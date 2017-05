Startseite

Allzeithochs in Serie: Dax kämpft um die Psycho-Marke

50 Punkte Handelsspanne beim Dax klingen nach einer Menge Langeweile. Aber das bisherge Geschäft beweist das Gegenteil: Der Leitindex markiert ein neues Verlaufshoch. Dazu bahnt sich ein Bieterkampf an - und der Euro marschiert.

Marktexperten haben es vorausgesagt: Nach leichten Abgaben zu Handelsbeginn dreht die Stimmung am deutschen Aktienmarkt und Dax und Co. verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne. Allerdings fallen die Aufschläge noch gering aus, nachdem zum Wochenstart der Dax bei 12.807 Punkten ein neues Allzeithoch markiert hatte. Nun steht der Verlaufsrekord bei 12.835 Stellen. Der Euro klettert weiter und bremst; der Ölpreis legt auch zu und stützt.

Der Dax liegt am Vormittag 0,1 Prozent im Plus bei 12.811 Punkten. Am Montag war der Dax mit 12.807 Zählern aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich ebenfalls 0,1 Prozent höher bei 25.080 Stellen. Der TecDax gewinnt 0,2 Prozent auf 2230 Punkte.

Konjunktur: Fortsetzung der Rally?

Umfeld für den Aktienmarkt hat sich über Nacht kaum verändert. In den Blick rücken der ZEW-Index am Vormittag. Aber auch bereits der kleine Verfall am Terminmarkt am Freitag. Er könnte den Katalysator liefern.

Marktexperten sind sich sicher, dass die weltweite Börsen-Rally sich noch fortsetzen könnte. Diese Prognose begründet Chris Weston von IG Markets mit den neuen Höchstständen des Londoner FTSE-100, des Dax, des S&P-500 und des Nasdaq100. "Auch ein neues Rekordhoch des MSCI World Index sollte in dieser Woche möglich sein", sagt der Stratege.

Positiv seien auch die großen Zuflüsse in die Emerging Markets, sowohl in Aktien, als auch in Bonds. Hierzu passten die hohen Kursgewinne von Peso, Zloty, Rubel und Won seit Jahresbeginn.

Devisen: Euro über 1,10

Die Stärke des Euro belastet den deutschen Aktienmarkt etwas. Die Gemeinschaftswährung klettert am Morgen über die psychologisch wichtige Marke von 1,10 Dollar und notiert bei 1,1002 Dollar. Das sind 0,3 Prozent mehr als noch zum Wochenauftakt. Auch am Montag hatte der Euro deutliche Gewinne verbucht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0972 Dollar festgesetzt nach 1,0876 Dollar am Freitag. Seit Freitag hat der Euro damit um etwa 1,3 Prozent an Wert gewonnen.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Eurokurs unter anderem durch die Aussicht auf einen robusten Aufschwung im gemeinsamen Währungsraum gestützt. Im weiteren Handelsverlauf werden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die diese Einschätzung untermauern dürften. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone im ersten Quartal. Volkswirte gehen davon aus, dass sich der Aufschwung in den ersten drei Monaten des Jahres fortgesetzt hat.

Dax: Autowerte im Blick

Bei den Einzelwerten im Dax fahren die Autowerte in den Vordergrund. Der Branchenverband Acea hat frische Daten zum europäischen Automarkt veröffentlicht. Sie zeigen einen zum Teil deutlichen Rückgang der Neuzulassungen um rund 7 Prozent, in Deutschland sogar um 8 Prozent. Die Aktienkurse von BMW, Daimler und VW büßen deshalb ein - jeweils 0,4 Prozent.

Vonovia notieren 0,2 Prozent im Minus. Der Immobilienkonzern hat zur Hauptversammlung geladen.

MDax: Bietergefecht um Stada?

Positiv für Stada werten Händler auch die widersprüchliche Nachrichtenlage um ein mögliches Gegengebot. "Das treibe die Aktie auf jeden Fall, egal, ob da was dran ist", sagt ein Händler. Die Papiere legen ^1,5 Prozent zu. Das Gegengebot soll durch Advent und Shanghai Pharmaceutical zu 70 Euro erfolgen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf einige Quellen im Unternehmen.

Europa: Staatsfonds senkt UBS-Beteiligung

Die vom Staatsfonds GIC aus Singapur am Montag in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren verkauften 93 Millionen Aktien der schweizerischen Bank UBS wurden zu 16,10 Franken je Aktie bei Investoren platziert, wie ein Händler sagt. Damit belaufe sich der Bruttoerlös auf rund 1,5 Milliarden Franken. "Der Kursdruck im späten Handel in Zürich hat an der Wall Street noch etwas zugenommen", sagt ein anderer Händler. UBS geben 2,2 Prozent nach.

Rohstoffe: Leichte Aufschläge bei Öl

Der Ölpreis setzt seinen Aufwärtstrend vom Wochenbeginn fort, aber mit deutlich nachlassender Dynamik. Die Aussicht auf eine verlängerte Förderkürzung durch wichtige Ölstaaten stütze die Preise weiter, heißt es von Marktbeobachtern. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt am Vormittag 0,5 Prozent auf 52,07 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuert sich 0,1 Prozent auf 49,18 Dollar.

Am Montag hatten die Ölminister der wichtigen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Bereitschaft bekundet, eine auf Juni begrenzte Kürzung der Fördermenge bis ins kommende Jahr hinein zu verlängern. Am 25. Mai treffen sich Vertreter der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien, um über eine Verlängerung der Förderkürzung zur Stützung der Ölpreise zu beraten.

Asien: Verhaltene Kursbewegungen

Die weltweiten Rekordstände stützten die Kurse an den ostasiatischen Aktienmärkten überwiegend. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent fester bei 19.920 Punkten. Die Anleger dürften nun die 20.000-Zähler-Marke testen, sagte Marktstratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Asset Management. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte dagegen kaum verändert.

Dagegen gab der Shanghai Composite seine Vortagesgewinne wieder ab. In Sydney wiederum stand beim S&P/ASX200 ein leichtes Plus auf der Kurstafel. Hier waren es vor allem Energiewerte, die sich erneut mit Aufschlägen zeigten - vor dem Hintergrund der eines weiter festen Ölpreises.

"Derzeit bekommen die Märkte ihre Inspiration vor allem von den steigenden Ölpreisen", sagte Stratege Chris Weston von IG Markets. Dies werde mit Blick auf die Auswirkungen für die Werte aus dem Energiesektor und den Einfluss auf eine weltweit anziehende Konjunktur betrachtet, so der Teilnehmer weiter.

Quelle: n-tv.de