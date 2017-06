Startseite

Techwerte gefragt: Dax folgt Wall Street nach oben

Die Börse vollzieht die Erholung der Wall Street vom Vorabend nach. Wegen des Großen Verfalls dürfte der Handel wechselhaft werden. Unter Beobachtung stehen Air Berlin und Lufthansa.

Pünktlich zum großen Verfall an den Terminmärkten hat der Dax wieder leicht zugelegt. Zur Eröffnung am Freitag legte er 0,5 Prozent auf 12.755 Punkte zu.

Am Mittwoch war der Dax erstmals über 12.900 Punkte geklettert und hatte bei 12.921 Zählern eine weitere Bestmarke erreicht. Anschließend setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, die ihn am Feiertag zeitweise bis auf 12.620 Punkte abrutschen ließen. Dank insgesamt stabiler Vorgaben von der Wall Street und aus Asien jedoch setzte sich die Erholung aus dem späten Handel nun zunächst fort.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,5 Prozent auf 25.143,23 Zähler vor. Für den TecDax der Technologiewerte ging es um 0,40 Prozent auf 2257,99 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,70 Prozent.

"Für Erleichterung an Europas Börsen sorgt der Beschluss der Eurogruppe zur Freigabe weiterer Finanzhilfen für Griechenland", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Das Thema wird uns mit Sicherheit noch lange begleiten, kurzfristig kehrt dennoch erst mal Ruhe ein." Das hoch verschuldete Land erhält weitere 8,5 Milliarden Euro an Hilfen, um fällige Kredite zurückzahlen zu können.

Wegen des Hexensabbats stellen sich Börsianer auf stärkere Kursausschläge an den Aktienmärkten ein, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Grund ist der Große Verfall von Futures und Optionen auf Indizes und Aktienwerte am Mittag und Abend. Nach Einschätzung aus dem Handel dürfte dieser eigentlich bereits weitgehend abgearbeitet sein. Die Erfahrung zeigt aber immer wieder, dass es an Verfallstagen trotzdem volatil zugehen kann - insbesondere bei Einzelwerten.

Investoren griffen am Morgen vor allem bei Technologiewerten zu, die am Donnerstag vom Kursrutsch ihrer US-Konkurrenten besonders stark gelitten hatten. Die Aktien des Halbleiter-Herstellers Infineon gewannen 0,7 Prozent, die des Chip-Designers Dialog Semiconductor 1,3 Prozent.

Der Präsident des Flughafenverbands ADV, Michael Garvens, hält eine Übernahme der angeschlagenen Fluglinie Air Berlin durch den Lufthansa-Konzern für wahrscheinlich. Für größere Bewegung in der Lufthansa-Aktie sollte die Aussage aber nicht sorgen. Lufthansa habe bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, an einer Übernahme der Fluggesellschaft Interesse zu haben, so ein Händler. Allerdings nur unter Bedingungen. Insbesondere geht es um die Entschuldung von Air Berlin - hier müsste aber Großaktionär Etihad mitspielen. Air Berlin notierten 1,4 und Lufthansa Prozent 0,8 höher.

Am Nachmittag werden die Wohnbaubeginne im Mai sowie der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan für Juni Hinweise auf die Verfassung der US-Konjunktur geben. Auch bei den endgültigen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Euro-Zone werden Anleger genauer hinsehen.

Asien: Gedämpfte Stimmung

Die Kursverluste an der Wall Street haben die Börsen in Asien belastet. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,1 Prozent schwächer. Gegen den allgemeinen Trend schloss allerdings in Tokio der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent im Plus auf 19.943 Punkten.

Anleger zeigten sich erleichtert, dass die japanische Notenbank keine Anzeichen für einen Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik lieferte. Die Zentralbank bekräftigte vielmehr ihren bisherigen Kurs und signalisierte Vertrauen in die zunehmende wirtschaftliche Erholung.

Zu den Gewinnern zählten insbesondere Finanztitel. Mitsubishi UFJ Financial Group legten 1,1 Prozent zu, Nomura Holdings 2,9 Prozent. Auf der Verliererseite standen dagegen Technologiewerte, nachdem der Sektor zuvor bereits an den US-Aktienmärkten wieder Federn gelassen hatte. Tokyo Electron sanken 1,1 Prozent, TDK Corp 0,4 Prozent.

Devisen: Keine nennenswerte Impulse

Wenig Bewegung gibt es derweil beim Euro. Die Gemeinschaftswährung kostete zunächst 1,1145 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1166 Dollar festgesetzt. Nun stehen einige Konjunkturdaten auf dem Tagesprogramm, die an den Finanzmärkten auf Interesse stoßen dürften.

Neben den genannten Daten aus den USA werden im Euroraum Inflationszahlen für den Monat Mai erwartet, wobei es sich aber lediglich um eine zweite Schätzung handelt. Zuletzt hatte der Dollar von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank profitiert.

Rohstoffe: Ölpreise bewegen sich kaum

Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 46,97 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 44,48 Dollar. Derzeit rangieren die Ölpreise in der Nähe ihrer diesjährigen Tiefstände. Unter Druck stehen sie vor allem deshalb, weil die Zweifel an der Fähigkeit der Opec wachsen, die hohen Rohölvorräte der Industrienationen mit Förderbegrenzungen zu reduzieren.

Denn bei fallenden Preisen geraten die Mitglieder des Ölkartells selbst unter Druck. Klettern die Preise, droht die ohnehin steigende US-Ölförderung weiter zuzulegen und das bestehende Überangebot auszuweiten. Nicht wenige Fachleute sehen die Opec daher in der Zwickmühle.

Quelle: n-tv.de