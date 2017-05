Startseite

Kursrutsch bei Snap: Dax gerät kurz ins Stolpern

Unruhe am Aktienmarkt: Am Tag nach dem neuerlichen Kursrekord bricht der Dax am Nachmittag ohne Vorwarnung nach unten aus. In London meldet sich ein Notenbanker zu Wort. Liegt hier der Auslöser? Die US-Börsen starten schwach.

Im Frankfurter Börsengeschäft sollte sich am Donnerstag eigentlich alles um die laufende Bilanzsaison drehen, die mit Daten von Schwergewichten wie Henkel, Schaeffler, Bertelsmann, Telekom, Prosiebensat1 sowie Deutsche Post ihren Höhepunkt erreicht. Doch am frühen Nachmittag ist Schluss mit der Routine: Der Handel in Frankfurt gerät am frühen Nachmittag auf hohem Niveau unvermittelt ins Stolpern.

Der Leitindex Dax lag gegen Mittag nach mehrfachem Vorzeichenwechsel gerade wieder leicht im Plus und notierte knapp 0,1 Prozent fester, bevor er kurz vor 14.00 Uhr unvermittelt einbrach, rund 60 Zähler absackte, nur um bei 12.697,55 sein neues Tagestief zu markieren. Kurz darauf kann sich der Markt wieder fangen: Der Dax notiert nach der US-Eröffnung stabile 0,21 Prozent im Minus bei 12.731 Punkten.

Einen klaren Auslöser konnten Marktbeobachter zunächst nicht benennen. Zur Stunde lief allerdings eine Pressekonferenz mit dem britischen Notenbankchef Mark Carney. Bewegungen beim Euro-Kurs deuten darauf hin, dass Investoren offenbar einzelne seiner Äußerungen zur Konjunkturlage zum Anlass nahmen, ihre Anlageentscheidungen in Europa zu überdenken.

"Wir haben größere Verkäufe in den Futures gesehen", berichtete ein Derivate-Händler. Das Verkaufs-Volumen im S&P und im Euro-Stoxx-50-Future habe rund 500 Millionen Dollar betragen. Dies habe die die Aktienindizes belastet. Nachdem der Verkauf abgearbeitet sei, dürften die Indizes ihre Seitwärtsbewegung auf erreichtem Niveau fortsetzen, hieß es. Was die größeren Verkäufe ausgelöst haben könnte, sagte er nicht.

Das bisherige Tageshoch im Dax liegt bei 12.772,88 Zählern. Gestartet war der Dax am Morgen bei 12.767,13 Punkten. Am Vorabend war das Börsenbarometer großzügig gerundet 0,1 Prozent fester bei 12.757,46 Punkten aus dem Handel gegangen und hatte damit - erneut - ein Allzeithoch markiert.

Der MDax der mittelgroßen Werte sackt ebenfalls ab und fällt um 0,72 Prozent auf 24.950 Zähler. Der TecDax dagegen hält sich 0,02 Prozent im Plus bei 2155 Punkten. Europaweit scheint der Tagestrend ebenfalls noch nicht entschieden: Der Leitindex der Eurozone, der Eurostoxx50, zieht sich um 0,51 Prozent zurück auf 3627 Punkte.

Auffallend stark sind im Dax am frühen Nachmittag plötzlich defensive Werte gefragt. An der Spitze des Dax ziehen die Aktien des Wohnungskonzerns Vonovia um 2,7 Prozent an. Zahlreiche weitere Indexschwergewichte fallen am Nachmittag ins Minus.

Neben zahlreichen Zwischenergebnissen aus der zweiten und dritten Reihe bleibt die Aufmerksamkeit vieler Anleger weiterhin auf die Zahlen von Deutscher Post, Henkel, Prosiebensat1 und Deutscher Telekom gerichtet. Nach der Insolvenzankündigung von Solarworld - dem einstigen Aushängeschild der deutschen Solarindustrie - sei zudem der Zwischenbericht von SMA Solar im TecDax von größerem Interesse, heißt es.

