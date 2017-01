Marktberichte

Trump sorgt für Unruhe: Dax fehlen 30 Punkte

11.637 Zähler: Am vergangenen Dienstag markiert der Dax sein bisheriges Jahreshoch. Zum Start in die neue Handelswoche soll es ausgebaut werden. Aber es kommt anders.

"Die Stimmung ist grundsätzlich gut", beschreibt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel die Situation zum Start in die neue Handelswoche am deutschen Aktienmarkt. Vorbörslich gilt das Jahreshoch von 11.637 Punkten als ausgegebenes Ziel. Bei 11.607 Zählern ist allerdings Schluss, die Kurse drehen und geben nach.

Der Dax verliert 0,5 Prozent auf 11.545 Punkte. Der MDax gibt 0,5 Prozent ab auf 22.145 Zähler zu. Der TecDax gewinnt 0,1 Prozent auf 1841 Stellen.

Zwei positive Zeichen

Als positives Signal werten Händler den von der starken US-Konjunktur getriebenen Ausbruch nach oben des S&P-500-Index an der Wall Street aus der Konsolidierung der vergangenen Wochen. Das wirke sich positiv auch auf den deutschen Aktienmarkt aus, so der Marktteilnehmer.

Mit Spannung warten Investoren auf einen öffentlichen Auftritt von Eric Rosengren am Nachmittag (15.00 Uhr MEZ). Sie werden die Worte des Chefs der Federal Reserve Bank von Boston auf die Goldwaage legen, weil sie sich von ihm mögliche Reaktionen der US-Notenbank Fed auf die Wirtschaftspolitik von Donald Trump erhoffen. Der Milliardär übernimmt am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten. Daneben stehen am Montag noch die europäischen Arbeitsmarktdaten auf dem Terminplan.

Dax: Autosektor im Blick

In der zweiten Handelswoche des Jahres stehen erste Quartals- und Jahresergebnisse von Unternehmen auf der Agenda. Erste Eckdaten von Continental für 2016 rücken zum Wochenstart in den Fokus. Dabei scheine die zurückhaltende Margenprognose der negative Impulsgeber für die Aktien zu sein, sagt ein Händler. Jedoch müsse man berücksichtigen, dass Continental nach der Gewinnwarnung im vergangenen Jahr "etwas vorsichtiger agieren" wolle, um die Investoren im weiteren Verlauf des Jahres "nicht noch einmal zu erschrecken". Umsatzprognose von mehr als 43 Milliarden Euro sei aber "solide". Der Conti-Kurs klettert 0,6 Prozent.

Bei VW mehren sich die Hinweise auf eine endgültige Einigung mit den Behörden in den USA im Abgasskandal. Gleichzeitig ist einem Zeitungsbericht zufolge ein führender US-Manager des Konzerns festgenommen worden. VW-Titel ziehen 3,6 Prozent an.

FMC warnt vor "erheblichen" Einbußen in den USA wegen neuer Vorschriften im US-Gesundheitswesen. Der Konzern erwirtschaftet einen Großteil der Erträge in Nordamerika. "Gemessen an der gesamten Patientenzahl ist das eigentlich zu vernachlässigen", sagt ein Analyst. Allerdings müsse bedacht werden, dass die Vorschriftsänderungen bereits unter der Ägide der Obama-Regierung vorgenommen worden sind: "Der Markt dürfte eher befürchten, dass die Regulierung unter einer Trump-Regierung noch weiter zunimmt und die aktuelle Warnung nur ein Vorbote ist", sagt ein Händler. FMC geben mehr als 4 Prozent ab.

Europa: Tui klettern

Tui notieren 0,1 Prozent fester. Händler begründen die Kursgewinne damit, dass der russische Investor Alexey Mordashow jüngst den Anteil an Tui aufgestockt hat durch Aktienkäufe am Markt. Laut Tui hält Mordashow gegenwärtig 19 Prozent der Anteile. Am Freitag lastete eine Abstufung von "Buy" auf "Neutral" durch UBS auf dem Kurs.

Devisen: Euro mit Mini-Aufschlag

Der Euro notiert leicht im Plus. Die Gemeinschaftswährung kann 0,2 Prozent auf 1,0550 Dollar zulegen. In Fernost-Handel hat er noch bei 1,0529 Dollar gelegen, nachdem er in der vergangenen Woche zwischen 1,0339 und 1,0621 Dollar geschwankt hat.

Rohstoffe: Leichte Abgaben bei Öl

Der Ölpreis sinkt leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 56,80 Dollar. Das sind 0,5 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,5 Prozent auf 53,59 Dollar.

Während es Hinweise auf tatsächliche Produktionskürzungen durch Staaten des Ölkartells Opec sowie weiterer Förderländer gemäß einer entsprechenden Vereinbarung gibt, fördern US-Produzenten offenbar wieder mehr. Darauf weisen Daten des Dienstleisters Baker Hughes hin. Demnach ist die Zahl der US-Förderanlagen die zehnte Woche in Folge gestiegen und liegt nun auf dem höchsten Niveau seit einem Jahr. Experten weisen immer wieder darauf hin, dass Produzenten in den USA, die die sogenannte Frackingtechnologie anwenden, besonders flexibel auf die Preisentwicklung reagieren können.

Asien: Vorsicht bei Anlegern

Die Börsen in Fernost bewegten sich zu Wochenbeginn kaum. Anleger hielten sich vor der am Mittwoch erwarteten Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Trump zurück, sagten Händler. Insgesamt waren die Umsätze am Montag dünn, die Märkte in Tokio blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,1 Prozent tiefer bei 437,19 Stellen. Der Leitindex in Taiwan tendierte mit 0,3 Prozent im Minus, auch die Börse in Südkorea verzeichnete minimale Verluste. Der Markt in Hongkong lag dagegen leicht im Plus. "Die wachsende Stärke des Dollar macht den Asien-Märkten immer mehr Sorgen", sagte der Portfolio-Manager Alex Wong von Ample Capital in Hongkong. "Die Investoren versprechen sich von Trumps Äußerungen Hinweise darauf, welche Schwerpunkte er setzen wird."

Quelle: n-tv.de