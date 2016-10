Marktberichte

Freundlicher Auftakt in den USA: Dax klettert in den Nachmittag

Kräftige Kursgewinne beschert der Oktoberstart Anlegern am deutschen Aktienmarkt: Zu Beginn der verkürzten Börsenwoche berichten Händler von einem "großen Kaufinteresse". In den USA setzt sich der Aufstieg fort.

Nach dem langen Wochenende zum Tag der deutschen Einheit ist die Nervosität aus dem deutschen Aktienmarkt weitgehend gewichen: Im Frankfurter Börsengeschehen blicken Händler auf einen vorsichtig-optimistischen Start ins Schlussquartal 2016. Viele Marktteilnehmer wollen wieder in das Geschehen eingreifen zu wollen, heißt es.

Der deutsche Leitindex Dax notiert am Nachmittag deutlich gefestigte 0,95 Prozent im Plus bei 10.611 Punkten. Vor dem Wochenende hatten Sorgen um die Deutsche Bank - und in Folge dessen die Furcht vor einer neuen Bankenkrise - das Börsenbarometer zunächst bis auf 10.189 Punkte gedrückt, bevor es in einer fulminanten Aufholjagd am Ende bis auf 10.511 Punkte nach oben gegangen war.

Auch bei den Nebenwerten geht es zu Beginn der verkürzten Börsenwoche aufwärts: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen steigt um 0,44 Prozent auf 21.678 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückt um 1,12 Prozent auf 1822 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 geht es um 1,17 Prozent nach oben auf 3034 Punkte.

Frische Impulse könnte Experten zufolge die bald beginnende Berichtssaison der Unternehmen liefern. Zudem richten sich die Blicke bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der für die Geldpolitik der US-Notenbank eine Rolle spielt.

Wall Street: US-Börsen starten freundlich

Die New Yorker Aktienmärkte eröffnen am zweiten Handelstag der US-Börsenwoche mit leichten Gewinnen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert in den ersten Minuten nach der Eröffnungsglocke 0,2 Prozent höher bei 18.297 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legt ebenfalls 0,2 Prozent auf 2164 Zähler zu. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq gewinnt 0,3 Prozent auf 5318 Zähler.

"Es sieht aus wie einer dieser wechselhaften, richtungslosen Tage - es sei denn wie bekommen etwas von der Deutschen Bank", sagte Matthew Tuttle, Analyst beim Finanzdienstleister Tuttle Tactical Management. Deutschlands größtes Geldhaus bleibt damit in New York weiter im Blickfeld vieler Investoren. Die in den USA gelisteten Titel notieren bei hohem Umsätzen 1,7 Prozent im Plus.

Im Blickfeld der Börsenstraten stehen im weiteren Verlauf Aussagen zweier Vertreter der Notenbank Fed: Jeffrey Lacker und Charles Evans. Auch wenn beide nicht zum aktuellen Offenmarktausschuss (FOMC) gehörten, verspreche sich der Markt von ihnen neue Erkenntnisse über die aktuelle Wirtschaftslage und die Aussichten für die zukünftige US-Geldpolitik, sagte ein Marktteilnehmer. Konkretisieren wird sich dies dann spätestens am Freitag, wenn die US-Regierung den Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht.

Die Titel der Google-Mutter Alphabet legen um 0,6 Prozent zu. Es wird erwartet, dass der Internetriese neue Funktionen sowie ein neues Smartphone mit dem Namen Pixel vorstellt. Etwas gebremst wird der Kurs von Schlagzeilen aus Europa. Die EU-Wettbewerbsbehörde will Änderungen der Geschäftspraktiken bei Alphabet erzwingen. Sie will zudem wegen des Vorwurfs von Kartellrechtsverletzungen erhebliche Geldbußen einfordern, wie aus Dokumenten hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einsicht hatte.

