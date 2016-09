Marktberichte

Hohe Geldstrafe für VW?: Dax fällt bis auf 10.300 Punkte

Banken, Lufthansa, Volkswagen: An der Börse hält die herbstlich-trübe Stimmung an. Der Dax bricht eine erste Erholungsbewegung ab. In New York zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab.

Der zweite Börsentag der Woche bringt Anlegern keine Trendwende: Der deutsche Leitindex kann zwar mit moderaten Kursgewinnen eröffnen. Doch nach einer guten Stunde ist es mit der zaghaften Erholungsbewegung auch schon wieder vorbei.

Der Dax kippt ins Minus und gibt bis zum frühen Nachmittag 0,75 Prozent ab auf 10.315 Punkte. Das bisherige Tagestief aus dem Verlauf liegt bei 10.274,72 Zählern. Der Nebenwerteindex MDax kann seine frühen Gewinne ebenfalls nicht halten und verliert 0,56 Prozent auf 21.213 Zähler. Der Technologiewerteindex TecDax gibt 0,53 Prozent nach auf 1770 Punkte. Zu Wochenbeginn war der Dax um rund 2,2 Prozent abgesackt und war mit einem Abschlag von mehr als 200 Zählern bei 10.393 Punkten aus dem Handel gegangen.

Mit dem Rückfall des Dax unter das Tief des Vortages weiteten sich die jüngsten Verluste noch aus. "Das Risiko ist nicht zu unterschätzen, dass es nun erst einmal wieder in Richtung 10.000 Punkte und darunter geht", meinte Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Börse stehe ein heißer Herbst bevor, nachdem diese den Wahlkampf um die US-Präsidentschaft als neues, bestimmendes Thema entdeckt habe. Der Punktsieg Hillary Clintons im ersten TV-Duell sei lediglich ein Etappensieg gewesen, alles sei offen.

Ein echter Dämpfer für die Aussichten auf die Gesamtlage kommt am Vormittag von der Konjunkturseite: Die Welthandelsorganisation WTO hat ihre Prognosen für den globalen Warenaustausch deutlich zurückgenommen. Dieser werde in diesem Jahr nur um 1,7 Prozent statt der bisher erwarteten 2,8 Prozent zulegen, erklärte die WTO. Damit dürfte der Welthandel erstmals seit 2001 langsamer wachsen als das globale Bruttoinlandsprodukt. Als Gründe wurden die schwächere Konjunktur in den großen Schwellenländern China und Brasilien genannt, aber auch die sich verlangsamenden Importe in den USA. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 verliert 0,47 Prozent auf 2961 Punkte.

Wall Street: US-Börsen erleichtert erwartet

An der New Yorker Wall Street gehen Beobachter davon aus, dass die großen US-Börsenbarometer mit einem leichten Plus in den Handel starten dürften. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen: Neben dem Case-Shiller-Hauspreisindex und dem Einkaufsmanagerindex für September dürfte vor allem der Index des Verbrauchervertrauens für den September im Vordergrund stehen.

Die erste von insgesamt drei Fernsehdebatten zwischen den beiden US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump konnte nach ersten Einschätzungen Clinton für sich entscheiden. Allerdings lässt dies noch keinen Rückschluss auf den Ausgang der Wahl im November zu. Zudem hatte Trump in den vergangenen Wochen seinen Rückstand fast vollständig aufgeholt.

"Wir befinden uns mitten in einem ungewöhnlichen Wahlkampf, doch dürfte der Ausgang der Wahl mit mehr Ruhe von den Märkten aufgenommen werden, als dies die Kampagnen der beiden Kandidaten vermuten lassen", so Global Market Stratege Andrew Goldberg von JP Morgan. Insgesamt seien politische Entwicklungen kein längerfristiger Treiber für die Märkte. "Ungeachtet des Wahlausgangs in den USA sollten sich die Investoren auf eine Rezession in den kommenden vier Jahren einstellen", so der Teilnehmer weiter.

