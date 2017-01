Marktberichte

Anleger sind hin- und hergerissen: Dax im Pendelmodus

Der deutsche Leitindex versucht erneut vergeblich, die 11.600 nachhaltig zu überwinden. Das Umfeld für Aktien stimmt, die Vorgaben aus Übersee sind gut. Trotzdem zögern Investoren.

Der deutsche Leitindex schleppt sich nach seinem guten Jahresstart weiter dahin. Freundliche Vorgaben aus Übersee schieben die deutschen Standardaktien zwar gleich zum Handelsauftakt über die 11.600 Punkte. Aber schon kurz darauf zieht sich der Dax wieder zurück bis auf 11.565 Zähler. Am Dienstag war das Börsenbarometer auf ein 17-Monats-Hoch von 11.637 Punkte geklettert, ehe Gewinnmitnahmen ihn ausbremsten.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax fällt 0,5 Prozent auf 22.287 Punkte, bewegte sich damit aber weiter nahe am Rekordniveau. Für den Technologiewerte-Index TecDax geht es 0,1 Prozent auf 1838 Punkte nach unten.

Keine Reaktionen zeigten die Börsen auf die zweiten Lesungen der Einkaufsmanager-Indizes für den Service-Bereich. Obwohl die Daten noch besser ausgefallen sind als bei der Erstveröffentlichung, notieren die Märkte weiter leicht im Minus. In Deutschland stieg der Index auf 54,3 im Dezember, beim ersten Mal waren es nur 53,8. Dies zeige, dass am Markt nun schon viel Konjunkturpositives eingepreist sei, heißt es dazu im Handel.

Trotzdem: Das Umfeld für Aktien stimmt, eine Alternative ist kaum in Sicht. Anleihen liefern angesichts der anziehenden Inflation kaum noch eine positive reale Rendite, die deutschen Sparer verlieren über Gebühr. Denn in Deutschland, der Wachstumslokomotive der Eurozone, sind die Renditen besonders niedrig und die Inflation war zum Jahresschluss vergleichsweise hoch.

Die Europäische Zentralbank kommt mit großen Schritten ihrem Inflationsziel von zwei Prozent immer näher. In Deutschland zogen die Verbraucherpreise im Dezember um 1,7 Prozent an, in Europa dürften sie um über ein Prozent zugelegt haben. Auf der anderen Seite sorgt der Präsident der EZB, Mario Draghi, mit dem Anleihekaufprogramm für ultraniedrige Renditen am Anleihenmarkt.

"Die Europäische Notenbank wird ihren geldpolitischen Kurs erst einmal beibehalten", erwartet Dirk Gojny, Anleihestratege der National-Bank. Schließlich dürfe nicht übersehen werden, dass die Probleme im Euroraum trotz der zyklischen konjunkturellen Erholung nicht kleiner, sondern eher größer geworden sind.

Doch es gibt auch schon erste Mahner. Ifo-Chef Clemens Fuest fordert in der "FAZ" den Ausstieg der EZB aus dem Anleihekaufprogramm: "Dieser Inflationssprung ist ein Signal für den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik der EZB", sagte Fuest. Wenn diese Zahlen sich für die Eurozone insgesamt bestätigten, solle die EZB das Anleihekaufprogramm im März 2017 beenden, so Fuests Forderung.

Da die Anleger an den Anleihenmärkten das Risiko für ihr investiertes Geld nicht adäquat vergütet bekommen, sollte es nicht überraschen, wenn die Bundesanleihen trotz der anhaltenden Käufe der EZB in den kommenden Wochen weiter unter Druck geraten. Investoren könnten ihr Geld verstärkt in Aktien oder Immobilien umschichten. Damit dürfte die Blase vom Anleihenmarkt aber allenfalls in eine andere Assetklasse weichen.

Viele Anleger sind zu Beginn des neuen Jahres auch noch aus einem konkreten Grund vorsichtig: Am Freitag stehen die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember an. Von ihnen könnte abhängen, wie schnell und wie stark die Fed künftig an der Zinsschraube drehen wird.

Hinweise auf das Tempo weiterer Zinserhöhungen könnten am Mittwochabend (20 Uhr MEZ) auch die Protokolle der Fed-Sitzung vom Dezember geben. Damals hatten die Notenbanker die Zinsen erhöht.

Unter den Einzelwerten profitierten Bayer im frühen Handel von einer Kaufempfehlung von JP Morgan und stiegen um 0,9Prozent.