Neben der Flut von Firmenbilanzen stand gegen Mittag eine Zinsentscheidung der Bank von England (BoE) im Vordergrund: Die Währungshüter in London beließen den für den Pfund-Raum maßgeblichen Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,25 Prozent. Eine Anhebung galt unter Börsianern zwar als ausgeschlossen, im März hatte allerdings eine Notenbankerin überraschend für einen solchen Schritt gestimmt. Aus diesem Grund werden Investoren die ebenfalls zur Veröffentlichung anstehenden Sitzungsprotokolle genau unter die Lupe nehmen.

Im Dax weiten die Aktien der Deutschen Post ihre Kursverluste am Nachmittag auf minus 3,9 Prozent aus. Der Bonner Konzern war mit seinem Gewinnwachstum im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Auch die Deutsche Telekom konnte mit ihrem Zwischenbericht bei den Anlegern kaum punkten. Die Aktien notieren nahezu verändert. Wegen der Beteiligung an der britischen BT musste der deutsche Telekom-Riese erneut Millionen von Euro abschreiben.

Gut laufende Geschäfte mit Klebstoffen und Waschmitteln haben dem Konsumgüterkonzern Henkel im ersten Quartal Schubkraft verliehen. Der Umsatz stieg nicht zuletzt durch den im Vorjahr zugekauften US-Waschmittelhersteller Sun Products um 13,6 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern mitteilte. Auch die Währungen spielten dem Persil-Konzern diesmal in die Hände. Unter dem Strich verdiente Henkel 597 Millionen Euro und damit 13,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Henkel-Aktie gibt 1,2 Prozent nach.

Schwächster Wert im Leitindex sind die Aktien von Prosiebensat1. Die Zahlen des im Dax notierten Medienkonzerns und Bertelsmann-Konkurrenten kommen am Markt gar nicht gut an. "Negativ aufgenommen wird vor allem der Ausblick auf die Fernsehwerbung", meinte ein Händler. Prosiebensat1 erwartet hier nun nur noch ein Wachstum von 1,5 bis 2,5 Prozent, bisher war er von 2 bis 3 Prozent ausgegangen. "Damit trifft Prosieben nun die Befürchtungen der Analysten", erklärte ein Marktbeobachter. Die Prosieben-Aktie rutscht um 5,0 Prozent ab.

Ein Gewinnrückgang bei der Fernsehtochter RTL Group hat dem deutschen Medienkonzern Bertelsmann im ersten Quartal belastet. Das Betriebsergebnis (Operating Ebitda) schrumpfte bei annähernd stabilen Erlösen um 3,6 Prozent auf 482 Millionen Euro, wie Bertelsmann mitteilte. Ein weiterer Grund seien Anlaufverluste für Digital- und Neugeschäfte, unter anderem für neue Kunden der Dienstleistungstochter Arvato. Zins- und Steuereffekte trugen allerdings dazu bei, dass der Nettogewinn um sieben Prozent auf 198 Millionen Euro zulegte.

Die neuen Pläne für einen erweiterten Stellenabbau bei Siemens lösen an der Börse keine klar erkennbaren Reaktionen aus. Der Industriegigant will in den kommenden Jahren in Deutschland insgesamt rund 2700 Jobs streichen. Insgesamt beschäftigt Siemens weltweit rund 350.000 Mitarbeiter. Die Siemens-Aktie notiert 0,1 Prozent fester.

Potenziell belastend für den Autosektor wirken neue Daten aus China: In der Volksrepublik - einem der wichtigsten Auslandsmärkte deutscher Autobauer, ist der Pkw-Absatz im April so stark zurückgegangen wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Grund dafür sei eine Steuererhöhung auf Fahrzeuge mit kleinen Motoren, teilte der Branchenverband CAAM mit. Die Verkäufe auf dem weltgrößten Automarkt sanken um 2,2 Prozent auf 2,1 Millionen, nach einem Plus von vier Prozent im März. "Der Absatz war schwach", sagte ein CAAM-Sprecher. Die VW-Aktie gibt vor diesem Hintergrund am Tag nach der Hauptversammlung um 0,8 Prozent nach. Die Aktien von Daimler liegen dagegen nur knapp 0,1 Prozent im Minus. BMW notieren 0,2 Prozent fester.

