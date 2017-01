Marktberichte

Trump zieht wieder: Dax knackt sein Jahreshoch

Geschafft: Der Dax besorgt sich mit einem neuen Jahreshöhststand neues Aufwärtspotenzial. Vor allem VW und die Versorger profitieren. Auch der Dow kann zulegen.

Zur Wochenmitte kann der Dax am deutschen Aktienmarkt sein bisheriges Jahreshoch nach rund einer Woche Stillstand wieder nach oben schieben: Es liegt nun bei 11.676 Punkten. Händler verweisen auf die bevorstehende Pressekonferenz des designierten US-Präsidentens Donald Trump.

Der Dax liegt am päten Nachmittag 0,6 Prozent im Plus bei 11.660 Punkten. Am Dienstag war er leicht fester aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich 0,8 Prozent fester bei 22.380 Zählern. Der TecDax zieht 0,8 Prozent auf 1855 Stellen an.

Trump, Trump, Trump

Unmittelbar nach seinem Wahlsieg gegen Hillary Clinton war Trump "präsidial" aufgetreten und hatte damit eine Marktrally ausgelöst. Danach sorgte er mit einzelnen Äußerungen über Twitter bei Einzelwerten und Sektoren für Kurskapriolen: So profitierten etwa Rohstoff- und Baustoffwerte. Dagegen geriet vor allem Boeing nach Äußerungen Trumps unter Druck.

Ein Marktteilnehmer glaubt, dass sich Trump in seinen Aussagen vor allem auf Allgemeinsätze beschränken wird. Das Spektrum der Themen sei einfach zu groß, um auch nur ansatzweise erschöpfend erörtert werden zu können. "Ich vermute, dass wir nach der Rede so schlau sein werden wie zuvor", so der Händler.

USA: Liefert Trump einen Impuls?

An der Wall Street baut sich die Zurückhaltung der Anleger im Handelsverlauf etwas ab. Unternehmenstermine oder Konjunkturdaten von Rang stehen nicht auf der Agenda. Die Anleger haben die Trump-Pressekonferenz fest im Blick. Der Dow-Jones-Index notiert am Vormittag (Ortszeit) 0,3 Prozent fester bei 19.920 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 positioniert sich 0,1 Prozent im Plus bei 2272 Zählern. Der Naasdaq100 gewinnt ebenfalls 0,1 Prozent auf 5031 Stellen.

Wenn die Pressekonferenz den Märkten keine richtungsweisenden Impulse gebe, dürfte die aktuelle Konsolidierungsphase bis zur Amtseinführung am Freitag kommender Woche andauern, meint Richard Perry, Analyst bei Hantec Markets.

Dax: Autosektor bleibt im Fokus

Bei den Einzelwerten blicken die Anleger erneut auf die Autowerte, allen voran auf VW. Im Abgasskandal steht in den USA eine Einigung mit dem Justizministerium bevor. Insgesamt belaufen sich die Zahlungen damit auf über 20 Milliarden Dollar und damit auf mehr als die bereits gebildeten Rückstellungen von 18,2 Milliarden Euro. Der größte Brocken sei vom Eis, heißt es aus dem Handel. Gleichzeitig deuten Aussagen von Unternehmensmanagern darauf hin, dass die Konzernspitze wissentlich den Skandal vertuschen wollte.

VW gewinnen 2,4 Prozent. Daimler ziehen 0,6 Prozent an. BMW geben 0,4 Prozent ab. Continental präsentieren sich 0,4 Prozent im Plus.

Lufthansa drehen 0,3 Prozent ins Plus. Der Billigflieger Ryanair hat im abgelaufenen Jahr erstmals mehr Passagiere befördert als die Kranich-Airline und ihre Töchter. Die nackten Zahlen: etwa 117 Millionen gegenüber 110 Millionen Passagieren.

RWE verteuern sich 3,6 Prozent, gestützt von einer Hochstufung durch die Barclays Bank. Eon rücken ebenfalls um 3,6 Prozent vor. Nach der "Financial Times" berichten nun auch "Handelsblatt" und "Börsenzeitung", dass der aktivistische Investor Knight Vinke Eon dazu dränge, das Stromnetz abzuspalten.

Deutsche Bank notieren 1,5 Prozent fester. Hier hoffen Börsianer, dass die Bank ihren Hypothekenvergleich mit dem US-Justizministerium zeitnah unter Dach und Fach bringt.

