"Conti hatte starke Zahlen": Dax klettert in die Gewinnzone

Gute Laune am deutschen Aktienmarkt: Am Nachmittag schwenken die Trendpfeile um auf Grün. Starke Kursgewinne verzeichnen Händler bei Lufthansa, Conti und Infineon. Beim Ölpreis sagen US-Banken einen deutlichen Preisanstieg voraus.

Nach einer unentschlossenen ersten Handelshälfte geht es im Frankfurter Aktienhandel weiter nach oben: Der deutsche Leitindex dreht am frühen Nachmittag ins Plus und nähert sich wieder seinen jüngsten Höchstständen an.

Eine knappe Stunde vor dem Handelsstart in den USA notiert der Dax 0,18 Prozent fester bei 12.772 Punkten. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.773,13 Zählern. Am Vorabend war das Frankfurter Börsenbarometer 0,4 Prozent im Plus bei 12.749,12 Punkten aus dem Handel gegangen.

Der MDax der mittelgroßen Werte liegt nur noch 0,28 Prozent im Minus bei 25.117 Zählern. Der TecDax steigt um 0,08 Prozent auf 2149 Punkte. Für den Leitindex der Eurozone, den Eurostoxx50, geht es um 0,15 Prozent nach unten auf 3643 Punkte.

Starke Kursgewinne verzeichnen Händler bei Infineon: Die Aktien des deutschen Hightech-Konzerns führen im Dax die Gewinnerliste an und steigen um knapp 1,7 Prozent. Als kurstreibenden Faktor machen Händler die guten Nachrichten aus der Autozuliefererbranche aus. Der Automobilsektor stellt mit 0,5 Prozent Plus in Europa den zweistärksten Gewinner am Mittag. "Conti hatte starke Zahlen, Leoni hat heute sogar total überrascht, da geht man wieder in den Sektor rein - besonders bei den Zulieferern", erklärte ein Händler. Wegen des Themas "Peak Auto", also der Befürchtung einer Spitze beim globalen Auto-Absatz, seien Fonds nicht mehr so stark in der Branche gewichtet. Gefragt sind im Handel zur Wochenmitte auch Dax-Titel wie Lufthansa, Continental, Deutsche Börse und VW. Hier liegen die Aufschläge in Bereichen von 0,7 bis 1,4 Prozent.

Mit dem neu aufkommenden Rückenwind bleibt der Dax in Sichtweite der am Dienstag aufgestellten Bestmarke von 12.783 Punkten. Insgesamt sei der Index weiter auf Kurs in Richtung 13.000 Zähler, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. "Das Umfeld für die Börsen ist positiv. Die politischen aber auch geopolitischen Risiken haben sich verringert."

Der Bund-Future steigt am Mittag auf ein neues Tageshoch bei 160,83 Prozent. Händler verweisen auf Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi: "Er hält die stimulierenden Maßnahmen weiterhin für notwendig, trotz besserer Konjunktur", sagte ein Händler. Das Wort Zinserhöhung habe er erst gar nicht in den Mund genommen. Deshalb sei es im Anschluss zu "einer kleiner Short-Squeeze" gekommen. Den seit Mitte April ausgebildeten steilen Abwärtstrend habe der Bund-Future allerdings noch nicht geknackt.

USA: Wall Street erwartet Steuersenkungen

Auf Rückenwind von der Wall Street müssen Anleger in Frankfurt wohl vorerst verzichten: Zur Wochenmitte dürften die US-Börsen einen kleinen Rücksetzer erleben, heißt es. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich knapp behauptet. Der Dow-Jones-Index wird auf Teleboerse.de zum Start bei 20.914,00 Punkten gesehen, was einem Minus von 0,3 Prozent entspricht.

Die Anleger müssten erst einmal eine Fülle von Quartalsbilanzen auswerten und abwägen, ob die Ertragslage der Unternehmen für weitere Kursgewinne an den Börsen spreche, sagen Beobachter. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison rücke überdies die Politik wieder stärker in den Vordergrund. Die Märkte wollten endlich Taten sehen, was die versprochenen Steuersenkungen in den USA angehe.

Wenig Einfluss auf die Aktienmärkte habe dagegen die fristlose Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump, auch wenn sie zu Spannungen zwischen dem Präsidenten und dem US-Kongress führen dürfte. Sie mache sich hauptsächlich am Devisenmarkt bemerkbar, wo der Dollar zu vielen Währungen leicht nachgibt.

