Marktberichte

Knackt Wall Street die 20.000?: Dax fällt nach Jahreshoch zurück

Die Luft scheint vorerst raus beim Dax. Zwar markiert der deutsche Leitindex im frühen Handel ein neues Jahreshoch. Danach geht es aber leicht rückwärts.

Auf hohem Kursniveau und kurz vor Weihnachten wird die Luft immer dünner an den Börsen. Der Dax hat im frühen Handel mit 11.480 Punkten zwar noch einmal ein Jahreshoch erklommen, kann die Kursgewinne am Mittag aber nicht halten.

"Der MDax, der Index mit mittelgroßen Unternehmen, in dem unter anderem Südzucker, Hugo Boss und die RTL Group enthalten sind, ist sogar auf Rekordhoch geklettert und notiert erstmals über 22.000 Punkten", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel. Besonders gut gelaufen seien im MDax in diesem Jahr vor allem Chemie-Unternehmen wie Covestro, Lanxess und Wacker Chemie, aber auch die Baufirma Hochtief und der Stahlkonzern Salzgitter.

Die Börsianer und Anleger wüssten, es stehen keine wichtigen politischen Termine mehr auf dem Programm. "Sie beobachten die noch anliegenden Themen wie die Bankenkrise in Italien, die Anhörungen von Volkswagen im Abgasskandal, die geplante Fusion des Gase-Herstellers Linde und die Deutsche Bank", sagt die Börsenexpertin.

In Mailand handeln die Papiere der Banca Monte dei Paschi extrem volatil. Zunächst brach der Kurs um fast 20 Prozent ein, um sich anschließend wieder zu erholen. Am Mittag liegt der Kurs noch mit fünf Prozent im Minus, womit sich der Abschlag seit Beginn der Kapitalerhöhung am Montag auf mehr als 16 Prozent summiert. Die Nachricht, dass der italienischen Krisenbank bereits in vier Monaten das Geld ausgehen könnte, lastet auf dem Kurs. Am Sonntag war die Bank noch davon ausgegangen, dass ihre Liquidität von rund 11 Milliarden Euro noch elf Monate reichen würde.

Der Dax steht am frühen Nachmittag mit einem kleinen Minus bei 11.459 Punkten. Für den MDax geht es 0,3 Prozent nach oben auf 22.017 Zähler. Der TecDax verbessert sich um 0,3 Prozent auf 1793 Prozent. Für den Euro-Stoxx-50 geht es hingegen 0,3 Prozent nach unten auf 3271 Stellen.

Dax: Volkswagen schiebt sich an die Spitze

Mit Blick auf Einzelaktien liegt der Fokus auf VW mit der Einigung in den USA für die rund 80.000 US-Kunden von Drei-Liter-Dieselfahrzeugen. Auch wenn finanzielle Details noch fehlen, wird die Entwicklung im Handel grundsätzlich positiv gesehen, die Aktie legt um 1,0 Prozent zu und ist am frühen Nachmittag Dax-Spitzenreiter.

Linde erholen sich von den Verlusten des Vortages, die Aktie steigt um 0,4 Prozent. Nach der Einigung von Linde und Praxair über einen möglichen Zusammenschluss kommen die Analysten der NordLB zu dem Schluss, dass die Unternehmen mit der nicht bindenden Vereinbarung einige wichtige Stolpersteine aus dem Weg geräumt haben, die für das Scheitern beim ersten Anlauf verantwortlich gewesen seien.

Die Aktie der Deutschen Bank setzt die jüngste Gewinnserie fort, legt mittlerweile aber nur noch 0,1 Prozent zu. Der Marktkonsens für die in den USA fälligen Strafzahlungen im Zusammenhang mit Immobilien-besicherten Wertpapieren liegt nun laut Barclays bei etwa sieben Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag liegt deutlich unter den bislang im Raum stehenden 14 Milliarden Dollar. Bei einer Zahlung von sieben Milliarden Dollar erreichte die Deutsche Bank in etwa ihr Kapitalziel von 12,5 Prozent für 2018. Details zur Einigung könnten am Mittwoch bekannt gegeben werden. Nach einer Einigung könnten sich die Anleger wieder verstärkt den Themen Kapitalerhöhung, Eigenkapitalrendite, Ausblick und Strategie zuwenden.

Die Geschäftszahlen von US-Wettbewerber Nike haben keinen großen Einfluss auf die Aktie von Adidas, die 0,2 Prozent zulegt. Dazu entwickelten sich die Unternehmen momentan zu unterschiedlich. Dies sei auch an der Jahresperformance der jeweiligen Aktien abzulesen, heißt es im Handel. Während die Aktie von Nike seit Jahresbeginn 17 Prozent im Minus notiere, handele der deutsche Wettbewerber über 60 Prozent im Plus.

