Startseite

Impulse fehlen: Dax ist auf Konsolidierungskurs

Weiter kein Rückenwind für den Dax: Der Frankfurter Leitindex wird nach Lage der Dinge kaum verändert in den Handel starten. Schwächer präsentiert sich am Morgen der Euro.

Die Börsen in Europa werden zum Handelsstart zunächst kaum verändert erwartet. Der Dax notiert am Morgen vorbörslich 0,1 Prozent leichter bei 12.614 Punkten.

Die Volumen dürften gegenüber dem Vortag deutlicher anziehen, weil die Marktteilnehmer aus London nach dem verlängerten Wochenende wieder dabei sind. Die Nachrichtenlage ist allerdings extrem dünn. Von daher wird mit einer Fortsetzung der Konsolidierung gerechnet. Ein Impuls, der die Aktienmärkte aus der momentanen Lethargie reißen könnte, ist nicht in Sicht.

Im Blick steht zunächst Ryanair. Die nach Passagierzahlen größte europäische Fluggesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz niedrigerer Ticketpreise ein Rekordergebnis erzielt. Unter dem Strich stieg der Gewinn um sechs Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie der irische Billigflieger mitteilte.

Fernost: wenig Bewegung

Die Börsen in Ostasien und Australien zeigen sich weitgehend in leicht gedrückter Stimmung. An den Aktienmärkten in Hongkong und Shanghai wird wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt und wegen des Feiertages in Großbritannien und den USA am Montag fehlen Vorgaben.

In Tokio verliert der Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 19.659 Punkte. In Singapur verliert der Straits-Times 0,4 Prozent auf 3201 Punkte. An der Börse in Sydney legt der S&P/ASX leicht zu, weil die Indexschwergewichte aus dem Rohstoffsektor Kursgewinne verzeichnen. BHP Billiton und Rio Tinto legen jeweils 0,4 Prozent zu, während Fortescue Metals 1,2 Prozent gewinnen.

"Die Händler sind erstmal vorsichtig eingestellt, denn in dieser Woche stehen zahlreiche Daten auf der Agenda", beschreibt Ric Spooner von CMC Markets in Sydney die Stimmung an den Börsen. Er bezeichnet als Kernpunkte, was mit dem US-Dollar passiert und wie sich der japanische Markt entwickelt. In den USA würden Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Persönlichen Ausgaben und Einnahmen veröffentlicht, und am Freitag dann die wichtigen Arbeitsmarktdaten für Mai, sagt er. Sollten diese Daten enttäuschen, dann könne das weltweit auf die Stimmung drücken.

Devisen: Euro schwächer

Der Euro startet am Dienstag leichter in das europäisch dominierte Geschäft. Gegenüber dem Yen verliert er nahezu einen Cent auf 123,38, gegenüber dem US-Dollar einen halben Cent auf 1,1124 Dollar.

Im Handel werden für die Entwicklung die Gemeinschaftswährung mehrere Gründe genannt. Zum einen gebe es weiterhin keine Klarheit über die Zahlung der nächsten Tranche an Griechenland durch seine internationalen Geldgeber. Zum anderen belaste, dass es möglicherweise bereits in diesem Jahr zu Neuwahlen in Italien kommen könnte.

"Die politischen Risiken im Euroraum sind nicht tot", so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Darüber hinaus sei nach der Rede von EZB-Präsident Mario Draghi am Montag Zurückhaltung angebracht, sagte der Devisenexperte. "Draghi hat gestern recht deutlich betont, dass man in der EZB unverändert der Meinung sei, dass geldpolitische Unterstützung im außergewöhnlichen Umfang auch weiterhin notwendig ist." Der EZB-Rat kommt am 8. Juni in Tallinn zu seiner nächsten Zinssitzung zusammen.

Rohstoffe: Ölpreise stagnieren

Die Ölpreise bewegen sich zunächst kaum. Im frühen Handel kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 52,11 US-Dollar. Das sind 18 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte unterdessen bei 49,80 Dollar.

Starke Impulse gab es zunächst nicht. Nach wie vor verdaut der Markt die Verlängerung der Förderbegrenzung durch das Ölkartell Opec von vergangener Woche. Der Schritt soll helfen, das Überangebot an Rohöl zu verringern und die Ölpreise anzuheben. Der bisherige Erfolg gilt als begrenzt, weil die US-amerikanische Ölindustrie auf höhere Weltmarktpreise rasch mit Förderausweitungen reagiert und so die Opec-Strategie durchkreuzt.

Quelle: n-tv.de