An Konjunkturdaten sind für Mittwoch Im- und Exportpreise angekündigt: Die US-Importpreise sind im April stärker als erwartet gestiegen, womit sich ein festerer Inflationsdruck abzeichnet. Höhere Ölpreise hatten einen besonderen Einfluss. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, kletterten die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent, nach einem Plus von 0,1 Prozent im März. Ökonomen waren im Konsens nur von einem Anstieg um 0,1 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Die US-Exportpreise verzeichneten den Angaben zufolge im April einen Anstieg um 0,2 Prozent, nachdem sie sich im März um 0,1 Prozent erhöht hatten. Auf Jahressicht wurde ein Plus von 3,0 Prozent verzeichnet. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft zu.

Im Tagesverlauf stehen die Reden zweier US-Notenbankvertreter im Blick: Eric Rosengren, Präsident der Bostoner Fed-Filiale, wird in South Burlington sprechen. In Minneapolis wird der Präsident der dortigen Fed-Filiale, Neel Kashkari, auftreten.

Am Vorabend haben nach Börsenschluss unter anderem Walt Disney, Nvidia und Electronic Arts Quartalszahlen veröffentlicht. Disney übertraf zwar mit dem Gewinn die Erwartungen, doch enttäuschte der Umsatz. Die Aktie gibt vorbörslich um 1,9 Prozent nach. Positiv werden dagegen die Zahlen von Nvidia aufgenommen; die Aktie schnellt um über 11 Prozent nach oben. Für Electronic Arts geht es um 6,7 Prozent nach oben, nachdem der Videospielehersteller ein deutliches Umsatzplus gemeldet hat.

Blick nach Deutschland

Im Tagesgeschäft zieht die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison viel Aufmerksamkeit auf sich: Aus dem Dax steht dabei der Baustoffhersteller HeidelbergCement ins Blickfeld, dessen Aktien am Dax-Ende um 1,7 Prozent nachgeben. Höhere Energiekosten und schlechtes Wetter hatten den Konzern im ersten Quartal gebremst. Bernstein-Analyst Phil Roseberg machte als Belastung die Ergebnisse in den Schwellenländern aus.

Im MDax müssen die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag und des Internet-Modehändlers Zalando hohe Kurseinbußen von mehr als 4 beziehungsweise knapp 2 Prozent verkraften. Eine starke Nachfrage in Europa und eine Erholung in den USA hatten Brenntag zwar im ersten Quartal zu einem überraschend hohen Überschuss verholfen, doch beim um Sonderposten bereinigten operativen Ergebnis hatten Experten auf mehr gehofft. Den Zalando-Aktien nimmt eine etwas verhaltenere Studie von Goldman Sachs den Wind aus den Segeln. Tags zuvor hatten sie mit 41,79 Euro noch eine neue Bestmarke erreicht.

An der MDax-Spitze schnellen die Titel von Leoni nach Quartalszahlen um rund 4 Prozent hoch. Der Autozulieferer hatte zum Jahresauftakt von Zukäufen und einer starken Nachfrage der Autoindustrie profitiert. Anhaltend stark präsentieren sich im TecDax zunächst die Anteile von Evotec, jedoch schmolz das Gewinnplus zuletzt auf nur noch ein gutes halbes Prozent zusammen. Das Biotechnologie-Unternehmen war mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. An der Börse zählen die Evotec-Anteile schon seit geraumer Zeit zu den Lieblingen der Anleger. Seit Jahresanfang beläuft sich der Kursgewinn auf rund 58 Prozent. Noch besser sieht es auf Zwölfmonatssicht aus mit einem Zuwachs von 214 Prozent.

Für Gesprächsstoff sorgen unterdessen vor allem die laufenden Hauptversammlungenm prominenter Großkonzerne. Bei einigen Aktionärstreffen könnte es im Lauf des Tages durchaus turbulent zugehen. Erwartet wird, dass etwa bei VW auch heikle Themen wie etwa der Abgasskandal zur Sprache kommen. Bei Linde, SAP und Volkswagen empfehlen einflussreiche Aktionärsberater, das Management nicht zu entlasten. Ansonsten sorgt die überraschende Entlassung des FBI-Chefs James Comey durch US-Präsident Donald Trump auf internationaler Ebene für eine gewisse Nervosität.

Die Konjunkturdaten des Tages kommen Mitte der Woche aus Frankreich: Die französische Industrieproduktion ist im März stärker als erwartet gestiegen. Vor allem das verarbeitende Gewerbe legte kräftig zu. Wie die Statistikbehörde in Paris berichtete, steigerte die Industrie ihren Ausstoß um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Frankreich ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands.

