Jetzt wird Kasse gemacht: Dax fällt zurück

Die Rekordjagd an der Wall Street verhilft dem Dax zu einer neuen Bestmarke - allerdings nur kurz. Erst lässt der Leitindex sein jüngst erreichtes Rekordhoch locker hinter sich, dann fällt er zurück.

Dem Dax ist nach seiner neuen Bestmarke von 12.951 Punkten der Schwung ausgegangen. Am Nachmittag lag der deutsche Leitindex minimal im Minus bei 12.881 Punkten. Händler führten das auf Gewinnmitnahmen zurück. "Die Dynamik für einen kräftigen Ausbruchsversuch fehlt", sagte einer von ihnen. Nach einem verhältnismäßig hohen Handelsstart sei der Dax kontinuierlich abgebröckelt, "einfach weil die Anschlusskäufe fehlten", so der Händler. Weitere Absetzversuche Richtung 13.000er Marke seien aber zu erwarten. Der MDax verlor 0,2 Prozent auf 25.461 Punkte, während der TecDax 0,1 Prozent auf 2293 Zähler nachgab.

Seit Jahresbeginn ist der Dax damit dennoch um rund 12 Prozent gestiegen. "Der Sprung nah an die 13.000er-Marke beim Dax war zu erwarten, die Investoren wollen diese Marke wohl einfach mal sehen", so Daniel Saurenz von Feingold Research gegenüber n-tv.de. Fundamental fehle jedoch abgesehen vom Zinsumfeld der Rückenwind, um deutlich über 13.000 zu klettern. "So ist der Rekord ein Grund zum Feiern, der Blick auf Bewertungen und den 4000-Punkte-Sprint binnen nur 15 Monaten mahnt aber zur Vorsicht. Der Dax ist nicht so teuer wie die US-Märkte, billig ist er damit aber noch lange nicht", sagt Saurenz.

Die Aktien von Delivery Hero stoßen beim Börsengang offenbar auf breites Interesse. Bereits gut eine Stunde nach dem Beginn der Zeichnungsfrist hätten bereits ausreichend Kaufaufträge vorgelegen, um das Orderbuch einmal zu füllen, sagt Investmentbanker Christoph Stanger von Goldman Sachs, der die Emission federführend begleitet.

Der Berliner Essens-Lieferdienst bietet noch bis zum 28. Juni bis zu 39 Millionen Aktien für bis zu 996 Millionen Euro an. Für einen erfolgreichen Börsengang müssen in etwa doppelt so viele Orders vorliegen wie Aktien zur Verfügung stehen.

An Delivery Hero selbst fließen davon bis zu 483 Millionen. Vorstandschef Niklas Östberg sagte, das Geld solle zur Tilgung von Schulden und zur Finanzierung des Wachstums - aus eigener Kraft oder durch mögliche Übernahmen - verwendet werden.

US-Börsen: Fallende Kurse

An der Wall Street zeigen sich die Anleger nach neuen Rekordständen zurückhaltend: Die wichtigen US-Börsenbarometer starteten etwas tiefer in den Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte tendierte 0,1 Prozent schwächer bei 21.518 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank 0,2 Prozent auf 2448 Zähler. Beide Indizes waren am Montag auf neue Höchstwerte gestiegen.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 6223 Stellen. Er hatte zu Wochenbeginn besonders deutlich zugelegt. .Die so genannten FAANG-Aktien (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und die Aktie der Google-Mutter Alphabet) zeigen sich knapp behauptet bis etwas fester.

An Konjunkturdaten wurde vor der Startglocke nur die US-Leistungsbilanz aus dem ersten Quartal veröffentlicht. Das Defizit hat sich demnach weniger stark als erwartet auf 116,78 Milliarden Dollar ausgeweitet.

Für Impulse sorgte der Rückgang der Ölpreise. Sie rutschten auf den tiefsten Stand seit mehr als sieben Monaten. Das ist nur zum Teil dem festeren Dollar geschuldet. Unter den Akteuren wachsen laut Beobachtern die Zweifel daran, dass die Förderdrosselungen auch eingehalten werden, auf die sich die großen Ölförderländer im Mai geeinigt hatten. Vor diesem Hintergrund gaben die Aktien von Öl-Konzernen nach. Chevron-Papiere büßten 1,2 Prozent ein, Exxon-Titel 0,6 Prozent.

Daher dürften die Daten des US-Branchenverbands American Petroleum Institute zu den Ölvorräten der USA, die am Dienstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden, auf großes Interesse stoßen. Am Mittwoch folgen dann offizielle Daten der US-Regierung.

