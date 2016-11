Marktberichte

Angst vor dem Italien-Schock?: Dax kämpft mit der 10.600

Das Referendum in Italien wirft dunkle Schatten voraus: Am Aktienmarkt wagen sich Anleger vor dem Votum kaum aus der Deckung. Der Dax schrammt am unteren Ende einer engen Handelsspanne entlang. Der Dow dürfte im Minus starten.

Schwacher Wochenstart am deutschen Aktienmarkt: Nach einem holprigen Auftakt kann der deutsche Leitindex seine Verluste aus dem frühen Handel im Lauf des Vormittags nur kurzzeitig eingrenzen.

Der Dax liegt am frühen Nachmittag - nach kurzlebigen Aufhellungen - 0,77 Prozent im Minus bei 10.616 Punkten. Das bisherige Tagestief aus dem frühen Verlauf liegt bei 10.578,91 Zählern. Damit durchbrach der Leitindex zeitweise die untere Begrenzung der vergleichsweise engen Handelsspanne zwischen 10.600 und 10.800 Punkten, in der sich der Dax in den vergangenen Wochen bewegt hatte. Vor dem Wochenende war der deutsche Leitindex bei 10.699,27 Punkten aus dem Handel gegangen.

"Mit dem italienischen Referendum und dem Opec-Treffen gibt es zwei wichtige Ereignisse mit dem Potenzial für herbe Enttäuschungen", meinte ein Händler mit Blick auf die Stimmungslage am Markt. Auch ein genauerer Blick auf den Supereinkaufstag "Black Friday" in den USA zeige "allenfalls gemischte Ergebnisse".

Bei den Nebenwerten sehen die Bewegungen ähnlich aus: Der MDax notiert 0,50 Prozent im Minus bei 20.806 Punkten. Der TecDax zieht sich um 0,91 Prozent zurück auf 1709 Punkte. Der Abwärtssog bleibt nicht auf Deutschland beschränkt: Der Eurostoxx50 verliert 0,65 Prozent auf 3025 Punkte.

Ein Grund für die frostige Stimmung ist nach Ansicht von Beobachtern das anstehende Verfassungsreferendum in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone: Am kommenden Sonntag, den 4. Dezember könnte die Entscheidung über eine Reform des Senats in Italien den Euroraum Experten zufolge mittelfristig in große Probleme stürzen. Weil Regierungschef Matteo Renzi sein politisches Schicksal mit dieser Frage verknüpft, stimmen die Wähler letztlich nicht nur über eine Senatsreform, sondern auch über die Regierung Renzi ab. Bei einem "Nein" sind Neuwahlen wahrscheinlich, aus denen die europakritische "Fünf-Sterne-Bewegung" als Sieger hervorgehen könnte.

Der italienische Bankenindex rutscht vor diesem Hintergrund zu Wochenbeginn um bis zu 3,7 Prozent ab. Derzeit deute alles darauf hin, dass die geplante Verfassungsreform beim Referendum durchfällt, schrieben die Analysten der Essener National-Bank. "Ob die Regierung dem innenpolitischen Druck nach einem Scheitern standhalten wird, ist zu bezweifeln. Neuwahlen mit ungewissen Ausgang wären die Folge." Umfragen sehen die "Fünf-Sterne-Bewegung" vorn.

Börsianern zufolge könnte ein Sturz der Regierung des Ministerpräsidenten Matteo Renzi es italienischen Banken erschweren, dringend benötigtes frisches Kapital einzusammeln. So benötigt die krisengebeutelte Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), das älteste Geldhaus der Welt, fünf Milliarden Euro. Eckpfeiler dieses Deals ist der Tausch von Schulden in Eigenkapital, für den die italienische Finanzaufsicht am Montag grünes Licht gab. BMPS-Titel brachen zeitweise um mehr als zwölf Prozent ein. Unicredit verloren 4,2 Prozent. Die HVB-Mutter benötigt bis zu 13 Milliarden Euro.

Weil starke Unternehmensnachrichten als Impulsgeber fehlen, richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Marktstrategen würden die anstehenden Daten zur Stimmung der Verbraucher und Unternehmen daraufhin abklopfen, heißt es, ob und wie lang die Zentralbank ihre Anleihekäufe fortsetzt. Bislang pumpt sie bis "mindestens März 2017" monatlich 80 Milliarden Euro in die Finanzmärkte, um die Konjunktur anzukurbeln. Am Nachmittag könnte dann noch EZB-Präsident Mario Draghi mit seiner Rede vor dem Europäischen Parlament für Impulse an den Finanzmärkten sorgen.

