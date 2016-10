Marktberichte

Spanien schiebt die Banken an: Dax erreicht neues Jahreshoch

Starker Wochenstart an der Frankfurter Börse: Ermutigende Signale aus Madrid und den USA lösen am Aktienmarkt starke Kursreaktionen aus. Der deutsche Leitindex notiert so hoch wie zuletzt im Dezember 2015. Hat die Jahresendrally begonnen?

Die neue Woche beginnt am deutschen Aktienmarkt mit starken Bewegungen und einem klaren Aufwärtstrend: Der Leitindex Dax zieht im frühen Handel deutlich an und markiert dabei im Verlauf ein neues Jahrshoch bei 10.820,08 Punkten. "Sollte er das bisherige Hoch nachhaltig überwinden, ist ein schneller Test der 11.000er Marke drin", meinte ein Händler. In ähnlich großen Höhen hatten sich Dax-Anleger zuletzt Ende Dezember 2015 bewegt.

Das bisherige Jahreshoch auf Schlusskursbasis liegt bei 10.752,98 Punkten. Begonnen hatte der Leitindex das Jahr bei 10.485,81 Zählern. Das bisherige Jahrestief liegt bei 8752,87 Punkten. Das Allzeithoch von Ende November 2015 steht unverändert bei 11.430,87 Punkten.

Im Handel am Vormittag hält der Auftrieb an: Zuletzt notiert der Dax 0,78 Prozent fester bei 10.794 Punkten. Vor dem Wochenende hatte das Börsenbarometer bei 10.710,73 Punkten geschlossen. Auf Wochensicht lag das Plus bei 1,2 Prozent.

Freundlich beginnt der Montagshandel auch bei den Nebenwerten: Der MDax der mittelgroßen Werte schiebt sich um 0,86 Prozent auf 21.524 Zähler vor. Im TecDax verzeichnen Händler ein Plus von 0,37 Prozent auf 1789 Punkte.

Steile Kursverluste müssen dagegen Anleger mit Aktien von Solarworld hinnehmen. Die Titel brechen am Morgen um gut 14 Prozent ein. Kurz darauf stabilisiert sich der Kurs bei 3,59 Euro, was einem Minus von 5,6 Prozent entspricht.

Solarworld musste seinen Investoren überraschend deutliche Umsatz- und Gewinnwarnungen vorlegen. Unter anderem wegen einer rückläufigen Nachfrage in China kassierte der Solar-Spezialist seine Jahresziele. Laut Solarworld ist die Nachfrage in China im dritten Quartal eingebrochen. In der Folge hätten chinesische Hersteller ihre Lagerbestände zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt geworfen. Dies habe zu einem globalen Preisverfall geführt.

Auf der Gewinnerliste im Dax schieben sich unterdessen die Bankenwerte wieder nach oben. Die Aktien der Deutschen Bank, die seit Wochen wegen einer drohenden Mega-Strafe aus den USA unter Druck stehen, verteuern sich am Morgen um 2,3 Prozent. Die Aktien der Commerzbank legen um 1,7 Prozent zu.

Aixtron-Rettung: "Eine böse Überraschung"

Abwärts geht es in den ersten Minuten auch für Aixtron. Beobachtern zufolge gerät die für sicher gehaltene Übernahme durch Chinesen ins Wanken. Die Aixtron-Aktien rutschen am unteren Ende des TecDax um 6,4 Prozent ab.

Die erhoffte Rettung des Chip-Anlagenbauers durch einen chinesischen Investor könnte im letzten Moment doch noch scheitern: Wie das Unternehmen zu Wochenbeginn mitteilt, widerrief das Bundeswirtschaftsministerium die am 8. September erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung und will die Übernahmepläne nochmals unter die Lupe nehmen.

Das sei vollkommen unerwartet und eine böse Überraschung, kommentierte Harald Schnitzer, Analyst bei der DZ Bank. Eigentlich schien die Übernahme des defizitären Spezialanlagenbauers durch den Investor Fujian Grand Chip Investment (FGC) in trockenen Tüchern.

