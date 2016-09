Marktberichte

US-Börsen starten im Minus: Dax fällt unter 10.500

Bewegter Handelstag am deutschen Aktienmarkt: Die Euphorie nach der überraschenden Opec-Einigung ist schnell wieder verflogen. Die Aktien von RWE ziehen kräftig ins Plus. In New York geben die Kurse zum Auftakt nach.

Die überraschende Einigung der Opec-Staaten auf ein Beschränkung der Öl-Förderung kann die Risikolust der Anleger am deutschen Aktienmarkt offenbar nicht nachhaltig anfachen. Nach einem starken Auftakt verliert der Öl-Effekt im Lauf des Donnerstagshandel deutlich an Wirkung.

Der Leitindex Dax liegt am Nachmittag deutlich unter seinem bisherigen Tageshoch und notiert noch 0,53 Prozent fester bei 10.493 Punkten. Zeitweise hatte der Dax im frühen Geschäft am Donnerstag mehr als 100 Punkte hinzugewonnen. Ähnlich ergeht es den Nebenwerten: Der MDax liegt noch 0,14 Prozent im Plus bei 21.579 Zählern. Im Technologiewerteindex TecDax verzeichnen Händler einen Aufschlag von 0,15 Prozent auf 1794 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 gewinnt 0,62 Prozent auf 3009 Punkte.

Die überraschend zügige Einigung beim Treffen der Ölförderstaaten in Algerien stand im deutschen Börsengeschehen zumindest in der ersten Hälfte des Handels voll im Vordergrund: Unter dem Druck des Ölpreisverfalls haben sich die Opec-Staaten zum ersten Mal seit acht Jahren auf eine Drosselung ihrer Fördermengen geeinigt. Das Abkommen zielt darauf ab, den Preis zu stabilisieren und den Förderstaaten höhere Einnahmen aus dem Ölverkauf am Weltmarkt zu sichern.

Am Nachmittag überdecken neue Konjunktursignale aus den USA die abklingende Euphorie im Rohstoffsektor. Die US-Wirtschaftsleistung hat sich im Sommer endgültigen Berechnungen zufolge etwas besser entwickelt als bisher erwartet. Das aufs Jahr hochgerechnete Bruttoinlandsprodukt (BIP) zog im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent an. Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 1,3 Prozent gerechnet. Einer der Gründe für die Korrektur waren die Exportzahlen, die mit 1,8 Prozent deutlicher zunahmen als zuvor geschätzt; zunächst war der Zuwachs in diesem Bereich mit lediglich 1,2 Prozent beziffert worden.

Die neuen Zahlen fallen mitten in die Schlussphase des Wahlkampfs um die Nachfolge von US-Präsident Barack Obama. Im Rennen zwischen der Demokratin Hillary Clinton und dem Republikaner Donald Trump spielen Wirtschaftsthemen eine Schlüsselrolle. Die erste Schätzung für das dritte Quartal wird das Handelsministerium am 28. Oktober veröffentlichen, also zehn Tage vor der Wahl.

Gedämpft wurde die Wirkung der Daten durch die gleichzeitig veröffentlichten Kurzfristsignale vom US-Arbeitsmarkt. In den USA sind in der Vorwoche wieder etwas mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 3000 auf 254.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 260.000 vorhergesagt. Insgesamt bewegen sich die Erstanträge weiter auf einem Niveau, das auf eine wachsende Beschäftigung hinweist.

Wall Street: Öl-Euphorie lässt nach

An der New Yorker Börsen ist die Euphorie nach dem Opec-Deal offenbar schon restlos verflogen: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gibt in den ersten Minuten des Handels 0,04 Prozent ab auf 18.324 Punkte. Der marktbreite S&P-500 zieht sich ebenfalls um 0,11 Prozent auf 2169 Zähler zurück. An der Nasdaq gibt der Composite-Index um 0,15 Prozent auf 5310 Punkte nach.

Von dem starken Kursauftrieb nach der Opec-Entscheidung vom Vorabend ist nicht mehr viel zu sehen. Trotz der ersten Entscheidung für eine Fördersenkung im Ölsektor seit 2008 bleiben bei den Analysten Zweifel, denn genauere Details soll es erst im November geben. "Bis dahin ist alles Spekulation", meinte ein Marktteilnehmer. In der Vergangenheit hätten sich Opec-Mitglieder oft nicht an solche Vereinbarungen gehalten, heißt es von Goldman Sachs. Daher bestätigt das Ölteam die gerade erst gesenkte Ölpreisprognose von 43 Dollar je Barrel der Sorte Brent für das laufende und 53 Dollar für das nächste Jahr.