Keine Kauflaune lösten die Autozulassungszahlen des Branchenverbands VDA aus. Mit 256.600 neuen Zulassungen lagen sie im Dezember 2016 vier Prozent über dem Vorjahr. "August und Dezember sind saisonal üblicherweise schwache Monate", sagte ein Händler. Daher werde nicht so stark auf die Dezember-Zahlen geachtet.

Zudem seien Auto-Aktien schon mit starken Konjunkturdaten aus China und den USA nach oben gelaufen, so dass am Mittwoch nun Gewinnmitnahmen dominierten. Diese seien aber völlig unabhängig von den Zulassungen. VW fielen 1,2 Prozent, BMW und Daimler jeweils 0,8 Prozent.

Asien: In Tokio beginnt das Börsenjahr

An den meisten ostasiatischen Börsen hat sich die positive Tendenz zur Wochenmitte mehr oder weniger ausgeprägt fortgesetzt. Während die Aktienkurse in Tokio nach der langen Feiertagspause - am Montag und Dienstag fand dort wegen Neujahr kein Handel statt - einiges aufzuholen hatten, agierten die Anleger andernorts schon wieder vorsichtiger.

Der Nikkei-225-Index stieg um 2,5 Prozent auf 19.594 Punkte. Die Tokioter Börse profitierte von dem Anstieg des von IHS Markit ermittelten Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan, der im Dezember 2016 den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht hatte. Am Montag und Dienstag hatten schon Einkaufsmanagerindizes aus China, Europa und den USA überzeugt. Die Marktteilnehmer reagierten auf die guten Nachrichten zur Weltwirtschaft, sagt Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Die Aussichten seien gut, und in den USA sowie in Europa nehme die Inflation wieder Fahrt auf.

Die Aufwertung des Dollar zum Yen verhalf Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen zu Kursgewinnen. Im Automobilsektor gewannen Honda 4,6 Prozent, Mitsubishi 2,2 Prozent und Toyota 3,2 Prozent.

Im Zuge der Ölpreiserholung verzeichneten die Aktien der Branche Gewinne: In Tokio ging es für Japan Petroleum Exploration um 2,8 und für Inpex um 1,6 Prozent nach oben. Die australischen Oil Search stiegen um 1,3 Prozent. In Hongkong verteuerten sich China Shenhua um 3,3 Prozent.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 geringfügig höher. Der Index hatte am Dienstag allerdings ein deutliches Plus verbucht. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sank um 0,1 Prozent. In Schanghai ging es dagegen mit den Kursen im Schnitt um 0,8 Prozent nach oben.

Nachdem der Dollar sich von seinen Hochs verabschiedet hat, erholten sich am Mittwoch im asiatisch dominierten Handel die Ölpreise. Sie waren aufgrund des starken Dollar am Dienstag stark unter Druck geraten. Dazu gesellten sich Zweifel daran, dass die angekündigten Förderdrosselungen, auf die sich Mitglieder und Nicht-Mitglieder der Opec Ende vergangenen Jahres verständigt hatten, in die Tat umgesetzt würden. Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg um 1,0 Prozent auf 56,03 Dollar. Ein Barrel der Sorte WTI kostete 52,58, 0,3 Prozent mehr.

Ausschlaggebend für die grundsätzlich feste Tendenz sind Erwartungen, dass das Ölkartell Opec zusammen mit weiteren Ländern die Ölproduktion entsprechend einer Ankündigung vom vergangenen Jahr kürzt. Obwohl es bereits Meldungen über Kürzungen einzelner Förderländer gab, sind Analysten nach wie vor skeptisch, dass sich die Länder an ihre Abmachung halten und die Produktion durchweg verringern.

Devisen: Dollar kommt von Hochs zurück

Am Devisenmarkt kam der Dollar wieder von seinen Hochs zurück, die er am Vortag erreicht hatte. Erwartungen eines steileren Zinspfads hatten den Dollar nach oben getrieben. Sollte der neue US-Präsident Donald Trump sein versprochenes Konjunkturpaket verwirklichen, dürfte das die Inflation anheizen, befürchten Marktteilnehmer. In diesem Fall wäre die US-Notenbank gezwungen, die Zinsen rascher anzuheben als geplant.

Am Mittwochvormittag zog der Euro an auf rund 1,0430 Dollar. Am Dienstag kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise nur 1,0340 Dollar. Zur japanischen Währung konnte der Greenback die Marke von 118 Yen nicht halten, er fiel zurück auf etwa 117,75 Yen. Am Dienstag hatte er in der Spitze bei 118,61 Yen notiert.

Quelle: n-tv.de