Ausverkauf bei Solarworld

Bei den Solarwerten löst die Insolvenzankündigung von Solarworld - dem einstigen Aushängeschild der deutschen Solarindustrie - einen erwartbaren Kurssturz aus. Die verbliebenen Anleger fliehen offenbar in heller Panik aus den Aktien des Bonner Unternehmens, dem einstigen Aushängeschild der deutschen Solarindustrie.

Die Solarworld-Aktie sackt am Tag nach der Ankündigung - von niedrigem Niveau aus - um 58 Prozent ab auf 1,67 Euro.

Andere bekannte Namen aus der Solarbranche bleiben davon weitgehend unberührt: Die im TecDax gelisteten Anteilsscheine von SMA Solar geben lediglich moderate 3,2 Prozent ab. Hier verweisen Analysten auf den vorgelegten Zwischenbericht. Zwar hielt sich der Solartechnikkonzern im ersten Quartal in der Gewinnzone. Doch machten ihm der Preisverfall und Wettbewerbsdruck immer mehr zu schaffen. Die Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen, sagte ein Händler. Immerhin sei eine weitere negative Überraschung bei SMA Solar ausgeblieben.

Nach einem enttäuschenden Quartalsbericht trennen sich Anleger von Nordex. Die Aktien brechen zunächst um 7,6 Prozent auf 13,01 Euro ein und zählen damit im TecDax zu den Schlusslichtern. Der Windturbinenhersteller blieb im ersten Quartal mit seiner Gewinn- und Umsatzentwicklung hinter den Erwartungen der Analysten. Zudem sank der Auftragseingang auf 333 Millionen von 541 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Ordervolumen von 527 Millionen Euro gerechnet. Seit Jahresbeginn haben die Aktien schon über 30 Prozent verloren, womit sie im TecDax die rote Laterne halten. Der Index selbst hat fast 19 Prozent gewonnen. Im Februar hatte Nordex seine Ziele für 2017 und 2018 teils drastisch gesenkt.

USA: Verizon sichert sich Frequenzen

An der Wall Street beginnt der Handelstag mit leicht schwächeren Kursen. Der Dow-Jones-Index gibt in den ersten Minuten des Donnerstaggeschäfts um 0,25 Prozent ab auf 20.887 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,38 Prozent auf 2390 Zähler. An der Nasdaq büßt der Composite-Index 0,43 Prozent ein auf 6103 Punkte.

Im Blickfeld der US-Börsianer steht unter anderem der Inflationsbericht der Bank of England. Er dürfte daraufhin abgeklopft werden, ob die BoE ihre Einschätzung zu Inflation und Wirtschaftswachstum geändert hat und ob eine baldige Zinserhöhung unverändert im Bereich des Möglichen bleibt.

An US-Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke die Erzeugerpreise aus dem April und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Die Erstanträge gingen überraschend etwas zurück, während Volkswirte einen Anstieg erwartet hatten. Die Erzeugerpreise stiegen im vergangenen Monat insgesamt um 0,5 Prozent und in der Kernrate um 0,4 Prozent, während hier in beiden Fällen ein Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert worden war.

Daneben gibt es wieder einige Unternehmenszahlen zu verarbeiten. Unter anderem hat am Vorabend Snap, die Mutter der Messaging-App Snapchat, ihr schwächstes Wachstum seit zwei Jahren gemeldet. Im frühen Handel wird das mit einem Kurseinbruch um 23,3 Prozent bestraft.

Verizon liegen dagegen 0,2 Prozent im Plus. Der Mobilfunkanbieter hat sich laut informierten Personen im Bieterverfahren gegen den Wettbewerber AT&T durchgesetzt und kauft Straight Path Communications für über 3 Milliarden Dollar. Straight Path besitzt Lizenzen für die Nutzung von Hochfrequenzradiowellen, die nach Meinung von Experten das Rückgrat einer neuen Generation von Mobilfunknetzen bilden könnten. Positiv werden die Geschäftszahlen des Medienkonzerns 21st Century Fox aufgenommen. Die Aktie legt um 0,6 Prozent zu.

