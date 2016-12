Marktberichte

Dow Richtung 20.000? Euro bei 1,04: Dax kommt von Jahreshoch zurück

Zum Start geht es deutlich aufwärts, am Nachmittag ist am deutschen Aktienmarkt etwas die Luft raus. Nun ist die Wall Street egfordert – und könnte mit einer psychologisch wichtigen Marke liefern.

Mit einem Sprung über die 11.300er Marke reagiert der Dax am Donnerstagvormittag auf die Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und die anschließende Ankündigung von drei weiteren Anhebungen im kommenden Jahr. Am Mittag ist der Schwung aber bereits verpufft, am Nachmittag wackelt die 11.300 wieder. "Die Stimmung bleibt aber positiv", so n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel. "Steigende Zinsen sind nicht schlecht, denn sie sind auch ein Zeichen von konjunktureller Stärke", erläutert sie. Dofels Kollegin Susanne Althoff kommentiert: "Die Dax-Anleger haben keine Angst vor steigenden Zinsen. Das war bereits eingepreist."

Der Dax notiert am Nachmittag 0,5 Prozent fester bei 11.299 Punkten. Das Tageshoch markierte er bei 11.337 Stellen. Zur Wochenmitte war er nach sieben positiven Handelstagen etwas schwächer aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich 0,2 Prozent tifer bei 21.599 Zählern. Der TecDax zieht 0,8 Prozent auf 1754 Stellen an.

Konjunktur: US-Zinsen rauf

Die Fed hatte sich - neben der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 0,50 bis 0,75 Prozent - "aggressiver" gezeigt als erwartet. Statt mit zwei rechnet sie nun mit drei Zinserhöhungen im kommenden Jahr. "Die Debatte, ob, wie und wann die Notenbanken die Zügel wieder anziehen könnten, nimmt Fahrt auf", fasst Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan zusammen.

"Janet Yellen hat dem Markt geliefert was gewünscht war", kommentiert Daniel Saurenz von Feingold Research. "Mit Blick auf 2017 hält sie sich bedeckt und deckt ihre Karten nicht auf. Weitere Zinserhöhungen sind möglich - die US-Notenbank stellt bis zu drei Zinsschritte 2017 in Aussicht -, sie sind jedoch kein Naturgesetz."

Die Aussagen von Fed-Chefin Yellen seien als erste Reaktion auf den künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu interpretieren. Dieser habe die Inflationserwartungen mit seinen Steuer- und Investitionsversprechen getrieben. Ob Trumps Politik zu einer Verschärfung der geldpolitischen Gangart führt, ließ Yellen selbst jedoch offen. "Bis es klare Signale geben wird, dass Trumps Politik nicht machbar ist, wird es schwierig sein, gegen den Strom zu schwimmen und sich gegen den Dollar zu stellen", sagte Devisenexperte Koji Fukaya vom Handelshaus FPG Securities.

Devisen: Euro bei 1,04

Unter Druck gerät indes der Euro. Die Gemeinschaftswährung fällt am Nachmitta auf 1,0409 Dollar - ein neues Jahrestief. Das ist noch einmal ein Abschlag von 1,1 Prozent zur bereits verlustträchtigen Wochenmitte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0644 Dollar festgesetzt.

Für den Euro könnte sich das charttechnische Bild nach einem Fall unter 1,0460 Dollar weiter eintrüben, sagten die Analysten der Helaba. Erstmals seit der Trump-Wahl steht nun die Euro-Unterstützung bei knapp 1,05 Dollar im Blick. "Seit der Fed-Sitzung steht sie unter Beschuss", sagt ein Händler. Sie markiert das untere Ende der Seitwärtsspanne der vergangenen zwei Jahre. "Sollte der Euro unter 1,0450 Dollar fallen, könnte er noch dieses Jahr die Parität sehen", sagt der Marktteilnehmer. Ein Euro wäre dann nur noch einen Dollar wert.

An den Devisenmärkten gerieten nach dem Fed-Entscheid vor allem auch Währungen aus Schwellenländern wie der chinesische Yuan oder die türkische Lira unter Druck. Anleger fürchten, dass Investoren Kapital abziehen und in den Dollar-Raum verlagern werden.