Tesla stiegen derweil um 1,8 Prozent. Das Unternehmen treffe keine Schuld an dem Unfall, bei dem im Mai vergangenen Jahres ein Testfahrer in einem selbstfahrenden Tesla Model S zu Tode kam, so das Ergebnis einer Untersuchung der US-Verkehrsbehörde National Transportation Safety Board. Der Fahrer habe das Steuer des Wagens bei eingeschaltetem Autopilot trotz wiederholter automatischer Warnungen über weite Strecken losgelassen, so der Untersuchungsbericht. Tesla habe hingegen zuvor darauf hingewiesen, dass Fahrer auch bei eingeschaltetem Autopilot stets die Kontrolle über das Fahrzeug behalten sollten.

Reliance Steel & Aluminum verbilligten sich um 2,3 Prozent. Der Stahlhändler hatte am Montag nach Börsenschluss eine Gewinnwarnung ausgegeben. Chipotle Mexican Grill büßten 5 Prozent ein, nachdem die Restaurantkette vor höheren Kosten im zweiten Quartal gewarnt hat. Überzeugende Quartalszahlen verhalfen der Aktie des Bauunternehmens Lennar zu einem Kursplus von 3,6 Prozent.

Devisen: Dollar stabil

Spekulationen auf eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben dem Dollar weiter Auftrieb gegeben. Für einen Euro werden etwa 1,1150 Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1156 (Montag: 1,1199) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8964 (0,8929) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88143 (0,87518) britische Pfund, 124,25 (124,26) japanische Yen und 1,0854 (1,0870) Schweizer Franken fest.

Der Dollar-Index, der den Wert des "Greenback" im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen misst, stieg um 0,1 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch von 97,62 Punkten. Bereits am Montag hatte der Dollar zugelegt, nachdem der einflussreiche Fed-Banker William Dudley sich positiv über die amerikanische Wirtschaft geäußert hatte: Der robuste Arbeitsmarkt werde zu Lohnwachstum und einer anziehenden Inflation führen und dies erlaube der Fed ihre Geldpolitik allmählich weiter zu straffen.

Den Zinsspekulationen taten zurückhaltendere Aussagen seines Amtskollegen Charles Evans keinen Abbruch. Der Chef des Fed-Ablegers von Chicago sprach sich in New York für ein behutsameres Vorgehen bei Zinserhöhungen aus. Dudleys Worten werde vom Markt viel Gewicht beigemessen, und er vertrete eine Mehrheitsmeinung innerhalb des Fed-Gremiums, sagte Commerzbank-Analystin Esther Maria Reichelt.

Die US-Notenbank hatte vergangene Woche die Zinsen auf eine Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent erhöht und für dieses Jahr einen weiteren Schritt nach oben angekündigt. Die Wirtschaft in den USA brummt, die Arbeitslosigkeit lag zuletzt bei 4,8 Prozent - für die Fed ist damit das Ziel der Vollbeschäftigung erreicht.

Rohstoffe: Öl wird billiger

Spekulationen auf eine anhaltende Ölschwemme haben die Preise für den Rohstoff wieder auf Tauchstation geschickt. Die richtungsweisende Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um bis zu 2,3 Prozent auf 45,85 Dollar je Barrel (159 Liter). Das war der tiefste Stand seit mehr als sieben Monaten. US-Leichtöl WTI gab 2,2 Prozent nach auf 43,22 Dollar - ebenfalls ein Sieben-Monats-Tief.

Analysten führten den Preisrückgang auf eine höhere Ölproduktion in Libyen und Nigeria zurück, die von der Förderbegrenzung der Opec-Staaten ausgenommen sind. "Die jüngsten Produktionsdaten sind alles andere als ermutigend", so die Experten der US-Investmentbank Morgan Stanley. Auch die Ölproduktion in den USA, die nicht Mitglied des Opec-Kartells sind, nimmt seit einigen Monaten stetig zu. Rohstoffanalyst Tamas Varga vom Londoner Broker PVM Oil Associates schließt nicht aus, dass der Preis für Brent bald auf 45 Dollar fällt.

Die Feinunze Gold legte zwar um 0,3 Prozent zu auf 1246 Dollar, verharrte damit aber im Bereich eines Einmonatstiefs. Der festere Dollar und die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen machten das zinslos gehaltene Edelmetall weniger attraktiv, hieß es - vor allem für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

Asien: 22-Monatshoch in Tokio

Trotz guter Vorgaben aus den USA und Europa mit neuen Rekordhochs bei einzelnen Indizes haben sich die Anleger in Ostasien mit Käufen zurückgehalten. An den meisten Plätzen gaben die Indizes leicht nach, in Australien gingen die Kurse etwas stärker zurück.