Devisen: Euro nähert sich der 1,09

Der Euro gibt am Nachmittag leicht nach. Die Gemeinschaftswährung notiert knapp 0,03 Prozent schwächer bei 1,0863 Dollar. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,0882 (Dienstag: 1,0888) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9190 (0,9184) Euro.

Das britische Pfund fällt nach Bekanntgabe des Zinsentscheids der Bank of England (BoE). Die Notenbanker entschieden mit 7:1 Stimmen, den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent zu belassen. Als einziges Mitglied des geldpolitischen Rats der BoE stimmte Kristin Forbes abermals für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Einige Akteure am Devisenmarkt hätten erwartet, dass noch ein oder zwei weitere Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmen würden, erklären Marktteilnehmer den Rücksetzer des Pfund. Das Pfund fällt auf 1,2888 Dollar. Vor Bekanntgabe des Entscheids kostete es 1,2922 Dollar. Der Euro steigt auf 0,8435 Pfund von 0,8414.

Der Dollar konnte seine zwischenzeitlichen Verluste wieder aufholen. Im Gegenzug fiel der Euro im späten US-Handel auf ein Tagestief bei 1,0853 Dollar. Im Hoch hatte er noch bei 1,0900 Dollar gelegen. Im asiatischen Geschäft wurde der Dollar wurde mit 114,10 Yen gehandelt nach 114,27 Yen in den USA.

Die US-Devise lege zum Yen vor allem mit der weiter intakten Zinserhöhungsfantasie zu, hieß es aus dem Handel. Die umstrittene Entlassung von FBI-Chef Comey durch Präsident Donald Trump belastete den Dollar kaum.

Asien: Nikkei greift nach der 20.000

Der jüngste Anstieg bei den Ölpreisen verleiht den Aktienmärkten in Fernost Auftrieb. Niedrigere Öl-Lagerbestände in den USA und die Aussicht auf eine anhaltende Opec-Produktionsbremse verteuerten das Rohöl. An den Aktienbörsen waren deshalb Energiewerte gefragt.

In Tokio halten sich die Kursgewinne insgesamt allerdings durch die Zögerlichkeit der Anleger in Grenzen. Händler sprechen von einem vorsichtigen Agieren der Investoren bei einem Nikkei-Index nahe der Marke von 20.000 Punkten. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex geht mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 19.961 aus dem Handel. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,4 Prozent.

Die Kauflust werde erst wiederkommen, wenn die Kurse in den USA stiegen, sagte Analyst Yutaka Miura vom Finanzhaus Mizuho Securities. Der Dow-Jones-Index der US-Standardwerte hatte am Vorabend im Minus geschlossen.

Am Tokioter Aktienmarkt musste der VW-Rivale Toyota zeitweise einen Kursrückgang von fast zwei Prozent hinnehmen. Die Investoren verübelten dem Autobauer, dass er sie auf einen 20 Prozent niedrigeren Betriebsgewinn im laufenden Geschäftsjahr einstimmte. Bis zum Handelsschluss drehte der Kurs aber wieder ins Plus, die Papiere notierten schließlich 0,7 Prozent fester.

Der Automobilhersteller hatte am Vortag nach Börsenschluss Viertquartalszahlen vorgelegt. Die Jefferies-Analysten bemängelten einen zu konservativen Ausblick, was für das Unternehmen allerdings nicht untypisch sei. Der Konzern hatte im vergangenen Geschäftsjahr weniger verdient. Der schwache US-Markt und der relativ starke Yen schlugen ins Kontor.

In Seoul macht der Kospi die Vortagesverluste wieder mehr als wett mit einem Anstieg von 1,2 Prozent auf ein neues Zweijahreshoch. In Taipeh auf Taiwan liegt das Marktbarometer nach einem Tagesplus von 0,3 Prozent sogar auf dem höchsten Stand seit 17 Jahren.

Der Schanghai-Composite dreht ins Plus und schließt 0,3 Prozent fester, nachdem er zuvor noch im Verlauf ein weiteres Siebenmonatstief markiert hatte. "Ohne klare Signale einer Wende bei den Verschärfungen der Regulierung dürfte der Markt weiter nachgeben", warnte Analyst Zhang Gang von Central China Securities.

