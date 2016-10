Marktberichte

Neue Zuversicht an der Börse: Dax kann das Jahreshoch nicht halten

Der Wochenauftakt lässt Luft nach oben: Ermutigende Signale schieben die Kurse am deutschen Aktienmarkt an. Der Dax notiert zeitweise so hoch wie zuletzt im Dezember 2015.

Freundlicher Wochenstart am deutschen Aktienmarkt: Der Dax kann den Montagshandel 0,47 Prozent fester bei 10.761,17 Punkten beenden. Damit schließt der deutsche Leitindex zwar freundlich, entfernt sich allerdings deutlich von seinem im frühen Verlauf erzielten Jahreshoch bei 10.820,08 Punkten.

In ähnlichen Höhen hatten sich Dax-Anleger zuletzt Ende Dezember 2015 bewegt. Das bisherige Jahreshoch auf Schlusskursbasis liegt im Dax bei 10.752,98 Punkten, das bisherige Jahrestief bei 8752,87 Punkten. "Jetzt gilt es, die Dynamik der vergangenen Tage beizubehalten, um als nächstes Etappenziel die 11.000er Marke anzusteuern", meinte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Während die Wall Street nahe ihrer Rekordhochs notiere, stehe der Dax noch deutlich darunter und habe somit Nachholpotenzial, fügte Stanzl hinzu.

Der MDax der mittelgroßen Werte geht mit mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 21.423,54 Zählern aus dem Handel. Im TecDax verzeichneten Händler dagegen am frühen Nachmittag eine Trendwende: Der Index der deutschen Technologiewerte drehte ins Minus und beendet den Tag knapp 0,83 Prozent tiefer bei 1767,82 Punkten. Hier belasteten Kurseinbrüche bei Aixtron und SMA Solar, heißt es.

Rückenwind erzeugten unter anderem unerwartet robuste Konjunkturdaten: In Frankreich und vor allem in Deutschland sind Befragungen unter den Einkaufsmanagern teils deutlich besser ausgefallen als erwartet. Die Daten hätten gezeigt, dass die Konjunktur nach einer kurzen Schwächephase wieder besser in Tritt gekommen sei, schrieb Analyst Stefan Kipar von der BayernLB. Insbesondere in Deutschland hätten sich die Vorzeichen für eine Fortsetzung des Aufschwungs im Herbst verbessert. In den USA fielen zudem der Chicago-Fed-Index wie auch der Markit Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe besser aus. Die Volkswirte der Deka sprechen mit Blick auf den neuen Konjunkturoptimismus bereits von einem "goldenen Herbst".

Gegen den positiven Trend büßen die Aktien von Aixtron 16,7 Prozent auf 4,88 Euro ein. Als "überraschend und eine starke Belastung für den Aktienkurs" bezeichnete ein Händler die Nachricht, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Übernahme des LED-Zulieferers durch die chinesische Grand Chip Investment erneut prüfen will. Im September hatte das Ministerium an dem Geschäft, das einem Gebot von 6 Euro je Aktie entspricht, nichts zu beanstanden gehabt.

Der Kurs der Solarworld-Aktie fällt nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um 6,8 Prozent zurück. Laut Solarworld ist die Nachfrage in China im dritten Quartal eingebrochen. In der Folge hätten chinesische Hersteller ihre Lagerbestände zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt geworfen. Dies habe zu einem globalen Preisverfall geführt. Am frühen Nachmittag gab dann auch SMA Solar eine Gewinnwarnung ab. Händler sprachen von einem Branchenproblem. Schnelle Besserung sei nicht in Sicht. SMA Solar rutschten um 13,3 Prozent ab.

Für die Aktie der Deutschen Bank geht es dagegen um 1,8 Prozent nach oben. Die Papiere der Commerzbank verteuern sich um 3,2 Prozent. Die Papiere profitierten von den guten Sektorvorlagen aus Europa. Neben den erfreulichen Wirtschaftsdaten aus Europa stützte auch die Entscheidung der Ratingagentur DBRS, Portugal weiterhin eine Bonitätseinstufung im Investmentgrade-Bereich zuzubilligen. Ohne dieses Rating wären portugiesische Bonds nicht länger für das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank qualifiziert gewesen.

