Marktberichte

US-Wahl an den Börsen: Dax erwartet das "große Zittern"

Ein übermächtiges Thema schiebt sich an den Aktienmärkten in den Vordergrund: Börsianer in aller Welt blicken gebannt auf die anlaufende Richtungswahl in der größten und stärksten Volkswirtschaft der Erde. In Tokio gehen Investoren in Deckung.

Am deutschen Aktienmarkt steigt die Nervosität: Nach den starken Kursgewinnen zu Wochenbeginn rechnen Beobachter in Banken und Brokerhäusern mit Blick auf den großen Wahltag in den USA mit einem vorsichtigen Start in den Dienstagshandel.

Auf Teleboerse.de wird der deutsche Leitindex Dax zum Auftakt bei 10.445,50 Punkten gesehen, was einem Minus von 0,34 Prozent entspricht. Am Vorabend war der Dax starke 1,9 Prozent fester bei 10.456,95 Punkten aus dem Handel gegangen. n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf warnte jedoch, dass das "große Zittern" noch bis zur endgültigen Wahlentscheidung anhalten wird.

Umfragen deuten auf ein knappes Rennen zwischen Hillary Clinton und ihrem Konkurrenten Donald Trump hin. Der Immobilien-Milliardär, der für die republikanische Partei antritt, gilt wegen seiner unklaren politischen und wirtschaftlichen Pläne als Investorenschreck. Sollte er die Wahl gewinnen, befürchten Experten heftige Turbulenzen an den Börsen. Clinton gilt dagegen als Garantin für Kontinuität in der Wirtschaftspolitik. Erste Ergebnisse der Wahl liegen voraussichtlich Mittwochfrüh vor.

Zahlen gibt es am Morgen unter anderem von der Deutschen Post, Henkel, dem Stahlkonzern ArcelorMittal und dem Autobauer Toyota.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa weiter zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 2,1 Prozent höher, während es an der Nasdaq um 2,4 Prozent nach oben ging. Der S&P500 stieg um 2,2 Prozent.

Asien: Investoren hoffen auf Clinton

Am Tag vor der Entscheidung um die US-Präsidentschaft herrscht am Dienstag eine Art Ruhe vor dem Sturm an den südostasiatischen Börsen. Händler berichten von erkennbarer Zurückhaltung bei gleichzeitig verhaltenem Optimismus.

Mit Blick auf das Börsengeschehen im fernöstlichen Dienstagshandel sagte Analyst Hikaru Sato vom Handelshaus Daiwa Securities, die Erinnerung an den überraschenden Ausgang des Brexit-Referendums Ende Juni sei noch frisch. "Der Markt ist nicht übertrieben vorsichtig, aber er kann eine Präsidentschaft Clintons nicht komplett einpreisen", ergänzte der Experte. Die Demokratin Hillary Clinton liegt in Umfragen knapp vor ihrem republikanischen Rivalen Donald Trump, der wegen seiner Unberechenbarkeit als Börsenschreck gilt.

In Schanghai gewinnt der Shanghai Composite 0,5 Prozent auf 3148 Punkte, der HSI in Hongkong legt um 0,4 Prozent auf 3147 Punkte zu. In Tokio geht der Nikkei-225 nahezu unverändert bei 17.171 Punkten aus dem Handel. "In den vergangenen Stunden konnte man eine Art Selbstzufriedenheit hinsichtlich eines Clinton-Sieges beobachten", kommentiert Finanzberater Gary Huxtable von Atlantic Pacific Securities in Sydney den lustlosen Handel.

In Tokio profitieren Finanzwerte von steigenden Rentenrenditen bei Langläufern in den USA und Japan. Hintergrund ist, dass Anleihen as sichere Häfen mit der Spekulation auf einen Sieg Clintons nicht gesucht sind. Dai-ichi Life ziehen um 1,4 Prozent, T&D um 1,9 und Sumitomo Mitsui Financial Group um 0,9 Prozent an. Eine Erholung der Ölpreises treibt in Sydney Rohstoffwerte an. Sunpower Group ziehen in Singapur um 6,0 Prozent an, nachdem der Anbieter für Lösungen zum Energiesparen neue Aufträge in China gewonnen hat.

