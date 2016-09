Marktberichte

Trendwende an der Börse?: Dax gewinnt mehr als 100 Punkte

Freundlicher Start am deutschen Aktienmarkt: An der Börse in Frankfurt am Main ziehen die Kurse zum Auftakt teils kräftig an. Deutsche-Bank-Chef Cryan äußert sich zum Thema Staatshilfe. Die Aktie schnellt gut drei Prozent ins Plus.

Nach drei Verlusttagen in Folge zeichnet sich für Anleger am deutschen Aktienmarkt eine Atempause ab. Ob sich die freundlichen Kursgewinne zur Trendwende ausweiten, wird sich erst in den kommenden Stunden des Handels erweisen. Am Vortag hatten Spekulationen um die Höhe von US-Strafzahlungen für die Deutsche Bank, der geplante Stellenabbau bei der Commerzbank, die Probleme bei Volkswagen sowie der anstehende Air-Berlin-Deal der Lufthansa den Leitindex zeitweise kräftig ins Minus gedrückt.

In den ersten Minuten des Mittwochshandels gewinnt der deutsche Leitindex Dax 0,98 Prozent auf 10.462 Punkte. Damit liegt das Börsenbarometer schon mehr als 100 Punkte über dem Schlusskurs des Vorabends. Der Nebenwerteindex MDax steigt um 1,27 Prozent auf 21.592 Zähler. Im Technologiewerteindex TecDax geht es um 0,85 Prozent auf 1794 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 legt um knapp 1 Prozent auf 3000 Punkte zu.

Ein trübes Konjunktursignal erreichte die Märkte eine gute Stunde vor Handelsstart: Die Sorge vor einem Konjunkturknick drückt die Kauflaune der Deutschen. Das Barometer für das GfK-Konsumklima im Oktober sinkt um 0,2 auf 10,0 Punkte, wie die Nürnberger GfK-Marktforscher mitteilten. Im Vorfeld befragte Ökonomen hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet.

Allerdings bleibt die Verbraucherstimmung auf sehr hohem Niveau: Das Barometer liegt nur einen Tick unter dem Vormonatswert, der zuletzt vor 15 Jahren übertroffen wurde. "Offenbar sehen die Bundesbürger die deutsche Wirtschaft in den nächsten Monaten auf einem schwächeren Wachstumskurs", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl den leichten Rückgang. Sie schraubten ihre Konjunkturerwartungen daher bereits den dritten Monat in Folge nach unten.

Cryan: "Das ist für uns kein Thema"

Im Mittelpunkt vieler Gespräche am Parkett stehen die Perspektiven in der deutschen Bankenbranche. Der Chef der Deutschen Bank, John Cryan, sah sich vor dem Hintergrund der anhaltenden Spekulationen um die finanzielle Stärke seines Geldhauses sogar veranlasst, sich in der "Bild"-Zeitung zum Thema Staatshilfe zu äußern.

Die Deutsche Bank brauch keine Rückendeckung durch die Politik, erklärte Cryan. Auf die Frage, ob die Bank Staatshilfen benötige, sagte Cryan wörtlich: "Das ist für uns kein Thema. Ich habe die Bundeskanzlerin zu keinem Zeitpunkt um Hilfe gebeten. Ich habe auch nichts dergleichen angedeutet." Die Aktien der Deutschen Bank ziehen als einer der kräftigsten Dax-Gewinner am Morgen um 2,7 Prozent an.

Deutsche Post beliefert Briten

Bei den gewichtigeren deutschen Einzelwerten rücken am Morgen die Aktien der Deutschen Post in den Vordergrund. Der Bonner Logistikkonzern verstärkt sich mit einem millionenschweren Zukauf in Großbritannien. Die Post habe sich mit UK Mail auf ein Angebot für den britischen Post- und Paketdienstleister geeinigt, teilte die Post mit.

