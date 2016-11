Marktberichte

Und täglich grüßt die 10.800: Dax erleidet nächsten Rücksetzer

Nach dem Wahlsieg Trumps ist vor der Jahresendrally: Aber der Dax kann die positiven Impulse bisher nich in einen Ausbruch aus seiner charttechnischen Seitwärtsrange nutzen. Nun kommt es auf die Wall Street an.

2016 neigt sich dem Ende und die Anleger spekulieren auf eine Jahresendrally. Der überraschende Wahlsieg Donald Trumps schürt plötzlich Kursfantasien, der schwache Euro auch. Doch ein neuer Angriff auf den Widerstand um 10.800 Punkte beim Dax wird zum Wochenstart wieder einmal rigoros abgebügelt.

Der Dax liegt am Nahmittag 0,5 Prozent im Plus bei 10.720 Punkten. Im Tageshoch konnte er mit 10.802 die charttechnisch wichtige 10.800er Marke bereits kurzzeitig überwinden. Am Freitag war er leicht fester aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich 0,2 Prozent im Plus bei 20.417 Zählern. Der TecDax legt 0,5 Prozent auf 1703 Stellen zu.

Konjunktur: "Make America great again"

Der Dax testet damit erneut die obere Begrenzung der jüngst ausgebildeten Seitwärtsspanne im Bereich von 10.200 bis 10.830 Punkten. Sollte er das bisherige Jahreshoch bei 10.827 Punkten herausnehmen, könnte dies den Startschuss zu einer Jahresendrally geben. Allerdings ist der Index bereits viermal in dem Bereich zwischen 10.700 und 10.830 gescheitert. Damit bildet die Zone einen dicken Broken auf dem Weg nach oben. Auch der Euro-Stoxx-50 wird ein knappes Prozent fester erwartet.

Der schwache Euro fungiert dabei als ein wesentlicher Impulsgeber. Während in den vergangenen Quartalen vor allem EZB-Chef Mario Draghi die Währung schwächte, ist es momentan der zur Stärke tendierende Dollar. Der designierte US-Präsident Trump verfolgt mit seinem "Make America great again" eine Stärkung der heimischen Wirtschaft, von der der Dollar profitieren sollte. Zudem dürfte die US-Notenbank im Dezember die Leitzinsen anheben, was ebenfalls für den Dollar spricht.

Investoren richten ihre Aufmerksamkeit deshalb auch auf die Auftritte zweier US-Notenbanker am Abend (MESZ). Von ihren Aussagen erhoffen sie sich Hinweise auf das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. "Alles neu macht der Trump", kommentiert n-tv-Börsenexperte Frank Meyer.

Devisen: Euro deutlich unter 1,08

Der Euro bleibt weiter unter Druck. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0762 Dollar. Das ist ein Abschlag von 0,7 Prozent zum Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,0904 Dollar festgesetzt.

Seit dem Wahlsieg Trumps hat der US-Dollar, ganz anders als dies erwartet worden war, zu vielen Währungen deutlich zugelegt. Analysten erklären dies mit dem Wahlprogramm des künftigen Präsidenten, das Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben vorsieht. Es gilt als denkbar, dass dadurch Konjunktur und Inflation zumindest übergangsweise angeschoben werden. Derartige Erwartungen spiegeln sich am Kapitalmarkt, wo die Zinsen für US-Anleihen stark gestiegen sind. Davon profitiert der Dollar.

Dax: RWE unter Druck

Der schwache Euro liefert dem Aktienmarkt wiederum positive Impulse.. RWE hilft das allerdings nicht, die Papiere geben 3,3 Prozent ab, gehören zu den schwächsten Titeln im Leitindex. Das operative Ergebnis des Energiekonzerns ist in den ersten neun Monaten um rund ein Fünftel gesunken. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte RWE. Im Geschäft mit der konventionellen Stromerzeugung, das RWE angesichts der niedrigen Börsenstrompreise in den vergangenen Jahren große Probleme bereitet hat, gab es Verbesserungen. Als "schwach" bezeichnen Händler gleichwohl die RWE-Zahlen. Operativ sei es nicht wie erhofft gelaufen, und der Jahresüberschuss habe die Erwartungen verfehlt.

Die weiter um sich greifende Abgasaffäre bremst den Aktienkurs von VW, die Titel notieren 1,0 Prozent schwächer. Volkswagen und Audi haben am Wochenende bestätigt, dass mit Behörden in den USA als auch in Europa über einen potenziellen neuartigen Emmissionsbetrug im Zusammenhang mit einem Schaltprogramm in Audi-Automatikgetrieben gesprochen werde. Auch Audi soll eine Schummel-Software eingesetzt haben. Die US-Umweltbehörde EPA soll deswegen eine Untersuchung eingeleitet haben. Im Handel spricht man von einer "hässlichen" Entwicklung für VW, sollten sich die Vorwürfe bestätigen.