Die Strategen der UBS warnen davor, angesichts der jüngsten Absprachen der Opec über eine Drosselung der Förderung mit einer starken Ölpreis-Rally zu rechnen. Die Erwartungen deuteten auf einen Lageraufbau im vierten Quartal hin, während gleichzeitig die Unsicherheit darüber, wie die Kürzung auf einzelne Opec-Länder verteilt werde, letztlich dazu führen könne, dass die Vereinbarung nicht umgesetzt werde. Außerdem könne ein Anstieg des Ölpreises auf 50 Dollar je Barrel dazu führen, dass in den USA wieder mehr Förderstellen den Betrieb aufnähmen und somit die Produktion dort wieder steige.

Daneben lenken frische Unternehmenszahlen Aufmerksamkeit auf prominente Einzelwerte: Der Tabakkonzern Philip Morris hebt erneut den Ausblick für das Gesamtjahr an. Wegen eines besseren Wechselkursumfelds rechnet der Konzern nun mit einem Ergebnis je Aktie von 4,53 bis 4,58 US-Dollar. Bisher hatte Philip Morris eine Bandbreite von 4,45 bis 4,55 Dollar je Anteil in Aussicht gestellt. Die Aktie gibt dennoch um 0,2 Prozent nach.

Auch der US-Getränkekonzern Pepsi rechnet mit einem höheren Gewinn im Gesamtjahr. Bereinigt um Sondereffekte soll der Gewinn dabei um 10 Prozent zulegen. Bisher hatte Pepsi hier nur ein Plus von 9 Prozent in Aussicht gestellt. Pepsi gewinnen 1,6 Prozent.

Unter Abgabedruck stehen die Aktien von Progress Software, die um gut 7 Prozent fallen. Das Software-Unternehmen hatte bei Vorlage der Drittquartalszahlen nach der Schlussglocke am Vortag die Gesamtjahresprognose gesenkt. Auch die Gewinn- und Umsatzentwicklung blieb im dritten Quartal hinter den Markterwartungen.

Tesla-Crash auf der Autobahn

Ein Unfall in Deutschland könnte den Kurs der Tesla-Aktie drücken: Ein Elektroauto mit "Autopilot"-Fahrassistent fuhr auf der Autobahn A24 auf einen Bus auf. Das System sei dabei eingeschaltet gewesen, teilte die Polizei mit. Von Tesla hieß es, man könne noch keine näheren Informationen zu den Umständen bestätigen. Die Autos übermitteln diverse Fahrdaten, so dass der Hersteller normalerweise weiß, ob und wie der "Autopilot" genutzt wurde.

Die Tesla-Limousine vom Typ "Model S" fuhr nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in Höhe des Rastplatzes Gudow auf den dänischen Bus auf, als dieser bei der Fahrt in Richtung Hamburg nach dem Überholen auf die rechte Spur zurückkehren wollte. Dabei sei der 50-jährige Tesla-Fahrer aus Brandenburg leicht verletzt worden. Die 29 Insassen des Busses blieben demnach unverletzt. Die Aktien von Tesla notieren an der Nasdaq zunächst nahezu unverändert bei 206,39 Dollar.

Blick nach Deutschland

Bei den deutschen Einzelwerten drehen sich die Gespräche am Markt unter anderem um die Lage der deutschen Großbanken. Wie bereits seit Tagen spekuliert wird, will die Commerzbank in den kommenden Jahren 9600 Vollzeitstellen streichen. Dies sei Teil der strategischen und finanziellen Ziele bis 2020, die der Vorstand am Freitag beschließen werde, wie die Bank mitteilte. Es würden aber gleichzeitig auch 2300 neue Stellen "in Wachstumsfeldern" entstehen, so dass sich der Netto-Stellenabbau auf rund 7300 Vollzeitkräfte belaufe.

Die Kosten dafür bezifferte der Vorstand auf rund 1,1 Milliarden Euro. Um diese zu finanzieren, will die das Geldhaus vorerst keine Dividende mehr ausschütten. Die Coba-Aktien fallen vor diesem Hintergrund um 2,5 Prozent zurück auf 5,84 Euro. Die Aktien der Deutschen Bank können ihre Erholung in kleinen Schritten fortsetzen. Der Kurs der Bank-Aktien liegt 0,4 Prozent im Plus bei 10,81 Euro.