USA: Dow auf Kurs 20.000?

An der Wall Street zeichnet sich ein leicht positiver Handelsauftakt ab. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich 0,2 Prozent höher. Am Vortag hatte die US-Notenbank die Anleger mit einem "falkenhaften" Ausblick auf das kommende Jahr erschreckt. Im Anschluss an ihre Zinssitzung, bei der wie weithin erwartet der Leitzins um 25 Basispunkte erhöht wurde, stellten die Währungshüter für 2017 einen etwas steileren Zinspfad als bisher in Aussicht, weil sich der Wirtschaftsausblick aufzuhellen beginne. Daraufhin fielen die US-Aktienkurse zurück, während der Dollar kräftig anzog.

Daneben muss der Markt noch eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten. Angekündigt sind der Empire State Manufacturing Index, der Philadelphia-Fed-Index und der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe jeweils für Dezember, die Realeinkommen und die Verbraucherpreise aus dem November sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche.

Unter den Einzelwerten könnten Yahoo unter Druck geraten, nachdem ein neuer Fall von Datenklau bei dem Internetunternehmen bekannt wurde. Die Vorfälle sollen sich 2013 ereignet haben und weit schlimmer sein als der Datendiebstahl im Jahr 2014, der ebenfalls dieses Jahr enthüllt wurde. Mehr als eine Milliarde Nutzer sollen betroffen sein. Yahoo-Aktien fallen vorbörslich fast 4 Prozent.

Dax: Immobilientitel leiden

Vonovia drehen nach anfänglichen deutlichen Verlusten leicht ins Plus.. "Die US-Zinserhöhung und die überraschende Aussicht auf gleich drei weitere Zinserhöhungen in den USA 2017 plus die erhöhten Inflationsprognosen, dürften Anleger weltweit weiter aus Anleihen treiben", sagt ein Händler. Entsprechend werde es mit den "Bond Proxies", also den rentenähnlichen Aktien aus den defensiven Branchen, weiter nach unten gehen. Immobilienaktien dürften darunter leiden; bei Vonovia sei das Abwärtspotenzial besonders hoch, weil das Papier als Dax-Titel in vielen internationalen Portfolios liege.

Linde ziehen dagegen 1,7 Prozent an, nachdem Details über eine Fusion mit Praxair bereits feststehen sollen. Wie Wirtschaftswoche und Handelsblatt berichten, soll der Hauptsitz in die USA gehen, Konzernchef der jetzige Praxair-Chef Steve Angel werden. Die Aktie soll zwar ein "Dual-Listing" in New York und Frankfurt bekommen, langfristig dürfte aber ein Austrocknen der Umsätze in Frankfurt zu erwarten sein. "Fonds werden sich ab jetzt sicherlich anschauen, wer Nachfolger von Linde im Dax wird", sagt ein Händler.

MDax: Metro als "Basket"

Metro-Aktien geben 1,7 Prozent nach. "Die Details zur Aufspaltung sind besser als erwartet und wertsteigernd für die Aktie", sagt einer. Mit Spannung werde nun auf den Investorentag ab 10.00 Uhr gewartet, auf dem das weitere Vorgehen erläutert werden dürfte. Die Lebensmittelmärkte sollen der Metro-Mitteilung zufolge in der Metro Wholesale & Food Specialist AG (MWFS) zusammengefasst werden und als "Metro AG" auftreten. Die Elektrokette Media-Saturn soll unter dem Kunstnamen "Ceconomy AG" firmieren. Vor allem dieser Bereich dürfte vom Markt deutlich höher bewertet werden. "Die jetzige Metro-Aktie ist damit als Basket aus Metro-Neu und Ceconomy zu betrachten, der in der Summe deutlich mehr wert sein sollte", so der Händler.

Mit der Dollar-Stärke nach der Fed-Sitzung geraten Dollar-Gewinner wie Airbus in den Blick. "Sie dürften am stärksten von der Dollar-Stärke profitieren", sagt ein Händler. Aktien von Airbus gewinnen 2,1 Prozent.

