von Jefferies bezeichneten die Quartalsbilanz als solide. Allerdings hätten die stark gefallenen Stahlpreise das Amerika-Geschäft belastet. Mit seinen Sparanstrengungen sei das Unternehmen auf Kurs, hinke aber beim Ausbau digitaler Vertriebswege hinterher. Nach der Ergebnissteigerung im dritten Quartal sei im Schlussquartal ein deutlicher Margenrückgang zu erwarten. Die Schätzungen der Analysten für 2017/18 seien zu optimistisch, hieß es bei Hauck & Aufhäuser. In Nordamerika bleibe das Geschäft unter Druck, zudem seien die positiven Effekte des Restrukturierungsprogrammes bereits in den Kursen enthalten.

Für Kauflaune sorgte dagegen das Biotechunternehmen Qiagen mit seinen Quartalszahlen. Die Aktien stiegen 6,9 Prozent und führten damit die Gewinnerliste im TecDax an. DZ-Bank-Analyst Sven Kürten sprach in einer Kurzstudie von starken Ergebnissen und bekräftigte seine Kaufempfehlung. "Der operative Gewinn war klar besser als erwartet." Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen, das sich auf Tests zum Nachweis von Krankheiten sowie Laborgeräte spezialisiert hat, hat für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von acht Prozent und ein Gewinnplus von zwei Prozent ausgewiesen.

Asien: Lichtblick in China

Auch in Südostasien zügelte das Schreckgespenst Donald Trump erkennbar die Risikobereitschaft der Anleger. "Sollte Frau Clinton die Wahl gewinnen, ist das Alltagsgeschäft. Sollte aber Trump siegen, wüsste der Markt nicht, für welche Politik er steht", sagte Marktstratege Khiem Do von Baring Asset Management.

Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans gab 0,1 Prozent nach. Besser sah es nach positiven Konjunkturdaten in China aus: In Schanghai schloss der Leitindex 0,8 Prozent fester, das Barometer für die wichtigsten Aktien aus Schanghai und Shenzhen gewann sogar 0,9 Prozent. Die Dienstleister haben im Oktober Fahrt aufgenommen, der Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,4 Punkte und lag damit über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

"Das ist sehr positiv", sagt Christoffer Moltke-Leth von Saxo Capital Markets. Dies bestätige, dass China sein Wachstumsziel beim BIP für dieses Jahr erreichen sollte. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass auch der wichtige ISM-Service-PMI aus den USA am Nachmittag positiv überraschen wird. Vor allem die Job-Komponente steht hier im Fokus vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Börse in Tokio war wegen eines Feiertags geschlossen.

Devisen: Der Euro holt auf

Die amerikanische Präsidentschaftswahl macht weiterhin dem US-Dollar zu schaffen. Die US-Währung verlor im Schnitt 0,3 Prozent. Vor allem zum japanischen Yen ließ sie Federn und fiel auf 102,56 Yen von 103,29 Yen im späten Mittwochshandel. Im Gegenzug holte der Euro weiter auf und gewann einen viertel US-Cent auf 1,1125 Dollar.

Die Schwedische Krone legte gegenüber dem Euro zu, nach überraschend positiven Daten zur Industrieproduktion. Diese stieg im September um 6,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Doch mahnt Analyst Andreas Wallstrom von der Nordea Bank weiterhin zur Vorsicht. "Der Trend im Verarbeitenden Sektor bleibt schwach". Aktuell kostet ein Euro 9,87 Kronen, nach 9,90 Kronen vor der Bekanntgabe.

Rohstoffe: Öl stabilisiert sich, Gold gewinnt

Die Ölpreise haben sich von ihrer jüngsten Talfahrt etwas erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 47,40 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 41 Cent auf 45,75 Dollar. Am Mittwoch waren die Ölpreise noch auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen. Laut Experten reagiert der Ölmarkt zunehmend nervös auf den sich zuspitzenden US-Wahlkampf.

Der schwache Dollar und die Trump-Sorgen hieven den Goldpreis über die psychologisch wichtige Marke von 1.300 Dollar. Viele Anleger gehen derzeit auf Nummer sicher und kaufen das Edelmetall. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1306,40 Dollar.

Quelle: n-tv.de