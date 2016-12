Marktberichte

Vorfreude auf Draghi: Dax krallt sich die 11.000

Rund 700 Punkte hat der Dax in dieser Woche bereits zugelegt, die Weihnachtsrally ist in vollem Gang. Und viele Anleger setzen darauf, dass das so bleibt. Dazu müsste die EZB ihre Geldpolitik locker halten. Nichts anderes wird erwartet.

Der seit drei Tagen laufende Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag fort. Nachdem der Dax zur Wochenmitte mit einem neuen Jahreshoch bereits an der psychologisch wichtigen 11.000er Marke gekratzt hat, überwindet er sie nun. Zuletzt lag er Anfang Dezember vorigen Jahres über dieser Marke. Charttechniker sehen nun Luft bis 11.400. Dafür müsste die Europäische Zentralbank (EZB) und ihr Präsident Mario Draghi aber überraschen - und das könnte schwierig werden, denn eine Beibehaltung der lockeren Geldpolitik ist bereits eingepreist.

Der Dax startet 0,5 Prozent fester bei 11.046 Punkten. Am Montag, Dienstag und Mittwoch hatte er jeweils deutliche Aufschläge verbucht. Er war letzten Endes erst aus seinem Monate dauernden, zwischen 10.600 und 10.800 Stellen laufenden Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen und dann auf ein neues Jahreshoch - getrieben von einer Hausse der Bankenwerte - geklettert. Der MDax positioniert sich 0,7 Prozent im Plus bei 21.362 Zählern. Der TecDax legt 0,5 Prozent auf 1725 Stellen zu.

Gibt es Gewinnmitnahmen?

Gute Vorlagen mit Rekordständen an der Wall Street sowie günstigen Außenhandelsdaten aus China, die ein stärkeres Wachstum anzeigen, stützen die Marktentwicklung. "Nach der Eröffnung dürfte sich der Markt aber erst einmal eine Pause gönnen und auf die EZB warten", sagt ein Händler.

Kurzfristig orientierte Marktteilnehmer könnten nach der 700-Punkte-Rally auch einmal ein paar Gewinne mitnehmen. "Längerfristig orientierte Anleger könnten dagegen nach der EZB-Sitzung erst in den Markt gehen", so der Händler. Der Dax könnte also im Verlauf des Nachmittags schon wieder anziehen, erwartet er.

Konjunktur: Was macht Draghi?

Bislang pumpt die EZB "bis mindestens März 2017" monatlich 80 Milliarden Euro in die Finanzmärkte, um die heimische Konjunktur anzukurbeln. Nach Meinung von Allianz Global Investors wird sie das Wertpapierkaufprogramm um sechs bis neun Monate verlängern. Für eine Verlängerung spreche die niedrige Inflationsrate in der Eurozone von zuletzt 0,8 Prozent. Sie liege deutlich unter dem Ziel von 2 Prozent. Daneben bleibe das politische Umfeld instabil, wie der Ausgang des Referendums in Italien zeige.

Außerdem sei schwer einschätzbar, ob der aktuelle vom Wahlsieg Donald Trumps ausgelöste Renditeanstieg nachhaltig sei. "Sollte seine Wirtschaftspolitik enttäuschen, dürften die US-Renditen in der Folge sinken und einen Abwärtsdruck auf die Renditen in der Eurozone ausüben", so Frank Diximier, Anleihenchef von Allianz Global Investors. Die Zinsentscheidung wird um 13.45 Uhr MEZ bekanntgegeben. Die Pressekonferenz von Draghi beginnt um 14.30 Uhr. Dabei könnte er sich auch zur Schieflage italienischer Banken äußern.

Dax: Banken bleiben im Blick

Kein Wunder also, dass bei den Einzelwerten im Dax erneut Bankaktien unter besonderer Beobachtung stehen. Ein Grund dafür ist die Lage um die italienische Krisenbank Monte dei Paschi. Die Bank will ihren Rettungsplan nun erst bis zum 20. Januar vorlegen. "Dass es hier zu einer schnellen Lösung kommt war eigentlich Konsens", sagt ein Händler. Der Antrag auf eine Verlängerung der Frist für ihre Kapitalerhöhung dürfte daher schlecht ankommen. Deutsche Bank gewinnen 0,2 Prozent, Commerzbank 0,3 Prozent.

Daneben machen Analysteneinstufungen die Musik. Das Brokerhaus Main First hat laut Händlern Airbus auf "Outperform" hochgestuft. Das Bankhaus Lampe empfiehlt die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co zum Kauf, und Jefferies hat Munich Re auf "Halten" heruntergenommen.

Devisen: Investoren schauen auf die EZB

Der Euro hält sich vor den geldpolitischen Entscheidungen der EZB merklich zurück, legt nur leicht zu. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet 1,0766 Dollar gehandelt, etwa 0,1 Prozent mehr als noch am Mittwochabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0730 Dollar festgesetzt nach 1,0734 Dollar am Dienstag.

Die meisten Volkswirte erwarten, dass die EZB ihr Programm um sechs Monate verlängern wird und weiterhin monatlich Anleihen im Wert von 80 Milliarden Euro Anleihen kaufen wird. Sollte die Notenbank jedoch eine Reduzierung der Käufe ankündigen, dürfte dies laut den Commerzbank-Analysten positiv für den Euro aufgenommen werden.

Rohstoffe: Abwarten ist das Gebot der Stunde

Der Ölpreis hält sich zunächst zurück. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 52,96 Dollar. Das sind lediglich 4 Cent weniger als zur Wochenmitte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 8 Cent auf 49,85 Dollar.

Händler sprechen von einer Stabilisierung nach den jüngsten Kursverlusten. Die am Mittwochnachmittag veröffentlichten Rohöllagerdaten aus den USA hatten den Ölpreis trotz eines überraschend starken Rückgangs nicht gestützt.

Asien: Wall Street als Taktgeber

Die Rekordjagd an der Wall Street gab auch den Aktienmärkten in Fernost weiteren Auftrieb. Die Aussicht auf ein Konjunkturprogramm des künftigen US-Präsidenten Trump schüre noch immer Optimismus, sagten Händler. Doch nicht nur in den USA, sondern auch in Asien und Europa fanden die Investoren am Donnerstag Grund zur Zuversicht.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 1,5 Prozent höher auf 18.765 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 1,3 Prozent im Plus. Der südkoreanische Kospi notierte fast 2 Prozent höher, was vor allem auf einen Höhenflug der Samsung –Aktien zurückgeführt wurde. Investoren wetteten auf den Erfolg neuer Produkte des Smartphone-Herstellers.

Gegen den Trend in der Region gab der Markt in Shanghai leicht nach: Der Shanghai Composite verlor 0,3 Prozent auf 3215 Zähler - trotz positiver Konjunkturdaten. "Die chinesischen Konjunkturdaten sind immens gut", sagte ein Marktteilnehmer. Die starken Export- und Importdaten würden daher einen "kompletten Turnaround" für China und damit auch die Weltkonjunktur andeuten. Wie stark der Swing nach oben sei zeigten vor allem die Exporte, die mit einem Minus von 5,5 Prozent erwartet worden waren. Stattdessen wurde sogar ein leichtes Plus von 0,1 Prozent erreicht.