Ansonsten lieferten Analystenkommentare Impulse: Zu den Anteilen des IT-Dienstleisters Cancom äußerten sich die Experten der Baader Bank positiv. Die Aktien legte ganz vorne im TecDax um 4,1 Prozent zu. Den Papieren des Flughafenbetreibers Fraport kam bei einem Plus von 2,9 Prozent eine Kaufempfehlung der US-Investmentbank Merrill Lynch zugute.

Der Konjunkturoptimismus bleibt nicht auf den deutschen Aktienmarkt beschränkt: Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 gewinnt 0,53 Prozent auf 3093,86 Punkte. Für den Cac 40 in Paris geht es ebenfalls nach oben. Der FTSE 100 in London verzeichnet dagegen Verluste. Am Rentenmarkt stagniert die Umlaufrendite bei minus 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex steigt leicht um 0,02 Prozent auf 143,55 Punkte. Der Bund-Future sinkt um 0,21 Prozent auf 163,95 Punkte.

USA: Kursgewinne an der Wall Street

US-Anleger müssen sich auf eine ereignisreiche Woche einstellen: Allein die am Wochenende bestätigte Übernahme von Time Warner durch AT&T bietet wohl noch reichlich Gesprächsstoff. Dazu kommen US-Konjunkturdaten, frische Quartalsberichte sowie einige Auftritte von US-Notenbankern.

Der Dow-Jones-Index notiert zum Handelsschluss in Europa 0,49 Prozent im Plus bei 18.233 Punkten. Der sehr viel breiter gefasste S&P-500 rückt um 0,45 Prozent auf 2150 Punkte vor. Der Auswahlindex an der Nasdaq gewinnt 1,01 Prozent auf 4900 Punkte.

Voll im Vordergrund steht die geplante Übernahme von Time Warner durch den Telekomkonzern AT&T. Mit den neuen Übernahmedetails bleibt das Thema auch zu Wochenbeginn auf dem Radar. AT&T will mit dem gut 85 Milliarden Dollar schweren Zukauf die Wandlung zu einem Unterhaltungskonzern vollziehen. AT&T bietet in bar und Aktien insgesamt 107,50 Dollar je Aktie.

Die große Frage sei nun, wie die Kartellwächter mit der geplanten Fusion umgehen werden, heißt es aus New York. Frühere Mitarbeiter der Kartellbehörde sagen, dass es zumindest starke Auflagen für eine Genehmigung der Transaktion geben dürfte. Die AT&T-Aktie gibt zum Auftakt 0,8 Prozent ab. Die Papiere von Time Warner fallen nach dem knapp 8-prozentigen Plus zum Wochenausklang um 2,9 Prozent auf 86,93 Dollar.

Die US-Berichtssaison verläuft derweil bislang gut. Aus dem S&P-500 haben bisher 116 Unternehmen ihre Quartalsberichte vorgelegt, wobei laut Daten von Thomson Reuters in 79 Prozent der Fälle die Erwartungen übertroffen wurden. Vorbörslich legte T-Mobile US das Ergebnis für das dritte Quartal vor. Der Mobilfunkanbieter konnte die Prognose für das Kundenwachstum und das operative Ergebnis erneut anheben. Das Unternehmen hat im dritten Quartal wiederum zahlreiche Kunden angelockt und den Gewinn kräftig gesteigert. Nachbörslich folgen die Viertquartalszahlen von Visa.

Der Kurs des Luftfahrt-Zulieferers Rockwell Collins fällt um 5,4 Prozent, nachdem das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick auf das kommende Jahr vorlegen musste. Die geplante Übernahme von B/E Aerospace, mit der das Unternehmen seine Marktposition als Ausrüster von Großraumflugzeugen stärken will, wird am Markt kaum wahrgenommen. Die Prämie, die Rockwell für B/E zahlen will, liegt im Rahmen dessen, was bei anderen Transaktionen in der jüngsten Zeit gezahlt wurde. Die B/E-Aktie erreicht mit einem Plus von 15,5 Prozent auf 58,46 Dollar nicht ganz das Niveau der Rockwell-Offerte von 62 Dollar. Analysten bezweifeln, dass es höhere Offerten von Wettbewerbern wie etwa Honeywell, GE oder der französischen Safran geben wird.

