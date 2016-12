Marktberichte

Korrekturbedarf? "Hexensabbat"!: Dax krallt sich die nächste Marke

Ein "großer Verfall" ohne viel Aufhebens? Nein, am Mittag schwenkt der Dax in die Aufwärtsspur. Die 11.400 wird genommen, ein neues Jahreshoch markiert. Die Duftmarke ist gesetzt.

Großer Verfall, aber keine Kursschwankungen: Das zeichnet den deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss aus. Die Kurse klettern weiter, der Dax markiert das nächste Jahreshoch. n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel hat es vorhergesehen: "Die 11.400 sind das Ziel beim Dax." Der "Hexensabbats " wirbele derzeit den Markt nach oben, sagt Dofels Kollegin Susanne Althoff.

Der Dax liegt am frühen Nachmittag 0,5 Prozent im Plus bei 11.428 Punkten. Das Tageshoch markierte er bei 11.452 Zählern. Am Donnerstag war er erst spät in die Puschen gekommen, hatte dann aber am Ende rund 1 Prozent fester geschlossen. Der MDax positioniert sich 0,6 Prozent im Plus bei 21.830 Zählern. Der TecDax beginnt 0,4 Prozent fester mit 1768 Stellen.

"Es verfallen Wetten - Optionen und Futures -, die in den vergangenen Wochen auf Aktienindizes wie den Dax oder auch auf einzelne Aktien abgeschlossen worden sind", sagt Börsenexpertin Dofel. "Nun werden sie zu den aktuellen Kursen - Indizes mittags, Aktien vor Handelsschluss - abgerechnet. Im Vorfeld versuchen die Investoren häufig, den Aktienmarkt noch in die Richtung zu treiben, in die sie gewettet haben", erläutert sie. "Dabei werden häufig viel mehr Wertpapiere gehandelt als an normalen Tagen, was zu schnellen Kursschwankungen führen kann."

Dax: Banken als Zins-Profiteure

Bei dem Einzelwerten im Dax bleiben die Banken im Fokus der Anleger. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Pfandbriefbank (pbb) aus Kreditsicht positiv beurteilt. Diese Einschätzung macht eine Hochstufung wahrscheinlicher, womit sich die Refinanzierung der Banken verbilligen könnte. Ohnehin gelten Bankenaktien als Profiteure des Trends steigender Zinsen, ausgelöst von der Zinserhöhung der US-Notenbank und deren Ankündigung eines steiler als bislang verlaufenden Zinspfads im kommenden Jahr. Deutsche Bank legen 0,7 Prozent zu. Commerzbank ziehen 0,2 Prozent an. pbb legen im MDax 2,8 Prozent zu.

Lufthansa-Titel fallen 0,5 Prozent. Leicht negativ werten Händler, dass die Tarifverhandlungen bei der Tochter Eurowings gescheitert sind. Zu möglichen neuen Streiks bei Eurowings äußerte sich die Flugbegleitergewerkschaft Ufo in der Mitteilung zum Scheitern nicht. Allerdings wollen die Lufthansa-Piloten in eine Schlichtung gehen.

Munich Re notieren 0,4 Prozent fester. Hier spielt eine Analystenstimme eine Rolle. So hat die Societe Generale die Aktien zum Kauf empfohlen. Dagegen senkt sie den MDax-Wert Hannover Rück auf "Halten", deren Papiere fallen 0,2 Prozent.

TecDax: Evotec kooperiert

Evotec legen 4,5 Prozent zu. Das Biotechnologieunternehmen kooperiert mit dem US-Schwergewicht Celgene und erhält dafür eine Startzahlung von 45 Millionen Dollar. Maximal könnten es 250 Millionen Dollar werden.

Europa: Actelion-Hype

Mit Blick auf Berichte über einen möglichen Übernahmepreis von umgerechnet 282,60 Franken klettern die Aktien von Actelion 10 Prozent und die Papiere von Sanofi geben 1,4 Prozent nach. Den genannten Übernahmepreis halten Händler mehrheitlich für viel zu hoch: "Das wäre ja eine Irrsinnsprämie, die man im Sektor noch nicht gesehen hat", sagt ein Marktteilnehmer: "Man darf ja nicht vergessen, dass die Übernahmespekulationen losgingen, als Actelion bei rund 150 Franken standen." Am Donnerstag schlossen Actelion mit 197,50 Franken.