Die Banken können ihre Rally dagegen fortsetzen. Deutsche Bank gewinnen 3,3 Prozent. Commerzbank 6,4 Prozent. Der Stoxx-600-Banken-Index war in der Vorwoche aus seinem Abwärtstrend ausgebrochen. Angesichts der extremen Kursverluste im vergangenen Jahr, der nun laufenden Versteilerung der Zinskurve und zusätzlich der Aussicht auf eine weniger strenge Regulierung billigen ihm Marktteilnehmer ein Erholungspotenzial von rund 30 Prozent auf Jahressicht zu.

Siemens ziehen 1,0 Prozent an. Die Münchener wollen das Software-Unternehmen Mentor Graphics für eine Milliardensumme schluckenr. Die Transaktion könnte bereits am Montag bekanntgegeben werden. Mentor programmiert Software für die Halbleiterentwicklung. Der aktivistische Investor Elliott Management hat erst unlängst eine 8-Prozent-Beteiligung an Mentor aufgebaut. Siemens würde eine Prämie von knapp 37 Prozent auf den Freitag-Schlusskurs bieten.

MDax: PBB mit satter Dividendenrendite

Als "sehr stark" werten Händler die Zahlen der Deutschen Pfandbriefbank (PBB), die Titel notieren 6,5 Prozent fester.. "Die Zahlen sind sehr gut und zudem dürfte die Aussicht auf eine hohe Sonderdividende beflügeln", so ein Händler. Wenn die Pressespekulationen über eine Summe der Dividendenzahlungen von 1,00 Euro korrekt seien, würde die Dividendenrendite bei extrem hohen 10 Prozent liegen. Dazu sei die Kernkapitalquote der Bank sehr stark.

USA: Trump, Fed und Übernahmen

Die Trump-Rally dürfte auch in der neuen Woche weitergehen. Der S&P-500-Future deutet auf eine 0,2 Prozent höhere Eröffnung hin. Die Hoffnung auf ein Konjunkturprogram des neu gewählten Präsidenten Trump befeuere die Kauflaune, berichten Händler. Gleichzeitig stützen sie den Dollar. Am Zinsterminmarkt wird zudem derzeit eine Zinserhöhung im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent eingepreist.

Auf Unternehmensseite liefert die Übernahme des Autozulieferers Harman durch Samsung für 8 Milliarden Dollar für Gesprächsstoff und mutmaßlich auch eine kleine Kursexplosion der Harman-Aktie. Eine schon länger schwelende Übernahme könnte nun wieder stärker in den Fokus geraten. Der Kinobetreiber AMC Entertainment Holdings will für 1,2 Milliarden Dollar den Wettbewerber Carmike Cinemas kaufen, worüber die Carmike-Aktionäre nun am Dienstag abstimmen sollen. Die Pläne waren bereits im März angekündigt worden.

Rohstoffe: Fängt sich der Ölpreis?

Der Ölpreis präsentiert sich etwas stabilisiert, aber dennoch erneut mit Abschlägen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 44,60 Dollar. Das sind 0,3 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,5 Prozent auf 43,21 Dollar.

An der Lage am Ölmarkt hat sich in den vergangenen Wochen wenig geändert. Einem rekordhohen Angebot vieler Förderländer steht eine moderat steigende Nachfrage gegenüber. Die Strategie des Ölkartells Opec, aufstrebende US-Produzenten mit einem Preiskampf aus dem Markt zu drängen, geht nach wie vor nicht auf. Während die Staatshaushalte vieler Opec-Staaten mangels ausreichender Öleinnahmen hoch defizitär sind, haben die Schieferölproduzenten aus den USA ihre Aktivitäten wieder ausgeweitet.

Asien: Kurse steigen

Die Kursgewinne des Dollars hievten auch in Asien die Kurse nach oben. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 1,7 Prozent höher bei 17.673 Punkten. Das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen Juli und September auf das Jahr hochgerechnet um 2,2 Prozent, während Analysten nur ein Plus von 0,9 Prozent erwartet hatten.

Der Shanghai Composite kletterte dagegen 0,4 Prozent auf 3210 Zähler. Gegen den Trend ging es mit den Notierungen des S&P/ASX200 in Sydney um 0,5 Prozent nach unten. Trotz eines Erdbebens in Neuseeland am Wochenende der Stärke 7,8 steigt die Börse in Auckland 0,6 Prozent auf 6738 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik ohne Japan verlor indes mehr als 1 Prozent. Hier belastete die Angst vor möglichen Mittelabflüssen.

In Tokio stiegen Immobilienaktien. Wie jüngsten BIP-Zahlen zu entnehmen war, sind die Investitionen am Immobilienmarkt in einem Umfeld weiter fallender Zinsen gestiegen. Davon profitierten Aktien aus dem Sektor: Mitsui Fudosan legten 4,8 Prozent zu, Mitsubishi Estate 2,2 Prozent und Sumitomo Realty & Development 3,6 Prozent.

Quelle: n-tv.de