Rückenwind kommt aus der Politik: Der wachsende Vorsprung Hillary Clintons im Präsidentschaftswahlkampf in den USA löst unter Investoren Erleichterung aus. Laut einer Umfrage von ABC News hat Clinton nun einen Vorsprung von 12 Prozentpunkten, so viel wie noch nie seit Beginn des Rennens. "Wenn es die traditionelle Wahlrally auch dieses Mal geben sollte, müsste sie nun bald kommen", sagt ein Portfolio-Manager. Positiv merkt er auch an, dass die US-Indizes am Freitag nahe Tageshochs aus dem Handel gegangen waren.

Konjunkturdaten liefern zusätzliche Einstiegsargumente: Der Markit-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes für Oktober fiel mit 53,2 klar über der Erwartung von 51,5 aus. Analysten hatten mit einem unveränderten Stand gerechnet. Auch der Chicago Fed National Activity Index fiel leicht besser als prognostiziert aus. Der Index stieg im September auf einen Wert von minus 0,14 nach revidierten minus 0,72 im August.

Der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, James Bullard, hat seine Einschätzung bekräftigt, dass die Niedrigzinsen noch eine gute Zeit vorherrschen werden. "Niedrige Zinsen dürften noch über die nächsten zwei bis drei Jahre die Norm sein", sagte Bullard. Der Währungshüter, der in diesem Jahr stimmberechtigt im Offenmarktausschuss ist, schwieg sich zu seinen Ansichten über die Zinspolitik der Fed in der nächsten Zeit jedoch aus.

Devisen: Yuan fällt auf Rekordtief

Die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA setzt die chinesische Währung immer stärker unter Druck. zu Wochenbeginn kostet ein Dollar zeitweise 6,7754 Yuan und damit so viel wie noch nie. Die chinesische Währung ist nicht frei handelbar, sondern darf nur in einer engen Spanne um einen von der Notenbank in Peking täglich festgelegten Kurs schwanken.

Seit der Aufnahme des Yuan in den Kreis der globalen Leitwährungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) Anfang Oktober steht die chinesische Währung jedoch unter Abwärtsdruck. Am Markt wird spekuliert, dass die chinesische Notenbank nach der Aufnahme des Yuan in den Kreis der Weltreservewährungen ihre Stützungskäufe am Devisenmarkt eingeschränkt hat. Die Entwicklung deutet nach Einschätzung der Devisenexperten der Commerzbank zudem darauf hin, dass trotz der Kapitalkontrollen immer noch Kapital aus China abfließt.

Der Euro legt dagegen leicht zu. Am Freitag hatte die Gemeinschaftswährung mit 1,0859 Dollar zwischenzeitlich noch den tiefsten Stand seit März erreicht. Zu Wochenbeginn notiert der Euro bei 1,0888 Dollar und damit 0,06 Prozent über dem Niveau von Ende vergangener Woche.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0891 (Freitag: 1,0886) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9182 (0,9186) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89015 (0,89320) britische Pfund, 113,29 (112,96) japanische Yen und 1,0821 (1,0825) Schweizer Franken fest.

Händler führen die derzeitige Euro-Schwäche auf die Aussicht auf eine weiter ungebremste Geldflut durch die EZB zurück. Im Anschluss an die Zinssitzung der Notenbank am vergangenen Donnerstag hatte sich EZB-Präsident Mario Draghi zwar mit konkreten Hinweisen zur weiteren Entwicklung der Geldpolitik weitgehend zurückgehalten. Allerdings machte der Notenbanker deutlich, dass ein abruptes Ende der Anleihekäufe durch die EZB unwahrscheinlich sei. Diese Aussage gilt am Markt als Ursache für die jüngste Kursschwäche des Euro.

