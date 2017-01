Marktberichte

Börsianer rechnen mit Verlusten: Dax kann Höchststand wohl nicht halten

Das vergangene Börsenjahr endete für den mit einem Höchsttand. Der dürfte sich jedoch an einem nachrichtenarmen Tag nicht halten lassen. Ein Großteil der Börsen im Ausland bleibt heute geschlossen.

Das neue Jahr startet für Anleger mit Verlusten. Am ersten Handelstag 2017 wird der Dax nach Einschätzung von Börsianern im Minus eröffnen. Aus 2016 hatte sich der Leitindex mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 11.481,06 Punkte verabschiedet. Es war der höchste Schlussstand seit knapp eineinhalb Jahren.

Zum Auftakt können sich Händler in Frankfurt auf einen ruhigen Tag einstellen. Viele Marktakteure seien noch die gesamte Woche im Urlaub, so dass erst ab der kommenden Woche mit dem echten Startschuss ins Jahr gerechnet wird. Zudem sind viele relevante Börsenplätze geschlossen. In Japan, China, der Schweiz, Großbritannien und den USA wird der Neujahrs-Feiertag nachgeholt. "Wir fragen uns eigentlich, warum wir heute überhaupt da sind", sagt ein Händler.

Positiv für Eon und RWE werten Händler die Aussagen des Eon-Chefs vom Wochenende, keine große Kapitalerhöhung mehr zu brauchen. Wie der Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen gegenüber der "Rheinischen Post" sagte, könne die im Juli fällige Zahlung von 10 Milliarden Euro an den Atomfonds ohne sie geleistet werden. Die Finanzierung könne über Hybridanleihen, Wandelanleihen auf Uniper-Aktien oder neue Eon-Aktien erfolgen, dann aber nur im genehmigten Rahmen von 10 Prozent des Grundkapitals.

"Nach dem guten Börsengang bei Innogy hat der Markt aber generell nicht mehr an einer leichten Finanzierbarkeit für beide Versorger gezweifelt", sagt ein Händler. Überraschend seien die Aussagen daher zwar nicht, dennoch dürften sie das Sentiment für die Versorger-Aktien treiben.

Wichtige Konjunkturtermine stehen keine auf dem Zettel.

Devisen: Euro kaum verändert

Am Devisenmarkt ist nach den starken Kursausschlägen vom Freitag Ruhe eingekehrt. Der Euro handelt zum US-Dollar knapp über 1,05 und somit kaum verändert zum Jahresschluss von 1,0517 Dollar. Auch der Euro/Yen und der Dollar/Yen bewegen sich kaum von der Stelle.

Rohstoffe: Öl gibt nach

An den Rohstoffmärkten gibt der Goldpreis leicht nach auf 1.152 Dollar, der Brent-Ölpreis handelt ebenfalls etwas leichter bei 56,70 Dollar. Die Preise für die Industriemetalle Aluminium, Zink und Kupfer legen zu, gestützt von den soliden Konjunkturdaten aus China.

