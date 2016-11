Marktberichte

FBI lässt Anleger aufatmen: Dax fiebert der US-Wahl entgegen

Die Erleichterung der Anleger führt zu messbaren Kursausschlägen: Die US-Bundespolizei findet keine Hinweis auf Verfehlungen der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin. Kurz vor dem Wahltermin ziehen die Kurse an. Der Dax dürfte kräftig zulegen.

Die Aussichten auf eine baldige Entscheidung bei der US-Präsidentenwahl geben den Märkten zu Wochenbeginn allgemeinen Auftrieb. "Die Chancen auf einen Wahlsieg von Hillary Clinton steigen wieder und damit steigt auch die Stimmung am Aktienmarkt", beschreibt n-tv Moderatorin Sabrina Marggraf die Lage an der Börse. "Hillary Clinton ist die klare Favoritin der Finanzmärkte."

Nach dem Minus von über vier Prozent beim Dax in den letzten fünf Handelstagen sei "eine kleine Erholung" zu erwarten, fasst Marggraf zusammen. "Die Börsen zittern jedoch weiter vor der US-Wahl. Der Wahlausgang in den USA ist entscheidend für den Kursverlauf der Aktienmärkte in dieser Woche."

Der deutsche Leitindex Dax dürfte mit einem kräftigen Aufschlag in den Handel starten. In der Indikation bei Lang & Schwarz wird das Börsenbarometer zum Wochenstart bei 10.361 Punkten gesehen, was einem starken Plus von 1,0 Prozent entspricht.

Mit sorgenvollen Blicken achten Analysten auf die Aktien des VW-Konzerns. Negativ werten Händler einen Bericht der "Bild am Sonntag", dem zufolge auch die VW-Tochter Audi eine Software zur Manipulation von CO2-Werten bei Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt haben soll. Diese Software soll die kalifornische Umweltbehörde Carb im Sommer entdeckt haben, berichtet die Zeitung. "Damit würde eine Einigung mit den Behörden in den USA noch teurer als bislang erwartet", meinte ein Händler. Mit großen Kursverlusten der VW-Aktien rechne er zwar nicht, sie dürfte aber in einem voraussichtlich freundlichen Markt relative Schwäche zeigen.

Ansonsten lenken die zu Wochenbeginn vorgelegten Zwischenberichte Aufmerksamkeit auf die Unternehmensebene: Bei Ryanair dürfte ein neue Aktienrückkaufprogramm über 550 Millionen Euro gut ankommen. Zudem klinge der Ausblick der Fluglinie positiv. Ryanair hat das Kostensparziel von 1 auf 3 Prozent erhöht und gleichzeitig die jährliche Passagierprognose bis zum Jahr 2024 um gut 10 Prozent erhöht.

Uniper könnten von einem Bericht der "Rheinischen Post" über Einsparungen profitieren, meinte ein Händler. Uniper legen um 0,4 Prozent zu. Der Zeitung zufolge sollen bis 2018 die Kosten um 500 Millionen Euro gesenkt werden. "Mit dieser Zahl wollen die Vertreter der Beschäftigten Druck auf das Management aufbauen", vermutet der Experte. Denn in Kürze begännen die Verhandlungen zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften. Im TecDax steigen Xing nach der Vorlage von Quartalszahlen um 2,3 Prozent und Morphosys um 1,7 Prozent.

Im frühen Handel zum Wochenstart legen der Dollar und der mexikanische Peso teils deutlich zu. Anleger reagierten erleichtert darauf, dass die Bundespolizei FBI nach weiteren Ermittlungen in Clintons E-Mail-Affäre keine Anhaltspunkte für eine Anklage fand.

"Wenn sie nicht noch für einen anderen unerwarteten Skandal sorgt, wird sie wahrscheinlich das Rennen machen", sagte Anlagestratege Norihiro Fujito vom Handelshaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Die Wahl findet am Dienstag statt. Clinton gilt an der Börse als Kandidatin des Status quo, ihr Rivale Donald Trump wegen seiner Unberechenbarkeit dagegen als Investorenschreck.

Vor der Präsidentenwahl in den USA herrscht an den Börsen höchste Alarmbereitschaft. Ein Sieg des republikanischen Kandidaten Tump könnte die Aktienmärkte ordentlich durchschütteln. Trump gilt als unberechenbar, seine politischen und wirtschaftlichen Pläne sind undurchsichtig.

Jüngsten Umfragen zufolge könnte es am Dienstag auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Immobilienmilliardär und seiner für die Demokraten antretenden Rivalin Hillary Clinton hinauslaufen. Die Angst, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist groß bei Anlegern. Viele haben noch den Schock nach dem überraschenden Votum der Briten für den EU-Austritt vor Augen.

