Marktberichte

Deutsche Bank sind Schlusslicht: Dax kommt nicht in Bewegung

Seitwärts bewegt sich der Dax am frühen Nachmittag. Gute Wirtschaftdaten aus der Eurozone stützen etwas. Schwache Vorgaben aus Übersee belasten hingegen. An der Wall Street zeichnet sich kein neuer Anlauf auf die Rekordmarke ab.

Kaum verändert notiert der Dax am frühen Nachmittag. Die etwas schwächeren Vorgaben aus dem späten US-Geschäft und die verhaltenen Kursbewegungen an Asiens Börsen sprechen für eine Fortsetzung der übergeordneten Seitwärtsbewegung an den Börsen. Der auffallend starke Anstieg der Erzeugerpreise in China im Dezember spielt zwar keine Rolle, wird aber als gutes Zeichen für die Konjunkturentwicklung gewertet.

Der deutsche Leitindex verbucht einen kleinen Aufschlag von 0,1 Prozent auf 11.587 Punkte. Der Nebenwerte-Index MDax notiert nahezu unverändert bei 22.204 Punkten, für den TecDax geht es unterdessen um 0,4 Prozent nach unten auf 1840 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozent niedriger.

Die französische Industrieproduktion ist im November mit plus 2,2 Prozent deutlich stärker als erwartet gestiegen. Damit setzt sich die Reihe zuletzt positiver Wirtschaftsdaten aus der Eurozone fort. An den Märkten setzen die Zahlen allerdings keine großen Akzente.

Die überraschend deutlich gestiegenen Erzeugerpreise in China sorgen im europäischen Rohstoffsektor für Aktienkäufe. Die Kursgewinne der Minenkonzerne reichen von 2,3 Prozent bei Glencore bis zu 6,1 Prozent bei Anglo American. "Die Produzentenpreise in China dürften weiter steigen, sogar stark, wegen fester Rohstoffpreise und wegen eines positiven Basiseffekts", merkt die Societe Generale an.

Dax und MDax: Deutsche Bank rutschen ans Ende

Kräftig nach unten geht es dagegen für die Aktien der Deutschen Bank. Grund sei die Verschiebung der Bekanntgabe der neuen Strategiepläne. Dies berichtet das Handelsblatt. "Die Begründung ist zwar halbwegs plausibel, dass man zuerst auf die neuen regulatorischen Rahmenbedingungen warten will", so ein Händler: "Aber der Markt hat schon so lange auf die Pläne gewartet, da sorgt eine Verschiebung nur für neue Unsicherheiten", so der Händler. Marktteilnehmer reagieren daher mit Enttäuschung. Bisher hätten sie darauf gesetzt, die Pläne im Rahmen der Jahreszahlen am 2. Februar präsentiert zu bekommen. Deutsche Bank verlieren 2,5 Prozent.

Nach Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das erste Quartal legen Metro im MDax um 0,5 Prozent zu - nach anfänglichen Verlusten. Die Erlöse im wichtigen Weihnachtsquartal sanken um 0,6 Prozent auf 17 Milliarden Euro. Flächenbereinigt verharrte der Umsatz mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent nahezu auf dem Vorjahresniveau. Analysten hatten hingegen mit einem nominalen Wachstum von 0,9 Prozent sowie einem flächenbereinigten Plus von 1,1 Prozent gerechnet.

USA: 20.000er-Marke erneut unerreichbar?

An der Wall Street dürften die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Der Dow-Jones-Index hatte es am Montag erneut nicht geschafft, die 20.000-Punkte-Marke zu knacken.

Wichtige Konjunkturdaten, die den Markt bewegen könnten, sind nicht angekündigt, und die Bilanzsaison hat noch nicht richtig begonnen. Den nächsten entscheidenden Impuls dürfte nach Meinung von Händlern erst eine Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch liefern. Es ist die erste seit seiner Wahl im November.

Unter den Einzelwerten könnten Valeant mit dem Verkauf der Sparte Dendreon an die chinesische Sanpower für 829 Millionen Dollar im Blick stehen. Überdies übernimmt die französische L'Oreal drei Hautpflegemarken von Valeant und zahlt dafür 1,3 Milliarden Dollar.

Asien: Tokio leidet unter Yen-Erholung

Ein stärkerer Yen hat auf die Stimmung am japanischen Aktienmarkt gedrückt. Der Leitindex Nikkei beendete den Handel mit einem Minus von 0,8 Prozent und schloss bei einem Stand von 19.301 Punkten. Vor allem Exporttitel standen auf den Verkaufslisten. Auch in China gaben die beiden wichtigsten Indizes nach - dort stiegen die Verbraucherpreise zuletzt weniger stark als erwartet.

Allerdings gab es auch Aktienbörsen in Asien, die Gewinne verzeichneten, etwa Singapur oder Hongkong. Der MSCI-Index für die Region unter Ausschluss Japans stieg um 0,4 Prozent. Dazu trug auch der Ölpreis bei, der sich nach seinem Rutsch vom Montag bei 55 Dollar pro Fass stabilisierte.

In Tokio standen bei den Einzelwerten vor allem international aufgestellte Konzerne im Mittelpunkt. Ihre im Ausland erzielten Gewinne schlagen sich bei einem stärkeren Yen weniger stark in der Bilanz nieder. Aktien von Panasonic verloren etwa 1,2 Prozent, während die von Toyota um ein Prozent nachgaben. Für die Investoren war es der erste Handelstag der Woche, weil die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen war.

Devisen: Türkische Lira setzt Talfahrt fort

Der Euro gibt am frühen Nachmittag nach leichten Gewinnen in der ersten Tageshälfte leicht nach. Zuletzt wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0578 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig weniger als am Vortag. Nach Einschätzung der Commerzbank sprechen die zuletzt eher positiven Konjunktur- und Inflationsdaten aus dem Euroraum für eine abwartende Haltung der EZB. Das stützt tendenziell den Euro.

Das Pfund verharrt derweil auf dem jüngsten Mehrwochentief zu Dollar und Euro, nachdem Premierministerin Theresa May am Montag einem harten Brexit das Wort gesprochen hatte.

Turbulent geht es unterdessen weiterhin bei der türkischen Lira zu. Die Währung setzte ihre Talfahrt fort und verlor im frühen Handel 1,7 Prozent an Wert. Ein US-Dollar kostete bis zu 3,7778 Lira und damit so viel wie nie zuvor. Seit geraumer Zeit ist die Lira vor allem wegen der Terroranschläge und der politischen Unsicherheit unter Druck, da Anleger ihr Geld aus der Türkei abziehen.

Rohstoffe: Ölpreise leicht gestiegen

Nach deutlichen Verlusten am Vortag legen die Ölpreise am frühen Nachmittag leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet zuletzt 55 US-Dollar. Das sind sechs Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar steigt um 12 Cent auf 52,08 Dollar.

Hinweise auf eine überraschend stark steigende Inflation in China hätten auch die Ölpreise gestützt, hieß es aus dem Handel, weil China ein wichtiger Ölkonsument ist. Noch am Vortag waren die Preise jeweils um gut dreieinhalb Prozent gefallen. Zahlen der US-Ausrüsterfirma Baker Hughes zur Anzahl der aktiven Bohrlöcher hatten die Preise gedrückt. Demnach ist die Zahl seit Juli 2016 um fast 20 Prozent gestiegen. Hinzu kamen Förderdaten aus dem Irak, wo im Dezember die Rekordmenge von 3,51 Millionen Barrel pro Tag von den Ölhäfen im Süden des Landes exportiert wurde.

Quelle: n-tv.de