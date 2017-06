Startseite

Tech-Werte bringen Volatilität: Dax erreicht neues Rekordhoch

Die Rekordjagd an der Wall Street verhilft auch dem Dax zu einer neuen Bestmarke. Der Leitindex knüpft an die jüngsten Gewinne an und lässt sein jüngst erreichtes Rekordhoch locker hinter sich.

Mit Rückenwind aus den USA und Asien hat der Dax zu einem neuen Rekordspurt angesetzt. Der deutsche Leitindex ging mit 12.948 Punkten in den Handel und überwand damit sein bisheriges Allzeithoch von 12.921 Zählern. Danach fiel er etwas zurück und tendierte 0,3 Prozent im Plus bei 12.931 Punkten.

Der MDax legte am Morgen 0,4 Prozent auf 25.636 Punkte zu, während der TecDax 0,2 Prozent auf 2303 Punkte gewann.

"Der Sprung nah an die 13.000er-Marke beim Dax war zu erwarten, die Investoren wollen diese Marke wohl einfach mal sehen", so Daniel Saurenz von Feingold Research gegenüber n-tv.de. Fundamental fehle jedoch abgesehen vom Zinsumfeld der Rückenwind, um deutlich über 13.000 zu klettern. "So ist der Rekord ein Grund zum Feiern, der Blick auf Bewertungen und den 4000-Punkte-Sprint binnen nur 15 Monaten mahnt aber zur Vorsicht. Der Dax ist nicht so teuer wie die US-Märkte, billig ist er damit aber noch lange nicht", sagt Saurenz.

Rückenwind erhält der Leitindex von den Börsen in Asien und den USA, wo die Aktienmärkte ebenfalls zur Bestform aufgelaufen waren. "Allein das Ausbleiben schlechter Nachrichten reicht aktuell, um Investoren zum Kaufen zu bewegen", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Andere Börsianer warnten deshalb vor einem Rückschlag. "Vor dem wichtigen Widerstand bei 13.000 Punkten könnten viele Anleger den Wunsch nach Gewinnmitnahmen erliegen, was die Rally entsprechend bremsen würde", sagt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Berliner Brokerhaus AxiTrader.

Insgesamt zeichnet sich für den weiteren Handelstag allerdings ein ruhiges Geschäft an Europas Börsen ab. Die Nachrichtenlage ist dünn. Interessant könnten die Reden der Fed-Gouverneure Fischer, Rosengren und Kaplan werden. Anleger erhoffen sich davon weitere Hinweise über die künftige US-Geldpolitik. Die Fed hat sich zuletzt überraschend falkenhaft geäußert. In ihren Projektionen geht sie weiter von vier Zinsschritten bis Ende 2018 aus, die Finanzmärkte preisen aber lediglich zwei Schritte ein.

Die Aktien von Delivery Hero stoßen beim Börsengang offenbar auf breites Interesse. Gut eine Stunde nach dem Beginn der Zeichnungsfrist lägen bereits ausreichend Kaufaufträge vor, um das Orderbuch einmal zu füllen, sagt Investmentbanker Christoph Stanger von Goldman Sachs, der die Emission federführend begleitet.

Der Berliner Essens-Lieferdienst bietet noch bis zum 28. Juni bis zu 39 Millionen Aktien für bis zu 996 Millionen Euro an. Für einen erfolgreichen Börsengang müssen in etwa doppelt so viele Orders vorliegen wie Aktien zur Verfügung stehen.

An Delivery Hero selbst fließen davon bis zu 483 Millionen. Vorstandschef Niklas Östberg sagte, das Geld solle zur Tilgung von Schulden und zur Finanzierung des Wachstums - aus eigener Kraft oder durch mögliche Übernahmen - verwendet werden.

Asien: 22-Monatshoch in Tokio

Konjunkturoptimismus gepaart mit einem schwächeren Yen hievt die Tokioter Börse im Verlauf des Dienstaghandels auf ein 22-Monatshochs. Während sich die übrigen Börsen der Region in meist engen Grenzen uneinheitlich zeigen, zieht der Nikkei-Index um 1,1 Prozent an auf 20.295 Punkte. Die US-Vorgaben und auch die aus Europa seien gut angesichts einiger neuer Rekordhochs, heißt es.

