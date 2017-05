Startseite

Vatertag an der Börse: Dax geht kleinlaut in den Feierabend

Mageres Minus an Christi Himmelfahrt: Die freundliche Feiertagslaune bleibt Anlegern am deutschen Aktienmarkt nicht bis zum Abend erhalten. Am Ende des Tages blicken Händler auf kräftige Kursgewinne bei Lufthansa und ThyssenKrupp.

Der Handelstag begann im Geschäft mit deutschen Aktien knapp unter der Marke von 12.700 Punkten: Nach einem unsicheren Verlauf mit teils größeren Ausbrüchen nach unten geht der Leitindex Dax mit einem Minus von 0,17 Prozent bei 12.621,72 Punkten in den Feierabend. Damit kann sich das prominenteste deutsche Kursbarometer zum Handelsschluss immerhin über der Marke von 12.600 Zähler halten.

Wegen des Feiertags "Christi Himmelfahrt" sei der Handel dünn und entsprechend schwankungsanfällig, meinte ein Analyst mit Blick auf den volatilen Verlauf. Insgesamt bewegte sich der Dax in einer vergleichsweise engen Handelsspanne: Das früh markierte Tageshoch aus dem Verlauf liegt bei 12.697,66 Punkten, das Tagestief bei 12.543,77 Zählern. Am Vorabend war das prominente deutsche Börsenbarometer 0,1 Prozent tiefer bei 12.642,87 Zählern aus dem Handel gegangen.

Der leichte Abwärtstrend bleibt auf den Dax beschränkt: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen schließt 0,13 Prozent fester bei 25.112,05 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax gewinnt um 0,88 Prozent und beendet das Donnerstagsgeschäft bei 2275,90 Zählern. Der Kleinwerte-Index SDax setzt seine Rekordjagd mit einem Anstieg um 0,60 Prozent auf 11.101,27 Punkte fort. Für den Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 geht es um 0,06 Prozent nach unten auf 3584,55 Punkte.

Die jüngsten Signale aus dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed - die in Fernost und an der Wall Street noch für Auftrieb gesorgt hatten - gingen am Dax weitgehend vorbei. Wie aus den sogenannten Fed-Minutes hervorging, haben sich die Währungshüter mehrheitlich für eine "baldige" geldpolitische Straffung ausgesprochen. Dies spricht für optimistische Konjunkturerwartungen, schmälert aber die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren.

Gewinner des Tages sind Aktionäre der größten deutschen Fluggesellschaft: Die Aktien der Lufthansa setzen ihren Höhenflug im Dax fort. Trotz anziehender Ölpreise, welche tendenziell die Treibstoffkosten für Fluggesellschaften verteuern, legen ihre Aktien um knapp 2,5 Prozent zu. Händler verzeichneten einen branchenweiten Aufwind bei Airline-Aktien.

Am Nachmittag schoben sich die Aktien von Thyssenkrupp in der Gewinnerliste weit nach oben: Der im Dax gelistete Stahlkonzern geht mit einem Kursgewinn von 2,3 Prozent in den Feierabend. Marktbeobachter verweisen auf einen Bericht im "Manager Magazin". Dort heißt es mit Verweis auf informierte Kreise, Thyssenkrupp erhoffe im Fall einer Fusion mit dem Europageschäft von Tata Steel erhebliche Synergien von 400 bis 600 Millionen Euro jährlich. Zuletzt sollen die Verhandlungen zwischen beiden Stahlkonzernen wieder in Schwung gekommen sein.

Für die Analysten der Deutschen Bank ist Thyssenkrupp ohnehin einer der "Top-Picks im Stahlsektor", wie es heißt. Die Experten begründen ihre Einschätzung vor allem mit der möglicherweise schon bald anstehenden Fusion mit Tata. Diese würde eine Verbesserung der Cashflow-Situation bei Thyssen zur Folge haben und eine Erholung der Ergebnisse einleiten.

USA: Neues Allzeithoch zum Auftakt

Die Aussicht auf eine behutsame US-Zinspolitik hat die Wall Street zum Start in den Donnerstagshandel gestützt. Der Dow-Jones-Index verbessert sich im Anfangsgeschäft um 0,2 Prozent auf 21.061 Punkte. Der breiter aufgestellte S&P-500 rückt ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2409 Zähler vor. Dabei konnte der S&P bereits zum Handelsstart ein neues Allzeithoch markieren. An der Nasdaq legt der Composite-Index um 0,4 Prozent auf 6191 Punkte zu.

Aus dem am Vorabend veröffentlichten Fed-Protokoll zur jüngsten Zins-Sitzung von Anfang Mai war hervorgegangen, dass die Notenbanker um Janet Yellen vor der zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr weitere Hinweise auf eine Festigung des Aufschwungs sehen wollen. An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni mit über 80 Prozent eingeschätzt.

