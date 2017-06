Startseite

Ölpreise fallen weiter: Dax ist angeschmiert

Die Dax-Rekordrally liegt auf Eis. Als Kursbremse erweisen sich weiter die fallenden Ölpreise, die sich zuletzt aber etwas stabilisiert haben. Spitzenreiter im Dax sind ThyssenKrupp und SAP.

Wegen der anhaltenden Talfahrt der Ölpreise zieht sich der deutsche Aktienmarkt weiter zurück. Der Dax notiert gegen Mittag 0,2 Prozent niedriger bei 12.738 Punkten.

Bereits am Dienstag und Mittwoch hatten die Anleger nach der neuen Dax-Bestmarke bei 12.951 Punkten Kasse gemacht. Zuletzt weckten die schwachen Ölpreise Bedenken hinsichtlich der Inflationsziele der Notenbanken. Sollte die US-Notenbank Fed die Zinsen trotz einer sehr niedrigen Inflation weiter anheben, befürchten Experten Belastungen für die Konjunktur.

Hinweise zur Konjunkturentwicklung in Europa dürfte heute Nachmittag unter anderem das Barometer für die Kauflaune der europäischen Verbraucher liefern. In den USA stehen Frühindikatoren und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Terminplan.

Bei den Einzeltiteln führten ThyssenKrupp die Gewinnerliste im Dax an. "Der Markt spielt die Korvettenaufträge", sagte ein Händler. Der Verteidigungsausschuss habe die Milliarden-Aufträge am Mittwochnachmittag gebilligt, sagte er mit Blick auf verschiedene Medienberichte.

"Viele Marktteilnehmer setzen nun auf ein neues technisches Kaufsignal", so der Händler weiter. Entstehen würde es bei einem neuen Jahreshoch über 24,70 Euro, meint er. Zuletzt notierte der Kurs 2,5 Prozent höher.

SAP profitierten von starken Zahlen des Rivalen Oracle. Das Plus von 0,4 Prozent sei allerdings vergleichsweise mager, sagte ein Marktteilnehmer. "Sollte die Aktie auf ein neues Allzeithoch steigen, könnte der Kurs aber schnell dreistellig werden", ergänzte er. Der letzte Stand ist 95,64 Euro.

Merck beendeten die Konsolidierung der vergangenen Wochen mit dem höchsten Kurs seit Mitte Mai. Die Titel stiegen 1,0 Prozent auf 110,15 Euro und damit über das jüngste Erholungs-Hoch bei 109,80 Euro. "Damit rückt nun wieder das Allzeit-Hoch bei 115,20 Euro in den Blick", sagte ein Marktteilnehmer. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen der US-Peers. Pharma-Aktien hatten am Mittwoch mit großem Abstand die Gewinnerliste angeführt. "Außerdem setzt der Markt nun auf die EU-Zulassung für Cladribine", fügte der Händler hinzu. Mit der Zulassung für das MS-Medikament werde für Freitag gerechnet.

Ansonsten standen Metro und Stada im Blick der Anleger. Das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheidet, ob Metro die beschlossene Aufspaltung des Konzerns ins Handelsregister eintragen darf. Damit würde die Aufspaltung quasi rechtsgültig. Dagegen hatten einige Anteilseigner geklagt. Bei einem ungünstigen Urteil für Metro stellt man sich im Handel auf erheblichen Abgabedruck bei der Aktie ein wegen der damit verbundenen Unsicherheiten über die Zukunft des Konzerns. Metro gaben deshalb 0,2 Prozent nach.

Bei Stada endet um Mitternacht die Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Bain Capital und Cinven. Bislang liegt die Annahmequote des Gebots bei 41,38 Prozent, notwendig ist eine Quote von 67,5 Prozent. Es wird also knapp, wenngleich die meisten Händler optimistisch sind, dass die erforderlichen Stücke angedient werden. Sollte die Übernahme scheitern, geht Warburg davon aus, dass Stada unter den Fairen Wert von 60 Euro fallen wird. Stada büßten vor diesem Hintergrund knapp 1,0 Prozent ein.

Erholungspotenzial sehen Marktteilnehmer bei VW. "Der Markt könnte auf eine Entspannung in der Slowakei setzen", sagte ein Marktteilnehmer. Gewerkschaftschef Zoroslav Smolinsky habe zuletzt von "deutlichen Fortschritten" in den Verhandlungen gesprochen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 16 Prozent. VW hatte 4,5 Prozent mehr in diesem und 4,2 Prozent mehr im kommenden Jahr angeboten. VW drehten mit 0,4 Prozent ins Plus.

Software AG erholten sich von den Vortagesverlusten und stiegen 0,3 Prozent. Software AG hatte in seinem jüngsten Investorenbrief darauf hingewiesen, dass Analysten ihre Erwartungen an Währungsgewinne eventuell zu hoch angesetzt hätten. Händler werteten dies als Potenzial für eine Gewinnwarnung.