Klar aus dem Rahmen fiel aber die Tokioter Börse. Der Nikkei-Index schloss 0,8 Prozent höher mit 20.230 Punkten. Im Verlauf des Handels hatte er noch stärker zugelegt, dennoch erreichte das Marktbarometer auf Schlusskursbasis den höchsten Stand seit 22 Monaten.

Beobachter führten die gute Stimmung auf Konjunkturzuversicht zurück, gepaart mit einem schwächeren Yen. Außerdem wurde auf konjunkturoptimistische Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank verwiesen, namentlich den als geldpolitische Taube geltenden William Dudley, der für weitere graduelle Zinsanhebungen plädiert. Die damit verbundene Erwartung weiter anziehender US-Zinsen stützte den Dollar, schwächte also den Yen weiter, was positiv für Japans Exportsektor ist. Erst am Montag hatten robuste Exportdaten für Mai dies unterstrichen.

Marktexperte Takashi Hiratsuka von der Resona Bank führte daneben auch solide japanische Unternehmensergebnisse und nachlassende geopolitische Unsicherheiten in Ostasien als Begründung an. Präferiert würden in diesem Umfeld eher Aktien von Unternehmen mit Gewinnsteigerungspotenzial als solche von Unternehmen mit einer stabilen Gewinnentwicklung.

Insbesondere aus dem zuletzt stärker gebeutelten Technologiesektor in den USA kamen positive Impulse. Dort sind die Sorgen vor einer Überbewertung und einer zu platzen drohenden Spekulationsblase zuletzt wieder gewichen, so dass der technologielastige Nasdaq-Index besonders kräftig zulegte. Daraufhin waren auch in Asien Technologieaktien gesucht. In Taiwan zog der Kurs des Apple-Zulieferes Hon Hai um weitere 4,6 Prozent auf ein erneutes Rekordhoch an. Für Taiwan Semiconductor ging es um 1,6 Prozent nach oben, der Börsenindex Taiex stieg um 0,7 Prozent und übertraf damit das 27-Jahreshoch vom Vortag. In Seoul gewannen die Aktien des Apple-Konkurrenten Samsung um 3,4 Prozent

In Shanghai und Hongkong machte sich abwartende Spannung breit vor der Entscheidung des Indexbetreibers MSCI über die Aufnahme chinesischer A-Aktien in seine Schwellenländerindizes. Am Montag hatten Hoffnungen auf eine positive Entscheidung und eine neuerliche Liquiditätsspritze der Notenbanker für das Bankensystem die Kurse noch angetrieben.

Sollte MSCI nach drei negativen Entscheidungen zuvor diesmal den Daumen heben, dann könnte unter anderem von Fonds, die die MSCI-Indizes abbilden, verstärkte Nachfrage nach chinesischen Aktien kommen. Einige Marktteilnehmer betonten aber, kurzfristig dürfte der Effekt eher gering ausfallen. Laut dem Indexbetreiber könnten 169 chinesische Einzelwerte von der Entscheidung betroffen sein, entsprechend 0,5 Prozent der börsennotierten Aktien in China. Die Entscheidung wird nach Handelsende am Dienstag in den USA erwartet.

Verkauft wurden Great Wall Motors, die zuletzt innerhalb von drei Wochen um 50 Prozent zugelegt hatten. Der Kurs lag im späten Hongkonger Handel 1,7 Prozent im Minus, belastet von einer negativen Studie der Analysten von Bernstein. Sie befürchten, dass ungeachtet des am Markt herrschenden Optimismus für das Unternehmen, die Zahlen für das zweite Quartal und der Ausblick für das Gesamtjahr die Erwartungen klar verfehlen werden.

In Sydney drückten Verluste der schwer gewichteten Banken auf die Stimmung, das Börsenbarometer dort gab um 0,8 Prozent nach. Westpac verloren beispielsweise 1,8 Prozent, NAB 1,1 Prozent. Auslöser der Kursverluste bei den Banken war, dass die Ratingagentur Moody's zwölf Banken mit schlechteren Bonitätsnoten versehen hat aus Sorge über sehr hohe Hypothekenkredite bei einem gleichzeitig allmählich wieder steigenden Zinsniveau. Seit einigen Wochen haben die fünf größten Banken des Landes bereits mit dem Gegenwind einer geplanten Sondersteuer zu kämpfen, die am Montag auch vom Parlament beschlossen wurde. Sie soll in den kommenden vier Jahren 6,2 Milliarden Austral-Dollar in die Staatskasse spülen.

Verkauft wurden aber auch Aktien von Öl- und Rohstoffunternehmen angesichts der zuletzt gesunkenen Ölpreise. Santos verloren 2 Prozent.

Quelle: n-tv.de