Autobauer treffen sich in Paris

Die Autobranche könnte von Aussagen auf dem Pariser Autosalon bewegt werden, heißt es aus dem Handel. In Paris laden im Lauf des Tages alle deutschen Hersteller zu Pressekonferenzen, um Neuheiten und strategische Überlegungen vorzustellen. Branchenkennern zufolge geht es dabei vor allem auch um Antworten auf den Abgas-Skandal, der die Diesel-Technologie aus Deutschland international in Verruf gebracht habe.

Volkswagen, BMW, Opel und Daimler kündigen in Paris jeweils eigene Vorstöße auf dem Gebiet der Elektromobilität an. Der Stuttgarter Autobauer Daimler etwa will bis Mitte des nächstens Jahrzehnts mindestens zehn neue Elektroautos auf den Markt bringen.

Daimler-Chef Dieter Zetsche stellte auf dem Autosalon in Paris dazu auch das rein batteriebetriebene Konzeptfahrzeugs "Generation EQ" vor. Dies solle auch der Markenname der neuen Baureihe werden, heißt es. Bis 2025 sollen die Elektroautos vom gesamten Pkw-Absatz 15 bis 25 Prozent ausmachen. Dafür wird es laut Forschungsvorstand Thomas Weber eine neue Plattform geben, bei der Modelle mit unterschiedlichem Radstand und Spurbreite möglich sind. Die Aktien von VW verteuern sich um 1,8 Prozent. BMW-Titel ziehen um 1,1 Prozent an. Der Kurs der Daimler-Aktie gewinnt 1,4 Prozent und entwickelt sich damit ebenfalls stärker als der Gesamtmarkt.

Europaweit greift die gute Stimmung im Ölsektor auch den Rohstoffsektor über, dessen Subindex um 2,9 Prozent zulegt. Aktien der großen Ölkonzerne BP, Royal Dutch Shell und Total steigen um bis zu 5 Prozent.

RWE an der Indexspitze

In der Arena der deutschen Einzelwerte ragen am Nachmittag vor allem die Aktien eines Energieversorgers heraus. Der Kurs von RWE steigt um 4,5 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Als Kurstreiber machten Händler zunächst die "exzellenten Nachfrage" nach den Aktien der Tochter Innogy aus. Im sogenannten Grauen Markt setzen sie ihre Rally fort: Mit 37,85 Euro stiegen sie zeitweise auf ein neues Hoch, die offizielle Platzierungsspanne liegt nur bei 32 bis 36 Euro.

"Das lässt klar darauf schließen, das auch die Platzierung mindestens am oberen Ende, wenn nicht höher, ausfällt und entsprechend mehr Geld in die RWE-Kasse kommt", erklärte ein Beobachter. Ein anderer unterstreicht eine Besonderheit von Innogy, die die Aktie besonders interessant auch für professionelle Anleger mache: "Innogy wird der einzige der großen Versorger sein, der nicht mit Altlasten belastet ist". Interessant sei aber, dass nun auch Uniper ihre Abwärtsspirale beendet hätten und 3,1 Prozent mitstiegen. Andere Beobachter verwiesen auf die die andauernd steigenden Großhandelspreise für Strom.

Stark gefragt sind auch die Aktien von BASF. "Der Konzern profitiert über seine Tochter Wintershall stark vom Ölpreisanstieg", meinte ein Händler. Er verweist darauf, dass BASF in den vergangenen beiden Jahren zeitweise auch stark unter der Ölpreis-Baisse gelitten habe. Der BASF-Kurs steigt um 2,4 Prozent. Das ist der höchste seit vergangenem Dezember.

Lufthansa-Aktie auf Vier-Jahres-Tief

Als zeitweise einziger Titel auf einer verwaisten Verliererliste im Dax tauchen die Aktien der Lufthansa auf. Mit dem Air-Berlin-Deal habe dies aber nur wenig zu tun, meinte ein Händler. Belastend sei vielmehr der Ölpreisanstieg. Dies spiegeln auch andere Branchenwerte wider. AirFranceKLM und die British-Airways-Mutter IAG verloren je rund 2 Prozent. "Was dem einen die Eule, ist dem anderen die Nachtigall", scherzte ein Händler: "Die Airlines sind heute die einzigen Verlierer angesichts der Ölpreisrally". Die Aktien der Lufthansa geben gegen den Markttrend kräftig nach. In der Spitze sacken sie um bis 3,2 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 9,73 Euro ab und waren damit zeitweise der einzige Verlierer im Dax.

