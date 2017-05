"Das riecht nach Konsolidierung": Dax hält sich auf Rekordniveau

Nach dem Vorstoß in große Höhen legt der Dax zur Wochenmitte eine Atempause ein. An der Börse in Frankfurt hält sich der deutsche Leitindex über der Marke von 12.700 Punkten. Drei Dax-Konzerne müssen sich den Fragen ihrer Aktionäre stellen.

Der deutsche Aktienmarkt legt auf seiner Wanderung nach oben eine Rast in schwindelerregender Höhe ein: Der Leitindex Dax gibt am späten Vormittag 0,14 Prozent ab auf 12.730 Punkte. Am Vorabend war das Frankfurter Börsenbarometer 0,4 Prozent im Plus bei 12.749,12 Zählern aus dem Handel gegangen.

Der MDax der mittelgroßen Werte zieht sich um 0,43 Prozent zurück auf 25.079 Zähler. Der TecDax verliert 0,07 Prozent auf 2146 Punkte. Für den Leitindex der Eurozone, den Eurostoxx50, geht es um 0,38 Prozent nach unten auf 3635 Punkte.

Eine Korrektur sei nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Wochen durchaus angebracht, sagte ein Händler. "Der Dax dürfte die aufgelaufenen Gewinne verteidigen", meinte ein anderer Marktbeobachter. "Das riecht nach einer normalen Konsolidierung." Aus technischer Sicht gilt der Dax bei 12.700 Punkten als unterstützt, das neue Rekordhoch aus dem Verlauf des Vortages bei 12.783 Punkten gilt als Widerstand.

Angesichts der jüngsten Rally stelle sich verstärkt die Frage, wann dem deutschen Aktienmarkt die nächste Korrekturbewegung bevorstehe, bestätigten die Experten des Börsenstatistik-Magazins "Index-Radar". Nachrichtlich zieht die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Aus dem Dax steht dabei der Baustoffhersteller HeidelbergCement ins Blickfeld, dessen Aktien zuletzt als schwächster Index-Wert um mehr als zweieinhalb Prozent absacken. Höhere Energiekosten und schlechtes Wetter hatten den Konzern im ersten Quartal gebremst. Bernstein-Analyst Phil Roseberg machte als Belastung die Ergebnisse in den Schwellenländern aus.

Im MDax müssen die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag und des Internet-Modehändlers Zalando hohe Kurseinbußen von mehr als 4 beziehungsweise knapp 2 Prozent verkraften. Eine starke Nachfrage in Europa und eine Erholung in den USA hatten Brenntag zwar im ersten Quartal zu einem überraschend hohen Überschuss verholfen, doch beim um Sonderposten bereinigten operativen Ergebnis hatten Experten auf mehr gehofft. Den Zalando-Aktien nimmt eine etwas verhaltenere Studie von Goldman Sachs den Wind aus den Segeln. Tags zuvor hatten sie mit 41,79 Euro noch eine neue Bestmarke erreicht.

An der MDax-Spitze schnellen die Titel von Leoni nach Quartalszahlen um rund 4 Prozent hoch. Der Autozulieferer hatte zum Jahresauftakt von Zukäufen und einer starken Nachfrage der Autoindustrie profitiert. Anhaltend stark präsentieren sich im TecDax zunächst die Anteile von Evotec, jedoch schmolz das Gewinnplus zuletzt auf nur noch ein gutes halbes Prozent zusammen. Das Biotechnologie-Unternehmen war mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. An der Börse zählen die Evotec-Anteile schon seit geraumer Zeit zu den Lieblingen der Anleger. Seit Jahresanfang beläuft sich der Kursgewinn auf rund 58 Prozent. Noch besser sieht es auf Zwölfmonatssicht aus mit einem Zuwachs von 214 Prozent.

Für Gesprächsstoff dürften vor allem die anstehenden Hauptversammlungen sorgen. Bei einigen Aktionärstreffen könnte es im Lauf des Tages durchaus turbulent zugehen. Erwartet wird, dass auch heikle Themen wie etwa der Abgasskandal bei VW zur Sprache kommen. Bei Linde, SAP und Volkswagen empfehlen einflussreiche Aktionärsberater, das Management nicht zu entlasten. Ansonsten sorgt die überraschende Entlassung des FBI-Chefs James Comey durch US-Präsident Donald Trump auf internationaler Ebene für eine gewisse Nervosität.