"Strategisch ist das interessant", kommentierte ein Händler zu den Übernahmeplänen der Deutschen Post in Großbritannien. Der Konzern bietet für UK Mail eine Prämie von gut 43 Prozent. Mit gut 240 Millionen Pfund sei die Übernahme zwar relativ klein und werde den Kurs der Deutschen Post kaum beeinflussen. "Interessant ist aber, dass die Post gerade jetzt im Brexit-Umfeld in Großbritannien Chancen sieht", sagt er. Die Übernahmeprämie relativiere sich wegen des Pfund-Rückgangs. Die Aktien der Deutschen Post liegen am Morgen etwas schwächer als der Gesamtmarkt 0,8 Prozent im Plus.

Draghi im Bundestag

Am Tag nach dem TV-Duell der US-Präsidentschaftsbewerber Hillary Clinton und Donald Trump richten zudem Investoren ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Geldpolitik. Mit Argusaugen werden sie dabei den Auftritt von EZB-Chef Mario Draghi vor dem Bundestag verfolgen. Von den Aussagen des Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB) erhoffen sie sich Hinweise auf mögliche weitere Geldspritzen zur Ankurbelung der heimischen Konjunktur. Der deutsche Bankenverband machte im Vorfeld bereits Draghis Nullzinspolitik für die Misere der heimischen Banken verantwortlich.

Das Thema Leitzinsen wird Börsianer weiter beschäftigen: In den USA treten im Tagesverlauf mehrere Top-Notenbanker öffentlich auf. Aus ihren Äußerungen wollen Investoren ablesen, wann und wie schnell die Fed die US-Zinsen anheben wird. Stimmberechtige Mitglieder des für Zinsschritte zuständigen Offenmarktausschusses der Fed dürfen sich dabei allerdings nicht mehr zu Wort melden. Wenige Tage vor der anstehenden Zinssitzung gilt eine strenge Schweigeperiode.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland leicht zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,7 Prozent, der S&P500 stieg um 0,6 Prozent, und an der Nasdaq ging es um 0,9 Prozent nach oben.

Asien: Schwache Bankenwerte in Japan

Die Vorgaben aus Fernost fallen unfreundlich aus: Am japanischen Aktienmarkt präsentierten sich inbesondere die Bankenwerte sehr schwach. Nach einem jüngst recht guten Lauf wird der Sektor abermals von Spekulationen über negative Leitzinsen durch die Bank of Japan belastet.

Wie schon am Vortag werden die Branchenkurse auch von den Sorgen über die Deutsche Bank gedrückt. Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Trust und Nomura büßen zwischen 2 und 3 Prozent ein.

In Tokio schloss der Nikkei-Index 1,3 Prozent tiefer bei 16.465 Zählern. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 2989 Punkte.

Devisen: Euro stabilisiert sich

Der Euro kann sich nach den Verlusten vom Vortag nicht stabilisieren. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1187 US-Dollar gehandelt und damit knapp 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorabends.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1220 Dollar festgesetzt. Am Dienstag hatten noch Sorgen um europäische Banken den Kurs des Euro belastet.

Rohstoffe: Ölpreise legen zu

Die Ölpreise legen nach deutlichen Rückgängen des Vortages etwas zu. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 46,02 US-Dollar und damit 5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 2 Cent auf 44,69 Dollar.

Ein Treffen von Vertretern wichtiger Förderländer in der algerischen Hauptstadt Algier bleibt das alles beherrschende Thema am Ölmarkt. Am Rande des mehrtägigen Branchentreffens geht es vor allem um die Frage einer möglichen Begrenzung der Fördermenge, um so die Ölpreise zu stützen.

Bisher gibt es noch keine Einigung. Zuletzt hatte Saudi-Arabien als das führende Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Kompromissbereitschaft signalisiert. Der weltgrößte Ölexporteur sei bereit, jede Lösung zu unterstützen, um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, versicherte Ölminister Khalid Al-Falih.

Quelle: n-tv.de