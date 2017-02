Blick auf PMI: Dax könnte Pause einlegen

Nach seinem kleinen Sprint über die 11.800-Marke dürfte sich der Dax zur Handelseröffnung am Dienstag erst einmal ausruhen. Doch im Laufe des Tages könnten der Euro und aktuelle Umfragen zur Präsidentschaftswahl in Frankreich wichtige Impulse bringen.

Die Börsen in Europa werden am Morgen zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Im Tagesverlauf könnte der Dax dann allerdings das Jahreshoch bei 11.893 Punkten angehen.

Einen Impuls könnte dabei vom Euro ausgehen, der gegenüber dem Dollar unter 1,05 und damit leichter in den europäischen Handel startet. Zudem dürfte an der Börse am Vormittag auf die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) geschaut werden. In diesem Umfeld wird der Dax zunächst 8 Punkte leichter bei 11.820 Punkten erwartet, auch der Euro-Stoxx-50 wird zunächst etwas leichter gestellt.

Bei dem Treffen der Finanzminister aus der Eurozone wurde das Minimalziel erreicht. So werden die Experten der Gläubigerinstitutionen demnächst wieder nach Athen zurückkehren. Griechenland akzeptiert grundsätzlich die Forderung, vorab Sparmaßnahmen zu beschließen, die beim Verfehlen von Haushaltszielen automatisch in Kraft treten. Details müssen aber noch ausgehandelt werden. Der IWF begrüßte die Grundsatzeinigung, forderte in einer Erklärung aber gleichzeitig "mehr Fortschritte".

Ansonsten wird an der Börse auf alle neuen Umfragen zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich geschaut. Diese sorgten jüngst dafür, dass sich die Zinsdifferenz zwischen den französischen und deutschen Staatsanleihen auf ein Mehrjahreshoch ausgeweitet hatte.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,7 Prozent auf 19.381 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3248 Punkte.

Ölpreis findet keine klare Richtung

Die Ölpreise haben im frühen Handel keine klare Richtung gefunden. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,16 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 22 Cent auf 54,00 Dollar.

Am Vortag hatten die Preise nach Zahlen zu gesunkenen Ölexporten aus Saudi-Arabien zugelegt. Insgesamt halten sich die Preisbewegung am Ölmarkt derzeit aber in vergleichsweise engen Grenzen. Nach Einschätzung von Experten hat der Ölmarkt momentan ein Gleichgewicht gefunden im Spannungsfeld zwischen Produktionskürzungen der Mitgliedsländer des Ölkartells Opec einerseits und Hinweisen auf eine steigende Produktion in den USA andererseits.

Quelle: n-tv.de