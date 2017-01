Marktberichte

Trump macht Anleger ratlos: Dax gäbt sich ein

Das hatten sich Börsianer wohl anders vorgestellt: Die erste Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten liefert wenig Hinweise zur künftigen Wirtschafts-, Handels- und Außenpolitik der USA. Grund genug, Gewinne mitzunehmen.

Europas Börsen starten leichter. "Die Trump-Rede gestern Abend hat nicht die erhofften Impulse geliefert", meint ein Marktbeobachter. Ein klarer roter Faden für die künftige Ausgestaltung der US-Politik sei nicht erkennbar gewesen. Konkrete Investitionspläne jenseits eines Mauerbaus gen Mexiko habe es nicht gegeben.

Der deutsche Leitindex Dax verliert 0,4 Prozent auf 11.591 Punkte. Am Vorabend war der Dax 0,5 Prozent fester bei 11.646 Punkten aus dem Handel gegangen.

Börsianer bemängelten vor allem, dass Trump seine Pläne für die künftige Wirtschafts- und Steuerpolitik weiter vage ließ. Immerhin habe Trump jedoch seine Absicht zur Schaffung von US-Arbeitsplätzen erneut klargemacht, betonte ein Händler. Dies dürfte für weitere Investitionen in den USA sorgen, wie es bereits zahlreiche Autohersteller angekündigt haben.

Profiteure nach der Pressekonferenz sind die Energiewerte, da Trump ihnen gegenüber eine freundliche Politik verfolgt. Eon legten zum Auftakt 2,0 Prozent zu und übernahmen damit die Führung im Dax. RWE verteuerten sich um 1,2 Prozent.

Pharmawerte litten unter der Kritik Trumps an hohen Medikamentenpreisen. Merck büßten 1,3 und Bayer 0,8 Prozent ein.

Im TecDax fielen die Aktien von Medigene um fast fünf Prozent.

Im MDax legten Südzucker rund zwei Prozent zu. Europas größter Zuckerproduzent erhöhte nach einem Gewinnsprung die Ergebnisziele für das Gesamtjahr.

Auf der Agenda stehen eine Reihe von Fed-Notenbanker zur Geld- und Wirtschaftspolitik sprechen. Zudem stehen am Nachmittag einige US-Konjunktursignale an, darunter der Wochenbericht vom Arbeitsmarkt. Auf deutscher Seite werden die BIP-Daten für 2016 veröffentlicht.

Devisen: Trump schwächt den Greenback

Dass Trump seine Pläne für die künftige Wirtschafts- und Steuerpolitik weiter vage ließ, machte sich auch am Devisenmarkt bemerkbar. Der Dollar sank, gleichzeitig stieg der Euro etwa einen halben US-Cent auf 1,0642 Dollar.

Zwischenzeitlich erreicht erreicht den höchsten Stand seit Ende Dezember. Der Dollar war bereits am Vortag unter Druck geraten. "Wer sich von der gestrigen Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten neue Details zu seinen Wirtschaftsplänen erhofft hat, wurde enttäuscht", erklärte Thu Lan Nguyen, Expertin bei der Commerzbank. Schließlich habe es kein Wort über Steuersenkungen und Infrastrukturinvestitionen gegeben. Die Hoffnung auf ein Konjunkturpaket stehe damit weiterhin auf wackligen Füßen.

Dominierende Themen bei der Pressekonferenz waren jüngste unbewiesene Berichte, wonach Russland belastendes Material gegen Trump besitze, sowie Trumps Pläne, wie er künftig seine Tätigkeit als Präsident von seinen Privatgeschäften trennen will. Außerdem wetterte Trump erneut gegen Mexiko und China und kündigte an, mit dem Bau der Mauer zum südlichen Nachbarland möglichst bald zu beginnen.