Opec im Blick

Die Vertreter der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) treffen sich in dieser Woche, um über Förderkürzungen zur Stabilisierung des Ölpreises zu beraten. Unklar ist, ob es tatsächlich dazu kommt. Die Ankündigung Saudi Arabiens, sich vor dem Opec-Gipfel am Mittwoch in Wien nicht mit Russland und anderen Ölförderern außerhalb der Opec zu treffen, sorgt für starken Druck auf die Ölpreise. Dieser begann bereits am Freitagabend und setzte sich anfangs in Asien am Montag noch fort, ehe eine moderate Erholung einsetzte.

Ein unklares Signal empfangen Marktteilnehmer aus den USA: Auf die Schnäppchenjagd rund um den sogenannten "Black Friday" haben sich diesmal Jahr mehr Kunden begeben als im vergangenen Jahr. Die US-Amerikaner gaben dabei aber pro Kopf weniger Geld aus als im Vorjahr, wie der US-Einzelhandelsverband NRF mitteilte.

Mehr als 154 Millionen Menschen und damit drei Millionen mehr als 2015 ließen sich laut NRF am Wochenende nach dem Erntedankfest Thanksgiving Sonderangebote in Geschäften und im Online-Handel nicht entgehen. Sie gaben demnach durchschnittlich 289,19 Dollar (273 Euro) aus - etwa zehn Dollar weniger als im Vorjahr. Auf den "Black Friday" folgt zu Wochenbeginn der "Cyber Monday", an dem die Jagd auf Sonderangebote im Internet fortgesetzt wird. Das Wochenende um Thanksgiving gilt in den USA als Startschuss für das lukrative Weihnachtsgeschäft.

USA: Trendwende in New York?

Frischen Rückenwind aus den USA können Anleger zu Wochenbeginn nicht erwarten: An der New Yorker Wall Street stellen sich Beobachter in Banken und Brokerhäusern auf ein leichtes Minus zum Start in die neue Woche ein. Damit dürfte es nach drei Börsenwochen in Folge mit Kursgewinnen zu einer Verschnaufpause kommen, heißt es.

Auf Teleboerse.de wird der Dow-Jones-Index zum Handelsstart bei 19.126 Punkten gesehen, was einem Minus von 0,1 Prozent entspricht. Am Freitag hatte der Dow erneut auf einem Rekordhoch geschlossen. Der Dow beendete die Sitzung 0,4 Prozent im Plus. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent. An der Nasdaq verbuchten Händler ein Plus von 0,3 Prozent.

Zwar setzten die Investoren Händlern zufolge weiterhin auf Konjunkturstimuli und Steuersenkungen unter dem designierten US-Präsidenten Trump, doch rücke auch hier das Opec-Treffen in den Vordergund. Es herrsche die Sorge, dass es nicht zur weithin erwarteten Einigung auf eine Senkung der Fördermenge kommen wird. Für einen ersten Dämpfer hat die Ankündigung Saudi-Arabiens gesorgt, sich vor dem Gipfel nicht mit Russland und anderen Ölförderern außerhalb des Kartells zu treffen.

"Die Aussicht auf eine Begrenzung der Fördermenge hatte in der Vorwoche für kräftige Aufschläge gesorgt, daher dürfte nun Zurückhaltung vorherrschen, bis es zu einer tatsächlichen Vereinbarung kommt", sagt Stratege Ian Williams von Peel Hunt. Nach dem "Black Friday", dem inoffiziellen Start für das Weihnachtsgeschäft, dürften vor allem Einzelhandelswerte im Mittelpunkt stehen. Der Tag nach dem US-Erntedankfest liefert einen ersten Hinweis auf den Verlauf des wichtigen Weihnhachtsgeschäfts. Vor Handelsbeginn zeigen sich die Aktien von Amazon kaum verändert, die Papiere von Wal-Mart und JC Penney werden noch nicht gehandelt.