Delta Air Lines ziehen um 1,8 Prozent an. Die Fluggesellschaft sieht erste Anzeichen dafür, dass die Kapazitätsreduzierungen nach dem Sommerflugplan die Umsatzentwicklung befeuerten.

Darden Restaurants hat die Erwartungen im dritten Quartal geschlagen und bei den Umsätzen auf vergleichbarer Basis erneut Wachstum verbucht, obwohl der Sektor insgesamt schwächelt. Darden will zudem weitere Aktienrückkäufe tätigen. Die Darden-Aktie verteuert sich um 2,0 Prozent.

Die bislang wenig bekannten Aktien von Summit Therapeutics katapultieren sich mit einem Aufschlag um 105 Prozent in die Höhe. Der Medikamentenentwickler meldet exklusive Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen mit Sarepta Therapeutics. Die Titel dieser Gesellschaft ziehen um 1,4 Prozent an.

Blick nach Deutschland

Zu Beginn des Schlussquartals an der Börse berichten Händler von einem "großen Kaufinteresse" ihrer Kunden an deutschen Aktien. "Es werden hier marktbreite Baskets gekauft", sagte ein Händler. Nachdem die systemischen Sorgen um die Deutsche Bank rechtzeitig zum Ende des alten Quartals abgeschüttelt worden seien, komme zum Bedarf an Neupositionierungen auch die Lust auf Risiko hinzu, heißt es.

Ein anderer Händler bestätigt das Interesse, verweist aber auf die Selektivität der Käufe: "Problembranchen lässt man außen vor", meinte er. Besonderer Fokus liege auf Themen wie etwa den weiterhin im Markt kursierenden Übernahme-Fantasien.

Die Aktien von Osram liegen vor diesem Hintergrund 3,9 Prozent im Plus. Siltronic gewinnen 5,0 Prozent. Stada ziehen um 1,3 Prozent an. Ein weiterer Marktbeobachter unterstreicht den Eindruck gezielten Stockpickings, da die Gewinner der vorherigen Quartale wie die Immobilienwerte eher verschmäht würden. Die im Dax gelisteten Aktien von Vonovia etwa notieren gegen den Markttrend 1,1 Prozent im Minus.

Erholung bei der Deutschen Bank

In der Arena der deutschen Börsenschwergewichte können die Aktionäre der Deutschen Bank weiter aufatmen: Die Aktien bleiben auf Erholungskurs und halten sich gegen Mittag wieder 2,8 Prozent im Plus bei 11,88 Euro. Das bisherige Tageshoch liegt bei 11,98 Euro. So stark notierten die Titel zum letzten Mal vor mehr als zwei Wochen. Zu Jahresbeginn allerdings lag der Kurs der Deutschen Bank allerdings noch bei 22,10 Euro.

Zum Thema Deutsche Bank, das am Freitag das Börsengeschehen am deutschen Aktienmarkt bestimmt hatte, gebe es keine neuen handelbaren Neuigkeiten, meinte ein Marktbeobachter am Morgen. Allerdings mehrten sich die positiven Einschätzungen zur Lage, hieß es aus Frankfurt.

Experten des Bankenkonzerns HSBC betonten zuletzt in einer Kurzstudie zur Aktie, die Sorgen von Investoren über die Liquiditätsausstattung des Instituts seien übertrieben. Sie bestätigten ihr Rating für die Aktien mit "hold", senkten aber das Kursziel auf 12,00 von 14,00 Euro. Die Analysten gehen davon aus, dass dem Geldhaus schwierige Zeiten bevorstehen. Möglich seien wegen der jüngsten Nachrichten und einem daraus resultierenden Vertrauensverlust auch Einbußen bei den Einnahmen.

