Marktberichte

Entspannung in Italien: Dax klemmt im Korsett

Die Unsicherheiten angesichts der anstehenden Abstimmung in Italien lässt viele Marktteilnehmer an die Seitenlinie zurücktreten. Bewegung gibt es allenfalls bei wenigen Einzelwerten. Tagesthema ist jedoch das Opec-Treffen - und mit ihm die Inflation.

Am deutschen Aktienmarkt rechnen Händler weiter mit keinen großen Ausschlägen. "Ein Ausbruch aus der Handelsspanne ist erst nach dem Italien-Referendum zu erwarten", sagt ein Marktteilnehmer. Bis dahin werde der Leitindex Dax vermutlich in der Spanne zwischen 10.200 und 10.800 Punkten verharren, wobei bei gut 10.500 Punkten eine erste Unterstützung liege.

Zwar hat sich die Lage an der Mailänder Börse zuletzt etwas entspannt, weil die Europäische Zentralbank möglichen Marktturbulenzen nach dem Referendum mit verstärkten Käufen italienischer Anleihen entgegensteuern könnte. "Für Grünes Licht dürfte das aber nicht reichen", meint ein Händler. Auch wenn nichts so heiß gegessen wie gekocht werde, bestehe das Risiko einer Regierungskrise und damit auch eines Wiederaufflackerns der Eurokrise, wenn die Verfassungsreform abgelehnt werden sollte.

"Wenn die Angloamerikaner glauben, dass der Euro auseinanderbricht, werden sie weiterhin Kapital abziehen", so ein anderer Marktteilnehmer. Sollte Regierungschef Matteo Renzi mit dem Verfassungsreferendum dagegen erfolgreich sein, dürften die Märkte am Montag stark zulegen.

Impulse dürften auch von der Opec-Sitzung ausgehen, je nachdem, wie sich der Ölpreis im Anschluss entwickelt. "Alles hängt daran, ob Saudi-Arabien und der Iran einen Kompromiss wollen", sagt ein Händler. Überschattet werden die Verhandlungen von der politischen Feindschaft zwischen den Führungsmächten des sunnitischen und des schiitischen Islam. Sollte das Treffen ein Misserfolg werden, sei ein Rückschlag der Ölpreise Richtung 40 Dollar drin. Das würde dann die zarten Inflationshoffnungen erst einmal im Keim ersticken.

Wenig Impulse dürften dagegen von Beige Book und den Reden verschiedener US-Notenbanker ausgehen. "Eine Zinserhöhung ist zu 100 Prozent eingepreist", sagt ein Händler. Anders sehe es mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht aus: Er könne Aufschluss geben, wie schnell die Fed die Leitzinsen künftig weiter erhöhe.

Erholungschancen sehen Händler derweil bei den defensiven Werten. "Der Renditeanstieg ist erst einmal vorbei", sagt einer. Damit hätten die überverkauften Titel eine Erholungschance. Dass diese Erholungschance auch anhalten könnte, zeigten auch die Rohstoffaktien. Denn hier dürfte sich der Rücksetzer aus der überkauften Situation heraus fortsetzen, wie sich das bei den Industriemetallen am Morgen zeige. Das relativiere die These, dass die Inflation nun schnell zurückkehre.

Boeing könnte Airbus und MTU beflügeln

Aufwärts geht es für Linde: denn der Gase-Konzern und Praxair könnten nach den im September gescheiterten Verhandlungen einen neuen Anlauf für eine Fusion nehmen. Der US-Konkurrent habe einen modifizierten Vorschlag vorgelegt, teilte Linde mit. Praxair bestätigte dies. Die Aktie von Praxair stieg in Reaktion auf die Nachricht um fünf Prozent. Die Linde-Aktie versteuert sich vorbörslich um sechs Prozent. Erster Versuch scheiterte an Unstimmigkeiten über Sitz der Konzernzentrale.

Gute Vorlagen für Airbus und MTU sehen Händler im neuen 18-Monats-Hoch bei Boeing. "Das rückt die Branche wieder mehr in den Fokus", sagt ein Händler. Schließlich gehörten die beiden Europäer zu den größten Gewinnern des Euro-Verfalls. Dieses Thema sei aber zuletzt in den Aktien fast nicht mehr berücksichtigt worden. Analysten zählen Airbus zu den dollarabhängigsten Titeln in Europa. Der Gewinn des Flugzeugbauers steigt um fast ein Drittel, wenn der Euro um 10 Prozent zum Dollar fällt.

Dazu gebe es auch fundamental sehr gewichtige Nachrichten. "Das WTO-Urteil ist bislang auch noch nicht richtig eingepreist worden", so der Händler. Die Welthandelsorganisation WTO hatte entschieden, dass Boeing zu Unrecht Steuersubventionen bekommt. Die WTO geht von rund 5,7 Milliarden Dollar aus, die Boeing an Subventionen erhält. Die Airbus-Aktie sei nun dabei, nach fast dreijähriger Seitwärtsbewegung wieder neues Momentum aufzunehmen und konnte in den Vortagen die wichtige 60-Euro-Marke überwinden. Bei MTU sei dieser Ausbruch nach oben bereits erfolgt.

Die Ölpreise sind am Tag des wichtigen Opec-Treffens zunächst leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 46,76 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 45,51 Dollar. Damit tendieren beide Ölpreise aber immer noch in der Nähe ihres Zwei-Wochen-Tiefs.

Kapitalabfluss aus Schwellenländern gestoppt?

Ohne klaren Trend präsentieren sich die Börsen in der Region Südostasien: Insbesondere die beiden Leitbörsen in Tokio und Schanghai weisen unterschiedliche Tendenzen auf. Während der Nikkei 225 im späten Geschäft gestützt von einem fallenden Yen um 0,1 Prozent auf 18.320 Punkte steigt, verliert der Shanghai-Composite 0,8 Prozent auf 3.255 Zähler. Der massive Kapitalabfluss aus den asiatischen Schwellenländern in die USA nach dem Wahlsieg von Donald Trump scheine aber eine Pause einzulegen, heißt es im Handel. In Sydney schloss der Leitindex etwas leichter, auch gebremst von im Vergleich zur Vortageszeit deutlich gesunkenen Ölpreisen.

Die Abgaben in Schanghai werden von Analysten unter anderem mit einer "falkenhafteren" Notenbank in China erklärt, nachdem sich die Zinsen, zu denen sich Banken untereinander Geld leihen, in den vergangenen Wochen erhöht haben. In Hongkong hält sich der HSI dagegen knapp im Plus. Händler zeigen sich enttäuscht über den ab kommender Woche erlaubten börsenübergreifenden Handel zwischen Hongkong und Shenzhen.