Am Markt hatten zunächst Gerüchte die Runde gemacht, die Regulierungsbehörden hätten sich mit Marktteilnehmern, die hohe Summen verwalten, bereits am Montag getroffen. Dabei soll es um mehrere Hundert Milliarden Yuan gegangen sein, die überwiegend in Anleihen investiert sind. Analysten verweisen zudem auf den Ausverkauf bei Werten mit Bezug auf die neue Sonderwirtschaftszone in Xiongan.

Davon unbeeindruckt zeigt sich Hongkong, wo der HSI mit etwas festerer Tendenz auf das nächste 22-Monatshoch klettert. China Resources Power legen in Hongkong um 2,9 Prozent zu. Der Versorger hatte im April auf Jahressicht 22 Prozent mehr Elektrizität produziert. Sunny Optical büßen dagegen 2,2 Prozent ein - nach einem Rekordhoch am Vortag dank guter Absatzzahlen. Die Abschläge der Aktie des Kameralinsenherstellers seien dem Einbruch bei AAC Technologies geschuldet. Ein Leerverkäufer hatte sich negativ zu dem Unternehmen geäußert und die Titel um 10 Prozent auf Talfahrt geschickt. Sun Art Retail ermäßigen sich um 4,9 Prozent auf ein Viermonatstief. Händler sprachen von schwachen Geschäftszahlen.

In Australien, wo der S&P/ASX-200 sich gut behauptet zeigt, sorgt Finanzminister Mathias Cormann für etwas Entspannung. Die neue Abgabe im Bankensektor für die fünf größten Geldhäuser des Landes stelle keinen Präzedenzfall für ähnliche Steuererhöhungen zum Beispiel für die Glücksspielbranche oder für internationale Banken mit Filialen in Australien dar, stellte der Minister klar. Bankenvertreter hatte die neue Steuer heftig kritisiert.

Commonwealth Bank of Australia und National Australia Bank erholen sich um 0,4 beziehungsweise 0,3 Prozent. Westpac Banking geben um weitere 0,1 Prozent nach und Australia & New Zealand Banking um 0,3 Prozent. Laut Analysten könnte die Bankenabgabe die Ergebnisse der Großbanken um bis zum 6 Prozent schmälern.

Rohstoffe: Opec treibt Ölpreis an

Die Ölpreise ziehen leicht an. Am Nachmittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 50,78 US-Dollar. Das sind 56 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung steigt um 54 Cent auf 47,87 Dollar.

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat im April ihre Produktion weiter gedrosselt. Zuletzt gab es Anzeichen, dass die wichtigsten Ölländer der Welt innerhalb und außerhalb der Opec - darunter auch Russland und Mexiko - ihre im November 2016 vereinbarte Förderbremse bis in das Jahr 2018 hinein verlängern könnten.

Wie die Opec in ihrem Monatsbericht mitteilte, sank die tägliche Förderung der Opec um 18.000 Barrel auf 31,73 Millionen Barrel. Der Rückgang stammte hauptsächlich aus Förderkürzungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Libyen und Irak. Saudi-Arabien erhöhte seine Produktion indes um fast 50.000 Barrel auf 9,94 Millionen Barrel. Währenddessen steigt die Förderung von Schieferöl in den USA, was das Rohstoffkartell vor ein Dilemma stellt: Denn in die von der Opec freigemachte Marktlücke stoßen die Konkurrenten aus den USA.

Zur Wochenmitte hatten die Ölpreise um jeweils mehr als einen Dollar zugelegt, nachdem das US-Energieministerium einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölvorräte gemeldet hatte. Mit über fünf Millionen Barrel übertraf der Rückgang nicht nur die Erwartungen von Analysten. Es war auch der stärkste Lagerabbau in diesem Jahr.

Gold bleibt gesucht. Der Preis für die Feinunze stieg zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1223 Dollar. Die Entlassung von FBI-Chef Comey habe leichte Käufe im "sicheren Hafen" Gold ausgelöst, hieß es. Im elektronischen Handel gab der Goldpreis die Gewinne aber anschließend wieder vollständig ab.