Nach Einschätzung von Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research halfen der Deutschen Bank auch Aussagen des Chefs der US-Großbank JP Morgan, Jamie Dimon. Er sagte am Vortag zum Fernsehsender CNBC, er sehe keinen Grund, weshalb die Deutsche Bank ihre Probleme nicht überstehen könne. "Dimon hat eine Beruhigungspille in die Suppe gespuckt", sagte Ruland. "Es zeigt den Ernst der Lage, wenn Konkurrenten so weit gehen, dazu etwas zu sagen." Dimon habe damit versucht, Ansteckungseffekten auf die gesamte Bankenbranche entgegenzutreten.

"Stark war, dass es gestern zu keinen größeren Gewinnmitnahmen nach der Kursexplosion vom Freitag gekommen ist", meinte dagegen ein Börsianer. An den übrigen europäischen Börsenplätzen und in den USA wurde zu Wochenbeginn regulär gehandelt.

Analysten von Morgan Stanley gehen mit Blick auf die Deutsche Bank davon aus, dass eine Einigung mit den US-Behörden zu einer Fortsetzung der Erleichterungsrally vor allem bei den ausstehenden Anleihen führen wird. Eine Strafe im 5-Milliarden-Euro-Bereich werde nur "einen minimalen Einfluss" auf die Kernkapitalquote der Bank haben. Dazu komme der Verkauf von Abbey Life und dem Anteil an der Hua Xia Bank. "Dass wird die Solvenz-Bedenken dann beenden", meinten die Analysten. Auch die Kredit-Analysten von BofA Merrill Lynch sehen dies so und erhöhen ihre Einstufung für die Bank auf "Neutral".

Die Nachrichtenlage sei ansonsten vergleichsweise dünn, meinte ein Marktteilnehmer. Damit fehlten dem Markt die Impulse. Dies dürfte sich erst in der zweiten Wochenhälfte ändern. Ende der Woche stehen dann mit dem Job Report frische Daten zum US-Arbeitsmarkt an. Weiterhin ist eines der bestimmenden Themen an der Börse, ob die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in diesem Jahr noch die Leitzinsen anhebt. Sollte der US-Arbeitsmarktbericht überzeugen, steigt damit die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung in den USA. Die australische Notenbank hat am Morgen wie erwartet den Leitzins unverändert auf dem Rekordtief bei 1,5 Prozent bestätigt.

Absatzzahlen aus den USA

Einen gemäßigten Kurstreiber für die Autowerte sehen Händler in den US-Autoabsatz für September vom Vortag. "Das sieht alles nach einer Stagnation aus", so ein Händler. Der Markt werde auf eine Bodenbildung warten und bis dahin genau beobachten, dass sich das Absatz-Momentum nicht noch nach unten beschleunige. Der Markt dürfte lediglich die unterschiedlichen Performances der Hersteller spielen, unterstreicht ein anderer Händler: "Seit den Absatzzahlen vor zwei Monaten wird auf eine Outperformance von Daimler gegen BMW gesetzt, das hat sich auch in den aktuellen Daten wieder bestätigt", meinte ein Händler.

Die Aktien von BMW gewinnen knapp 3,1 Prozent und führen damit die Gewinnerliste im Dax an. Gefragt sind auch Daimler mit einem Plus von 2,6 Prozent. Bei VW verzeichneten Investoren am Vorabend immerhin einen gebremsten Absatzrückgang im US-Markt. Der Kurs der im Leitindex notierten Vorzugsaktien von VW liegt 2,3 Prozent im Plus.

Lufthansa am Indexende

Abwärts geht es im Dienstagshandel dagegen für Aktien des Energieversorgers RWE: Hier sei die Freude über den positiven Artikel im US-Anlegermagazin "Barron's" durch ein neues Thema ersetzt worden, meinte ein Marktbeobachter. Der Artikel hatte am Morgen für Käufe gesorgt und die Aktie über 2 Prozent nach oben getrieben. Am Nachmittag liegt sie 1,4 Prozent im Minus.

