Marktberichte

Wilde Kurssprünge beim Pfund: Dax geht in Deckung

Hochspannung am deutschen Aktienmarkt: Im asiatischen Devisenhandel gerät die britische Währung schlagartig ins Wanken. Noch während Analysten nach Erklärungen suchen, rückt die Veröffentlichung des "Job Reports" stündlich näher.

Der Start in den Freitagshandel bietet Anlegern an der Frankfurter Börse einen klaren Abwärtstrend mit einzelnen herausragenden Kursgewinnern. Wenige Stunden vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts der US-Regierung ziehen sich die deutschen Börsenbarometer in kleinen Schritten zurück.

Der Leitindex Dax startet 0,2 Prozent tiefer und sinkt in den ersten Minuten bis auf 10.501 Punkte ins Minus. Der Nebenwerteindex MDax gibt 0,66 Prozent ab auf 21.418 Zähler. Der Technologiewerteindex TecDax hält sich etwas besser und notiert 0,19 Prozent im Minus bei 1805 Punkten.

Gegen den Markttrend steil bergauf geht es für Aktionäre des Energieriesen Eon. Der deutsche Versorger zieht einem Medienbericht zufolge das Interesse des schwedischen Investors Cevian auf sich. Die Aktien legen um 3,2 Prozent zu und führen damit die - überschaubare - Gewinnerliste im Dax an.

Händlern zufolge dürfte Eon auch vom Börsengang der RWE-Tochter Innogy profitieren, deren Aktien am Freitag zum ersten Mal an der Börse gehandelt werden. Angesichts einer starken Nachfrage teilte Innogy die bis zu 139 Millionen Aktien zu je 36 Euro zu und reizte die Preisspanne damit voll aus. Der erste Kurs liegt am Morgen bei 37,30 Euro und damit über dem Zuteilungspreis. Die Aktien von RWE notieren 0,5 Prozent fester.

Gefragt sind auch Titel der Deutschen Bank: Die Aktien des größten deutschen Geldhauses setzen ihren Wiederaufstieg fort und gewinnen 0,8 Prozent. Laut einem Bericht des "Handelsblatt" prüfen einige deutsche Konzerne aus dem Dax eine mögliche Beteiligung an einer Kapitalerhöhung bei dem Geldhaus. Zudem berichtete die "Financial Times", das Institut erwäge einen Börsengang seiner Vermögensverwaltungssparte. Mit den Erlösen solle die Kapitaldecke gestärkt werden. Der Deutschen Bank droht im Streit um Tricksereien auf dem US-Immobilienmarkt eine Mega-Strafe des US-Justizministeriums. Die genaue Höhe ist noch immer unklar.

Mit Spannung warteten Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Experten rechnen mit einem Aufbau von 176.000 Stellen nach zuvor 151.000. "Im Falle einer klar positiven Überraschung dürfte eine weitere Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr immer wahrscheinlicher werden", sagte Aktienanalyst Uwe Streich von der LBBW.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste leicht eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer, während der Nasdaq 0,2 Prozent verlor. Der S&P500 blieb fast unverändert bei 2160,77 Punkten. Der Dax hatte angesichts zunehmender Sorgen vor einer baldigen Zinserhöhung in den USA 0,2 Prozent tiefer bei 10.568,80 Punkten geschlossen.

Devisen:

Wilde Kurssprünge beim Pfund Sterling lösen am Morgen großes Aufsehen aus. Die britische Währung stürzte am Freitagmorgen an den asiatischen Märkten binnen weniger Minuten rasant ab. In Tokio gab die Währung innerhalb kurzer Zeit um mehr als sechs Prozent gegenüber dem Dollar nach. Plötzlich war ein Pfund nur noch 1,1841 Dollar wert - das war der tiefste Stand seit 1985. Danach erholte sich die Währung sehr schnell wieder auf einen Wert von etwa 1,24 Dollar. Was genau den "Flash Crash" auslöste, blieb zunächst unklar.

Der Euro gibt unterdessen am Morgen weiter nach und erreicht dabei den tiefsten Stand seit knapp zwei Monaten. Die Gemeinschaftswährung fällt zwischenzeitlich bis auf 1,1110 US-Dollar und liegt zuletzt bei 1,1123 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1185 (Mittwoch: 1,1211) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8941 (0,8920) Euro.

Für Druck auf den Euro sorgt Beobachtern zufolge ein auf breiter Front starker Dollar. Die US-Währung legt zu fast allen anderen wichtigen Währungen zu. Ein möglicher Auslöser: Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung im Dezember durch die US-Notenbank Fed ist nach Einschätzung der Finanzmärkte zuletzt gestiegen. Mehrere US-Konjunkturdaten haben diese Woche positiv überrascht und den Euro dadurch unter Druck gesetzt.

"Ob das heute so weitergeht, hängt natürlich hauptsächlich vom US-Arbeitsmarktbericht ab", schreibt Lutz Karpowitz, Devisenexperte bei der Commerzbank. Die Veröffentlichung des offiziellen Berichts steht gegen 14.30 Uhr (MESZ) an. Eine überraschend stark gestiegene Industrieproduktion Deutschlands konnte dem Euro nur etwas Auftrieb geben und somit für eine kleine Gegenbewegung sorgen. Im August lag die Produktion laut Statistischem Bundesamt um 2,5 Prozent über dem Niveau vom Juli. Analysten hatten im Mittel nur mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet.

Asien: Nikkei im Minus

Während an den Festlandbörsen in China am Freitag den fünften Tag in Folge wegen der Feiertagswoche um den Nationalfeiertag nicht gehandelt wird, geben die anderen Börsen überwiegend etwas nach. In Tokio geht der Nikkei nach den Vortagesgewinnen um 0,3 Prozent nach unten auf 16.843 Punkte, in Hongkong sinkt der Hang Seng um 0,5 Prozent und der ASX 200 in Sydney um 0,3 Prozent. Marktbeobachter sprechen von Zurückhaltung vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen im Tagesverlauf.

In Seoul, wo der Kospi um ein halbes Prozent nach sinkt, steigt die Samsung-Aktie nach ihrem Rekordhoch am Vortag um 0,6 Prozent. Der Elektronikriese hat einen 5,5-prozentigen Anstieg des operativen Gewinns im dritten Quartal berichtet, trotz des jüngsten Rückrufs seiner Smartphones Galaxy Note 7. Die Diversifizierungsstrategie funktioniere offenbar besser als gedacht, so Kommentare aus dem Handel zu den Zahlen.

Die Ölpreise sind im frühen Handel nach deutlichen Vortagesgewinnen weiter leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel Brent 52,56 US-Dollar und damit fünf Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um acht Cent auf 50,51 Dollar.

Quelle: n-tv.de