Asien: Takata-Aktie im freien Fall

Im Handelsverlauf prägten Kursgewinne das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten. Im Späthandel kamen aber vor allem in China die Aufschläge ins Wanken. Auch in Tokio drehte der Nikkei-Index ins Minus. Dort schloss der Markt 0,1 Prozent leichter bei 20.111 Punkten.

In Tokio habe der im Verlauf anziehende Yen etwas gebremst, hieß es. Auslöser seien die am Markt gestiegenen Zweifel, dass die US-Notenbank das avisierte Zinserhöhungstempo auch beibehalten wird. Zu den größeren Verlierern gehörten dazu passend Aktien aus dem zinssensitiven Finanzsektor. Ein niedriges Zinsniveau erschwert das traditionelle Kreditgeschäft der Branche.

Für Gesprächsstoff sorgte in Tokio auch der Absturz der Takata-Aktie. Das wegen fehlerhafter Airbags, die vereinzelt auch zu Todesfällen führten, in eine schwere Krise geratene Unternehmen wird Medienberichten zufolge am Freitag oder am Montag Insolvenz beantragen. Nach dem Einbruch um 25 Prozent am Mittwoch brachen Takata um weitere 55 Prozent auf 110 Yen ab. Takata selbst sagte derweil, man habe noch keine Entscheidung über einen Insolvenzantrag getroffen.

An den chinesischen Börsen wirkte zunächst weiter die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, chinesische A-Aktien ab dem kommenden Jahr in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das werde längerfristig zu starken Mittelzuflüssen an den chinesischen Aktienmarkt führen, sagten Marktexperten.

Zum Handelsende gerieten die Kurse aber ins Rutschen, laut Markteilnehmern ausgelöst von einem "mysteriösen" Kursverfall bei der in Shenzhen notierten Aktie von Wanda Film Holding, der Unterhaltungstochter des Konglomerats Wanda Holding.

Wanda Film knickten 9,9 Prozent ein, zeitgleich geriet eine Wanda-Anleihe unter Druck, belastet von Gerüchten, dass mehrere Banken Wanda-Anleihen auf den Markt würfen. Wanda Film beantragte daraufhin, die eigene Aktie vom Handel auszusetzen. Analysten sagten, wenn sich die Unsicherheiten um diese Entwicklung bei Wanda gelegt hätten, dürfte sich der breitere Markt rasch wieder erholen.

Der Schanghai-Composite gab um 0,3 Prozent nach, der HSI in Hongkong pendelte zuletzt um den Vortageskurs. In Taiwan markierte der Taiex derweil nach einem weiteren Anstieg um 0,5 Prozent erneut ein 27-Jahreshoch. Taiwan Semiconductor stiegen um 1,2 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Stärker nach oben um 0,8 Prozent ging es in Sydney, nachdem der rohstofflastige australische Aktienmarkt am Vortag mit 1,6 Prozent sein größtes Tagesminus im bisherigen Jahresverlauf eingefahren hatte. Rückenwind sei unter anderem von gestiegenen Metallpreisen gekommen, hieß es.

Rohstoffe: Öl bleibt billig

Die Talfahrt der Ölpreise hat sich unterdessen fortgesetzt. Selbst ein stärker als erwartet ausgefallener Lagerabbau in den USA am Vortag vermochte den Absturz nicht zu stoppen. Denn die US-Förderung sprang gleichzeitig auf ein 22-Monatshoch und die Behörden erhöhten ihre Erwartungen an die US-Förderung weiter.

Die Daten belegen laut Marktteilnehmern, dass die US-Schieferölproduzenten trotz der gefallenen Preise weiterhin effizient fördern können. Der Opec werfen Kritiker dagegen vor, zwar durch Fördersenkungen am Markt um Vertrauen zu werben, gleichzeitig aber enorme Lagerbestände auf den Markt zu werfen.

Die russische Zentralbank lieferte zudem einen ernüchternden Ausblick: Die Produktionssteigerungen in Libyen, Nigeria und den USA gepaart mit einer schwächelnden Konjunktur in China könnten den Ölpreis Mitte 2018 bis auf 25 Dollar drücken. Dazu passten Aussagen des iranischen Ölministers. Angeblich prüfen Opec-Staaten zusätzliche Förderbeschränkungen, nachdem die bisherigen nicht zu einer Stabilisierung der Preise geführt hatten.

Der jüngste Preisverfall "erhöht den Druck auf die Opec, bei ihren Mitgliedern für eine verstärkte Förderdisziplin zu sorgen", sagte ein Analyst. Zuletzt notierte die richtungsweisende Sorte Brent aus der Nordsee nochmals um 1,6 Prozent leichter bei 45,18 Dollar je Barrel (159 Liter), am Vorabend war sie auf den niedrigsten Stand seit November gefallen. WTI verbilligte sich um 1,4 Prozent auf 24,76 Dolalr.

Quelle: n-tv.de