Bei Volkswagen rügte der Aktionärsberater Hermes EOS am Dienstag die aus seiner Sicht unzureichende Aufklärung des Abgas-Skandals und empfahl den VW-Aktionären gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie gegen das neue Vergütungssystem zu stimmen.

Wegen des Vergütungssystems empfehlen Hermes und der US-Stimmrechtsberater ISS auch den SAP-Aktionären, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern. Bei Linde sorgt das Vorgehen bei der geplanten 60 Milliarden Euro schweren Fusion mit dem US-Rivalen Praxair für den Unmut der Berater.

Die Konjunkturdaten des Tages kommen Mitte der Woche aus Frankreich: Die französische Industrieproduktion ist im März stärker als erwartet gestiegen. Vor allem das verarbeitende Gewerbe legte kräftig zu. Wie die Statistikbehörde in Paris berichtete, steigerte die Industrie ihren Ausstoß um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Frankreich ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands.

Die Erzeugung im verarbeitenden Gewerbe stieg um 2,5 Prozent, wobei die Automobilproduktion um 5,2 Prozent und die Herstellung von Maschinen und Ausrüstungsgütern sogar um 12,5 Prozent in die Höhe schoss. Im Februar war die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um revidiert 1,7 Prozent gesunken; vorläufig war das Minus auf 1,6 Prozent beziffert worden.

Devisen: Dollar gibt nach

Der Dollar reagiert mit Abschlägen auf die Entlassung von FBI-Direktor Comey. Für einen Euro wurde im späten US-Handel nur noch 1,0885 Dollar gezahlt, nach einem Tageshoch von 1,0946 Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 0,1 Prozent. Zum Yen gab der Dollar um 0,2 Prozent auf 113,77 Yen nach.

Am Morgen notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0896 Dollar und damit 0,2 Prozent über dem Niveau des Vortages. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0888 (Montag: 1,0938) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9184 (0,9142) Euro.

Politische Spannungen in den USA wirken sich negativ auf die US-Währung aus, erklärten Händler, da zu befürchten stehe, dies könne die mit Spannung erwartete US-Steuerreform verzögern. Händler verwiesen zudem auf die Aussagen von US-Notenbankvertretern.

Die Chefin der Kansas-Fed, Esther George, drängt auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank angesichts drohender Risiken. Die Aussagen verfestigten die Markterwartungen, dass die US-Notenbank im Juni die Zinsen erneut erhöhen wird. Derzeit wird dies am Zinsterminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingepreist.

Asien: Nikkei legt leicht zu

Bis auf den Aktienmarkt in Südkorea legen die ostasiatischen Börsen im Verlauf zu. Nachdem der Handel an der Börse in Seoul wegen der Wahl am Vortag geruht hatte, verlor der Kospi 0,7 Prozent. In Tokio steigt der der 225 Werte umfassende Nikkei-Index mit dem Rückenwind eines zum Yen auf Tagessicht anziehenden Dollar um 0,2 Prozent auf 19.876 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,2 Prozent. Der Composite-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legt um 0,3 Prozent zu.

Zu den Gewinnern gehört Mitsubishi Motors. Die Aktie des Autoherstellers schießt in Tokio um 8,6 Prozent nach oben auf ein Zwölfmonatshoch. Das Unternehmen hatte einen Anstieg des operativen Gewinns in diesem Jahr um fast das 14-fache angekündigt.

Die Verbraucherpreise in China haben im April etwas deutlicher angezogen als erwartet. Die Erzeugerpreise stiegen im April zwar den achten Monat in Folge, allerdings weniger deutlich als vorausgesagt. Der Spielraum für geldpolitische Straffungen durch die chinesische Zentralbank reduziere sich mit den Daten etwas, heißt es im Handel. Der HSI in Hongkong gewinnt 0,8 Prozent und markiert erneut ein 21-Monatshoch.

Rohstoffe: Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gestiegen. Am Markt wurden Lagerdaten aus den USA als Grund genannt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 49,03 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 34 Cent auf 46,22 Dollar.

Am Dienstagabend hatte das privatwirtschaftliche American Petroleum Institute (API) einen abermaligen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl gemeldet. An diesem Mittwoch stehen die wöchentlichen Zahlen der Regierung an. Beobachter rechnen mit dem fünften Rückgang in Folge, allerdings von hohem Niveau aus. Fallende Lagerbestände sind ein Hauptziel des Ölkartells Opec, das seit Jahresbeginn zusammen mit anderen großen Produzenten die Rohölförderung begrenzt.

Quelle: n-tv.de