Auch Wall Street im Rekordfieber: Dax klettert auf neues Jahreshoch

Die Frühjahres-Rally am deutschen Aktienmarkt nimmt wieder Fahrt auf. Unterstützt von überraschend starken Konjunkturdaten steigt der Dax erstmals seit 2015 über die 11.900-Punkte-Marke. Auch MDax und TecDax markieren Rekordstände.

Günstige Konjunkturerwartungen treiben den deutschen Aktienmarkt auf neue Bestmarken: Der Dax markiert ein frisches Jahreshoch bei 11.902 Punkten und steigt damit erstmals seit Mai 2015 über 11.900 Punkte. Mit dem Überwinden des Januarhochs sei für den Dax nun sogar "ein Anstieg Richtung Rekordstand bei knapp 12.400 Punkten drin", sagt ein Händler.

Auch in der zweiten Reihe werden Rekorde gejagt: Der Nebenwerte-Index MDax klettert auf den höchsten Stand aller Zeiten bei 23.553 Zählern, der TecDax überwindet erstmals seit seit knapp 16 Jahren die Marke von 1.900 Punkten.

Der Dax liegt nach seinem Rekordsprung am frühen Nachmittag immer noch 0,5 Prozent im Plus auf 11.890 Punkten. Für den MDax geht es nach seinem Allzeithoch noch 0,4 Prozent nach oben auf 23.549 Punkte. Der TecDax verbessert sich um 0,9 Prozent auf 1916 Stellen. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach oben auf 3328 Punkte.

Einerseits profitiert der Dax von steigenden Gewinnerwartungen seiner Unternehmen über die gute Konjunktur. Andererseits fehlen weiterhin die Anlagealternativen, da die Renditen trotz der guten Konjunkturerwartungen kaum steigen, und zwar, wie es heißt, wegen der Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank.

Einkaufsmanagerindizes überzeugen

Den Aufwärtsschub eingeleitet haben am Morgen gute Einkaufsmanagerindizes. Der Sammel-Index der Eurozone stieg deutlich stärker als erwartet. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich zogen die Konjunkturerwartungen der Einkaufsmanager im Februar stark an.

Gestützt wird die Stimmung am Aktienmarkt auch vom festen Dollar. Der Euro hat seine Erholung abgebrochen und fällt um knapp einen US-Cent zurück auf 1,0530 Dollar, das hilft den Kursen exportorientierter Aktien.

Sowohl am griechischen Renten- wie auch Aktienmarkt herrscht erkennbar gute Stimmung. Während die Renditen sinken, steigen die Aktienkurse. Händler verweisen auf die Erleichterung, die mit dem Finanzministertreffen der Eurozone vom Vortag einhergeht.

Einziger europäischer Branchenindex mit nennenswerten Abschlägen ist der Bankenindex, der um 1,2 Prozent nachgibt. Grund sind schwache Geschäftszahlen von HSBC, die um 6,7 Prozent einbrechen. "Der angekündigte Aktienrückkauf wirkt eher wie eine Notlösung angesichts der schlechten Geschäftszahlen", sagt ein Händler. Die Bank hat ihre Verluste im vierten Quartal auf über 4,2 Milliarden Dollar ausgeweitet.

Dax: Banken-Aktien von HSBC belastet

Siemens führen mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 123,65 Euro die Gewinnerliste im Daxan. Berenberg hat das Kursziel für Siemens auf 140 Euro erhöht von bisher 120 Euro. Lufthansa und Adidas steigen um jeweils 1,3 Prozent.

Die Banken zählen nach anfangs deutlicheren Verlusten im Dax weiterhin zu den schwächsten Werten: Deutsche Bank legen nur 0,1 Prozent zu, Commerzbank verlieren sogar 0,5 Prozent. Belastend wirken die schlechten Geschäftszahlen der britischen Großbank HSBC.

MDax: Gelungener Kauf beglückt Kion-Anleger

Im MDax ziehen Kion um 3,2 Prozent an. Als Grund nennen Händler die Leichtigkeit der Refinanzierung des Dematic-Kaufs. Kion hat Schuldscheine in Höhe von 958 Millionen Euro mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren begeben, um ihre bisherige Zwischenfinanzierungen des Kaufs abzulösen. "Das ging ganz sanft über die Bühne und die Verzinsung dürfte nun deutlich unter einem Zwischenkredit liegen", sagt ein Händler.

TecDax und SDax: Dialog steigen nach Hochstufung

Im TecDax geht es für die Aktie von Dialog Semiconductor nach oben. JP Morgan hat den Titel gleich um zwei Stufen auf "Overweight" von "Underweight" erhöht. Das Papier legt 4,3 Prozent zu und ist damit größter Gewinner im Technologie-Index.