Devisen: Euro wartet ab

Im Währungshandel tendiert der Dollar zur japanischen Währung unverändert mit 104,45 Yen, nachdem er zu Wochenbeginn kräftig zugelegt hatte. Der Euro tritt auf der Stelle bei 1,1036 Dollar. Der mexikanische Peso behauptet seine jüngsten Kursgewinne zum Dollar.

Die Landeswährung Mexikos hat sich zu einer Barometer dafür entwickelt, welche Siegchancen die Märkte Trump geben. Dessen Politikvorschläge gelten für Mexiko als sehr nachteilig. Der Schweizer Franken notiert bei rund 0,9750 Franken je Dollar und bei etwa 1,0760 Franken je Euro.

Mit Abstimmungen in einigen abgelegenen Ortschaften im US-Bundesstaat New Hampshire hat um Punkt Mitternacht (Ortszeit, 6.00 Uhr MEZ) der Wahltag in den USA begonnen. Das erste Ergebnis kam aus Dixville Notch, das schon seit 1960 stets zu Beginn der "Geisterstunde" votiert. Hier gibt es weniger als ein Dutzend registrierte Wähler, so dass gleich nach der Stimmabgabe ausgezählt wird.

Chinas Exporte gehen zurück

Ernüchternde Konjunkturdaten erreichten die Märkte in der Nacht aus China: Die chinesischen Ausfuhren sind im Oktober den siebten Monat in Folge gefallen. Zwar war der Rückgang nicht so drastisch wie im September, aber dennoch stärker als von Volkswirten erwartet. So gingen die Exporte im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent zurück, wie die Behörden in Peking mitteilten.

Im Vormonat waren die Exporte um 10 Prozent eingebrochen. Die weltweit schwache Nachfrage scheint damit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter zuzusetzen. Analyst Amy Yuan Zhuang von der Nordea Bank sagte, dass man mit diesen Daten in Anbetracht der Umstände zufrieden sein müsse. Zwar habe die Inlandsnachfrage dank der Stimulierungsmaßnahmen der Regierung zuletzt angezogen, auf die Nachfrage aus dem Ausland habe die Regierung dagegen wenig Einfluss. Und diese sei nach wie vor mau.

Das Wachstum in China hatte sich zuletzt stabilisiert, nachdem Peking die Geldpolitik etwas gelockert und die Investitionen in die Infrastruktur aufgestockt hatte. Damit wurden aber nur tiefere Probleme überdeckt, wie etwa die schwachen Privatinvestitionen, wachsende Unternehmensschulden und industrielle Überkapazitäten.

Die chinesischen Importe fielen im Oktober gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent. Das war lediglich etwas schlechter als Volkswirte mit 1,1 Prozent erwartet hatten. Im September hatte sich der Rückgang noch auf 1,9 Prozent belaufen. Der Handelsüberschuss Chinas weitete sich zwar auf 49,06 von 41,99 Milliarden US-Dollar aus, fiel damit aber geringer aus als erwartet. Volkswirte hatten mit 51,80 Milliarden Dollar gerechnet.

Rohstoffe: Brent bei 46,25 Dollar

Die Ölpreise bewegen sich im frühen Handel nur wenig. Am Markt warte man das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen ab, heißt es aus dem Handel. Mit ersten belastbaren Hochrechnungen wird erst in der Nacht zum Mittwoch gerechnet.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostet am Morgen 46,25 US-Dollar. Das sind 10 Cent mehr als zu Wochenbeginn. Der Preis für ein Fass der US-Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember fällt um einen Cent auf 44,88 Dollar.

Kurz vor den US-Wahlen sorgten Zahlen zum chinesischen Außenhandel kaum für Bewegung bei den Ölpreisen. Die Ausfuhren fielen im Oktober stärker als erwartet, während die Importe zulegten. Bei den Importen bleibt die Nachfrage nach Rohstoffen durch die Infrastrukturinvestitionen in China weiter stark.

