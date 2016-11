Marktberichte

Japans Börse schwächer: Dax fehlt es an Impulsen

Kaum verändert dürfte der deutsche Aktienmarkt in den Handelstag starten. Vom Wochenende bleiben keine Impulse übrig, der asiatische Handel zeigt sich unaufgeregt. Für Bewegung könnten Hinweise zur künftigen Geldpolitik der EZB sorgen. Dazu zählen zum Beispiel Daten zur Verbraucherstimmung.

Mit knapp behaupteten Kursen rechnet ein Händler zum Start der Handelswoche am deutschen Aktienmarkt. "Der gegen den Dollar wieder feste Yen spricht für Vorsicht auf Seiten der Investoren", sagt er. Über das Wochenende habe sich nichts ereignet, was am Aktienmarkt für einen Ausbruch des Dax aus der Handelsspanne der vergangenen mehr als zwei Wochen spreche. Den Dax sehen Marktteilnehmer ein paar Punkte niedriger bei 10.682 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex bei 10.699 Punkten stagniert.

Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie werden die anstehenden Daten zur Stimmung der Verbraucher und Unternehmen daraufhin abklopfen, ob und wie lang die Zentralbank ihre Anleihekäufe fortsetzt. Bislang pumpt sie bis "mindestens März 2017" monatlich 80 Milliarden Euro in die Finanzmärkte, um die Konjunktur anzukurbeln. Im Tagesverlauf treten zudem einige führende EZB-Banker öffentlich auf.

Italien und Opec im Blick

Der Markt wartet zudem auf das Verfassungsreferendum in Italien. Allerdings gehen hier die Meinungen weit auseinander: Während einige Marktteilnehmer befürchten, eine Ablehnung der Renzi-Pläne könnte über eine Regierungskrise auch die Euro-Krise wieder anheizen, wiegeln andere ab mit dem Hinweis, dass Regierungskrisen in Italien der "Normalzustand" seien. Im Blick steht vor diesem Hintergrund der Renditeabstand der italienischen Staatspapiere zu Bundesanleihen, denn er dient als Spiegel der Risiken. Am Vormittag werden mit dem Geschäftsklima und dem Verbrauchervertrauen zudem wichtige italienische Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht.

Die Vertreter der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) treffen sich in dieser Woche, um über Förderkürzungen zur Stabilisierung des Ölpreises zu beraten. Unklar ist, ob es tatsächlich dazu kommt. Die Ankündigung Saudi Arabiens, sich vor dem Opec-Gipfel am Mittwoch in Wien nicht mit Russland und anderen Ölförderern außerhalb der Opec zu treffen, sorgt für starken Druck auf die Ölpreise. Dieser begann bereits am Freitagabend und setzte sich anfangs in Asien am Montag noch fort, ehe eine moderate Erholung einsetzte.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent und der Nasdaq 0,3 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

Frankfurt: Streit droht Lufthansa-Aktie zu belasten

Allmählich könnten die sich aufhäufenden Verluste bei der Lufthansa wegen des Streiks auch einmal den Aktienkurs belasten, vermuten Marktteilnehmer. "Vor allem Vielflieger auf längeren Verbindungen dürften sich verstärkt von der Lufthansa abwenden, um so ein Zeichen zu setzen", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Gerade hier aber erziele die Lufthansa noch die höchsten Erträge. "Die Piloten scheinen mehr denn je als gewillt zu sein, ihre Forderungen durchzusetzen", ergänzt ein Händler. Die relative Stärke der vergangenen Woche könnte die Aktie also verlieren.

Mit etwas Druck rechnen Händler bei Stabilus. Die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr haben die Erwartungen zwar leicht übertroffen, der Umsatzausblick auf das neue Geschäftsjahr wird aber als enttäuschend bewertet.

Für bislang noch keine größeren vorbörslichen Kursbewegungen sorgen Analystenkommentare. Barclays empfiehlt BMW weiter zum Übergewichten und hat das Kursziel auf 103 nach 99 Euro erhöht. Die Analysten von HSBC haben RWE auf Reduzieren von Halten heruntergenommen und Eon auf Halten von Reduzieren hochgestuft. Während Eon vorbörslich etwas anziehen, geben RWE etwas nach.

Asien: Nikkei leidet unter Gewinnmitnahmen

Der neuerliche Anstieg des Yen belastet die Stimmung an den japanischen Aktienmärkten zum Wochenbeginn. Der Leitindex Nikkei gibt nach sieben Tagen mit Gewinnen in Folge wieder nach. Experten sprechen von Gewinnmitnahmen. "Die Leute haben darüber spekuliert, wann die Rallies zu Ende gehen", sagt Hikaru Sato, Technischer Analyst bei Daiwa Securities. "Das Opec-Treffen könnte Gewinnmitnahmen in größerem Ausmaß auslösen, und deswegen sind die Investoren jetzt vorsichtig."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schließt 0,1 Prozent leichter bei 18.357 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index kann jedoch 0,3 Prozent auf 1470 Zähler zulegen.

Exportwerte litten unter der stärkeren Landeswährung. Die Papiere von Toyota und die Aktien von Nissan verloren jeweils 1,4 Prozent. Der Yen legte zum Dollar etwa ein Prozent zu, ein Dollar kostete 111,90 Yen. Das schmälert die Gewinne, die japanische Firmen im Ausland erwirtschaften. Noch in der vergangenen Woche hatte der Dollar zum Yen ein Acht-Monats-Hoch bei 113,90 erreicht.

In anderen asiatischen Ländern sah es dagegen besser aus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,6 Prozent.

Devisen: Dollar zu weit nach oben gelaufen?

Der Dollar neigt im asiatisch dominierten Handel am Morgen zur Schwäche auf breiter Front. Händler berichten zum einen von Gewinnmitnahmen nach der Rally in Reaktion auf den Wahlsieg von Donald Trump. Der Dollar sei zu weit nach oben gelaufen, sagt Devisenexperte Marito Ueda von FX Prime byGMO. "Was wir hier sehen ist der Abbau von übermäßig stark aufgebauten Dollarpositionen". Zum anderen sei die Vorbereitung von drei US-Bundesstaaten auf eine Nachzählung der Wahlstimmen eine "kalte Dusche" für die Trump-Rally des Dollar, auch wenn sie als Ergebnis nicht zu einem Sieg Clintons führten.

Der Euro geht aktuell mit 1,0664 Dollar um, verglichen mit Ständen unter 1,06 am späten Freitag. Gleichzeitig fällt der Dollar von 113 auf 111,90 Yen zurück und gibt auch zu anderen asiatischen Währungen und auch dem Austral-Dollar deutlich nach.

Rohstoffe: Ölpreise erholen sich wieder

Der Ölpreis hat im asiatischen Handel die Verluste vom Freitag zuerst noch ausgeweitet, sich anschließend aber wieder etwas erholt. "Aktuell handelt der WTI-Preis wieder fast zwei Prozent über seinem Tagestief", sagt ein Händler. Zeitlich gehe die Erholung des Ölpreises einher mit einem nachgebenden US-Dollar. "Russland und der Iran sind die Stolpersteine bei den diskutierten Förderkürzungen", sagt der Händler.

Am Rohölmarkt überwiege gegenwärtig wieder der Pessimismus, dass es am Mittwoch beim Opec-Treffen zu preisstützenden Beschlüssen der Organisation und einem Mitziehen Russlands kommt. Hintergrund ist, dass ein für Montag geplantes Treffen Saudi-Arabiens mit Russland und anderen Nicht-Opec-Ölfördereren abgesagt wurde.

Quelle: n-tv.de