Europa: Spanien-Erleichterung hilft Banken

Der freundliche Wochenauftakt bleibt nicht auf den Frankfurter Aktienhandel beschränkt: Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 gewinnt am Vormittag um 0,82 Prozent auf 3102 Punkte. Spaniens Aktien führen zu Wochenbeginn die europäischen Börsen an.

Die Aussicht auf ein Ende der Regierungskrise in Spanien sorgt laut Händlern für mehr Zuversicht und damit für Aktienkäufe. Die spanischen Sozialisten wollen eine konservative Minderheitsregierung nun dulden und so die monatelange Regierungskrise in dem Land beenden. Der spanische Leitindex Ibex steigt um 1,5 Prozent auf 9232 Punkte auf den höchsten Stand seit Ende April, stärker als die übrigen europäischen Börsenbarometer. Auch spanische Staatsanleihen werden gekauft.

Erleichterung über das Ende des monatelangen Tauziehens bei der Regierungsbildung in Spanien stimmt Bankinvestoren in ganz Europa zuversichtlich. Der europäische Branchenindex steigt um 1,6 Prozent auf 152,60 Zähler und markiert damit den höchsten Stand seit Anfang Juni.

Spanische Institute wie Banco Popular, Caixabank und BBVA gehören mit einem Plus von bis zu 3,7 Prozent zu den größten Gewinnern. Die Aktien der Deutschen Bank klettern auf den höchsten Stand seit sechs Wochen. Stark gefragt sind auch Titel wie Credit Suisse und Societe Generale, die jeweils rund 2,5 Prozent zulegten.

Spaniens Sozialisten beschlossen am Wochenende, sich bei der Wiederwahl des konservativen Regierungschefs Mariano Rajoy zu enthalten. Damit wird die seit zehn Monaten andauernde politische Blockade des Landes beendet. "Anleger sind erleichtert über die nun anstehende Regierungsbildung", sagte Marktstratege Heino Ruland von Ruland Research. "Dadurch wird das Ausfallrisiko für spanische Banken deutlich reduziert."

Die Kursgewinne der europäischen Banken seien auf die Einigung in Spanien zurückzuführen, bestätigte ein Aktienhändler. In Italien, wo die Banken besonders angeschlagen sind, weil sie unter einem riesigen Berg fauler Kredite ächzen, gewinnen vor allem die Aktien der Krisenbank Monte dei Paschi di Siena. Der Aktienkurs schnellt um 11,5 Prozent auf 30 Cent und erreicht damit den höchsten Stand seit Anfang August.

Quartalszahlen von Philips lassen den Aktienkurs des Siemens-Konkurrenten um 4,5 Prozent steigen. Bei einem Umsatz von 5,9 Milliarden Euro im dritten Quartal hat der Konzern einen Gewinn von 649 Millionen Euro erzielt.

Eine Kaufempfehlung der Bank of America Merrill Lynch treibt Fraport um 4,2 Prozent nach oben. Cancom-Aktien verteuern sich um 5 Prozent, gestützt von einer Kaufempfehlung der Bank Baader-Helvea.

Politischer Rückenwind kommt auch aus den USA: Der wachsende Vorsprung Hillary Clintons im Präsidentschaftswahlkampf in den USA löst unter Investoren Erleichterung aus. Laut einer Umfrage von ABC News hat Clinton nun einen Vorsprung von 12 Prozentpunkten, so viel wie noch nie seit Beginn des Rennens. "Wenn es die traditionelle Wahlrally auch dieses Mal geben sollte, müsste sie nun bald kommen", sagt ein Portfolio-Manager. Positiv merkt er auch an, dass die US-Indizes am Freitag nahe Tageshochs aus dem Handel gegangen waren.

Überraschend gut ausgefallene Konjunkturdaten aus Europa tun ein Übriges: In Frankreich und vor allem Deutschland sind Befragungen unter Einkaufsmanagern teils deutlich besser ausgefallen als gedacht.