Ein weiterer Grund für eine mögliche Zurückhaltung: Die Ölpreise kommen nach ihren Vortagesgewinnen wieder deutlicher zurück. Grund sind Aussagen aus dem Iran, der die Erwartungen an das informelle Treffen der Ölminister am Mittwoch gedämpft hat. Es handele sich lediglich um "Konsultationen", hieß es. Dies senkt die Erwartung, dass es zu einem Beschluss über eine Fördermengenbegrenzung kommen wird.

Bei den US-Einzelwerten dürfte die Aktie von Synnex zulegen. Der Technologiekonzern, der Datenzentren, Software und Netzwerkprodukte vertreibt, vermeldete nach der Schlussglocke des Vortages Drittquartalszahlen über der Markterwartung und gab zudem einen überraschend positiven Ausblick auf das vierte Quartal. Auch wurde die Dividende angehoben. Vor Handelsbeginn ist die Aktie noch inaktiv, nachbörslich ging es um fast 7 Prozent nach oben. Nach Handelsende am Dienstag wird zudem Nike die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt geben.

Nachwirkungen des US-TV-Duells

Wie bereits im asiatischen Aktienhandel hatte das große TV-Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten auch in Deutschland eine gewisse Erleichterung ausgelöst. Marktbeobachter verwiesen auf die deutlich abgeflaute Unsicherheit. "Wenn du wissen willst, wer die Präsidentschaftsdebatte gewonnen hat, geh' nicht zu Twitter oder Facebook - schau dir bloß den Kurs des Dollars zum mexikanischen Peso an", meinte HSBC-Devisenmarktstratege David Bloom. Der Peso zog wieder deutlich an, nachdem er in den vergangenen Tagen auf ein Allzeit-Tief gefallen war. Vor allem die Sorge, dass bei einem Sieg Trumps die mexikanischen Exporte in die USA leiden könnten, hatten den Kurs zuletzt belastet.

"Hillary Clinton ist wohl als Punktsiegerin aus dem TV-Duell hervorgegangen", meinte ein Händler am Morgen. Das sei kurz nach dem Auftritt jedenfalls der überwiegende Tenor in den US-Medien. Clinton steht bei den Investoren für eine stabile Wirtschaftspolitik, während die Pläne ihres republikanischen Gegners Donald Trump für Verunsicherung sorgen. Analyst Christian Schmidt von der Helaba verwies auf die Erholung an den asiatischen Börsen. Die Aussichten auf einen Wahlsieg Donald Trumps hatten auch dort in den vergangenen Tagen ernste Befürchtungen ausgelöst.

Bank-Aktien erneut im Minus

Voll im Rampenlicht stehen weiterhin die Aktien der Deutschen Bank, die am Vortag steile 7,5 Prozent verloren hatten. Im Dienstagshandel zeigen sich die Papiere der größten deutschen privaten Bank erneut schwach bei 10,22 Euro. Das entspricht einem Abschlag von 3,0 Prozent.

Die Berichte über einen angeblich bevorstehenden Stellenabbau bei der Commerzbank gehen am Aktienkurs nicht spurlos vorüber. Investoren lesen die Spekulationen offenbar als Hinweis auf anhaltende Probleme. Zudem solle die Dividende ausfallen, um die Kosten für den Konzernumbau zumindest zum Teil zu finanzieren. Die Aktien der zweitgrößten deutschen Bank sacken um 2,8 Prozent auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen ab.

"Die große Frage ist, wie die Commerzbank einen Abbau von 9000 Stellen hinbekommen will ohne betriebsbedingte Kündigungen", sagte ein Aktienhändler. Für das vergangene Jahr hatte die Commerzbank erstmals nach sieben Jahren 20 Cent je Aktie ausgeschüttet. So viel sollten es eigentlich auch in diesem Jahr werden. Der europäische Index der Bankenbranche verliert 0,9 Prozent und ist damit erneut einer der schwächsten Brancheindizes.