SDax: Dic Asset im Blick

Im SDax geben die Aktien von Dic Asset 0,7 Prozent an. Positiv werten Händler die gemeldete Refinanzierung des DIC-Portfolios. "Gerade nach der US-Zinserhöhung und mit der Aussicht auf eine globale Zinswende dürfte der Markt das Timing als sehr gelungen ansehen", sagt ein Händler. Allerdings belastet die US-Zinserhöhung.

Unterschiedlich sind die Meinungen im Handel zum Verkauf der britischen Tochter durch die Rocket-Internet-Beteiligung Delivery Hero. "Der Preis von 240 Millionen Pfund ist gut, das sollte die Aktie treiben", sagt ein Händler. Die Mehrzahl der Stimmen ist jedoch negativ: "Wenn ein angebliches Wachstumsunternehmen Töchter verkauft, die gerade in einem Wachstumsmarkt wie Großbritannien liegen, zeigt das, dass sie etwas nicht richtig machen", so ein anderer Händler. Rocket Internet gewinnen 1,2 Prozent.

TecDax: Strato zu United Internet

Um rund 4 Prozent geht es für United Internet nach oben. Das Unternehmen übernimmt den Webhosting-Anbieter Strato für 600 Millionen Euro von der Deutschen Telekom. Strato komme mit über 500 Mitarbeitern auf einen Jahresumsatz von 127 Millionen Euro und 48,5 Millionen Euro Betriebsgewinn, teilt United Internet mit.Der Deal soll bis Sommer 2017 unter Dach und Fach sein.

Rohstoffe: Goldpreis fällt

Der Goldpreis ist der große Verlierer der US-Geldpolitik. Das keine Zinsen abwerfende Gold leidet unter der Aussicht auf steigende Zinsen und dem steigenden Dollar. Nach der Fed-Sitzung fiel der Preis der Feinunze um zeitweise über 20 Dollar. Am Morgen kostet die Feinunze 1135 Dollar. Damit sind von der zeitweise äußerst positiven Jahresperformance nur noch 70 Dollar übrig. Sollte der Dollar noch stärker werden, könnte der Goldpreis die 1100er Marke je Feinunze testen, heißt es am Markt. Aktuell liegt die Feinunze eng an der 1140er Marke.

Der Ölpreis pr#äsentiert sich nach deutlichen Rückgängen vom Mittwoch uneinheitlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 54,43 Dollar. Das sind etwa 0,8 Prozent mehr als zur Wochenmitte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt dagegen 0,9 Prozent auf 51,30 Dollar.

Am Mittwochabend waren die Ölpreise erheblich unter Druck geraten, nachdem die US-Notenbank ihren Leitzins zum zweiten Mal nach der Finanzkrise angehoben hatte. Zudem signalisierte sie für das kommende Jahr ein etwas höheres Straffungstempo. Der Dollar gewann daraufhin deutlich an Wert. Das in der US-Währung gehandelte Rohöl wurde damit teurer, was Nachfrage und Preise drückte.

Asien: Nikkei auf Jahreshoch

Die Fernost-Börsen fanden nach der Zinserhöhung der Fed keine einheitliche Richtung. Die Ankündigung der US-Notenbank, im nächsten Jahr die Zügel weiter anziehen zu wollen, sorgte etwa in Tokio zunächst für Kursgewinne. Danach drehte die Börse aber wieder ins Minus. Der Leitindex Nikkei ging schließlich 0,1 Prozent höher bei 19.274 Punkten aus dem Handel.

Der Dollar verbuchte Gewinne zum Yen. Das half japanischen Exportwerten. So legten die Aktien von Toyota 1,8 Prozent zu, die von Honda 1,4 Prozent.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans tendierte mit 1,48 Prozent im Minus. Der Shanghai Composite verabschiedete sich 0,7 Prozent leichter aus dem Handel mit 3118 Zählern. in Hongkong wurden beim HSI Abschlägen von knapp zwei Prozent verbucht. Die Börsen in Taiwan und Südkorea tendierten kaum verändert.

Quelle: n-tv.de