Frankfurt: Streik belastet Lufthansa-Aktie

Die Aktien der Lufthansa zählen mit einem Minus von 2,1 Prozent zu den größten Verlieren im Dax. Die fortgesetzten Streiks beginnen nach Ansicht von Beobachtern, die Ertragsaussichten zu belasten. Die Piloten wollen ihre Streikaktion fortsetzen und am Dienstag und Mittwoch abermals die Arbeit niederlegen.

"Vor allem Vielflieger auf längeren Verbindungen dürften sich verstärkt von der Lufthansa abwenden, um so ein Zeichen zu setzen", meinte Heino Ruland von Ruland Research. Gerade hier aber erziele die Lufthansa noch die höchsten Erträge. "Die Piloten scheinen mehr denn je als gewillt zu sein, ihre Forderungen durchzusetzen", ergänzt ein Händler.

Die massiven technischen Probleme bei der Telekom schlagen offenbar nicht auf den Aktienkurs durch: Im Handel am Vormittag gibt der Kurs um knapp 0,5 Prozent nach. Die T-Aktie hält sich damit etwas besser als der Gesamtmarkt. Hunderttausende Telekom-Kunden kämpfen seit Sonntagnachmittag mit technischen Störungen.

Betroffen seien rund 900.000 der insgesamt mehr als 20 Millionen Festnetzkunden mit bestimmten Routern, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Das Netz funktioniere "störungsfrei". Es sei "nicht auszuschließen, dass auf Router gezielt Einfluss von außen genommen wurde" und dass sich diese dadurch nicht mehr im Netz anmelden könnten. Die Suche nach der Ursache läuft.

Stark unter Druck stehen dagegen vor allem die Bankenwerte. Nach dem zuletzt guten Lauf der Branche lastete nun die Ungewissheit wegen der Abstimmung in Italien besonders schwer. Die Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank um bis zu 2,5 Prozent ab. "Das sind aber größtenteils Gewinnmitnahmen", betonte ein Börsianer. "Der Sektor hatte in den vergangenen Wochen einen guten Lauf." Deutsche Bank gewannen in diesem Zeitraum mehr als 15 Prozent.

Für die Anteilsscheine des Versorgers RWE geht es um 0,8 Prozent nach unten, nachdem sich die britischen Bank HSBC kritisch geäußert hatte. Die Experten sehen weiterhin finanzielle und politische Unsicherheiten.

Mit Blick auf die Aktien des Konkurrenten Eon sind die Analysten indes zuversichtlicher geworden. Hier seien die finanziellen und politischen Risiken bereits in den Aktienkurs eingepreist. Die Eon-Papiere steigen um knapp 0,9 Prozent.

Technisches Handelsdetail am Rande: Die Aktie der Max Automation ist am Montag unter der alten ISIN-Nummer vom Handel ausgesetzt worden. Grund ist die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien, die auf der Hauptversammlung im August beschlossen wurde. Ziel der Maßnahme ist laut Unternehmensmitteilung eine höhere Transparenz des Aktionariats und ein effizienterer Kontakt der Gesellschaft mit ihren Aktionären. Im Zuge der Maßnahme werden die auf den Inhaber lautenden Stückaktien der MAX Automation AG von der bisherigen ISIN DE0006580905 in auf den Namen lautende Stückaktien mit der neuen ISIN DE000A2DA588 im Verhältnis 1:1 umgebucht.

Asien: Nikkei leidet unter Gewinnmitnahmen

Der neuerliche Anstieg des Yen belastet die Stimmung an den japanischen Aktienmärkten zum Wochenbeginn. Der Leitindex Nikkei gibt nach sieben Tagen mit Gewinnen in Folge wieder nach. Experten sprechen von Gewinnmitnahmen. "Die Leute haben darüber spekuliert, wann die Rallies zu Ende gehen", sagt Hikaru Sato, Technischer Analyst bei Daiwa Securities. "Das Opec-Treffen könnte Gewinnmitnahmen in größerem Ausmaß auslösen, und deswegen sind die Investoren jetzt vorsichtig."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schließt 0,1 Prozent leichter bei 18.357 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index kann jedoch 0,3 Prozent auf 1470 Zähler zulegen.