Bei Lufthansa belaste allerdings auch die Übernahme von bis zu 40 Flugzeugen von Air Berlin, heißt es. Analyst Damian Brewer von RBC Capital merkt dazu an, dies hinterlasse eine gewisse Ratlosigkeit: "Lufthansa hätte diese Flugzeuge wahrscheinlich billiger am freien Markt bekommen können". Er vermutet daher eher eine strategische Entscheidung dahinter: Air Berlin am Leben zu erhalten, halte Rivalen aus dem deutschen Markt fern. Der Deal "scheint mehr defensiv zu sein, um eine weitere Erosion des Aktienpreises zu vermeiden, als dass er um Wertschaffung geht". Die Aktien von Air Berlin legen um 2,7 Prozent auf 0,76 Euro zu.

Die angeschlagene Fluggesellschaft Fluggesellschaft - die zweitgrößte Deutschlands nach der Lufthansa - verspricht sich durch die Vermietung von Flugzeugen samt Crews an die Lufthansa hohe Einnahmen im unteren Milliardenbereich. Die Zahlungen der Kranich-Linie dürften sich über die Laufzeit von sechs Jahren auf mehr als 1,2 Milliarden Euro summieren, heißt es in einer am Morgen vorgestellten Air-Berlin-Präsentation.

Die Lufthansa werde für die Anmietung der insgesamt bis zu 40 Flugzeuge eine monatliche Mindestzahlung leisten. Zusammen mit anderen Maßnahmen wie der Auslagerung von touristischen Flugzeugen solle dadurch der Betriebsgewinn deutlich steigen.

Ansonsten bewegen Analystenkommentare einzelne Kurse: An der MDax-Spitze verteuern sich etwa die Titel des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones um 4,8 Prozent. Ihnen half eine Empfehlung der britischen Investmentbank HSBC, heißt es.

An der Börse in London machte der Firmen-Dienstleister Capita mit dem größten Kurssturz sei fast 25 Jahren von sich reden. Die Titel brechen um bis zu 30 Prozent ein, nachdem der Konzern seine Gewinnziele zusammengestrichen hatte.

Window-Dressing zum Quartalsende

Abgesehen von Einzelwerten und allen Rohstofffragen rückt an den Märkten vor dem anstehenden Quartalsende auch das so genannten Window-Dressing in den Blick. "Fonds könnten die Gewinner kaufen und die Verlierer rausschmeißen", meinte ein Marktteilnehmer - mit entsprechenden Auswirkungen auf die Kurse.

Zum Quartalsende seien viele schwergewichtige Investoren vor allem am Ausweis der Gewinner interessiert. Ein weiterer Marktteilnehmer sieht darin aber auch Gefahren: Sollten mit Beginn des vierten Quartals die im dritten Quartal starken Technologiewerte unter Gewinnmitnahmen leiden, verliere der Gesamtmarkt erst einmal seine Zugpferde.

Anleger richten ihr Augenmerk zudem auf die Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Außerdem stehen die Stimmungsbarometer der europäischen Verbraucher und Unternehmen auf dem Terminplan. Gegen 11.00 Uhr stellten Deutschlands führende Wirtschaftsforschungsinstitute zudem ihr Herbstgutachten samt neuer Wachstumprognose vor.

Stagnation am Arbeitsmarkt

Ein deutliches Konjunktursignal zur Lage in der Eurozone erreicht den Markt am frühen Vormittag: Auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat sich durch die einsetzende Herbstbelebung ein leichter Aufwärtstrend gezeigt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Vergleich zum August um 77.000 auf 2,608 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent.

Saisonbereinigt nahm die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat allerdings um 1000 zu. Das ist der erste Anstieg seit Juli 2015. Im Vorfeld befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang von 5.000 gerechnet. Die bereinigte Arbeitslosenquote blieb bei 6,1 Prozent konstant.

An der Wall Street hatten die US-Indizes dank der Einigung der großen Exportländer auf eine Begrenzung der Ölförderung nach Börsenschluss in Deutschland ins Plus gedreht. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,6 Prozent und der Nasdaq 0,2 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,5 Prozent.

Rohstoffe: Ölpreise ziehen stark an

Nach der überraschenden Einigung der großen Ölförderländer auf eine Drosselung ihrer Produktion macht sich am Ölmarkt selbst schon wieder Ernüchterung breit. Die richtungsweisende Sorte Brent verbilligt sich um 0,7 Prozent auf 48,89 Dollar je Fass, nachdem der Preis am Mittwoch direkt nach der Vereinbarung noch kräftig gestiegen war. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) liegt am Tag nach der Opec-Einigung mit 46,84 Dollar um 0,4 Prozent oder 21 Cent unter dem Niveau des Vorabends.