Im Handel heißt es dazu, "Innogy ist schuld". Die Tochter für erneuerbare Energien des Stromriesen werde "als bessere Alternative" für Anleger im Versorgersektor gesehen. Daher würden Fonds Innogy zeichnen und dafür Platz im Portfolio durch RWE-Verkäufe schaffen.

"Angesichts der Überzeichnung der Innogy-Aktien deutet sich für deren Zuteilungstag aber ab, dass zuviele zuwenig Stücke bekommen", sagt ein Händler. Daher dürfte dann wieder eine kräftige Nachfrage nach RWE einsetzen, um die theoretisch nicht abgedeckten Portfolioanteile wieder aufzufüllen. Am unteren Indexende büßen die Aktien der Lufthansa weitere 1,9 Prozent ein.

Eine Personalie lenkt die Aufmerksamkeit am Markt auf Prosiebensat1. Der im Dax notierte Medienkonzern muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Der aktuelle Amtsinhaber Gunnar Wiedenfels verlässt das Unternehmen zum 31. März 2017, wie die Senderkette mitteilte. Er wechselt als Finanzchef zum global tätigen Medienkonzern Discovery Communications. Die Aktien von Prosiebensat1 notieren 1,5 Prozent im Plus.

Wiedenfels verlagere seinen Lebensmittelpunkt "aus familiären Gründen" nach New York, heißt es. Die Suche nach einem Nachfolger habe bereits begonnen. Ralf Peter Gierig, Executive Vice President Group Finance & Investor Relations, wurde mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Finanzvorstand befördert. Wiedenfels war seit 2009 bei Prosieben.

Devisen: Pfund rutscht ab

Im Devisenhandel stehen die Bewegungen des Pfund Sterling im Vordergrund. Die britische Währung fällt nach dem am Wochenende vorgelegten Brexit-Zeitplan zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 1985.

Premierministerin Theresa May hatte am Wochenende angekündigt, Großbritannien werde bis spätestens Ende März den Antrag zum Austritt aus der EU stellen. Unter Börsianern schüren Mays Pläne die Ängste vor einem "harten" Brexit.

Der Euro gibt sich vor diesem Hintergrund in seinem Währungsverhältnis zum Dollar deutlich nach. Die Gemeinschaftswährung notiert am Nachmittag mit 1,1155 Dollar gut 0,5 Prozent unter dem Niveau des Vorabends. In Anbetracht der Bewegungen am Markt hält es Währungsexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank (Coba) für erstaunlich, dass der Franken vom Wiederaufflammen der Brexit-Angst vollkommen unberührt geblieben ist. Dabei habe die schweizerische Notenbank den Zahlungsbilanzdaten zufolge im Zuge des britischen EU-Referendums so stark intervenieren müssen wie seit Aufgabe des Mindestkurses im ersten Quartal 2015 nicht mehr.

In den vergangenen beiden Wochen seien die Sichteinlagen bei der schweizerischen Notenbank wieder ähnlich schnell gestiegen wie Mitte Juni, erklärte Reichelt. Auch angesichts der unerklärlichen Eurorally, zurück über die Marke von 1,09 Franken am Freitag, sage das Wechselkursniveau weiter mehr über die Aktivität der Währungshüter aus als über die Bewertung des Franken, so die Coba-Analystin weiter. Die Frage sei, wem eher die Luft ausgehe: dem Markt, der bereits seit Jahren anhaltenden Aufwertungsdruck auf den Franken ausübe, oder der schweizerischen Notenbank. Aktuell steigt der Euro weiter auf 1,0936 Franken, nachdem er im späten US-Handel bei 1,0918 gelegen hatte.

Zum japanischen Yen zieht der Greenback merklich an. Marktexperten erklären das mit den jüngsten, solide ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA. Sie nährten Spekulationen über eine baldige Zinserhöhung in den USA, nachdem die US-Notenbanker bei ihrer jüngsten Sitzung nochmals klargestellt hatten, dass Zinserhöhungen von der Datenlage abhängig getroffen würden. Der Dollar, der vor Bekanntgabe des Index noch 101,42 Yen gekostet hatte, erreicht im asiatischen Tageshoch knapp 102,40 Yen und kostete zuletzt 102,11 Yen.