Nach Geschäftsausweis gewinnen Koenig & Bauer (KBA) 8,8 Prozent. Der Druckmaschinenhersteller hat im vergangenen Jahr seine im November erhöhte Gewinnprognose erreicht. Das im SDax notierte Unternehmen gab zudem eine Reihe von Mittelfristzielen für die kommenden vier Jahre aus und teilte den Abschluss eines Rechtsstreits einer schweizerischen Tochtergesellschaft mit. Wacker Neuson steigen 4,9 Prozent. Das Unternehmen will eine eigene Immobiliengesellschaft verkaufen.

USA: Neue Rekorde auch in New York?

Die Rekordjagd an der Wall Street scheint noch nicht beendet. Nach dem langen Wochenende - am Montag waren die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen - zeichnet sich am Dienstag ein gut behaupteter Handelsstart ab. Richtungsweisend dürften neben den Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe Geschäftszahlen zweier großer Einzelhandelskonzerne sein.

Vorbörslich hat schon die Baumarktkette Home Depot über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Die Zahlen sehen auf den ersten Blick gut aus, was der Aktie im vorbörslichen Handel zu einem Plus von 4 Prozent verhilft. Auch Wal-Mart wird vor der Startglocke noch Viertquartalszahlen vorlegen. Hier scheinen die Anleger verhalten optimistisch; die Aktie wird 0,2 Prozent höher taxiert.

Daneben stehen Auftritte verschiedener US-Notenbankvertreter auf der Agenda, wie etwa vom Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker. Er könnte in seiner Rede an der University of Pennsylvania das wiederholen, was er schon am Montag in einem Interview geäußert hat: dass beim nächsten Zinstreffen im März eine Zinsanhebung noch nicht vom Tisch sei und er für eine Anhebung votieren werde, wenn er Hinweise sehe, dass der Inflationsauftrieb weiter an Dynamik gewinne.

Asien: Aufwärtstrend hält an

An den Aktienmärkten in Fernost haben die Kurse weiter zugelegt. Die Umsätze hielten sich aber in Grenzen, weil die Wall Street am Montag wegen eines Feiertages geschlossen war und so die üblichen Impulse fehlten.

In Tokio legte der Nikkei-Index dank des gesunkenen Yen 0,7 Prozent auf 19.381 Punkte zu. In Shanghai kletterten die Kurse auf den höchsten Stand seit elf Wochen. Für positive Stimmung sorgten hier unter anderem Berichte über Kapitalzuflüsse. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,1 Prozent im Plus.

Bei den Einzelwerten stand in Tokio Nippon Paper im Mittelpunkt. Einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Nikkei" zufolge erhöht der Papierhersteller erstmals seit zwei Jahren die Preise. Die Aktien stiegen um mehr als sechs Prozent. Dagegen gaben die in Hongkong notierten Papiere von HSBC um mehr als drei Prozent nach. Der Vorsteuergewinn der Bank war im vergangenen Jahr um 62 Prozent eingebrochen und damit stärker als von Analysten erwartet.

Devisen: Euro fällt unter 1,06 Dollar

Wegen gestiegener Erwartungen baldiger Leitzinsanhebungen in den USA fällt der Euro unter 1,06 US-Dollar. Zwischenzeitlich sank die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit knapp einer Woche bei 1,0531 Dollar. Zuletzt wurde sie bei 1,0535 Dollar gehandelt.

Auftrieb beim Dollar habe den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt, hieß es aus dem Handel. Dies sei auf Aussagen des US-Währungshüters Patrick Harker zurückzuführen. Die Zinssitzung der Notenbank Fed im März sei als Termin für eine mögliche Zinsanhebung noch nicht vom Tisch, sagte Harker der Finanznachrichtenagentur Market News. "Wir müssen zunächst abwarten, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen entwickeln."

Rohstoffe: Ölpreise legen zu

Die Ölpreise legen im Laufe des Handels zu. Am frühen Nachmittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 57,05 US-Dollar. Das sind 87 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April steigt um 90 Cent auf 54,68 Dollar.

Bereits am Vortag hatten die Preise nach Zahlen zu gesunkenen Ölexporten aus Saudi-Arabien zugelegt. Insgesamt halten sich die Preisbewegung am Ölmarkt derzeit aber in vergleichsweise engen Grenzen. Nach Einschätzung von Experten hat der Ölmarkt momentan ein Gleichgewicht gefunden im Spannungsfeld zwischen Produktionskürzungen der Mitgliedsländer des Ölkartells Opec einerseits und Hinweisen auf eine steigende Produktion in den USA andererseits.

Quelle: n-tv.de