SDax: Ado Properties liegen an Dax-Spitze

Im Kleinwerteindex SDax legen Ado Properties um 4,0 Prozent zu. Das Immobilienunternehmen hat die zum Jahresende anstehende Neubewertung des Portfolios überraschend deutlich hochgenommen. "Das sind 33 Prozent mehr als noch zum Ende des ersten Halbjahres und in dieser Höhe wirklich ungewöhnlich für die Branche, selbst wenn die Hälfte davon auf Zukäufe zurückgeht", kommentiert ein Händler. Die Aktie notiere daneben günstig und sei nur mit dem 0,85-fachen des Nettovermögenswertes bewertet, ergänzt ein anderer Händler.

USA: Handel dürfte vor Feiertagen dünn bleiben

Das Erreichen der Marke von 20.000 Punkten im Dow-Jones-Index dürfte weiter im Blickpunkt des Handels stehen. Am Vortag war der Index nur knapp an diesem Niveau gescheitert, hatte aber dennoch auf einem Rekordhoch geschlossen. Die im Verlauf anstehenden Verkäufe bestehender Häuser für November und die wöchentlichen Öllagerbestände bilden darüber hinaus die Highlights des Tages. Insgesamt dürfte der Handel mit den näherrückenden Weihnachtsfeiertagen weiter ausdünnen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert.

Auf Unternehmensseite dürften Nike und Fedex im Fokus stehen. Die Aktie des US-Sportartikelherstellers legt vorbörslich um gut 2 Prozent zu, nachdem die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen worden sind. Nike verdiente im zweiten Quartal 50 Cent je Aktie, mehr als von Analysten mit 43 Cent erwartet. Der Nettogewinn belief sich auf 842 (Vorjahr: 785) Millionen Dollar. Die Erlöse stiegen um 6,4 Prozent auf 8,18 Milliarden Dollar nach 7,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich 8,09 Milliarden Dollar geschätzt.

Dagegen geht es für die Aktie des Logistikunternehmens Fedex um 3,6 Prozent nach unten. Hier sorgt eine verfehlte Gewinnerwartung für Enttäuschung sowie der Umstand, dass das Unternehmen offenbar bereit ist, zur Steigerung der Marge auf Umsatz zu verzichten.

Asien: Nikkei-Anleger mach Kasse

Gewinnmitnahmen vor den Feiertagen haben die Tokioter Börse am Mittwoch leicht ins Minus gedrückt. In dünnem Handel hatten zuvor noch starke US-Vorgaben und der schwache Yen den Nikkei-Index auf ein Ein-Jahres-Hoch getrieben. Am Dienstag hatte er auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahr geschlossen. Er ist nicht mehr weit von der psychologisch wichtigen 20.000-Punkte-Marke entfernt - wie auch der Dow-Jones -Index in den USA.

Der 225 Werte umfassende Nikkei schloss 0,3 Prozent tiefer bei 19.444 Punkten. Die Börse in Schanghai schloss dagegen 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Schenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

Bei den Einzelwerten in Tokio stand Japan Display im Fokus. Die Titel stiegen zwischenzeitlich um elf Prozent nach einem Medienbericht, wonach der Anzeigen-Hersteller auf eine Geldspritze von 640 Millionen Dollar rechnen kann. Die Aktie schloss 2,5 Prozent im Plus.

Devisen: Euro steigt wieder über 1,04 Dollar

Der Euro erholt sich etwas von seinen Verlusten am Vortag. Nachdem er am Morgen noch über die 1,04-Dollar-Marke gestiegen war, liegt er am frühen Nachmittag knapp drunter bei 1,0399 Dollar. Am Dienstag war der Euro noch zwischenzeitlich bis auf 1,0352 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2003 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0364 (Montag: 1,0422) Dollar festgesetzt.

Der insgesamt weiterhin schwache Euro ist durch eine Dollar-Stärke auf breiter Front verursacht. Die Aussicht auf eine lockere Finanzpolitik unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump sowie eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed gibt der US-Währung Auftrieb. Beim Eurokurs unter 1,04 Dollar sei die Luft für den Greenback aber dünn geworden, schreibt Ulrich Leuchtmann, Experte bei der Commerzbank. "Heute Morgen ist jedenfalls erst einmal Korrektur angesagt."

Rohstoffe: Knappe Bestände treiben die Ölpreise

Positive Impulse kommen vom Ölmarkt. Auch am frühen Nachmittag legen die Ölpreise zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostet 55,42 US-Dollar. Das sind sieben Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar steigt um 12 Cent auf 53,42 Dollar.

Hinweise auf deutlich sinkende Rohöllagerbestände in den USA hätten den Preisen Auftrieb gegeben, hieß es aus dem Handel. Das private American Petroleum Institute (API) verzeichne demnach einen Rückgang um über vier Millionen Barrel. Die offiziellen Zahlen werden am Mittwochnachmittag veröffentlicht.

Quelle: n-tv.de