Rohstoffe: Ölpreise ziehen leicht an

Die Ölpreise steigen nach ihren Dreimonatshochs des Vortages weiter. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,3 Prozent auf 48,97 Dollar, Brent springt über die Marke von 51 Dollar. Zuletzt hatte die Hoffnung auf eine Förderbegrenzung des Erdölkartells Opec die Preise befeuert.

Händler bleiben trotz der steigenden Preise skeptisch. Marktanalyst Olivier Jakob von Petromatrix sieht eine wachsende Divergenz zwischen dem Markt für physisches Erdöl und entsprechenden Finanzprodukten am Terminmarkt. Der physische Markt sei weiterhin überversorgt, die Preise für am Terminmarkt zögen jedoch seit der Abmachung der Opec deutlich an.

Im Handel mit Edelmetallen geht der Preis für Gold mit der Dollarstärke und den sich mehrenden Rufen nach Zinserhöhungen in den USA auf Tauchstation und sinkt auf die niedrigsten Stand seit dem 24. Juni. Die Feinunze verbilligt sich auf 1287 Dollar - ein Einbruch um 1,9 Prozent zum Vorabend.

Die gleichen Spekulationen sowie ein hohes Angebot an neuen Unternehmensanleihen drücken auch die Notierungen bei US-Renten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um zwei Basispunkte auf 1,64 Prozent.

Asien: Nikkei legt zu

An den Fernost-Börsen geht es angeführt vom japanischen Aktienmarkt weiter aufwärts. Der Antrieb für japanische Aktien kommt vom schwächeren Yen, der die Exportunternehmen des Landes international wettbewerbsfähiger macht. In den USA war der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe nach seinem überraschenden Rücksetzer im September mit 51,5 Punkten wieder deutlich in den Expansion andeutenden Bereich über 50 gesprungen.

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,8 Prozent und schließt bei 16.736 Punkten. Gesucht sind vor allem exportsensible Aktien wie Honda Motor, Olympus und Panasonic mit Aufschlägen zwischen 1,7 und 4,9 Prozent. An den anderen Börsen der Region fallen die Kursgewinne kleiner aus, an den chinesischen Festlandbörsen wird die ganze Woche über wegen der Feierlichkeiten um den Nationalfeiertag nicht gehandelt.

In Seoul, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, werden die Aufschläge der Nachbarbörsen vom Wochenauftakt nachgeholt. Der Kospi legt ein halbes Prozent zu. Im australischen Sydney folgt der Markt stärker der leicht negativen US-Vorgabe. Nach dem jüngsten Fünfwochenhoch sprechen Beobachter auch von Gewinnmitnahmen. Zudem bremsen etwas nachgebende Rohstoffpreise, die wiederum unter dem anziehenden US-Dollar leiden.

Neben den Exportaktien legen in Tokio vor allem Aktien aus dem Bankensektor zu. Hier ist von einer Gegenreaktion nach dem jüngsten Ausverkauf der Branchenwerte die Rede. Sie litten unter dem schwachen Wirtschaftswachstum, dem Niedrigzinsumfeld und Sorgen vor Ansteckungen, ausgehend von einigen mit Problemen kämpfenden Banken in Europa. Zudem hatte zuletzt die Sorge vor einer nicht stemmbaren Strafzahlung der Deutschen Bank auf die Stimmung gedrückt. Hier gab es aber zuletzt deutliche Entspannungssignale und Hinweise, dass die Strafe niedriger ausfallen dürfte. Mitsubishi UFJ Financial Group und Sumitomo Mitsui Financial Group ziehen um jeweils gut 2 Prozent an.

Quelle: n-tv.de