Euro sinkt unter 1,06 Dollar: Dax hält sich zum Start zurück

Unaufgeregt und mit geringen Verlusten zeigt sich der Dax im frühen Handel. Börsianer rechnen jedoch mit steigenden Kursen - Antreiber könnten Konjunkturdaten aus Europa sein. Einen schwachen Start erwischen die Banken-Aktien.

Nur wenig verändert geht es für den Dax in den zweiten Handelstag der Börsenwoche. Am Morgen zeigt sich deutsche Leitindex 0,1 Prozent leichter auf 11.815 Punkten. Im Handel bleibt man aber optimistisch: Im Tagesverlauf könnte der Dax einen Angriff auf das Jahreshoch bei 11.893 Punkten starten.

Stützend könnte der weiter abbröckelnde Euro wirken, der am Morgen unter der Marke von 1,06 Dollar gehandelt wird. Impulse könnten am Vormittag die Bekanntgabe von Einkaufsmanager-Indizes aus Europa setzen.

Auch der MDax notiert kaum verändert auf 23.450 Punkten, der TecDax zeigt sich ebenso reglos und stagniert bei 1899 Zählern. Um 0,2 Prozent nach unten geht es hingegen für den Euro-Stoxx-50, der auf 3304 Punkte sinkt.

Bei dem Treffen der Finanzminister aus der Eurozone wurde das Minimalziel erreicht. So werden die Experten der Gläubigerinstitutionen demnächst wieder nach Athen zurückkehren. Griechenland akzeptiert grundsätzlich die Forderung, vorab Sparmaßnahmen zu beschließen, die beim Verfehlen von Haushaltszielen automatisch in Kraft treten. Details müssen aber noch ausgehandelt werden. Der IWF begrüßte die Grundsatzeinigung, forderte in einer Erklärung aber gleichzeitig "mehr Fortschritte".

Ansonsten wird an der Börse auf alle neuen Umfragen zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich geschaut. Diese sorgten jüngst dafür, dass sich die Zinsdifferenz zwischen den französischen und deutschen Staatsanleihen auf ein Mehrjahreshoch ausgeweitet hatte.

Dax: Banken-Aktien größte Verlierer

Die Banken zählen im Dax zu den größten Verlierern: Deutsche Bank büßen 1,6 Prozent ein, Commerzbank 1,4 Prozent. Sie folgen damit dem europäischen Sektor, der 1,2 Prozent nachgibt. Belastend wirken die schlechten Geschäftszahlen der britischen Großbank HSBC. Die Bank hat ihre Verluste im vierten Quartal auf über 4,2 Milliarden Dollar ausgeweitet. Für das Gesamtjahr wurde ein knapper Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar erzielt, was nur einem Zehntel des Vorjahres entspricht. Ein Grund für die Verluste dürfte der Brexit wegen der Fokussierung auf das Geschäft in Großbritannien und Asien sein.

TecDax: Dialog steigen nach Hochstufung

Im TecDax geht es für die Aktie von Dialog Semiconductor nach oben. JP Morgan hat den Titel gleich um zwei Stufen auf "Overweight" von "Underweight" erhöht. Das Papier legt 2,2 Prozent zu und ist damit größter Gewinner im Technologie-Index.

Asien: Aufwärtstrend hält an

An den Aktienmärkten in Fernost haben die Kurse weiter zugelegt. Die Umsätze hielten sich aber in Grenzen, weil die Wall Street am Montag wegen eines Feiertages geschlossen war und so die üblichen Impulse fehlten.

In Tokio legte der Nikkei-Index dank des gesunkenen Yen 0,7 Prozent auf 19.381 Punkte zu. In Shanghai kletterten die Kurse auf den höchsten Stand seit elf Wochen. Für positive Stimmung sorgten hier unter anderem Berichte über Kapitalzuflüsse. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,1 Prozent im Plus.

Bei den Einzelwerten stand in Tokio Nippon Paper im Mittelpunkt. Einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Nikkei" zufolge erhöht der Papierhersteller erstmals seit zwei Jahren die Preise. Die Aktien stiegen um mehr als sechs Prozent. Dagegen gaben die in Hongkong notierten Papiere von HSBC um mehr als drei Prozent nach. Der Vorsteuergewinn der Bank war im vergangenen Jahr um 62 Prozent eingebrochen und damit stärker als von Analysten erwartet.

Devisen: Euro fällt unter 1,06 Dollar

Wegen gestiegener Erwartungen baldiger Leitzinsanhebungen in den USA fällt der Euro am Morgen unter 1,06 US-Dollar. Zwischenzeitlich sank die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit knapp einer Woche bei 1,0577 Dollar. Zuletzt wurde sie bei 1,0588 Dollar gehandelt.

Auftrieb beim Dollar habe den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt, hieß es aus dem Handel. Dies sei auf Aussagen des US-Währungshüters Patrick Harker zurückzuführen. Die Zinssitzung der Notenbank Fed im März sei als Termin für eine mögliche Zinsanhebung noch nicht vom Tisch, sagte Harker der Finanznachrichtenagentur Market News. "Wir müssen zunächst abwarten, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen entwickeln."

Ölpreis findet keine klare Richtung

Die Ölpreise finden im frühen Handel keine klare Richtung. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,16 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April steigt um 22 Cent auf 54,00 Dollar.

Am Vortag hatten die Preise nach Zahlen zu gesunkenen Ölexporten aus Saudi-Arabien zugelegt. Insgesamt halten sich die Preisbewegung am Ölmarkt derzeit aber in vergleichsweise engen Grenzen. Nach Einschätzung von Experten hat der Ölmarkt momentan ein Gleichgewicht gefunden im Spannungsfeld zwischen Produktionskürzungen der Mitgliedsländer des Ölkartells Opec einerseits und Hinweisen auf eine steigende Produktion in den USA andererseits.

Quelle: n-tv.de