Der am Donnerstagnachmittag veröffentlichte Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt fiel dagegen wie erwartet aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg im Vergleich zur Vorwoche um 1000 auf 234.000 Erstanträge. Im Vorfeld befragte Experten hatten mit einem geringfügig höheren Anstieg der Arbeitslosenmeldungen gerechnet.

Die Erstanträge liegen seit geraumer Zeit auf einem historisch sehr niedrigen Niveau. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 233.000 von ursprünglich 232.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt fiel gegenüber der Vorwoche um 5750 auf 235.250. In der Woche zum 13. Mai erhielten 1,92 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 24.000 Personen.

Mit Spannung verfolgten die Anleger in New York das Treffen der Opec in Wien. Das Kartell verständigte sich Delegierten zufolge bereits am Mittag auf eine Verlängerung der Förderbremse um neun Monate. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Die kolportierte Einigung wurde an den Märkten allerdings mit etwas Enttäuschung aufgenommen, da einige Beobachter mit einem längeren Zeitraum gerechnet hatten. Die Ölpreise gaben zeitweise um bis zu zwei Prozent nach, halbierten bis zum Nachmittag aber ihre Verluste. Dem Opec-Beschluss dürften sich andere Förderländer wie Russland anschließen.

Die im Dow gelisteten Aktien von Exxon und Chevron beginnen den Handelstag vor diesem Hintergrund etwas leichter. Unter den Einzelwerten ragen die Aktien von Sears mit einem Plus von 17 Prozent aus dem Gesamtmarkt heraus. Der angeschlagene Einzelhändler hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss erstmals seit fast zwei Jahren einen Quartalsgewinn ausgewiesen.

Die Aktien von Hewlett-Packard legen um 1,6 Prozent auf 19,50 Dollar zu und notieren damit so hoch wie zuletzt im März 2011. Der Konzern hatte bei Computern und Druckern erstmals seit 2010 wieder ein Wachstum verzeichnet und seine Prognose angehoben. Analysten erhöhten ihre Kursziele.

Die Aktien von PVH steigen um sechs Prozent. Der Eigentümer der Marke Tommy Hilfiger hatte einen überraschend hohen Gewinn ausgewiesen und seine Jahresprognose erhöht.

Blick auf die Einzelwerte

Am Aktienmarkt verlieren Stada 0,4 Prozent auf 65,14 Euro. In der Vorwoche hatte Shanghai Pharmaceuticals noch mit einer Reihe von Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot für den deutschen Generikahersteller gesprochen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters nun unter Berufung auf Insider berichtet, hat sich diese Gruppe entschieden, kein Gebot abzugeben. Damit sind Bain und Cinven mit ihrem Gebot von 66 Euro je Stada-Aktie wieder in der Pole-Position.

Im SDax verlieren Grammer 1,8 Prozent. Auf der Hauptversammlung des Zulieferes waren am späten Mittwoch Anträge der Investorenfamilie Hastor abgelehnt worden. Bei Grammer tobt seit geraumer Zeit ein Machtkampf. Der Konzern versucht, sich gegen den Industriellenclan Hastor zur Wehr zu setzen. Die Familie will bei Grammer durchregieren und auch den Chef ablösen.

Zooplus steigen um 8,1 Prozent auf glatt 199,00 Euro, nachdem die Analysten von JP Morgan die Aktien mit "Overweight" und einem Kursziel von 230 Euro in ihre Abdeckung aufgenommen haben. Aixtron gewinnen 5,9 Prozent. Der Maschinenbauer verkauft Produktlinien für Speicherchips für zwischen 45 und 55 Millionen Dollar in die USA.

Devisen: Fed-Debatte belastet den Dollar

Der Kurs des Euro gibt am späten Nachmittag leicht nach. Die europäische Gemeinschaftswährung wird nach dem Handelsstart an der Wall Street mit 1,1221 US-Dollar gehandelt und damit 0,06 Prozent fester als am Vorabend. Im späten Mittwochshandel hatte der Euro noch zeitweise unter der Marke von 1,12 Dollar notiert.

Die Europäische Zentralbank (EZB) legte den Referenzkurs auf 1,1214 (Mittwoch: 1,1193) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8917 (0,8934) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen errechnete die EZB Referenzkurse für einen Euro von 0,86528 (0,86340) britischen Pfund, 125,33 (125,15) japanischen Yen und 1,0904 (1,0929) Schweizer Franken.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank scheint den Dollar zu belasten. Zwar signalisierte die Fed eine Leitzins-Anhebung für ihre nächste Sitzung im Juni. Diese war aber an den Finanzmärkten erwartet worden. Klare Hinweise für das Vorgehen danach gab es nicht.

Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss seien sich nach zuletzt enttäuschenden Daten uneins über den weiteren Inflationsausblick, erklärte Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Sollte die Teuerung weiterhin nur "schmerzhaft langsam" steigen, könnte die Zahl der Skeptiker in der Fed wachsen.

Das Potenzial für einen steigenden Dollar sei daher beschränkt, heißt es. Wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt in einigen europäischen Ländern fällt das Handelsgeschehen auch an den Devisenmärkten ruhiger aus als üblich.