Devisen: EZB schwächt Euro mit Geldflut

Der Euro gibt am Morgen minimal nach. An den zwischenzeitlich am Freitag erreichten tiefsten Stand seit März bei 1,0859 Dollar kommt er aber zum Wochenbeginn nicht ganz heran. Zuletzt notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0880 Dollar und damit nahe seines Niveaus von Ende vergangener Woche.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0886 (Donnerstag: 1,0980) Dollar festgesetzt. Händler führen die derzeitige Euro-Schwäche auf die Aussicht auf eine weiter ungebremste Geldflut durch die EZB zurück.

Im Anschluss an die Zinssitzung der Notenbank am vergangenen Donnerstag hatte sich EZB-Präsident Mario Draghi zwar mit konkreten Hinweisen zur weiteren Entwicklung der Geldpolitik weitgehend zurückgehalten. Allerdings machte der Notenbanker deutlich, dass ein abruptes Ende der Anleihekäufe durch die EZB unwahrscheinlich sei. Diese Aussage gilt am Markt als Ursache für die jüngste Kursschwäche des Euro.

Asien: Exportdaten stützen Nikkei

Überwiegend freundlich präsentieren sich die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart. Hatte im frühen Geschäft noch Zurückhaltung für überwiegend kleinere Verluste gesorgt, brachten japanische Exportdaten etwas Schwung in die Märkte. Leicht positiv kommt auch an, dass die Wall Street nahe am Tageshoch geschlossen hatte.

In Japan steigt der Nikkei-225 um 0,2 Prozent auf 17.210 Punkte. Die Exporte sind im September zwar um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen - es war der zwölfte Monat in Folge mit einer rückläufigen Ausfuhr. Doch hatten Volkswirte in einer Umfrage des Wall Street Journal mit einem Fall um 10,6 Prozent gerechnet. Ein freundliches Signal sendet unterdessen auch der japanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Oktober auf 51,7 von 50,4 im Vormonat gestiegen ist.

"Die japanische Handelsbilanz hat den Markt positiv überrascht", sagt Marktanalystin Margaret Yang von CMC Markets. Im Monat zuvor waren die Exporte noch um 9,6 Prozent gefallen. Als Grund für die seit geraumer Zeit rückläufigen japanischen Ausfuhren wird der starke Yen genannt, der die Exporte verteuert. Am Berichtstag zeigt sich die japanische Währung unterdessen wenig bewegt, der Dollar liegt bei 103,93 Yen. Seit Herbst 2015 indes ist der Yen auf dem Vormarsch gegen den Dollar.

Rohstoffe: Öl verliert leicht

Die Ölpreise geben im frühen Handel leicht nach. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember kostet 51,59 US-Dollar. Das sind 19 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass WTI fällt um 24 Cent auf 50,61 Dollar. Hauptthema am Ölmarkt ist weiterhin das im November anstehende Treffen von Vertretern wichtiger Förderländer, bei dem eine Einigung auf eine gemeinsame Förderobergrenze festgezurrt werden könnte. Zuletzt gab es dazu gemischte Signale. Irans Präsident Hassan Ruhani erklärte am Wochenende seine Bereitschaft, "zu gerechten Fördermengen und fairen Ölpreisen" beizutragen. Dazu sei aber eine konstruktive Zusammenarbeit unter den Förderländern nötig.

Unterdessen dringt der venezolanische Präsident Nicolas Maduro wegen der drohenden Pleite des Erdölkonzerns PDVSA auf eine gemeinsame Lösung. Russlands Energieminister Alexander Nowak sagte am Sonntag nach einem Treffen mit Vertretern einiger Förderländer, es seien "viele Szenarien" diskutiert worden. Der irakische Ölminister Jabbar Al-Luaibi plädierte unterdessen am Sonntag dafür, dass der Irak von einer Förderbeschränkung ausgenommen wird. Das Land stehe wegen des Krieges mit der IS-Terrormiliz zu sehr unter Druck.

Quelle: n-tv.de