Die Erzeugung im verarbeitenden Gewerbe stieg um 2,5 Prozent, wobei die Automobilproduktion um 5,2 Prozent und die Herstellung von Maschinen und Ausrüstungsgütern sogar um 12,5 Prozent in die Höhe schoss. Im Februar war die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um revidiert 1,7 Prozent gesunken; vorläufig war das Minus auf 1,6 Prozent beziffert worden.

Devisen: Dollar gibt nach

Der Dollar reagiert mit Abschlägen auf die Entlassung von FBI-Direktor Comey. Für einen Euro wurde im späten US-Handel des Vorabends zeitweise nur noch 1,0885 Dollar gezahlt, nach einem Tageshoch von 1,0946 Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 0,1 Prozent. Zum Yen gab der Dollar um 0,2 Prozent auf 113,77 Yen nach.

Gegen Mittag notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0894 Dollar und damit 0,1 Prozent unter dem Niveau des Vortages. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0888 (Montag: 1,0938) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9184 (0,9142) Euro.

Politische Spannungen in den USA wirken sich negativ auf die US-Währung aus, erklärten Händler, da zu befürchten stehe, dies könne die mit Spannung erwartete US-Steuerreform verzögern. Händler verwiesen zudem auf die Aussagen von US-Notenbankvertretern.

Die Chefin der Kansas-Fed, Esther George, drängt auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank angesichts drohender Risiken. Die Aussagen verfestigten die Markterwartungen, dass die US-Notenbank im Juni die Zinsen erneut erhöhen wird. Derzeit wird dies am Zinsterminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingepreist.

Asien: Nikkei legt leicht zu

Bis auf den Aktienmarkt in Südkorea legen die ostasiatischen Börsen im Verlauf zu. Nachdem der Handel an der Börse in Seoul wegen der Wahl am Vortag geruht hatte, verlor der Kospi 0,7 Prozent. In Tokio steigt der der 225 Werte umfassende Nikkei-Index mit dem Rückenwind eines zum Yen auf Tagessicht anziehenden Dollar um 0,2 Prozent auf 19.876 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,2 Prozent. Der Composite-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legt um 0,3 Prozent zu.

Zu den Gewinnern gehört Mitsubishi Motors. Die Aktie des Autoherstellers schießt in Tokio um 8,6 Prozent nach oben auf ein Zwölfmonatshoch. Das Unternehmen hatte einen Anstieg des operativen Gewinns in diesem Jahr um fast das 14-fache angekündigt.

Die Verbraucherpreise in China haben im April etwas deutlicher angezogen als erwartet. Die Erzeugerpreise stiegen im April zwar den achten Monat in Folge, allerdings weniger deutlich als vorausgesagt. Der Spielraum für geldpolitische Straffungen durch die chinesische Zentralbank reduziere sich mit den Daten etwas, heißt es im Handel. Der HSI in Hongkong gewinnt 0,8 Prozent und markiert erneut ein 21-Monatshoch.

Rohstoffe: US-Banker erwarten Ölpreis-Anstieg

Die Ölpreise ziehen im Mittwochshandel deutlich an. Am Markt nannten Beobachter die jüngsten Lagerdaten aus den USA als Grund für den Anstieg. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostet am Nachmittag 49,32 US-Dollar. Das sind 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung steigt um 59 Cent auf 46,48 Dollar.

Am Dienstagabend hatte das privatwirtschaftliche American Petroleum Institute (API) einen abermaligen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl gemeldet. An diesem Mittwoch stehen die wöchentlichen Zahlen der Regierung an. Beobachter rechnen mit dem fünften Rückgang in Folge, allerdings von hohem Niveau aus. Fallende Lagerbestände sind ein Hauptziel des Ölkartells Opec, das seit Jahresbeginn zusammen mit anderen großen Produzenten die Rohölförderung begrenzt.

Analysten von Goldman Sachs rechnen damit, dass die Ölpreise im zweiten Quartal weiter steigen werden. Die Rohstoffexperten sagen für US-Leichtöl der Sorte WTI einen Preis von 58 Dollar je Barrel voraus, für die europäische Referenzsorte Brent einen Preis von 59 Dollar je Fass. Im vierten Quartal dürfte es dann aber einen Rückgang auf 55 beziehungsweise 57 Dollar geben.

Hinsichtlich der langfristigen Ölpreise laute die entscheidende Frage, wie teuer die Förderung von Schieferöl werde, hieß es. Grundsätzlich sei die Schieferölproduktion billiger als die herkömmliche Ölproduktion, sie nehme zudem weniger Zeit in Anspruch. Ob etwaige Kosten für langfristige Umweltbelastungen in diese Kalkulation einflossen, blieb unklar.