Asien: Nikkei nah an den 20.000

Durchweg positive Vorzeichen verzeichnen Händler am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten. Gestützt wird die Stimmung vom neuen Konjunkturoptimismus und den guten Vorgaben aus den USA. Dort hatten die Kurse im späten Geschäft nochmal etwas angezogen, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Markt tendenziell als etwas "taubenhafter" als erwartet interpretiert worden war. Es wäre "angemessen", die Zinsen bald ein weiteres Mal zu erhöhen, ging aus dem Protokoll hervor. Der zuletzt an den Märkten weitgehend schon eingepreiste Termin im Juni wurde damit aus der Sicht asiatischer Anleger zumindest nicht stärker betont.

In Korea ging die Rekordjagd weiter, nachdem die koreanische Notenbank ihre Zinsen bereits das zehnte Mal in Folge unverändert gelassen hatte. Und das nachdem zuletzt bereits Konjunkturoptimismus am Aktienmarkt herrschte und Unternehmensergebnisse die Zuversicht der Anleger zusätzlich befeuerten. Der Kospi zog um weitere 1,1 Prozent an und schloss auf einem Rekordhoch bei 2.343 Punkten, das Indexschwergewicht Samsung stieg um 1,8 Prozent.

In Japan ging es für den Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach oben auf 19.813 Punkte, in Schanghai und in Hongkong legten die Indizes nach am Ende nochmals anziehenden Kursen um 1,4 und 0,9 Prozent zu. In Tokio tat selbst der zum Dollar anziehende Yen der guten Stimmung keinen Abbruch. Nach dem Fed-Protokoll war der Dollar auf breiter Front etwas unter Druck geraten. Er kostete am Donnerstag nur noch rund 111,80 Yen, vor der Bekanntgabe der "Minutes" hatte er bei knapp 112 gelegen. Der Euro ist von knapp 1,1190 auf 1,1240 Dollar gestiegen.

Dass einen Tag nach China auch Hongkong von der Ratingagentur Moody's eine schlechtere Bonitätsnote erhalten hat, ließ die Anleger kalt. Schon am Vortag hatte die etwas schlechtere Bewertung Chinas an den Aktienmärkten eher wenig Resonanz gefunden. Marktexperten zufolge, weil sie inhaltlich nichts enthielt, was nicht schon bekannt gewesen sei. Zudem habe Peking bereits Maßnahmen gegen eine weiter steigende Verschuldung eingeleitet. Moody's erhöhte wie im Falle Chinas zugleich den Ausblick für Hongkong von "negativ" auf "stabil".

Favoriten in Hongkong waren schwer gewichtete Aktien aus dem Finanzsektor. In der zweiten Reihe markierte der Immobilienwert China Evergrande mit einem Plus von 2,9 Prozent erneut ein Allzeithoch, während es für China Merchants Bank um über 5 Prozent auf ein 23-Monatshoch ging. Der chinesische Computer-Hersteller Lenovo ist im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen fehlender Sonderbelastungen wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Aktie legte daraufhin um 3,5 Prozent zu.

Unter weiteren Einzelwerten zogen Samsonite in Hongkong um 3,4 Prozent an nach gut ausgefallenen Erstquartalszahlen. Analysten hoben die weiter steigenden Margen des Kofferherstellers hervor. Man Wah verteuern sich sogar um über 11 Prozent, ebenfalls gestützt von gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Zudem antizipiere der Markt anziehende Preise bei dem Möbelhersteller.

Weiter erholt lagen die jüngst schwer gebeutelten Aktien von Noble Group im Markt. Diesmal ging es um fast 8 Prozent voran. Das Papier des Handelshauses hatte zuletzt massiv unter Liquiditätssorgen gelitten.

Rohstoffe: Ölpreis steigt vor Treffen der Förderländer in Wien

Die Ölpreise geben leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 53,80 US-Dollar. Das sind 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 23 Cent auf 51,13 Dollar.

Am Ölmarkt drehte sich alles um die mögliche Verlängerung einer bereits bestehenden Förderbeschränkung wichtiger Opec-Staaten und Russlands. Bei dem am Morgen in Wien gestarteten Treffen am Sitz des Ölkartells könnte die Maßnahme bis März 2018 ausgedehnt werden.

Eine Erweiterung der vor sechs Monaten beschlossenen Produktionsbeschränkungen um neun Monate gilt mittlerweile als ausgemacht. So sagte der Ölminister Saudi-Arabiens, Khalid Al-Falih vor dem Treffen, dass eine Verlängerung "sehr wahrscheinlich" sei. Er schloss jedoch weitergehende Kürzungen aus. Diese Aussage könnte laut Händlern die Ölpreise belastet haben, hieß es. Dass es der Opec trotz strikter Umsetzung der Produktionskürzungen bislang nicht gelungen ist, die Ölmenge hinreichend zu verknappen und damit die Preise anzutreiben, liegt vor allem an der steigenden Produktion in den USA.

