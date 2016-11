Marktberichte

Schwacher Euro stützt nicht: Dax geht nach gutem Start die Puste aus

Den morgendlichen Aufschwung beim Dax nutzen Anleger, um Gewinne mitzunehmen. Der deutsche Leitindex sackt wieder leicht ins Minus. Der geplante Jobabbau bei VW sorgt nur noch für leichte Aufschläge bei der Aktie.

Nach einem positiven Start in den Handelstag dreht der deutsche Leitindex wieder ins Minus. Am späten Vormittag geht es für den Dax wieder leicht um 0,1 Prozent nach unten auf 10.680 Zähler. "Höhere Kurse wurden gleich wieder für Gewinnmitnahmen genutzt", so ein Aktienhändler. Auch von der Derivate-Seite war Verkaufsinteresse zu beobachten. Am Terminmarkt verfallen am Mittag die Optionen auf die Indizes, im Vorfeld positionieren sich vor allem die Market-Maker am Aktienmarkt.

Der MDax zeigt sich kaum verändert bei 20.595 Punkten. Für den TecDax geht es 0,2 Prozent nach oben auf 1729 Zähler. Ein deutlicheres Minus verzeichnet hingegen der Euro-Stoxx-50, der 0,5 Prozent auf 3025 Punkte sinkt.

"Am 'kleinen Verfallstag' in Frankfurt sehen wir einen großen Verfall im Außenwert des Euro", ergänzt n-tv Börsenexperte Frank Meyer. Der Dollar steige aufgrund von Aussagen von Janet Yellen, die Zinsen "recht bald" anzuheben. "Würde der Euro unter das Niveau von 1,05 US-Dollar rutschen, ist ein Fall auch deutlich unter die Parität zum US-Dollar fast ausgemachte Sache, sagen technische Analysten", so Meyer.

Die Gemeinschaftswährung fällt nun bereits den zehnten Tag in Folge. In dieser Zeit hat der Euro rund 5 Cent gegenüber dem Dollar verloren und tauchte in der Nacht unter die Marke von 1,06 Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit knapp einem Jahr. Auffallend ist, dass der europäische Aktienmarkt nicht von der Schwäche im Euro profitieren kann.

"Geldpolitik bleibt entscheidender Faktor"

EZB-Chef Mario Draghi nannte auf dem European Banking Congress die nach wie vor schwache bereinigte Inflation und die Gewinnschwäche der Banken als Faktoren, die die Aufmerksamkeit der Zentralbank erforderten. "Geldpolitik bleibt ein entscheidender Faktor des Erholungsszenarios, das wir für die kommenden Jahre erwarten", sagte Draghi laut vorab verbreitetem Redetext.

Der EZB-Rat wird am 8. Dezember erneut über die Angemessenheit seiner Geldpolitik beraten. Volkswirte rechnen überwiegend damit, dass die EZB ihre ultralockere Geldpolitik dann bestätigen und das Wertpapierkaufprogramm mit einem monatlichen Volumen von 80 Milliarden Euro um drei bis sechs Monate verlängern wird.

Dax: VW überzeugt mit Plänen für Stellenabbau

Für ein Kursplus von 0,3 Prozent sorgen die geplanten Stellenstreichungen und Sparmaßnahmen bei Volkswagen. "Bei VW wurde schon immer kritisiert, dass das Unternehmen zuviel 'Speck' angesetzt hat", sagt ein Händler: "Toyota hat letztes Jahr mehr als dreimal soviel pro verkauftem Auto wie VW verdient, daher wird jede Maßnahme zur Steigerung der Produktivität begrüßt." Selbst bei US-Firmen wie GM und Ford sehe es besser aus. Innerhalb des Konzerns erziele Skoda mehr als den doppelten Gewinn je Wagen. VW will bis zu 30.000 Stellen abbauen und die Umsatzrendite auf 4 Prozent steigern. In neue Technologien wie auch Elektroautos will das Unternehmen 3,5 Milliarden Euro investieren.

Deutsche Telekom stehen mit dem 20. Jahrestag ihrer Börsennotierung im Fokus. Einige Händler werten dies durchaus positiv. "Wenn man die bekannte Kritik mit Blick auf die Dot-Com-Blase, den Zusammenbruch der Kurse und die daraus folgende Belastung der Aktienkultur in Deutschland weglässt, dürfte deutlich werden, dass die Telekom sich als echter Value-Wert behauptet hat", sagt ein Händler.

