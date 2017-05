Startseite

Korrigiert oder bebt die Börse?: Dax fällt im Tagestief unter 12.500

Die "Russland-Affäre" von US-Präsident Trump schlägt auf die Gemüter der Anleger. Am deutschen Aktienmarkt gibt der Dax den zweiten Tag in Folge deutlich nach. Warnende Stimmen melden sich.

12.490 Punkte. Das ist das Dax-Tagestief im Donnerstagshandel. Am Dienstag hatte der deutsche Börsenleitindex noch ein neues Allzeithoch bei 12.842 Zählern markiert. Der Abwärtstrend hält also auch nach den deutlichen Abgaben zur Wochenmitte an, wenn auch mit einer etwas geringeren Dynamik. "Die große Frage ist: Was passiert in Amerika? Die Anleger haben auf Trump und seine Pläne gesetzt. Wenn die nicht kommen, können wir uns hier warm anziehen", kommentierte n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil. "Enttäuschte Hoffnungen", sagt auch n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel.

Der Dax liegt am Nachmittag 0,8 Prozent im Minus bei 12.540 Punkten. Am Montag war der Leitindex gestiegen, am Dienstag minimal gefallen, ehe er am Mittwoch 1,4 Prozent eingebüßt hatte. Der MDax fällt 0,9 Prozent auf 24.460 Zähler ein. Der TecDax gibt 0,9 Prozent auf 2178 Stellen nach.

"Die gegenwärtige Reaktion beim Dax ist erst einmal eine mehr als notwendige Korrektur der scharfen und schnellen Rally zuvor", sagt Daniel Saurenz von Feingold Research. "Auslöser ist Donald Trump, so wie er seit November Auslöser einer sagenhaften Rally - speziell bei US-Aktien - war." Saurenz weiter: "Von einem Börsenbeben zu sprechen, ist jedoch bisher völlig überzogen. Dies wäre der Fall, wenn der Dax schnell Richtung 11.000 Zähler fällt. Sollten sich die Verwerfungen um Trump verstärken, könnte die Reaktion jetzt ein sanfter Vorgeschmack auf einen sehr ungemütlichen Sommer am Aktienmarkt werden", erläutert der Marktstratege.

Trump, Trump, Trump

Die Entwicklungen um die "Russland-Affäre" von US-Präsident Donald Trump scheinen immer mehr Fahrt aufzunehmen. Nach den jüngsten Enthüllungen im Zuge der Entlassung von FBI-Direktor James Comey soll nun ein Sonderermittler tätig werden. Er soll die möglichen Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam mit Russland untersuchen. Zudem macht verstärkt der Begriff "Amtsenthebung" in Washington die Runde.

Einerseits wird nun gewarnt, Trumps Politik-Chaos könnte die Party an den hoch bewerteten US-Börsen nun abrupt beenden. Andererseits verweisen Marktteilnehmer auch auf das Motto, nach dem politische Börsen kurze Beine haben. "Denn mittelfristig können wir davon ausgehen, dass selbst ein Rücktritt oder ein erfolgreiches Impeachment des US Präsidenten keine realwirtschaftlichen Folgen hätte", heißt es im Devisen-Handel der Commerzbank.

Devisen: Dollar-Schwäche ebbt ab

Auch der Dollar hat seine Talfahrt erst einmal beendet, der Euro gibt etwas nach, verliert am Nachmittag 0,4 Prozent auf 1,1127 Dollar. In der Nacht lag die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1172 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zur Wochenmitte den Referenzkurs auf 1,1117 Dollar festgesetzt. Am Freitag lag er noch unter 1,09 Dollar.

Devisen-Analysten schließen aber einen weiteren Anstieg der Gemeinschaftswährung nicht aus. Sollte die Unterstützung bei 1,1095 Dollar halten, sei ein Sprung über die Marke von 1,12 Dollar möglich.

Dax: Merck - Cryan

Die Führung der Deutsche Bank muss sich bei der Hauptversammlung des Institutes auf unangenehme Fragen gefasst machen. Mit ISS schlägt sich der einflussreichste Stimmrechtsberater erneut auf die Seite einer kritischen Aktionärin, die Sonderprüfungen zu zwei besonders großen Rechtsstreitigkeiten des Geldhauses fordert: dem Skandal um manipulierte Zinsen und der Geldwäsche-Affäre in Russland. Deutsche-Bank-Titel büßen rund 1,6 Prozent ein.

Merck geben etwa 1 Prozent ab. Doppelt gestützt gesehen werden die Titel von der Nachrichtenlage. Der Kurseinbruch in den USA sollte zum einen für eine Flucht in defensive Werte sorgen. Zum anderen "sind die Zahlen sehr gut", sagt ein Händler. Vor allem bei den Blockbuster-Medikamenten Erbitux und Rebif habe man auch mit der Möglichkeit schwächerer Umsätze gerechnet, tatsächlich seien aber die Erwartungen voll erfüllt worden. Allerdings habe der Markt beim Ausblick mehr erwartet.

MDax: Rheinmetall gewinnt Großauftrag

Rheinmetall büßen rund 2 Prozent ein. Der Automobiltechnik- und Rüstungskonzern hat einen Großauftrag zur Herstellung von Gehäusen für Elektromotoren von Pkw erhalten. Auftraggeber ist ein namentlich nicht genannter, weltweit tätiger deutscher Automobilhersteller, wie Rheinmetall mitteilte. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro bei einer Laufzeit von sieben Jahren.