Exportwerte litten unter der stärkeren Landeswährung. Die Papiere von Toyota und die Aktien von Nissan verloren jeweils 1,4 Prozent. Der Yen legte zum Dollar etwa ein Prozent zu, ein Dollar kostete 111,90 Yen. Das schmälert die Gewinne, die japanische Firmen im Ausland erwirtschaften. Noch in der vergangenen Woche hatte der Dollar zum Yen ein Acht-Monats-Hoch bei 113,90 erreicht.

In anderen asiatischen Ländern sah es dagegen besser aus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,6 Prozent. Der auf breiter Front nachgebende US-Dollar habe die Furcht vor einem massiven Kapitalabzug aus den Schwellenländern der Region zumindest vorübergehend abgeschwächt, hieß es. Der Shanghai-Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3277 Zähler. Auch Hongkong, Malaysia, Singapur und Indien meldeten Aufschläge.

In den vergangenen Wochen hatten Anleger in Erwartung steigender US-Leitzinsen Kapital aus den Schwellenländern in die USA umgeleitet und die lokalen Währungen damit unter Druck gebracht - ein Effekt, der auch an den Börsen spürbar war. In Hongkong und Shenzhen kam zusätzlicher Rückenwind von der seit langem geplanten Handelsverbindung zwischen beiden Börsen. Diese soll nun am 5. Dezember eingerichtet werden. Damit werden die Aktien von mehr als 800 der am schnellsten wachsenden chinesischen Unternehmen auch für ausländische Investoren verfügbar.

Devisen: Dollar zu weit nach oben gelaufen?

Der Euro startet mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0574 US-Dollar und damit 0,2 Prozent weniger als am Freitagabend. Der Dollar gibt zu vielen Währungen spürbar nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0592 Dollar festgesetzt.

"Diejenigen, die auf die Dollar-Rally seit Anfang November gesetzt hatten, sitzen auf großen Gewinnen", sagte Anlagestratege Masafumi Yamamoto von der Bank Mizhuo. "Es ist keine Überraschung, dass sie jetzt Kasse machen." Nach dem überraschenden Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl hatte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, wegen Spekulationen auf einen Wirtschaftsboom und rasche Zinserhöhungen der Notenbank Fed rund vier Prozent zugelegt.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Die EZB gibt neue Geld- und Kreditdaten bekannt. In Italien wurden wenige Tage vor dem wichtigen Verfassungsreferendum Zahlen zum Verbraucher- und Unternehmervertrauen erwartet. In Brüssel sollte EZB-Chef Mario Draghi vor das Europäische Parlament treten.

Rohstoffe: Ölpreise erholen sich wieder

Nachlassende Spekulationen auf eine baldige Förderbremse setzen dem Handel mit Rohöl zu. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich am Morgen um 1,1 Prozent auf 46,73 Dollar je Barrel, nachdem Top-Exporteur Saudi-Arabien eine Kürzung der Fördermengen in Frage gestellt hatte. Eine anziehende Nachfrage werde den Preis auch ohne Eingriffe der Opec stabilisieren.

Börsianer rechnen dennoch damit, dass sich das Kartell bei seinem Treffen ab Mittwoch mit diesem Thema beschäftigen wird. "Eine Einigung ist notwendig, um weitere Preisrückgange zu verhindern", betonte Oystein Berentsen, Geschäftsführer des Ölhändlers Strom Petroleum. Unklar sei allerdings, wie eine Vereinbarung aussehen könnte. Die Experten der US-Bank Morgan Stanley sagten "einen Deal zumindest auf dem Papier" voraus.

Die Ankündigung Saudi Arabiens, sich vor dem Opec-Gipfel am Mittwoch in Wien nicht mit Russland und anderen Ölförderern außerhalb der Opec zu treffen, sorgt für starken Druck auf die Ölpreise. Saudi Arabien, der weltgrößte Ölproduzent und de facto Führer der Opec, wollte sich eigentlich mit nicht zur Opec gehörenden Produzenten einschließlich Russland zusammensetzen, um eine Deckelung der Rohölförderung zu besprechen.

Am Freitag hatte Saudi Arabien aber erklärte, das Land werde dem Treffen fern bleiben, bis es "innerhalb der Opec eine klare Entscheidung" zu den geplanten Förderkürzungen gebe. Einige Mitglieder des Kartells wollen, dass Russland sich an den Produktionssenkungen beteiligt.

Quelle: n-tv.de