USA: Im der Ruhe liegt die Kraft

Den US-Börsen scheint ein ruhiger Wochenausklang bevorzustehen. Der Future auf den S&P-500 deutet eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Konjunkturdaten kommen nur vom Immobilienmarkt: Eine Stunde vor der Startglocke werden die Baugenehmigungen und -beginne aus dem November veröffentlicht.

Auf der Unternehmensseite stehen Oracle im Blick, nachdem der SAP-Konkurrent am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss Zahlen zu seinem zweiten Geschäftsquartal vorgelegt hat. Der Gewinnrückgang fiel zwar nicht so deutlich aus wie erwartet, dafür blieb der Umsatz unter der Konsensschätzung der Analysten. Die Aktie verliert vorbörslich 2,7 Prozent. Yahoo-Aktie erholt sich leicht von ihrem Absturz um gut 6 Prozent, den sie am Donnerstag erlebt hatte, nachdem ein neuer Fall von Datendiebstahl bei dem Internetunternehmen enthüllt worden war.

Devisen: Euro klettert

Am Devisenmarkt versucht sich der Euro nach zwei sehr verlustreichen Tagen zum Dollar etwas zu stabilisieren. Vom Jahrestief bei 1,0366 hat sich die Gemeinschaftswährung auf am Freitagmittag auf 1,0460 erholt. Zum Donnerstagabend ist das ein Aufschlag von etwa 0,4 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0419 Dollar festgesetzt. Der Dollar legt auch zum Yen nach hohen Kursgewinnen auf hohem Niveau eine Pause ein.

Wichtigster Grund der Euro-Schwäche ist die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik. Dies stärkt den Dollar gegenüber vielen Währungen erheblich. Am Mittwochabend hatte die amerikanische Notenbank Fed ihren Leitzins angehoben und für kommendes Jahr die Möglichkeit eines höheren Straffungstempos ins Spiel gebracht.

Technische Analysten weisen darauf hin, dass der Euro nach den Verlusten der vergangenen Tage aus seiner Handelsspanne der letzten zwei Jahre ausgebrochen ist. Im Falle weiterer Verluste könnten diese deshalb deutlich ausfallen. "Werte um 0,95 Dollar wären damit ins Kalkül zu ziehen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Rohstoffe: Ölpreis dreht

Der Ölpreis kann seine leichten Gewinne im Tagesverlauf nicht halten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Mittag 53,76 Dollar. Das sind 0,5 Prozent weniger als noch am Donnerstagabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,6 Prozent auf 50,68 Dollar.

Am Markt werden die leichten Preisaufschläge mit dem etwas schwächeren Dollar erklärt. Seit der Zinserhöhung der US-Notenbank vom Mittwochabend hat die US-Währung stark zugelegt, zuletzt aber auf hohem Niveau leicht nachgegeben. Das habe Druck von Rohöl genommen, das in Dollar gehandelt wird und deshalb mit höherem Dollarkurs für viele Investoren teurer wird. Das drückt meistens die Nachfrage und die Weltmarktpreise.

Asien: Positiver Wochenausklang

An den südostasiatischen Börsen zeigten sich am letzten Handelstag der Woche leichte Aufschläge. Der Tokioter Nikkei ging 0,7 Prozent fester aus dem Handel mit 19.401 Punkten. Es waren vor allem die Finanzwerte, die den japanischen Leitindex erneut auf ein Einjahreshoch führten.

"Am Aktienmarkt werden auf die Schnelle die falkenhaften Töne der Federal Reserve verdaut. Und man blickt bereits voraus, versuchte Marktanalystin Margaret Yang von CMC Markets die Gesamtstimmung in der Region einzufangen. Die Märkte nähmen den sich aufklarenden Ausblick für die US-Konjunktur und die Veränderungen, die der designierte US-Präsidenten Donald Trump bringen könnte, zur Kenntnis.

Der Shanghai Composite schloss 0,2 Prozent höher bei 3124 Zählern. Der HSI in Hongkong bewegte sich kaum, nachdem der Leitindex der chinesischen Sonderwirtschaftszone am Donnerstag nach einer Zinserhöhung der lokalen Zentralbank noch das Schlusslicht war. "Der Ausverkauf gestern in Reaktion auf die US-Zinsbeschlüsse war übertrieben", sagte Chefhändler Andrew Sullivan von Haitong. Die lokale Bankbehörde folgt mit ihren Zinsbeschlüssen in der Regel den US-Vorgaben.