Bei den Nebenwerten stehen Evonik im Blick, sie legen 0,5 Prozent zu. Baader Helvea hat die Aktien des Chemiekonzerns auf die Kaufliste genommen.

TecDax: Wirecard verdient mehr

Wirecard hat im ersten Quartal auch unter dem Strich den Gewinn deutlich gesteigert und dabei von der zunehmenden Digitalisierung der Zahlungsprozesse profitiert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Zahlungsdienstleister. Wirecard-Titel geben etwa 2 Prozent ab.

SDax: Anleger strafen Grammer ab

Zu einem deutlichen Kurseinbruch von über 9 Prozent bei Grammer führen Aussagen von Aufsichtsratschef Klaus Probst in der "Wirtschaftswoche". Probst sagte, die Aufträge hätten sich im ersten Quartal halbiert. Grund sei eine tiefsitzende Skepsis der Kunden aus der Autoindustrie gegenüber dem Großinvestor Hastor. Er hatte schon bei VW durch verweigerte Belieferungen für einen Produktionsstillstand gesorgt.

Im Handel wird vor allem auf die Ertragsentwicklung bei Zooplus geschaut. Diese hat, wie erwartet, im ersten Quartal unter dem Produktmix gelitten. Bedingt durch einen weiteren Anstieg des Futtergeschäfts am Gesamtumsatz sowie ein weiterhin wettbewerbsintensives Marktumfeld lag die Rohmarge bei 25,3 Prozent nach 25,6 im Vorjahresquartal. Baader-Analyst Volker Bosse hatte mit einem deutlicheren Rücksetzer gerechnet. Zooplus verbilligen sich 1,6 Prozent.

Europa: Fiat im Visier der Behörden

In London steigen die Aktien von Burberry 2,4 Prozent gegen die allgemeine Marktschwäche. Der Hersteller kostspieliger Trenchcoats und Handtaschen hat im vergangenen Jahr fast 400 Millionen Pfund Gewinn gemacht und erhöht die Dividende.

Fiat Chrysler stellen im schwachen Markt in Europa den Hauptverlierer mit über 6 Prozent Minus unter den Autowerten. "Nach der EU-Kommission gibt es jetzt auch ernsthafte Kläger gegen Fiat", sagt ein Händler mit Verweis auf Berichte, wonach auch das US-Justizministerium Klagen wegen falscher Emissionswerte vorbereitet. "Die EU ist eben ein zahnloser Tiger, was die fehlende Entschädigung europäischer Käufer bei VW gezeigt hat", so der Händler: "Die US-Justiz ist da ein ganz anderes Kaliber."

USA: Trump bleibt das Thema

Nach der heftigsten Talfahrt seit zehn Monaten heißt es an der Wall Street Wunden lecken. Doch die politische Krise um US-Präsident Trump schreitet voran und verhindert eine Erholung. Beobachter in Washington sprechen von einem völligen politischen Stillstand angesichts der Skandale um Trump.

"Alles, was in Washington passiert, dürfte die vom Markt erwartete Steuerreform bzw. signifikante Steuersenkung wenn nicht aus der Spur bringen, dann doch wenigstens verzögern", sagt Marktstratege David Lafferty von Natixis Global Asset Management.

General Motors zieht sich aus Indien und Südafrika zurück, um seine Ressourcen in lukrativeren Automärkten zu bündeln. In beiden Märkten werde der Verkauf von Fahrzeugen der Marke Chevrolet zum Jahresende eingestellt, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns.

Rohstoffe: Gold und Öl billiger

Der Goldpreis kann das jüngste Hoch nicht ganz halten. Die Feinunze kostet am Nachmittag 1260 Dollar. Der Preis liegt damit etwa3 Dollar unter dem neuen zur Wochenmitte erzielten Zweiwochenhoch. Auf Wochensicht ist der Preis um rund 40 Dollar gestiegen.

Der Ölpreis gibt ebenfalls zunächst nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fällt am Nachmittag 0,7 Prozent t auf 52,10 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligt sich 1,6 Prozent auf 48,38 Dollar.

Wegen der politischen Turbulenzen in den USA meiden Investoren nach Einschätzung von Marktbeobachtern riskantere Anlagen, was auch den Ölpreis etwas belastet. Gestützt werden die Ölpreise hingegen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Nach Angaben der Regierung in Washington gab es bei den wöchentlichen Daten zu den Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche den sechsten Rückgang in Folge. Fallende Ölreserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot sein.

Asien: Deutliche Verluste beim Nikkei

Die sich immer weiter drehende Spirale politischer Unsicherheiten in den USA führte auch an den ostasiatischen Aktienmärkten zu deutlichen Kursverlusten. "Der Markt beginnt einzupreisen, dass sich die angekündigte Steuerreform der Trump-Regierung wohl deutlich nach hinten verschieben wird", so Stratege Zhu Huani von der Mizuho Bank.

Den größten Abschlag verzeichnete die Börse in Tokio, wo der Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 19.554 Punkte nachgab. Der Shanghai Composite reduzierte dagegen vergleichsweise nur unwesentlich. In Australien ging es für den S&P/ASX 00 1,4 Prozent nach unten.

Abermals abwärts hieß es für die Versicherer in Tokio. Sie leiden unter den fallenden Renditen am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen war am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit einem Monat abgerutscht. Dai-Ichi Life fielen zeitweise rund 5 Prozent und T&D Holdings etwa 4 Prozent.

Quelle: n-tv.de