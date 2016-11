Marktberichte

Erst der Ausbruch, dann das Hoch: Dax fehlen 32 Punkte

Die vier wichtigsten US-Aktienindizes schließen zum Wochenstart auf Allzeithoch. Und der Dax? Der klettert auch, mit angezogener Handbremse. Dabei lockt eine wichtige Marke.

Dow-Jones, S&P-500, Nasdaq und Russell-2000: Gleich vier führende US-Aktienindizes schließen am Montag mit Rekord. "Das gab es zuletzt 1999", sagt n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil. "Das hilft auch dem Dax." Allerdings noch nicht genug: Am Mittag fehlen dem deutschen Leitindex noch etwas, bis zur 10.800er Marke, bei der ein wichtiger Widerstand verläuft, der den Dax bisher in der Seitwärtsrange gefangen hält. In der Vergangenheit waren zudem mehrere Angriffe darauf gescheitert.

Der Dax notiert am Mittag 0,5 Prozent fester mit 10.734 Punkten. Das Tageshoch markiert er bei 10.768. Am Montag hatte er nach einer Berg- und Talfahrt am Ende 0,2 Prozent fester geschlossen. Der MDax positioniert sich nach Anfangsgewinnen nahezu unverändetr bei 20.598 Zählern. Der TecDax dreht sogar 0,1 Prozent ins Minus auf 1737 Stellen.

Konjunktur/Charttechnik: Nächster Angriff auf die Marke

Der Dax nimmt damit erneut die charttechnisch wichtige Marke von 10.800 Punkten ins Visier. Die muss er überwinden, um aus seinem seit Monate laufenden Seitwärtstrend nach oben auszubrechen. Das Jahreshoch liegt dann nur 28 Punkte entfernt. Bis zu einem Rekord fehlt aber noch ein ganzes Stück. Das Allzeithoch liegt bei 11.431 Punkten.

Im Blick steht vor allem das anstehende Senatsreferendum in Italien am 4. Dezember. Sollten die Reform scheitern, rechnen die meisten Beobachter mit einem Rücktritt des italienischen Premierministers Mateo Renzi. Das dadurch entstehende Vakuum der italienischen Politik könnte europaweit Verunsicherung über die Zukunft der EU und des Euro auslösen.

Dax: Und täglich grüßt VW

Bei den Einzelwerten im Dax ruhen die Blicke erneut auf den Autowerten und Volkswagen. VW stellt seine neue Strategie für die Kernmarke vor. Jüngst hatte vor allem Konzernchef Müller mit Äußerungen zur E-Mobilität und zu Entschädigungen im Dieselskandal für europäische VW-Fahrer für Negativschlagzeilen gesorgt. Stellenstreichungen sind ebenfalls geplant. VW, größter Gewinner zum Wochenstart, legen 0,8 Prozent zu.

Ebenfalls im Fokus stehen Eon und die Kraftwerkstochter Uniper. "Leicht positiv" bis "neutral" werten Händler die Geschäftszahlen von Uniper. "Vor allem der zum ersten Mal ausgegebene Gewinnausblick liegt leicht über den Markterwartungen", sagt ein Händler mit Blick auf das Ebitda. Hier nennt Uniper eine Spanne von rund 2 bis 2,2 Milliarden Euro für 2016. Die Dividendenankündigung von 0,55 Euro je Aktie liege genau im erwarteten Rahmen, so der Marktteilnehmer weiter. Uniper ziehen 4,5 Prozent an, Eon gewinnen 1,4 Prozent. Konkurrent RWE notieren 1,4 Prozent fester.

Lufthansa drehen wiederholt ins Minus, büßen 0,8 Prozent einn. Die Titel notieren 0,1 Prozent fester. Neue Streiks bei der Tochter Eurowings und zur Wochenmitte auch bei der Lufthansa selbst drücken auf die Stimmung. "Jeder Streik kostet Geld, belastet die Gewinne", kommentiert n-tvBörsenexpertin Wohlfeil. Zudem seien die Aktien seit Anfang Oktober sehr gut gelaufen, rund ein Drittel gestiegen. Gewinnmitnahmen seien da nur logisch, so Wohlfeil weiter. Ein weiterer Belastungsfaktor ist der gestiegene Ölpreis.

TecDax: Chefwechsel bei Telefonica Deutschland

Telefonica Deutschland notieren 0,1 Prozent fester. Etwas belastet der unerwartete Rücktritt von Vorstandschef Thorsten Dirks. "Eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Angabe von Gründen sorgt schon für Verunsicherung", sagt ein Händler. Der Wunsch dazu sei aber von Dirks selbst ausgegangen, "was nicht auf dahinterstehende Probleme oder irgendwelche kommenden Skandale schließen lässt".