Europa: Es weihnachtet sehr

Sainsbury-Aktien steigen nach besseren Verkaufszahlen aus dem Weihnachtsgeschäft rund 4 Prozent. Wie Hargreaves Lansdown anmerkt, seien die flächenbereinigten Umsätze im dritten Quartal um 1 Prozent gestiegen. Positiv habe sich vor allem die jüngst übernommene Argos entwickelt - hier ging es mit den flächenbereinigten Umsätzen um 4 Prozent nach oben. Die Strategie von Sainsbury Preisnachlässe zu gewähren scheine sich auszuzahlen. Zugleich warnt Hargreaves Lansdown, dass die Schwäche des Pfunds in der Zukunft niedrigere Margen und Gewinne für Sainsbury bedeuten wird.

Devisen: Euro taucht, Peso und Lira sacken

Der Euro gerät am Nachmittag wieder unter druck. Die Gemeinschaftswährung fällt 0,4 Prozent auf 1,0519 DollarDie Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0567 Dollar festgelegt nach 1,0516 Dollar zum Wochenstart.

Auch am Devisenmarkt wird auf die anstehende Rede Trumps geblickt. Der Republikaner setzt auf wirtschaftliche Abschottung, er stellt das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) infrage und er will Strafzölle auf mexikanische Waren erheben. Unklar ist bislang, was von seinen Plänen in welcher Härte er tatsächlich umsetzen will und kann. Der mexikanische Peso steht bereits unter Druck und stürzte in der Nacht auf ein Rekordtief ab. Ein Dollar war 21,8471 Peso wert. Wegen der hohen Abhängigkeit Mexikos vom Handel mit den USA reagiert der Peso besonders stark auf die politischen Entwicklungen im nördlichen

Unterdessen fällt auch die türkische Lira immer weiter auf neue Rekordtiefs. Die Währung sackte über 2,5 Prozent ab. Ein Dollar kostete bis zu 3,8951 Lira. Auch zum Euro ist die Lira so schwach wie nie zuvor. Inzwischen müssen Händler für einen Euro über 4 Lira hinblättern. Seit geraumer Zeit ist die türkische Währung vor allem wegen Terroranschlägen und der politischen Unsicherheit unter Druck.

Rohstoffe: Kommt Gegenbewegung in Schwung?

Nach den deutlichen Verlusten in der bisherigen Woche legt der Ölpreis zur Wochenmitte leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 53,91 Dollar. Das sind 0,5 Prozent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 0,1 Prozent auf 50,99 Dollar.

Händler sprechen von einer Gegenbewegung. Zuvor hätten Hinweise auf eine höhere Produktion in den USA auf die Preise gedrückt. Die staatliche US-Energiebehörde EIA hatte ihren Produktionsausblick angehoben. Am Mittwoch werden im weiteren Tagesverlauf noch Daten zu den US-Rohölreserven veröffentlicht. Ein Zuwachs bei den Lagerbeständen dürfte den Druck auf die Ölpreise noch erhöhen, sagte Michael McCarthy, Experte beim Finanzdienstleister CMC Markets.

Asien: Shanghai Composite fällt aus der Reihe

Bis auf die Börse in Shanghai präsentierten sich die Handelsplätze in Südostasien am Mittwoch mehr oder weniger ausnahmslos mit Aufschlägen. In Japan setzten Anleger auf sich auszahlende Investitionen in den USA, nachdem der Stimmungsindex für kleinere Unternehmen in den USA auf das höchste Niveau seit 2004 geklettert war und damit die Erwartungen übertroffen hatte. In Australien kam die Unterstützung vom Rohstoffsektor.

Der Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent fester bei 19.365 Punkten. Der Shanghai Composite beendete den Handel 0,8 Prozent schwächer bei 3137 Zählern. Der S&P/ASX-200 zog an, auch der Kospi und der HSI verbuchten Gewinne.

Unter den Einzelwerten zogen in Tokio Toshiba rund 4 Prozent an. Laut Medienberichten wollen die Hauptgläubiger das Unternehmen weiterhin unterstützen. Der Konzern bereitet riesige Abschreibungen auf das US-Nukleargeschäft vor. In Sydney stützten Aufschläge im Rohstoffsektor: BHP Billiton, Fortescue Metals und Rio Tinto sprangen zum Teil über 4 Prozent nach oben. In Indien waren Stahlwerte gesucht, nachdem in Medienberichten von möglichen Schließungen chinesischer Stahlwerke die Rede gewesen war.