Die neue Dollar-Stärke löst in Expertenkreisen Unruhe aus. Analysten der DZ Bank gehen davon aus, dass die derzeitige Dollar-Stärke übertrieben und somit stark korrekturanfällig sein dürfte. Die Wirtschaftsdaten aus den USA mögen derzeit solide sein, hieß es in einer Einschätzung. Dennoch dürfte die geschätzte Wachstumsrate für das Gesamtjahr mit 1,5 Prozent deutlich unter Potenzial liegen. Vor diesem Hintergrund kann die Bank auch den derzeitigen Optimismus bezüglich der Fed nicht ganz nachvollziehen, zumal die tatsächlich eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung im Dezember in den vergangenen Wochen nur moderat angestiegen sei.

Doch selbst wenn die Fed sich zu einem Dezember-Zinsschritt hinreißen lasse: mit einer daraus resultierenden dauerhaften oder dynamischen Aufwertung des Dollar wäre nicht zu rechnen, heißt es in der Analyse der DZ Bank. Schließlich werde die Fed auch im Verlauf des kommenden Jahres an ihrem extrem langsamen Tempo festhalten. Sorgen bereite in diesem Zusammenhang auch die aktuelle Entwicklung der spekulativen Marktpositionierung. Seit Ende September seien die spekulativen Euro-Dollar-Short-Positionen um beachtliche 44 Prozent angestiegen und das auch noch bei gleichzeitig steigendem Handelsvolumen. Der massive Überhang spekulativer Positionen sei ein weiteres Warnsignal für den Dollar.

Rohstoffe: Öl verliert leicht

Die Ölpreise entwickeln sich am Nachmittag ohne einheitliche Richtung. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember kostet am Abend 51,17 US-Dollar. Das sind 61 Cent weniger als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) gibt 64 Cent ab auf 50,21 Dollar.

Hauptthema am Ölmarkt ist weiterhin das im November anstehende Treffen von Vertretern wichtiger Förderländer, bei dem eine Einigung auf eine gemeinsame Förderobergrenze festgezurrt werden könnte. Zuletzt gab es dazu gemischte Signale. Irans Präsident Hassan Ruhani erklärte am Wochenende seine Bereitschaft, "zu gerechten Fördermengen und fairen Ölpreisen" beizutragen. Dazu sei aber eine konstruktive Zusammenarbeit unter den Förderländern nötig.

Händler berichten von steigenden Sorgen, wonach die Einigung auf eine Begrenzung der Fördermenge scheitern könnte. Nachdem am Freitag noch Russland seine Teilnehme an einer solchen Aktion bekräftigt hatte, hat nun der Irak signalisiert, an der Umsetzung eines solchen Vorhabens nicht teilnehmen zu wollen. "Es besteht durchaus die Gefahr, dass die Entscheidung des Irak jetzt einen Domino-Effekt auslösen könnte", meinte Energie-Analyst Gao Jian von SCI International.

Unterdessen dringt der venezolanische Präsident Nicolas Maduro wegen der drohenden Pleite des Erdölkonzerns PDVSA auf eine gemeinsame Lösung. Russlands Energieminister Alexander Nowak sagte am Sonntag nach einem Treffen mit Vertretern einiger Förderländer, es seien "viele Szenarien" diskutiert worden.

Am Markt für Edelmetalle gibt der Preis für Gold knapp 0,5 Prozent nach auf 1260,50 Dollar je Feinunze. Die Dollar-Stärke und die zunehmende Gewissheit um eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember belaste das Edelmetall, heißt es.

Asien: Exportdaten stützen Nikkei

Überwiegend freundlich haben sich die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart präsentiert. Während im frühen Geschäft noch Zurückhaltung für überwiegend kleinere Verluste sorgte, brachten die jüngsten Exportdaten aus Japan wieder etwas Schwung in die Märkte. Leicht positiv kam auch an, dass die Wall Street vor dem Wochenende nahe am Tageshoch geschlossen hatte. In Schanghai beobachteten Teilnehmer überdies größere Fondszuflüsse in den Aktienmarkt.

