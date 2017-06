Startseite

Techwerte gefragt: Dax erholt sich am Hexensabbat

Viermal in jedem Jahr sollten Anleger mit ungewöhnlich starken Kursausschlägen rechnen. Dann nämlich, wenn Optionen und Futures verfallen. Frische Impulse könnten US-Daten geben.

Pünktlich zum großen Verfall an den Terminmärkten hat der Dax wieder leicht zugelegt. Zur Eröffnung am Freitag legte er 0,5 Prozent auf 12.755 Punkte zu.

Am Mittwoch war der Dax erstmals über 12.900 Punkte geklettert und hatte bei 12 921 Zählern eine weitere Bestmarke erreicht. Anschließend setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, die ihn am Feiertag zeitweise bis auf 12.620 Punkte abrutschen ließen. Dank insgesamt stabiler Vorgaben von der Wall Street und aus Asien jedoch setzte sich die Erholung aus dem späten Handel nun zunächst fort.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,5 Prozent auf 25.143,23 Zähler vor. Für den TecDax der Technologiewerte ging es um 0,40 Prozent auf 2257,99 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,70 Prozent.

"Für Erleichterung an Europas Börsen sorgt der Beschluss der Eurogruppe zur Freigabe weiterer Finanzhilfen für Griechenland", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Das Thema wird uns mit Sicherheit noch lange begleiten, kurzfristig kehrt dennoch erst mal Ruhe ein." Das hoch verschuldete Land erhält weitere 8,5 Milliarden Euro an Hilfen, um fällige Kredite zurückzahlen zu können.

Wegen des Hexensabbats stellen sich Börsianer auf stärkere Kursausschläge an den Aktienmärkten ein, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. An diesem Tag verfallen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes.

Investoren griffen am Morgen vor allem bei Technologiewerten zu, die am Donnerstag vom Kursrutsch ihrer US-Konkurrenten besonders stark gelitten hatten. Die Aktien des Halbleiter-Herstellers Infineon gewannen 0,7 Prozent, die des Chip-Designers Dialog Semiconductor 1,3 Prozent.

Am Nachmittag werden die Wohnbaubeginne im Mai sowie der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan für Juni Hinweise auf die Verfassung der US-Konjunktur geben. Auch bei den endgültigen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Euro-Zone werden Anleger genauer hinsehen.

Asien: Profite durch schwachen Yen

An den ostasiatischen Börsen dominieren ebenfalls die positiven Vorzeichen, trotz negativer Vorgaben der US-Börsen. Die Aktienmärkte der Region profitieren unter anderem von einem festeren Dollar. Der Greenback legt zu, weil Anleger der US-Notenbank ihre "hawkischen" Aussagen nunmehr abnehmen, wie Händler sagen.

Angeführt werden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, wo der Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent auf 19.983 Punkte steigt. Rückenwind kommt auch von der Bank of Japan (BoJ), die an ihrer ultralockeren Geldpolitik zunächst festhält. Die stärker divergierende Geldpolitik von BoJ und Fed dürfte den Yen zum Dollar weiter abwerten lassen - zur Freude der japanischen Exporteure, die von einem schwächeren Yen profitieren. Unter den Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen verbessern sich Mitsubishi Electric um 1,4 Prozent und Honda um 0,8 Prozent.

Devisen: Keine nennenswerte Impulse

Wenig Bewegung gibt es derweil beim Euro. Die Gemeinschaftswährung kostete zunächst 1,1145 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1166 Dollar festgesetzt. Nun stehen einige Konjunkturdaten auf dem Tagesprogramm, die an den Finanzmärkten auf Interesse stoßen dürften.

Neben den genannten Daten aus den USA werden im Euroraum Inflationszahlen für den Monat Mai erwartet, wobei es sich aber lediglich um eine zweite Schätzung handelt. Zuletzt hatte der Dollar von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank profitiert.

Rohstoffe: Ölpreise bewegen sich kaum

Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 46,97 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 44,48 Dollar. Derzeit rangieren die Ölpreise in der Nähe ihrer diesjährigen Tiefstände. Unter Druck stehen sie vor allem deshalb, weil die Zweifel an der Fähigkeit der Opec wachsen, die hohen Rohölvorräte der Industrienationen mit Förderbegrenzungen zu reduzieren.

Denn bei fallenden Preisen geraten die Mitglieder des Ölkartells selbst unter Druck. Klettern die Preise, droht die ohnehin steigende US-Ölförderung weiter zuzulegen und das bestehende Überangebot auszuweiten. Nicht wenige Fachleute sehen die Opec daher in der Zwickmühle.

Quelle: n-tv.de