Rohstoffe: Wette auf Förderkürzungen

Der Ölpreis baut seine Kursgewinne vom Wochenstart weiter aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 49,27 Dollar. Das sind 0,7 Prozent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 2,1 Prozent auf 48,75 Dollar. WTI sei auf den höchsten Stand seit Ende Oktober gestiegen und nähere sich der "magischen" 50-Dollar-Marke, heißt es im Handel.

Wie schon zu Wochenbeginn profitiert der Ölpreis von größerer Zuversicht mit Blick auf eine Förderkürzung des Ölkartells Opec. Die Kürzung ist im Grundsatz beschlossen, es muss aber noch festgelegt werden, wie die Kürzung auf die Kartellmitglieder verteilt wird. Zuletzt hatte es optimistische Äußerungen aus mehreren Opec-Staaten gegeben. Auch einige Beobachter, darunter die US-Investmentbank Goldman Sachs, zeigen sich etwas zuversichtlicher, dass eine Einigung gelingen könnte.

Zulegen kann auch der Preis für Kupfer. "Er läuft wieder auf die Marke von 2600 Dollar zu", sagt ein Händler. An der Comex steigt der Kupfer-Future um 2,2 Prozent auf 2570 Dollar. Auch die Preise für Zinn, Zink und Blei tendieren fest. "Das höhere Yuan-Fixing treibt die Preise an", so der Marktteilnehmer.

Devisen: Euro auf Richtungssuche

Der Euro legt nach anfänglichen Abgaben leicht zu. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,0648 Dollar und damit 0,2 Prozent fester als am Montagabend. Eine klare Richtung lässt sich im Handel zwischen Euro und Dollar momentan aber nicht erkennen. Schon zu Wochenbeginn hatte der Euro mal zugelegt, mal nachgegeben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0631 Dollar festgesetzt.

Die Kursentwicklung des Euro wie auch anderer Währungen hängt zurzeit stark von der Entwicklung des Dollar ab. Neigte dieser am Montag noch zur Schwäche, legte er am Dienstag wieder etwas zu. Der Dollar wiederum wird stark von den Erwartungen an die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump getrieben. In den vergangenen Wochen hatte der Dollar spürbaren Rückenwind, weil von Trump eine konjunkturbelebende Finanzpolitik erwartet wird. Wachstumsschädliche Punkte seiner Agenda wie Trumps große Skepsis dem Freihandel gegenüber werden an den Märkten zurzeit ausgeblendet.

Nach zwölf niedrigeren Fixings in Folge legte Chinas Notenbank den Yuan zum Dollar höher fest. Es war zudem der stärkste Anstieg des Yuan seit Oktober. Damit scheine China angesichts der harschen Kritik von Trump am schwachen Yuan und an mutmaßlicher Währungsmanipulation "vorsichtiges Entgegenkommen signalisieren zu wollen", sagt ein Händler.

Asien: Durchweg Gewinne

Die asiatischen Börsen verbuchten dank der Vorgaben der Wall Street am Dienstag Gewinne. Auch der höhere Ölpreis sorgte für Optimismus. Viele asiatische Investoren warteten allerdings ab, wen der künftige US-Präsident Trump für wichtige Wirtschaftsposten in seinem Kabinett auswählt. Offenbar keine Auswirkungen hatte dagegen seine Bekräftigung, sich vom transpazifischen Freihandelsabkommen TPP zurückzuziehen.

Die wichtigsten asiatischen Aktienbörsen verzeichneten durchweg Gewinne. Der MSCI-Index für die Region Asien-Pazifik unter Ausschluss Japans legte 1,05 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index kletterte 1,3 Prozent, der S&P/ASX200 in Sydney 1,2 Prozent. Auch der Shanghai Composite und der Kospi in Seoul zogen spürbar an.

In Tokio beendete der Nikkei den Handel mit einem Plus von 0,3 Prozent. Anleger ließen sich auch von einem starken Erdbeben im Norden des Landes nicht beeindrucken. Berichte über Todesopfer oder größere Schäden gab es nicht. Die Umsätze waren gering, weil am Mittwoch die Aktienbörse wegen eines Feiertages geschlossen bleibt.

Bei den Einzelwerten waren in Tokio die Papiere von Energieunternehmen gefragt, die vom höheren Ölpreis profitierten. So legten die Aktien von Japex 2,5 Prozent zu. Bei Inpex betrug das Plus 1,7 Prozent. Auf den Verkaufszetteln standen dagegen Exportunternehmen, weil der Yen im Vergleich zum Dollar etwas zulegte. So sanken die Papiere von Toyota 1,1 Prozent.