Sollte Trump das Rennen machen, wäre beim Dax die Marke von 10.000 Punkten nicht zu halten, ist sich Aktienstratege Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets sicher. In der zurückliegenden Woche verlor der Leitindex bereits gut vier Prozent. Am Freitag hatte der Dax den fünften Handelstag in Folge im Minus beendet. Am Ende der Woche erreichte der deutsche Leitindex einen Schlussstand von 10.259 Punkten. Auch an der Wall Street ging es bergab: Der Dow-Jones-Index verlor auf Wochensicht 1,5 Prozent, der S&P 1,9 und die Technologiebörse Nasdaq 2,8 Prozent.

Die Terminkontrakte auf den Wall-Street-Index S&P-500 notieren zu Beginn der neuen Handelswoche 1,3 Prozent im Plus. Der S&P-500 hatte zuletzt so viele Tage hintereinander nachgegeben wie seit mehr als 35 Jahren nicht mehr.

Asien: Nikkei klar im Plus

An der Tokioter Börse geht der Nikkei-Index der 225 führenden Werte 1,6 Prozent fester bei 17.177 Punkten aus dem Handel. Auslöser des Auftriebs seien die Hoffnungen auf einen Wahlsieg Hillary Clintons, heißt es aus Tokio.

Der US-Präsidentschaftswahlkampf bleibt auch an den südostasiatischen Börsen das beherrschende Thema. Die überraschende Abberufung des chinesischen Finanzministers Lou Jiwei, der als einer der Reformmotoren gilt, belastet die chinesischen Börsen nicht erkennbar.

Auch in Seoul ziehen die Kurse an: Der Kospi zeigt sich freundlich, obwohl in der südkoreanischen Hauptstadt Zehntausende gegen die in einen Korruptionsskandal verwickelte südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye demonstriert haben.

Die Aktien der Großbank HSBC gewinnen in Hongkong gut 2 Prozent. Händler veweisen auf die Ergebnisse der Bank im dritten Quartal, die am Markt unterschiedlich bewertet werden. Westpac ziehen in Sydney um 2,7 Prozent an. Die Gesamtjahreszahlen der australischen Bank bewegen sich im erwarteten Rahmen. Allerdings verabschiedete sich das Kreditinstitut vom Ziel einer Eigenkapitalrendite von 15 Prozent.

Asiana Airlines, die zweitgrößte Fluglinie Südkoreas, schrieb im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen. Die Titel klettern in Seoul um 1,2 Prozent.

Devisen: Trump bewegt Dollar und Peso

Der Euro gibt am Morgen leicht nach. Zu Beginn des europäisch geprägten Handels notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1069 Dollar und damit 0,15 Prozent unter dem Niveau von Freitagabend.

Im fernöstlichen Devisenhandel treibt die FBI-Mitteilung den Dollar nach oben. Zum Yen legt er zeitweise 1,1 Prozent zu auf 104,24 Yen. Der mexikanische Peso schnellt zum Dollar um 1,7 Prozent in die Höhe.

Die mexikanische Landeswährung hat sich zu einem Barometer dafür entwickelt, welche Siegchancen die Märkte Trump geben. Dessen Politikvorschläge gelten für Mexiko als sehr nachteilig.

Rohstoffe: Hillary-Effekt drückt Gold

Die Kombination aus steigendem Dollar und sinkender Furcht vor einem Trump-Wahlsieg setzen dem Goldpreis zu. Die Feinunze Gold fällt auf 1291 Dollar nach Notierungen knapp unter 1300 am Vortag.

Die Ölpreise ziehen zu Wochenbeginn an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostet am Morgen 46,25 US-Dollar. Das sind 66 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 70 Cent auf 44,77 Dollar.

Entlastende Nachrichten für die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin haben die Risikofreude der Anleger etwas gestärkt und dadurch auch den Ölpreisen Auftrieb gegeben, heißt es. Außerdem zwang ein Erdbeben der Stärke 5 in Oklahoma am Sonntag einige Pipeline-Betreiber zum vorübergehenden Stillstand und sorgte dadurch für etwas Verunsicherung auch am Ölmarkt.

Ansonsten sind weiterhin die Verhandlungen zwischen wichtigen Förderländern über die Fixierung von Produktionsobergrenzen das dominierende Thema am Ölmarkt. Der algerische Energieminister Noureddine Boutarfa zeigte sich zuletzt zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen werde. Viele Investoren bleiben aber skeptisch.

Quelle: n-tv.de