In Japan stieg der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 17.234 Punkte. Die Exporte sind im September zwar um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen - es war der zwölfte Monat in Folge mit einer rückläufigen Ausfuhr. Doch hatten Volkswirte in einer Umfrage des Wall Street Journal mit einem Fall um 10,6 Prozent gerechnet. Ein freundliches Signal sandte der japanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Oktober auf 51,7 von 50,4 im Vormonat gestiegen ist.

"Die japanische Handelsbilanz hat den Markt positiv überrascht", sagte Marktanalystin Margaret Yang von CMC Markets. Im Monat zuvor waren die Exporte noch um 9,6 Prozent gefallen.

Als Grund für die seit geraumer Zeit rückläufigen japanischen Ausfuhren wird der starke Yen genannt, der die Exporte verteuert. Am Berichtstag zeigte sich die japanische Währung unterdessen wenig bewegt, der Dollar liegt bei 103,86 Yen. Seit Herbst 2015 indes ist der Yen auf dem Vormarsch gegen den Dollar.

Zu Wochenbeginn zeigten sich einige Exportwerte leichter wegen der anhaltenden Sorgen um die starke japanische Devise. So fielen unter den Autowerten Mitsubishi Motors und Suzuki Motor um jeweils 0,4 Prozent. Honda Motor gaben rund 0,5 Prozent ab.

Unter den weiteren Einzelwerten in Japan verloren Nintendo 4,8 Prozent, nachdem die Zeitung Nikkei berichtet hatte, der Videospiele-Hersteller habe wahrscheinlich einen Umsatzrückgang um 30 Prozent zu verkraften. Bereits in der Vorwoche hatten Verkäufe eingesetzt, nachdem die angekündigte neue Spieleplattform die Anleger enttäuscht hatte. Die Vorlage des Zwischenberichts zum ersten Geschäftshalbjahr hat Nintendo für Mittwoch nach Börsenschluss in Tokio (9.00 Uhr MESZ) angekündigt.

Mit den Aktien von Sharp ging es dagegen zu Wochenbeginn um 4,8 Prozent aufwärts. Der Elektronikkonzern will aus Gründen der Rationalisierung ein Werk in Hiroshima bis 2017 schließen und Kapazität von dort in eine andere Fabrik in derselben Präfektur verlagern.

Der chinesische Markt in Schanghai zeigte sich resistent gegen den schwächer gefixten Yuan. Der Leitindex Shanghai-Composite stieg um 1,2 Prozent. Vor allem Rohstoffwerte lagen im Plus mit Anzeichen, dass spekulative Fonds verstärkt in diesen Bereich gehen, wie es im Handel hieß. Laut Analyst Qin Hong von Securities Daily setzten diese vor allem auf ein Anziehen der Infrastrukturausgaben im vierten Quartal. Dies habe die Aktien aus den Branchen Kohle, Straßenbau und Zement befördert.

Der chinesiche Aktienmarkt wird Teilnehmern zufolge auch dadurch gestützt, dass es weitere Beschränkungen im Immobilienmarkt gibt und daher Fonds in Aktien umschichteten. Einstweilen hat die Credit Suisse chinesische Aktien auf "Outperform" hochgestuft und begründet dies unter anderem mit dem soliden Wirtschaftswachstum und der attraktiven Bewertung der dortigen Unternehmen.

Unter den besonders gesuchten Aktien der Kohlebranche stiegen China Coal Energy Company und Inner Mongolia Pingzhuang Energy Resources jeweils um 10 Prozent. Daneben waren aber auch Versicherer und Banken gefragt.

Der starke Markt in Schanghai zog auch die Hongkonger Nachbarbörse vom Minus ins Plus. Dabei waren vor allem einzelne Finanzwerte wie China Construction Bank gesucht, die um 1,2 Prozent zulegten. Auch Versorger und Immobilienaktien wurden gekauft.

Quelle: n-tv.de