Dies mache der Blick auf die Wertentwicklung inklusive Dividende deutlich: Seit dem Börsengang zu umgerechnet 14,57 Euro sei der Total Return, also Aktie plus Dividende, auf rund 32 Euro gestiegen. Das mache eine Rendite von knapp 120 Prozent oder rund 4 Prozent annualisiert aus. Für Anleger die nach dem Crash um 2002 eingestiegen seien, habe sich der Gesamtwert ihrer Anlage sogar verdoppelt. Zum Wochenschluss notiert die Aktie um 0,6 Prozent leichter.

MDax und TecDax: US-Investor reibt SLM an

Positiv für Airbus wird gesehen, dass die japanische Billigfluglinie Peach Aviation 13 Flugzeuge bestellt hat. Der Auftragswert beläuft sich nach Listenpreis auf über 1 Milliarde US-Dollar. Peach bestellte zehn Mittelstreckenmaschinen des neueren Typs A320neo und drei A320ceo mit der bisherigen Triebwerkskonfiguration. An der Börse geht es für die Aktie um 0,2 Prozent nach oben.

Die Aktie von SLM Solution stellt mit einem Plus von 2,5 Prozent den Gewinner im TecDax. Der Aktionär Elliott International will innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Gesellschaft kaufen. Dem Geschäftsmodell des aktivistischen Investors folgend dürfte er schon bald versuchen, aus seinem Investment einen Gewinn zu erzielen. Börsianer fragen sich, ob noch ein Deal mit GE auf den Weg gebracht oder ein anderer Käufer für sein Aktienpaket gefunden wird.

Asien: Starker Dollar pusht Japans Aktien

Der starke Dollar hat den Aktienhandel in Fernost dominiert. Die US-Währung legte kräftig zu, weil Anleger nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten auf steigende Zinsen in den USA setzen. Der Höhenflug des Greenback führte in Asien vielerorts zu Kursverlusten. Investoren zogen ihr Geld aus Schwellenländern ab, um es in den USA anzulegen.

In Japan sorgte die Schwäche des Yen dagegen dafür, dass Exportwerte wie der VW-Rivale Toyota besonders gefragt waren. Bei ihnen lässt der Währungseffekt auf höhere Gewinne hoffen. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei 0,6 Prozent höher bei 17.967 Punkten - der höchste Stand seit seit Anfang Januar. Der MSCI-Index für Asien-Aktien außerhalb Japans gab dagegen 0,3 Prozent nach.

Der schwächere Yen lässt japanische Exportprodukte auf dem Weltmarkt billiger werden. Zudem schlagen sich im Ausland erzielte Gewinne stärker in den Bilanzen nieder. Das führte bei Toyota zu einem Aufschlag von 2,7 Prozent, während die Aktien von Honda knapp ein Prozent zulegten.

Devisen: Euro rutscht unter 1,06-Dollar-Marke

Indes geht die Talfahrt des Euro weiter. Die Gemeinschaftswährung fiel erstmals seit Dezember 2015 unter die Marke von 1,06 US-Dollar. Im Tief wurden 1,0582 Dollar erreicht. Am späten Vormittag pendelt der Wert dann mit leichten Abschlägen um die 1,06-Dollar-Marke.

Hintergrund der Euro-Schwäche ist der zu vielen Währungen starke Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0717 Dollar festgesetzt.

Rohstoffe: Dollar-Stärke drückt Ölpreise

Die Ölpreise geben weiter nach. Auch an diesem Markt wird vor allem der starke Dollar als Belastungsfaktor genannt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostet am späten Vormittag 46,47 US-Dollar. Das sind zwei Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung fällt um 18 Cent auf 45,24 Dollar.

Der US-Dollar, zu dem Rohöl an den Ölmärkten in aller Regel gehandelt wird, hat weiter Rückenwind. Seit der Ankündigung von US-Notenbankchefin Janet Yellen vom Donnerstag, dass die Leitzinsen in den USA bald steigen könnten, hat die US-Währung zu vielen anderen Devisen weiter zugelegt. Der Dollar-Index, der den Greenback ins Verhältnis zu den wichtigsten Währungen setzt, liegt zurzeit auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2003. Ein starker Dollar verteuert Rohöl für viele Nachfrager und lastet deshalb auf den Preisen.

Der weiter zur Stärke neigende Dollar und die Aussicht auf eine US-Zinserhöhung belasten jedoch den Goldpreis. Bereits am Vorabend wurde er im US-Handel auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten gedrückt. Am Morgen geht es weiter nach unten auf nun 1206 Dollar.

Quelle: n-tv.de