VW-Aktie rauscht ab

Unerwartet schließen sich einzelne Autobauer der allgemeinen Talfahrt im Leitindex an. Die im Dax notierten Vorzugsaktionen von Volkswagen rutschen gegen Mittag um 4,3 Prozent ab auf 111,20 Euro. Einem Medienbericht zufolge prüfen die US-Behörden, wie hoch sie die Strafe im Diesel-Skandal festsetzen können, ohne das Überleben des Konzerns zu gefährden.

Die Unsicherheit über die Höhe der Strafen, die Volkswagen in den USA im Dieselskandal wird zahlen müssen, lastet laut Händlern immer mehr auf dem VW-Kurs. Bloomberg berichtet unter Berufung auf zwei mit den Verhandlungen im Dieselskandal vertraute Personen, das US-Justizministerium wäge ab, welche Strafe VW schultern könne. "Die kolportierte Strafe von 14 Milliarden Dollar, die die Deutsche Bank angeblich zahlen soll, löst jetzt auch bei VW Sorgen um eine exorbitant hohe Summe aus", meinte ein Händler.

Lufthansa-Aktie unter Druck

Am unteren Indexende des Leitindex verlieren die Aktien von Lufthansa weitere 4,3 Prozent. Die Absage einer Anleiheemission habe Aktionäre der Lufthansa verschreckt, heißt es. "Der Abbruch der Emission kam nicht gut an", meinte ein Aktienhändler. Die Fluggesellschaft blies die Herausgabe einer 500 Millionen Euro schweren Anleihe am Montag ab, weil sich nicht genügend Käufer dafür fanden. Die potenziellen Investoren hätten bemängelten, dass die Lufthansa sich nicht auf Zugeständnisse bei den Konditionen eingelassen habe, berichtete die Reuters-Tochter IFR.

Die Lufthansa hatte versucht, den Bond mit einem Renditeaufschlag von etwa 95 Basispunkten auf die Swap-Mitte loszuschlagen. Doch Investoren war das zu wenig. Zudem hätten Anleger Sorgen über einen möglichen Deal mit der defizitären Airline Air Berlin, sagte ein anderer Händler. "Vielleicht ist man besorgt, dass das wirtschaftliche Risiko zu groß ist." Die Lufthansa will Insidern zufolge etwa 40 Air-Berlin-Maschinen einschließlich Besatzungen in ihre Tochter Eurowings eingliedern. Die Entscheidung darüber könnte am Mittwoch fallen, wenn sich der Aufsichtsrat der Lufthansa trifft.

Die mit Abstand größte deutsche Fluggesellschaft könnte mit einem solchen "Deal" mit Etihad und Air Berlin vertraglich die wirtschaftlichen Risiken weitgehend übernehmen, befürchtete ein Analyst. Das Geschäft ziele darauf ab, letztlich den Billigkonkurrenten Easyjet und Ryanair mit der Lufthansa-Tochter Eurowings Paroli zu bieten.

Eurowings gegen die beiden Kontrahenten in Stellung zu bringen, sei für Lufthansa-Chef Spohr von zentraler strategischer Bedeutung. Daher könne sich die Lufthansa auf ein für sie nachteiliges Geschäft mit Etihad und Air Berlin einlassen, argumentierte der Beobachter. Daneben habe UBS die Aktie mit "Neutral" und einem Kursziel von 9,75 Euro bestätigt.

Mit Blick auf den Lufthansa-Kurs schließt ein Händler einen Aufbau neuer Short-Positionen nicht aus angesichts der wichtigen 10-Euro-Marke. "Um dieses Tief herum dürften etliche Stop-Loss-Orders liegen", vermutet der Händler. Diese könnten den Kurs weiter nachgeben lassen, zumal auf dem Niveau von 10 Euro auch die Verbindungslinie der markanten Tiefkurse vom März 2003 und vom Juni 2012 verlaufe.