Die Mitgliedstaaten des Öl-Kartells hatten sich nach monatelangem Tauziehen darauf geeinigt, die Förderung von Öl auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel pro Tag von bisher 33,24 Millionen Barrel täglich zu begrenzen. Damit wurden faktisch die Höchstgrenzen wieder eingeführt, die die Opec vor einem Jahr aufgehoben hatte.

Die geplante Kürzung sei nicht unbedingt groß, aber der Deal habe eine psychologische Wirkung, sagte Händler Markus Huber vom Broker City of London. "Manche hoffen nun darauf, dass es weitere Kürzungen geben könnte." Der Chef-Anlagestratege des Handelshauses CMC Markets, Michael McCarthy, blieb dagegen skeptisch. Noch sei nicht klar, welcher Staat seine Förderung um wie viel überhaupt kürzen werde.

Der Preis für Gold bleibt weitgehend stabil. Hier steht wieder die Politik der US-Notenbank im Blick und die Erwartung, dass in diesem Jahr eine Zinserhöhung ansteht. Ein steigendes Zinsniveau mindert die Attraktivität von Gold, das keine Zinsen abwirft. Die Feinunze kostet gegen Mittag 1321,60 Dollar und damit nahezu unverändert im Vergleich zum Vorabend.

Devisen: Euro steigt leicht

Der Kurs des Euro ist leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1227 US-Dollar und damit etwas höher als am Vorabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1225 Dollar festgesetzt.

Händler sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Handel mit dem Währungspaar Euro und US-Dollar. Jüngste Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi und der Präsidentin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, lieferten keine neuen Erkenntnisse über die weitere Geldpolitik der beiden Zentralbanken.

Commerzbank-Devisenanalystin Antje Praefcke rechnet trotz der jüngsten geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan (BoJ) mit einer Yen-Aufwertung in den kommenden Wochen. Man könne nicht erwarten, dass ein neues Medikament sofort Wirkung entfalte, wenn man es einnehme. Vor allem nicht, wenn man es eigentlich schon eine ganze Zeit lang ohne Erfolg genommen habe und nun einfach nur der Name auf der Packung und die Farbe der Pille, nicht aber der Wirkstoff neu seien.

Ganz in diesem Sinne werde auch die "neue alte Geldpolitik" der japanischen Notenbank, die sich zukünftig auf die Kontrolle der Zinskurve konzentriere, keine Auswirkungen auf die japanischen Inflationsraten zeigen, die kommende Nacht veröffentlicht würden. Ganz im Gegenteil dürfte diese erneut wieder "recht hässlich" aussehen, glaubt Praefcke.

Der Yen werde daher mittelfristig zulegen, meint die Expertin. Daran werde auch kein marginal höherer Ölpreis in der Hoffnung auf einen weiteren Opec-Deal im November etwas ändern, wie der Markt aktuell spekuliere. Aber zumindest entstehe ein "klitzekleiner Hoffnungsschimmer" für die BoJ. Der US-Dollar steigt mit den anziehenden Ölpreisen auf 101,51 Yen nach Wechselkursen um 100,70 Yen am Vorabend.

Asien: Opec-Förderkürzung gibt Auftrieb

Die überraschende Einigung der Opec-Staaten auf eine Begrenzung der Öl-Fördermenge hat die Aktienmärkte in Fernost beflügelt. Die Anleger reagierten mit Erleichterung auf den ersten Schritt der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) dieser Art seit 2008. Zuletzt hatte der Preisverfall immer wieder Konjunktursorgen geschürt, weil er sowohl den Förderländern als auch den Energieunternehmen zusetzte. Allerdings hielten sich die Kursgewinne in Grenzen. Die Investoren wollten sich wohl vor der US-Präsidentschaftswahl im November nicht weit aus der Deckung wagen, sagten Händler.

In Tokio schloss der Nikkei-Index 1,4 Prozent fester bei 16.693 Punkten. Exportwerte profitierten davon, dass wegen der gestiegenen Risikofreude die Anleger den sicheren Hafen Yen wieder in Richtung Dollar verließen. So verteuerten sich die Aktien des Baumaschinenherstellers Komatsu um 2,5 Prozent und die von Panasonic um 2,9 Prozent.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,7 Prozent höher. In Schanghai stieg der Shanghai-Composite um 0,4 Prozent. Am Mittwochabend hatten bereits die US-Börsen im Zuge der Opec-Entscheidung zugelegt.

Bilderserie Automobile Modemacher in Paris Die 10 wichtigsten Autodesigntrends aller Zeiten

Quelle: n-tv.de