Die Erwartung weiter anziehender US-Zinsen stützt den Dollar, schwächt also den Yen weiter, was positiv für den Exportsektor ist. Erst am Montag hatten robuste Exportdaten für Mai dies unterstrichen.

Insbesondere aus dem zuletzt stärker gebeutelten Technologiesektor in den USA kommen positive Signale. Dort sind die Sorgen vor einer Überbewertung und einer platzenden Spekulationsblase zuletzt wieder gewichen, so dass der technologielastige Nasdaq-Index besonders kräftig zulegte. Unter anderem gewannen Apple am Montag 2,9 Prozent, worauf Aktien aus der Branche in der gesamten Region gesucht sind. In Taiwan zieht der Kurs des Apple-Zulieferes Hon Hai um weitere 3,7 Prozent auf ein erneutes Rekordhoch an. In Seoul verteuert sich der Kurse des großen Apple-Konkurrenten Samsung um rund 3 Prozent. Anleger in China in Lauerstellung vor MSCI-Entscheidung

Von einer Atempause ist unterdessen in Seoul und an den chinesischen Börsen die Rede. Nach deren Vortagesgewinnen bewegen sich die Indizes dort kaum. In Shanghai und Hongkong warten die Anleger zudem gespannt auf die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI über die Aufnahme chinesischer A-Aktien in seine Schwellenänderindizes. Am Montag hatten Hoffnungen auf eine positive Entscheidung und eine neuerliche Liquiditätsspritze der Notenbanker für das Bankensystem die Kurse noch angetrieben.

Devisen: Pfund stabilisiert sich

Für Bewegung am Devisenmarkt könnte am Dienstag der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, sorgen. Nachdem sich bei der geldpolitischen Entscheidung in der vergangenen Woche überraschend drei Abweichler für eine Zinserhöhung ausgesprochen hätten, erhoffe sich der Markt von Carneys Rede nähere Einsichten, wie genau die BoE die steigenden Lebenshaltungskosten einschätze, so Commerzbank-Devisenexpertin Esther Reichelt.

Sie verweist dabei auf die "Grenzen der Geldpolitik". Zudem wäre in der gegenwärtigen Situation mit großen politischen Risiken und sinkender Nachfrage mit einer Zinserhöhung "wohl niemandem geholfen". Auch der harmonische Start in die Brexit-Verhandlungen am Montag ändere daran nichts, so Reichelt. Frühestens ab Herbst werde man sich den Fragen der zukünftigen Zusammenarbeit zuwenden, die für den Konjunkturausblick der BoE entscheidend sein dürften. Gründe das Pfund mit Blick auf eine straffere Haltung der BoE schon jetzt stärker zu handeln, sehe die Commerzbank nicht.

Im Vorfeld der Carney-Aussagen legt das Pfund zum Dollar nach dem Rücksetzer am Vortag leicht zu und kostet 1,2745 Dollar. Am Montag hatte es phasenweise noch über 1,28 Dollar gekostet, ehe der Dollar auf breiter Front zulegte und der Pfundkurs bis auf unter 1,2740 Dollar absackte.

Rohstoffe: Golfkrise bewegt Ölpreis nicht

Die Ölpreise haben sich nicht verändert. Am frühen Morgen kostete ein Barrel Brent wie am Vortag 46,91 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI verharrte bei 44,20 Dollar.

Neue Spannungen zwischen wichtigen Förderstaaten am Persischen Golf hatten am Morgen keinen Einfluss auf die Ölpreise. Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben drei mutmaßliche iranische Soldaten festgenommen, die mit einem Boot in das Hoheitsgebiet des Königreiches eingedrungen und auf eine saudi-arabische Öl-Plattform zugesteuert seien.

Nach Einschätzung von Experten spielt das Überangebot an Rohöl weiterhin die entscheidende Rolle am Ölmarkt. Die Anleger warten daher auf neue Daten zu den US-Ölreserven, die am Abend und am Mittwoch auf dem Programm stehen.

Quelle: n-tv.de