Der Investor Mashall Wace beispielsweise habe in den vergangenen zwei Wochen die Short-Position in Lufthansa von 2,4 auf 2,7 Prozent der Lufthansa-Aktien aufgestockt. Der Bundesanzeiger listet seit Anfang Juli Netto-Leerverkaufspositionen von insgesamt 10,5 Prozent der Lufthansa-Aktien auf.

Asien: Nikkei zieht an

Die asiatischen Börsen haben nach dem TV-Duell im US-Wahlkampf zugelegt. "Die Märkte haben schon in der ersten Viertelstunde der Debatte auf einen Sieg von Clinton gesetzt", sagte Sean Callow, Analyst beim Broker Westpac. Für die Anleger habe offenbar die demokratische Präsidentschaftskandidatin Clinton die erste von drei TV-Debatten gewonnen. Clinton steht bei den Investoren für eine stabile Wirtschaftspolitik, während die Pläne ihres republikanischen Gegenspielers Trump für Verunsicherung sorgen.

An der Tokioter Börse drehte der Leitindex Nikkei nach dem TV-Duell ins Plus und ging 0,8 Prozent höher mit 16.683 Punkten aus dem Handel. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,6 Prozent. Die südkoreanische Börse in Seoul gewann 0,8 Prozent.

Dagegen gab die Börse in Schanghai im Vorfeld einer einwöchigen Urlaubspause leicht nach. Auch positive Industriedaten sorgten nicht für Kaufimpulse. Höhere Preise und niedrigere Kosten haben den Gewinn chinesischer Industriefirmen im August um fast 20 Prozent nach oben getrieben, wie aus am Dienstag vorgelegten Daten hervorging. Damit mehren sich die Anzeichen, dass die Wirtschaft in der Volksrepublik wieder an Fahrt gewinnt. Der Shanghai-Composite beendete den Dienstagshandel 0,6 Prozent fester bei 2998 Punkten.

Devisen: Euro bleibt unbeeindruckt

Der Kurs des Euro bietet zunächst wenig Bewegungen. Gegen Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1245 US-Dollar gehandelt und damit rund 0,05 Prozent unter dem Kursniveau des Vorabends.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1262 Dollar festgelegt. Die erste Fernsehdebatte zwischen Clinton und Trump habe keinen nennenswerten Einfluss auf den Euro, heißt es. Im fernöstlich geprägten Handel notierte der Euro in der Nacht bereits wenig verändert bei 1,1246 Dollar. Zur japanischen Währung legte der Dollar leicht zu auf 100,84 Yen.

Die schwedische Krone ist in Reaktion auf die Bekanntgabe eines 10,3 Milliarden Kronen schweren Handelsbilanzdefizits im August unter Druck geraten. Von knapp 9,59 zieht der Euro auf im Hoch 9,62 Kronen an. Auch zum Dollar fällt die Krone zurück. Das Defizit sei "grauenhaft", meinten Analysten von Nordea. Es sei mit Abstand so hoch ausgefallen wie nie zuvor.

Noch negativer lese es sich, wenn man die zwei Arbeitstage weniger im August zusätzlich in Betracht ziehe im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat. Die Exporte seien eingebrochen und das große Bild lasse erwarten, dass sie weiter nachgeben und das BIP im dritten Quartal belasten werden. Kurzfristig zeigten die Indikatoren keine Besserung, so Nordea weiter.

Rohstoffe: Warten auf die Förderstaaten

Die Ölpreise geben nach den kräftigen Gewinnen vom Wochenauftakt leicht nach. Gegen Mittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 46,94 US-Dollar und damit 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 54 Cent auf 45,39 Dollar.

Händler sprachen von einem impulsarmen Handel. Am Ölmarkt hielten sich die Anleger vorerst zurück. Sie warten auf Ergebnisse eines Treffens von Vertretern wichtiger Förderländer am Rande einer Energiekonferenz in der algerischen Hauptstadt Algier. Zuletzt hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, Saudi-Arabien sei zu einer Drosselung der Förderung bereit, sollte auch der Iran seine Förderung begrenzen. Dies hatte am Vortag einen deutlichen Anstieg der Ölpreise ausgelöst.