Während der Pressekonferenz fiel der mexikanische Peso auf ein neues Rekordtief, so dass zwischenzeitlich erstmals in der Geschichte ein Dollar über 22 Peso wert war. Im Anschluss pendelte sich der Peso-Kurs aber schnell wieder auf dem Ausgangsniveau vor Trumps Auftritt ein. Wegen der hohen Abhängigkeit Mexikos vom Handel mit den USA reagiert der Peso besonders stark auf politische Entwicklungen im nördlichen Nachbarland. Seit dem Wahlsieg Trumps im November hat der Peso etwa 20 Prozent an Wert eingebüßt.

Unterdessen bleibt die türkische Lira weiter schwach, erreichte am Donnerstag aber zunächst kein neues Rekordtief. Inzwischen müssen Händler für einen Euro mehr als 4 Lira hinblättern. Seit geraumer Zeit ist die türkische Währung vor allem wegen Terroranschlägen und der politischen Unsicherheit unter Druck. Aktuell sorgt außerdem die geplante Verfassungsreform in der Türkei für Unsicherheit. Seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 hat die Lira im Verhältnis zum Dollar rund ein Drittel ihres Wertes verloren.

Im Blickfeld der Devisenexperten steht ein "Tag voller Fed-Reden. Gleich vier Mitglieder der US-Notenbank werden sich äußern. Auch deren Präsidentin, Janet Yellen, redet am Freitag. Devisenhändler hoffen auf klarere Aussagen zum künftigen Zinspfad in den USA. Auch das Protokoll der EZB ihrer letzten geldpolitischen Sitzung steht im Blick.

Asien: Nikkei gibt kräftig nach

Ein Anstieg des Yen und die Unwägbarkeiten der US-Politik haben die Tokioter Börse im Donnerstagshandel belastet. Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte schloss 1,2 Prozent im Minus bei 19.135 Punkte nach. Abwärts ging es auch im chinesischen Aktienhandel: Der Shanghai-Composite beendet den Handelstag 0,6 Prozent niedriger bei 3120 Punkten.

Die Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am Vortag habe die Anleger in Asien ratlos zurückgelassen, erklärten Händler die Abschläge. Bei den Einzelwerten legten die Aktien von Aeon um rund ein Prozent gegen die allgemeine Markttendenz zu. Der Supermarktbetreiber hatte für das dritte Quartal einen kräftigen Gewinnzuwachs ausgewiesen.

Rohstoffe: Öl reagiert auf Trump

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 55,12 US-Dollar und damit zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fällt um sieben Cent auf 52,18 Dollar.

Händler sprachen von einer Stabilisierung auf hohem Niveau. Am Nachmittag des Vortages hatten die Preise deutlich zugelegt. Nach dem Beginn der Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump war der Dollar unter Druck geraten. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger und erhöht so die Nachfrage. Stärker als erwartet gestiegene US-Rohöllagerbestände und eine gestiegene Ölproduktion in den USA belasteten in diesem Umfeld die Ölpreise nicht.

USA: Dow reagiert enttäuscht

Deutlich steigende Ölpreise haben der Wall Street Mitte der Woche moderate Gewinne beschert. Die mit hohen Erwartungen verbundene Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump führte hingegen auch unter US-Anleger eher zu enttäuschten Reaktionen.

Die Investoren vermissten Details über den künftigen Kurs des Republikaners in puncto Konjunkturpakete und Freihandelsabkommen, sagten Börsianer. Hoffnungen auf entsprechende wirtschaftliche Impulse hatten die Aktienmärkte in den letzten Wochen angetrieben.

Der Dow-Jones-Index hatte sich unmittelbar vor der Pressekonferenz Trumps bis auf knapp 30 Punkte an die bisher noch nie erreichte Marke von 20.000 Punkten herangetastet, bevor er im Verlauf der Veranstaltung unter Druck geriet und sogar minimal ins Minus rutschte.

Im späten Handel erholte sich der US-Leitindex dann wieder und ging zum Handelsende 0,50 Prozent fester bei 19.954,28 Punkte in den Abend. Der breiter gefasste S&P 500 schloss 0,28 Prozent höher bei 2275,32 Zählern. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 stieg um 0,30 Prozent auf 5050,21 Punkte und schaffte damit noch den Sprung auf ein Rekordhoch.

Quelle: n-tv.de